GNW-News: UREVO startet die Kampagne "Train Hard, Recover Smart" und setzt damit neue Impulse für intelligente Regeneration

^NEW YORK, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Februar dieses Jahres startete
der Smart Wellness Innovator UREVO (https://bit.ly/4stVNp4) seine neue Kampagne
?Train Hard, Recover Smart". Ziel der Initiative ist es, Sportbegeisterte
weltweit dazu zu ermutigen, einen intelligenteren Ansatz für Regeneration und
Erholung zu verfolgen.
Train Hard, Recover Smart
Als Teil der Kampagne arbeitete UREVO mit den Athleten und Markenbotschaftern
Luca Harrington, Olympiamedaillengewinner sowie X Games und World Cup Champion,
und Ben Harrington, Weltmeisterschaftsfinalist und Olympiateilnehmer, zusammen.
Die Initiative erreichte weltweit über 300.000 Sportbegeisterte und spiegelte
das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung intelligenter Regeneration im
modernen Training wider.
Smart Recovery als nächste Phase der Leistungsentwicklung
Mit der zunehmenden Teilnahme an hochintensivem Training, Marathons, Skisport
und wettkampforientiertem Amateursport betonen sportmedizinische Studien immer
stärker die Bedeutung von Durchblutungsförderung, Kompression und strukturierter
Erholung, um Muskelermüdung zu reduzieren und langfristige Leistungsfähigkeit zu
unterstützen.
?Intelligente Regeneration ist einer der entscheidenden Faktoren für meinen
Erfolg. Wenn die Erholung nicht stimmt, kann man am nächsten Tag im Training
oder im Wettkampf nicht die nötige Leistung bringen", sagte Ben Harrington,
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2026, Finalist bei den
Weltmeisterschaften und Markenbotschafter von UREVO.
Im Rahmen der Kampagne gewährte Harrington Einblicke hinter die Kulissen und
erklärte, wie Spitzensportler nach Phasen maximaler Leistung gezielt in die
Regeneration übergehen. Die Initiative zeigt, dass intelligente Erholung
entscheidend für konstante Leistungen und langfristige Entwicklung ist und nicht
nur im Profisport eine Rolle spielt, sondern für alle, die einen aktiven
Lebensstil verfolgen.
Smart Recovery praktisch und zugänglich machen
?Train Hard, Recover Smart" geht über reine Inspiration hinaus. Um intelligente
Regeneration auch einer breiteren Sportgemeinschaft zugänglich zu machen,
organisierte UREVO im Rahmen der Kampagne Gewinnaktionen für seine kürzlich
vorgestellten KI gestützten kabellosen Recovery Boots.
Die für eine personalisierte Muskelregeneration entwickelten Boots gelten als
weltweit erstes KI gestütztes Therapiegerät für die sportliche Regeneration. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Kompressionsboots mit festen Einstellungen passt sich
das System von UREVO in Echtzeit an den Zustand der Muskeln an und reguliert den
Kompressionsdruck während jeder Anwendung automatisch.
Diese intelligente Anpassung ermöglicht eine individuellere Regeneration,
abgestimmt auf Trainingsintensität und Ermüdungsgrad. Mit anpassbaren Programmen
und appbasierter Muskelansprache sind die Boots für eine breite Gruppe von
Sportbegeisterten konzipiert und zählen zu den fortschrittlichsten Lösungen für
Athleten, die auf smartere Regeneration setzen.
?Die Idee hinter der Initiative 'Train Hard, Recover Smart' ist für mich
persönlich", sagte Davis, Mitgründer von UREVO und Vater zweier USASA National
Champions.?Ich wollte Lösungen schaffen, die meinen beiden Jungs und allen, die
eine Leidenschaft für Sport haben, echte Unterstützung bieten. Diese KI
gestützten Recovery Boots wurden für Athleten, Läufer und alle entwickelt, die
nach Wettkämpfen effektiv regenerieren möchten."
?Vom ersten Wettkampf bis hin zu zukünftigen Olympiateilnehmern verdienen
Menschen bessere Möglichkeiten zur Regeneration, damit sie länger aktiv bleiben
können", ergänzte Davis.
Eine globale Diskussion über Regeneration fördern
Aufbauend auf der Kampagne?Train Hard, Recover Smart" möchte UREVO
Sportbegeisterte weltweit dazu ermutigen, Regeneration nicht länger als
Nebensache, sondern als festen Bestandteil ihres Trainings zu verstehen.
Mit dieser Initiative setzt sich UREVO dafür ein, Athleten und aktive Menschen
zu einem bewussteren Umgang mit Erholung zu inspirieren und intelligentere,
effektivere Regenerationsmethoden zu fördern. Durch technologiegestützte
Wellness und Fitnesslösungen will das Unternehmen mehr Menschen dabei
unterstützen, nachhaltig zu trainieren, ihre Leistung zu verbessern und
langfristig aktiv zu bleiben.
Über UREVO
UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein globaler Innovator im Bereich Smart
Fitness. Das Unternehmen entwickelt integrierte Lösungen aus Hardware, Software
und digitalen Inhalten für moderne Wellness und Gesundheitsanwendungen.
Heute nutzen mehr als eine Million Menschen in über 100 Ländern Produkte von
UREVO. Mit mehr als 150 Patenten wurde das Unternehmen international für
Innovation und Design ausgezeichnet, darunter der American Good Design Award und
der French Design Award.
