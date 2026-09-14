GNW-News: US-Kriegsministerium sagt wegweisende Investition von 450 Millionen US-Dollar in The Elmet Group zu, um Wolfram-Lieferkette der USA zu sichern
Werte in diesem Artikel
^Investition soll inländische Fertigungskapazitäten stärken und Abhängigkeit vom
Ausland bei kritischen Mineralien verringern
Erwarteter Ausbau des resilienten globalen Netzwerks von ELMT für den
Wolframbergbau und die Verarbeitung
ELMT schließt Vereinbarung von über bis zu 2 Milliarden US-Dollar zur
Unterstützung des National Defense Stockpile ab
Das Unternehmen veranstaltet heute um 9:00 Uhr (Eastern Time) eine
Telefonkonferenz für Investoren
PORTLAND, Maine, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ:
ELMT) (?ELMT" oder das?Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter
kritischer Materialien, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher
Hochenergiesysteme, gab heute eine verbindlich zugesagte Investition des US-
Kriegsministeriums (?DoW") in Höhe von 450 Millionen US-Dollar bekannt, mit der
der Ausbau der Fertigungskapazitäten von ELMT in den USA beschleunigt und die
Vereinbarungen mit wichtigen Partnern in der Lieferkette ausgeweitet werden
sollen.
Die Investition soll dazu dienen, die inländische Wolframproduktion zu steigern,
den langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern und die Bergbau-
und Verarbeitungskapazitäten auszubauen. Dazu gehört eine geplante Investition
von mehr als 165 Millionen US-Dollar in die Standorte von ELMT in Maine,
Michigan und Ohio, an denen Wolfram, Molybdän und andere fortschrittliche
Werkstoffe verarbeitet und Komponenten hergestellt werden.
Die Finanzierung wird zudem die Investitionen von ELMT in Bergbau- und
Verarbeitungsbetriebe in den USA, Australien und Spanien unterstützen und so zum
Aufbau einer resilienten Lieferkette beitragen. Zur Unterstützung dieser
Maßnahmen wird ELMT den neuen Geschäftsbereich Elmet Refining & Trading (?ERT")
einrichten, der die Beschaffung, Verarbeitung und Materiallieferungen innerhalb
des wachsenden globalen Netzwerks des Unternehmens koordiniert.
?Diese Investition ist ein wichtiger Schritt hin zu einer resilienten
Wolframversorgung. Wolfram ist für die Zukunft der Verteidigung, Industrie und
Wirtschaft der USA von entscheidender Bedeutung", so Peter V. Anania, CEO und
Chairman von The Elmet Group.?Die vertikal integrierten Produktionskapazitäten
von The Elmet Group, unsere Beschaffungsstrategie und unser Engagement für den
Kapazitätsausbau versetzen uns in die Lage, eine bedeutende Rolle bei der
Stärkung der Lieferketten zu spielen. Das Vertrauen der Regierung und des DoW in
The Elmet Group ehrt uns. Wir freuen uns darauf, diese Investition zu nutzen, um
unsere Kapazitäten auszubauen, die Versorgungssicherheit zu stärken und den
wachsenden Bedarf unserer Kunden zu decken. Nach unserem erfolgreichen
Börsengang Anfang dieses Jahres und unserer jüngsten Expansion nach Europa sind
wir überzeugt, dass diese Investition unser Wachstum weiter beschleunigen und
die Position von The Elmet Group als führender westlicher Anbieter von
Wolframprodukten und anderen fortschrittlichen Werkstoffen und Komponenten
festigen wird."
Wolfram ist ein strategisch wichtiges Metall, das wegen seiner Beständigkeit
gegenüber extremer Hitze, hohem Druck und Verschleiß geschätzt wird und daher
für die nationale Verteidigung sowie für eine Vielzahl fortschrittlicher
industrieller Anwendungen unverzichtbar ist. Aufgrund seiner einzigartigen
Eigenschaften ist es in bestimmten Hochleistungskomponenten, die in der Luft-
und Raumfahrt, der Energiewirtschaft, der Halbleiterindustrie, der
Medizintechnik und der Industrie zum Einsatz kommen, unersetzlich, was die
Notwendigkeit zuverlässiger und sicherer Bezugsquellen unterstreicht. ELMT ist
Lieferant für wichtige US-Verteidigungsprogramme, darunter Patriot, Javelin,
AEGIS, Trident II und THAAD sowie U-Boote der Virginia- und Columbia-Klasse, und
der einzige vertikal integrierte Wolframhersteller in US-Besitz, der die gesamte
Bandbreite kritischer Absatzmärkte bedient.
