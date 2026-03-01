GNW-News: UREVO startet die Kampagne "Train Hard, Recover Smart" und setzt damit neue Impulse für intelligente Regeneration

^NEW YORK, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Februar dieses Jahres startete

der Smart Wellness Innovator UREVO (https://bit.ly/4stVNp4) seine neue Kampagne

?Train Hard, Recover Smart". Ziel der Initiative ist es, Sportbegeisterte

weltweit dazu zu ermutigen, einen intelligenteren Ansatz für Regeneration und

Erholung zu verfolgen.

Train Hard, Recover Smart

Als Teil der Kampagne arbeitete UREVO mit den Athleten und Markenbotschaftern

Luca Harrington, Olympiamedaillengewinner sowie X Games und World Cup Champion,

und Ben Harrington, Weltmeisterschaftsfinalist und Olympiateilnehmer, zusammen.

Die Initiative erreichte weltweit über 300.000 Sportbegeisterte und spiegelte

das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung intelligenter Regeneration im

modernen Training wider.

Smart Recovery als nächste Phase der Leistungsentwicklung

Mit der zunehmenden Teilnahme an hochintensivem Training, Marathons, Skisport

und wettkampforientiertem Amateursport betonen sportmedizinische Studien immer

stärker die Bedeutung von Durchblutungsförderung, Kompression und strukturierter

Erholung, um Muskelermüdung zu reduzieren und langfristige Leistungsfähigkeit zu

unterstützen.

?Intelligente Regeneration ist einer der entscheidenden Faktoren für meinen

Erfolg. Wenn die Erholung nicht stimmt, kann man am nächsten Tag im Training

oder im Wettkampf nicht die nötige Leistung bringen", sagte Ben Harrington,

Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2026, Finalist bei den

Weltmeisterschaften und Markenbotschafter von UREVO.

Im Rahmen der Kampagne gewährte Harrington Einblicke hinter die Kulissen und

erklärte, wie Spitzensportler nach Phasen maximaler Leistung gezielt in die

Regeneration übergehen. Die Initiative zeigt, dass intelligente Erholung

entscheidend für konstante Leistungen und langfristige Entwicklung ist und nicht

nur im Profisport eine Rolle spielt, sondern für alle, die einen aktiven

Lebensstil verfolgen.

Smart Recovery praktisch und zugänglich machen

?Train Hard, Recover Smart" geht über reine Inspiration hinaus. Um intelligente

Regeneration auch einer breiteren Sportgemeinschaft zugänglich zu machen,

organisierte UREVO im Rahmen der Kampagne Gewinnaktionen für seine kürzlich

vorgestellten KI gestützten kabellosen Recovery Boots.

Die für eine personalisierte Muskelregeneration entwickelten Boots gelten als

weltweit erstes KI gestütztes Therapiegerät für die sportliche Regeneration. Im

Gegensatz zu herkömmlichen Kompressionsboots mit festen Einstellungen passt sich

das System von UREVO in Echtzeit an den Zustand der Muskeln an und reguliert den

Kompressionsdruck während jeder Anwendung automatisch.

Diese intelligente Anpassung ermöglicht eine individuellere Regeneration,

abgestimmt auf Trainingsintensität und Ermüdungsgrad. Mit anpassbaren Programmen

und appbasierter Muskelansprache sind die Boots für eine breite Gruppe von

Sportbegeisterten konzipiert und zählen zu den fortschrittlichsten Lösungen für

Athleten, die auf smartere Regeneration setzen.

?Die Idee hinter der Initiative 'Train Hard, Recover Smart' ist für mich

persönlich", sagte Davis, Mitgründer von UREVO und Vater zweier USASA National

Champions.?Ich wollte Lösungen schaffen, die meinen beiden Jungs und allen, die

eine Leidenschaft für Sport haben, echte Unterstützung bieten. Diese KI

gestützten Recovery Boots wurden für Athleten, Läufer und alle entwickelt, die

nach Wettkämpfen effektiv regenerieren möchten."

?Vom ersten Wettkampf bis hin zu zukünftigen Olympiateilnehmern verdienen

Menschen bessere Möglichkeiten zur Regeneration, damit sie länger aktiv bleiben

können", ergänzte Davis.

Eine globale Diskussion über Regeneration fördern

Aufbauend auf der Kampagne?Train Hard, Recover Smart" möchte UREVO

Sportbegeisterte weltweit dazu ermutigen, Regeneration nicht länger als

Nebensache, sondern als festen Bestandteil ihres Trainings zu verstehen.

Mit dieser Initiative setzt sich UREVO dafür ein, Athleten und aktive Menschen

zu einem bewussteren Umgang mit Erholung zu inspirieren und intelligentere,

effektivere Regenerationsmethoden zu fördern. Durch technologiegestützte

Wellness und Fitnesslösungen will das Unternehmen mehr Menschen dabei

unterstützen, nachhaltig zu trainieren, ihre Leistung zu verbessern und

langfristig aktiv zu bleiben.

Über UREVO

UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein globaler Innovator im Bereich Smart

Fitness. Das Unternehmen entwickelt integrierte Lösungen aus Hardware, Software

und digitalen Inhalten für moderne Wellness und Gesundheitsanwendungen.

Heute nutzen mehr als eine Million Menschen in über 100 Ländern Produkte von

UREVO. Mit mehr als 150 Patenten wurde das Unternehmen international für

Innovation und Design ausgezeichnet, darunter der American Good Design Award und

der French Design Award.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.urevo.com/

UREVO Produkte auf Amazon (https://amzn.to/3NnM8RT) entdecken

UREVO auf Instagram folgen: @urevo_official

(https://www.instagram.com/urevo_official/)

Medienkontakt: Vincent Wang marketing@urevo.com