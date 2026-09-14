GNW-News: US-Kriegsministerium sagt wegweisende Investition von 450 Millionen US-Dollar in The Elmet Group zu, um Wolfram-Lieferkette der USA zu sichern

14.09.26 20:40 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Investition soll inländische Fertigungskapazitäten stärken und Abhängigkeit vom

Ausland bei kritischen Mineralien verringern

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Erwarteter Ausbau des resilienten globalen Netzwerks von ELMT für den

Wolframbergbau und die Verarbeitung

ELMT schließt Vereinbarung von über bis zu 2 Milliarden US-Dollar zur

Unterstützung des National Defense Stockpile ab

Das Unternehmen veranstaltet heute um 9:00 Uhr (Eastern Time) eine

Telefonkonferenz für Investoren

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PORTLAND, Maine, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ:

ELMT) (?ELMT" oder das?Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter

kritischer Materialien, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher

Hochenergiesysteme, gab heute eine verbindlich zugesagte Investition des US-

Kriegsministeriums (?DoW") in Höhe von 450 Millionen US-Dollar bekannt, mit der

der Ausbau der Fertigungskapazitäten von ELMT in den USA beschleunigt und die

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Vereinbarungen mit wichtigen Partnern in der Lieferkette ausgeweitet werden

sollen.

Die Investition soll dazu dienen, die inländische Wolframproduktion zu steigern,

den langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern und die Bergbau-

und Verarbeitungskapazitäten auszubauen. Dazu gehört eine geplante Investition

von mehr als 165 Millionen US-Dollar in die Standorte von ELMT in Maine,

Michigan und Ohio, an denen Wolfram, Molybdän und andere fortschrittliche

Werkstoffe verarbeitet und Komponenten hergestellt werden.

Die Finanzierung wird zudem die Investitionen von ELMT in Bergbau- und

Verarbeitungsbetriebe in den USA, Australien und Spanien unterstützen und so zum

Aufbau einer resilienten Lieferkette beitragen. Zur Unterstützung dieser

Maßnahmen wird ELMT den neuen Geschäftsbereich Elmet Refining & Trading (?ERT")

einrichten, der die Beschaffung, Verarbeitung und Materiallieferungen innerhalb

des wachsenden globalen Netzwerks des Unternehmens koordiniert.

?Diese Investition ist ein wichtiger Schritt hin zu einer resilienten

Wolframversorgung. Wolfram ist für die Zukunft der Verteidigung, Industrie und

Wirtschaft der USA von entscheidender Bedeutung", so Peter V. Anania, CEO und

Chairman von The Elmet Group.?Die vertikal integrierten Produktionskapazitäten

von The Elmet Group, unsere Beschaffungsstrategie und unser Engagement für den

Kapazitätsausbau versetzen uns in die Lage, eine bedeutende Rolle bei der

Stärkung der Lieferketten zu spielen. Das Vertrauen der Regierung und des DoW in

The Elmet Group ehrt uns. Wir freuen uns darauf, diese Investition zu nutzen, um

unsere Kapazitäten auszubauen, die Versorgungssicherheit zu stärken und den

wachsenden Bedarf unserer Kunden zu decken. Nach unserem erfolgreichen

Börsengang Anfang dieses Jahres und unserer jüngsten Expansion nach Europa sind

wir überzeugt, dass diese Investition unser Wachstum weiter beschleunigen und

die Position von The Elmet Group als führender westlicher Anbieter von

Wolframprodukten und anderen fortschrittlichen Werkstoffen und Komponenten

festigen wird."

Wolfram ist ein strategisch wichtiges Metall, das wegen seiner Beständigkeit

gegenüber extremer Hitze, hohem Druck und Verschleiß geschätzt wird und daher

für die nationale Verteidigung sowie für eine Vielzahl fortschrittlicher

industrieller Anwendungen unverzichtbar ist. Aufgrund seiner einzigartigen

Eigenschaften ist es in bestimmten Hochleistungskomponenten, die in der Luft-

und Raumfahrt, der Energiewirtschaft, der Halbleiterindustrie, der

Medizintechnik und der Industrie zum Einsatz kommen, unersetzlich, was die

Notwendigkeit zuverlässiger und sicherer Bezugsquellen unterstreicht. ELMT ist

Lieferant für wichtige US-Verteidigungsprogramme, darunter Patriot, Javelin,

AEGIS, Trident II und THAAD sowie U-Boote der Virginia- und Columbia-Klasse, und

der einzige vertikal integrierte Wolframhersteller in US-Besitz, der die gesamte

Bandbreite kritischer Absatzmärkte bedient.