Die Investition des DoW in ELMT ist eine Initiative der neu eingerichteten
Economic Defense Unit (?EDU"). Diese wurde Anfang dieses Jahres geschaffen, um
verteidigungsbezogene Wirtschaftsinitiativen zu koordinieren, mit denen die
Produktion der US-Rüstungsindustrie schneller ausgeweitet werden soll. Dies ist
Teil der umfassenderen Bemühungen der US-Regierung, resiliente inländische
Lieferketten und Lieferketten verbündeter Staaten für kritische Mineralien,
Materialien und Komponenten aufzubauen.
?Das Ministerium setzt sich dafür ein, die Angehörigen der US-Streitkräfte und
die amerikanischen Arbeitskräfte zu stärken", so George K. Kollitides II, Leiter
der Economic Defense Unit.?Wir sind stolz darauf, in Elmet Technologies zu
investieren, um Kapazitäten zur Wolframverarbeitung in die USA zurückzuholen und
die industrielle Stärke auszubauen, die unsere Lebensweise trägt und schützt."
Transaktionsübersicht
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat sich das DoW bereit erklärt,
450 Millionen US-Dollar zu investieren, um ELMT beim Ausbau seiner Kapazitäten
für Wolframbergbau, -verarbeitung und -fertigung zu unterstützen. Die
Investition erfolgt zunächst durch eine Auszahlung von 200 Millionen US-Dollar
bei Abschluss der Transaktion, gefolgt von weiteren Auszahlungen. Im
Zusammenhang mit der Investition erhält das DoW eine rückkaufbare
Vorzugsbeteiligung, Optionsscheine, die nach Vollzug der Transaktion bis zu
19,9?% der Stammaktien von ELMT entsprechen, sowie das Recht, ein unabhängiges
Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens und einen Beobachter ohne
Stimmrecht in das Board zu entsenden.
Zur Umsetzung seiner Verpflichtungen aus den Vereinbarungen hat das Unternehmen
mit Continental Stock Transfer & Trust Company als Rights Agent einen
Compliance-Plan für Restricted Entities (den?Plan") vereinbart. Dieser soll
verhindern, dass eine Restricted Entity (wie im Plan definiert) oder eine
Gruppe, der eine Restricted Entity angehört, eine wirtschaftliche Beteiligung
von 10?% oder mehr an den ausstehenden Stammaktien des Unternehmens erwirbt. Mit
Ausnahme von Restricted Entities schränkt der Plan weder die Möglichkeit ein,
Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, noch Angebote zur Übernahme des
Unternehmens oder zu einer Fusion bzw. einem Zusammenschluss mit dem Unternehmen
abzugeben.
Insgesamt sollen die durch die Investition finanzierten Initiativen die
inländische Fertigung ausbauen und die weltweiten Bergbau- und
Verarbeitungskapazitäten stärken. ELMT wird an der Sicherung einer vertikal
integrierten Wolfram-Lieferkette mitwirken, die kritische Absatzmärkte im
Verteidigungs- und kommerziellen Bereich bedient. Konkret plant ELMT:
* Mehr als 165 Millionen US-Dollar in seine Fertigungsstandorte in den USA in
Lewiston in Maine, Coldwater in Michigan und Euclid in Ohio zu investieren,
um die Produktionskapazitäten auszubauen, die Wolframproduktion zu steigern
und die Infrastruktur für kritische Anwendungen in den Bereichen
Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Industrie zu modernisieren, darunter
die Programme Patriot, Phalanx, JDAM und F-35 sowie Raketenprogramme.
* Etwa 150 Millionen US-Dollar für den Springer Tungsten Complex von Blue Moon
in Imlay in Nevada bereitzustellen und mit Blue Moon Metals und der
australischen EQ Resources ein mehrheitlich von ELMT gehaltenes Joint
Venture zu gründen und zu betreiben, um die Kapazitäten zur Herstellung von
Ammoniumparawolframat (?APT") an diesem Standort wieder in Betrieb zu nehmen
und auszubauen.
* Elmet Refining and Trading (?ERT") einzurichten, einen neuen
Geschäftsbereich, der Beschaffung, Raffination und Materiallieferungen
innerhalb einer diversifizierten Lieferkette koordiniert und so dazu
beiträgt, die langfristige und zuverlässige Versorgung der USA und ihrer
Verbündeten mit Wolfram sicherzustellen.
* Strategische Bergbau-, Verarbeitungs- und Geschäftspartnerschaften in den
USA und verbündeten Staaten zu unterstützen, darunter durch Investitionen in
den USA, Australien und Spanien, um eine resilientere, von China unabhängige
Lieferkette für kritische Materialien zu schaffen.
* Langfristig Wolfram-Rohstoffe und Verarbeitungskapazitäten durch
strategische Investitionen und Abnahmeverträge zu sichern und damit den
Zugang zu gefördertem Material zu verbessern sowie den Ausbau zusätzlicher
westlicher Raffinations- und Umwandlungskapazitäten zu unterstützen.
Rahmen für eine resiliente Wolframversorgung: Vereinbarung über bis zu
2 Milliarden US-Dollar für den National Defense Stockpile
Unabhängig davon erhielt Elmet Technologies, eine Tochtergesellschaft von ELMT,
von der Defense Logistics Agency (?DLA") den Zuschlag für einen Indefinite
Delivery/Indefinite Quantity-Vertrag (?IDIQ"-Vertrag), um die Aufstockung des
National Defense Stockpile der USA zu unterstützen und die langfristige
Resilienz der Wolfram-Lieferkette des Landes zu stärken. Der Vertrag hat einen
Höchstwert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer garantierten
Mittelzusage in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, und umfasst die Lieferung von
Wolframerzen und -konzentraten sowie Natriumwolframat an DLA Strategic
Materials.
ELMT beabsichtigt, erst dann Material an den National Defense Stockpile zu
liefern, wenn durch die heute angekündigten Bergbauinvestitionen,
Abnahmeverträge und den Ausbau der Verarbeitungskapazitäten ausreichende
zusätzliche Mengen verfügbar sind. So soll sichergestellt werden, dass die
Aufstockung des National Defense Stockpile nicht auf Kosten bestehender US-
Hersteller erfolgt. Die Lieferungen werden in Abstimmung mit der DLA
schrittweise aufgenommen, sobald neue Produktionskapazitäten aus dem Netzwerk
zugelassener Lieferanten von ELMT verfügbar werden, darunter die Springer Mine
von Blue Moon Metals in Nevada sowie die Mt. Carbine Mine von EQ Resources in
Australien und die Barruecopardo Mine in Spanien.
Der Vertrag sieht einen fünfjährigen Basisbestellzeitraum bis zum
30. August 2031 sowie eine Verlängerungsoption um zwei Jahre bis zum
30. August 2033 vor und schafft damit einen langfristigen Rahmen zur Stärkung
inländischer Bezugsquellen und solcher in verbündeten Staaten für ein kritisches
Material, das für die Verteidigungs- und Industriekapazitäten der USA von
entscheidender Bedeutung ist.
Telefonkonferenz für Investoren
ELMT wird heute um 9:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um
die Investition zu erörtern. Weitere Einzelheiten sind unter
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=8mKspJRt
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://event.choruscall.com/mediafram
e/webcast.html?webcastid=8mKspJRt___.YzJ1OnRoZWVsbWV0Z3JvdXAxOmM6b2ZmaWNlMzY1X2V
tYWlsc19hdHRhY2htZW50OmEzOWQyMWRmZjgyMzQzY2UxMWY2Y2U1Mjk4MmNmZDRhOjc6YWU0NTphNGR
mZGI2ODM0ODlmYjViYWM4OGU2ZmZjNjhlN2VkZTk3MmZlOTAyZjQwYmI4OGQxYTI5OGI4OTUxZmRkYzc
wOnA6VDpG) verfügbar. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz für Investoren sowie
die dazugehörigen Präsentationsunterlagen werden im Bereich?Investor Relations"
auf der Website des Unternehmens (https://investors.theelmetgroup.com/
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://investors.theelmetgroup.com/__
_.YzJ1OnRoZWVsbWV0Z3JvdXAxOmM6b2ZmaWNlMzY1X2VtYWlsc19hdHRhY2htZW50OjVmNThlNzU5MW
Y2ODkzMGI0NzcwZDgyYzEzMTgwMmY2Ojc6MTYxODphY2FiMTE3MDQ5YmU1OTNjZTEzYTYyZDYzNzhmMG
VmYjExOWExNmViMDk5ZGNjNWY4YjhjMDU4NTJmYWMwNzg3OnA6VDpG)) verfügbar sein. Eine
Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Präsentation 30 Tage lang verfügbar
sein.
Die Beraterfirmen
Goldman Sachs & Co. LLC und Cantor Fitzgerald & Co. fungieren als Finanzberater,
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und Ellenoff Grossman & Schole LLP als
Rechtsberater und Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher als strategischer
Kommunikationsberater für ELMT.
Über The Elmet Group
The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen
Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen
Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und
Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das
Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components
(CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT).
Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und
Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen,
um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als
auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.
Medienkontakt
media@theelmetgroup.com (mailto:media@theelmetgroup.com)
Anlegerkontakt
Tom Colton und Greg Bradbury
Gateway Group, Inc.
ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)
949-574-3860
Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze,
einschließlich des?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese
Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere
zukünftige finanzielle oder operative Entwicklung und umfassen Aussagen
bezüglich (i) des endgültigen Umfangs (a) der Investition des DoW, (b) der
Investitionen von ELMT in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden
Anlagen, (c) der Investition von ELMT in den Blue Moon Springer Tungsten Complex
und (d) der Investitionen von ELMT in den Aufbau eines Netzwerks strategischer
Partnerschaften zur Diversifizierung der Wolframversorgung; (ii) die Fähigkeit
von Elmet, (a) eine sichere, diversifizierte und vertikal integrierte Wolfram-
Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische Produktion auszuweiten
sowie verbündete Bezugsquellen für kritische Mineralien zu stärken, (b) die
Beziehungen zu wichtigen Partnern in der Lieferkette auszubauen, (c) den
langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen sowie zu Verarbeitungs- und
Raffinerieanlagen zu sichern, (d) seine bestehenden kritischen
Infrastruktureinrichtungen zu modernisieren und zu erweitern, (e) die Nachfrage
nach seinen Produkten effektiv zu decken und (f) die Produktion im Blue Moon
Springer Tungsten Complex im vorgesehenen Zeitrahmen und zu den veranschlagten
Kosten wieder aufzunehmen; (iii) die Gründung von ERT, wodurch die Kontrolle von
ELMT über die Beschaffung von Ausgangsmaterialien, die Verarbeitungskapazität,
die Materialflüsse und die Kundenbetreuung verbessert sowie die
Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten gestärkt wird; (iv) die
Fähigkeit von ELMT, sich erfolgreich auf den turbulenten Rohstoffmärkten zu
behaupten; (viii) die Fähigkeit von ELMT, im Rahmen seines Indefinite
Delivery/Indefinite Quantity-Vertrags mit der Defense Logistics Agency
erfolgreich zu agieren und die erwarteten Vorteile daraus zu realisieren; (ix)
die Fähigkeit von ELMT, die erwarteten Vorteile von Partnerschaften, unter
anderem mit Blue Moon Metals und EQ Resources, sowie den erfolgreichen Betrieb
von Joint Ventures mit diesen Parteien zu realisieren; und (x) die zukünftige
Geschäftsentwicklung, die erwarteten Ergebnisse und die strategischen
Initiativen von ELMT.
Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",
?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",
?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?kann",?sollte",?würde",?könnte"
und?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke
verwendet werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen,
auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden
Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen
Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß
Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer
vorhersehbar sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich
von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen
abweichen. Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie
die Risikofaktoren und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die in der
Registrierungserklärung von Elmet auf Form S-1 in ihrer geänderten Fassung
(Aktenzeichen 333-294725) sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind,
die Elmet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission)
einreicht. Elmet übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten.
Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf The Elmet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf The Elmet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle The Elmet Group Aktie News
The Elmet Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Elmet Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.