Die Investition des DoW in ELMT ist eine Initiative der neu eingerichteten

Economic Defense Unit (?EDU"). Diese wurde Anfang dieses Jahres geschaffen, um

verteidigungsbezogene Wirtschaftsinitiativen zu koordinieren, mit denen die

Produktion der US- Rüstungsindustrie schneller ausgeweitet werden soll. Dies ist

Teil der umfassenderen Bemühungen der US-Regierung, resiliente inländische

Lieferketten und Lieferketten verbündeter Staaten für kritische Mineralien,

Materialien und Komponenten aufzubauen.

?Das Ministerium setzt sich dafür ein, die Angehörigen der US-Streitkräfte und

die amerikanischen Arbeitskräfte zu stärken", so George K. Kollitides II, Leiter

der Economic Defense Unit.?Wir sind stolz darauf, in Elmet Technologies zu

investieren, um Kapazitäten zur Wolframverarbeitung in die USA zurückzuholen und

die industrielle Stärke auszubauen, die unsere Lebensweise trägt und schützt."

Transaktionsübersicht

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat sich das DoW bereit erklärt,

450 Millionen US-Dollar zu investieren, um ELMT beim Ausbau seiner Kapazitäten

für Wolframbergbau, -verarbeitung und -fertigung zu unterstützen. Die

Investition erfolgt zunächst durch eine Auszahlung von 200 Millionen US-Dollar

bei Abschluss der Transaktion, gefolgt von weiteren Auszahlungen. Im

Zusammenhang mit der Investition erhält das DoW eine rückkaufbare

Vorzugsbeteiligung, Optionsscheine, die nach Vollzug der Transaktion bis zu

19,9?% der Stammaktien von ELMT entsprechen, sowie das Recht, ein unabhängiges

Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens und einen Beobachter ohne

Stimmrecht in das Board zu entsenden.

Zur Umsetzung seiner Verpflichtungen aus den Vereinbarungen hat das Unternehmen

mit Continental Stock Transfer & Trust Company als Rights Agent einen

Compliance-Plan für Restricted Entities (den?Plan") vereinbart. Dieser soll

verhindern, dass eine Restricted Entity (wie im Plan definiert) oder eine

Gruppe, der eine Restricted Entity angehört, eine wirtschaftliche Beteiligung

von 10?% oder mehr an den ausstehenden Stammaktien des Unternehmens erwirbt. Mit

Ausnahme von Restricted Entities schränkt der Plan weder die Möglichkeit ein,

Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, noch Angebote zur Übernahme des

Unternehmens oder zu einer Fusion bzw. einem Zusammenschluss mit dem Unternehmen

abzugeben.

Insgesamt sollen die durch die Investition finanzierten Initiativen die

inländische Fertigung ausbauen und die weltweiten Bergbau- und

Verarbeitungskapazitäten stärken. ELMT wird an der Sicherung einer vertikal

integrierten Wolfram-Lieferkette mitwirken, die kritische Absatzmärkte im

Verteidigungs- und kommerziellen Bereich bedient. Konkret plant ELMT:

* Mehr als 165 Millionen US-Dollar in seine Fertigungsstandorte in den USA in

Lewiston in Maine, Coldwater in Michigan und Euclid in Ohio zu investieren,

um die Produktionskapazitäten auszubauen, die Wolframproduktion zu steigern

und die Infrastruktur für kritische Anwendungen in den Bereichen

Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Industrie zu modernisieren, darunter

die Programme Patriot, Phalanx, JDAM und F-35 sowie Raketenprogramme.

* Etwa 150 Millionen US-Dollar für den Springer Tungsten Complex von Blue Moon

in Imlay in Nevada bereitzustellen und mit Blue Moon Metals und der

australischen EQ Resources ein mehrheitlich von ELMT gehaltenes Joint

Venture zu gründen und zu betreiben, um die Kapazitäten zur Herstellung von

Ammoniumparawolframat (?APT") an diesem Standort wieder in Betrieb zu nehmen

und auszubauen.

* Elmet Refining and Trading (?ERT") einzurichten, einen neuen

Geschäftsbereich, der Beschaffung, Raffination und Materiallieferungen

innerhalb einer diversifizierten Lieferkette koordiniert und so dazu

beiträgt, die langfristige und zuverlässige Versorgung der USA und ihrer

Verbündeten mit Wolfram sicherzustellen.

* Strategische Bergbau-, Verarbeitungs- und Geschäftspartnerschaften in den

USA und verbündeten Staaten zu unterstützen, darunter durch Investitionen in

den USA, Australien und Spanien, um eine resilientere, von China unabhängige

Lieferkette für kritische Materialien zu schaffen.

* Langfristig Wolfram-Rohstoffe und Verarbeitungskapazitäten durch

strategische Investitionen und Abnahmeverträge zu sichern und damit den

Zugang zu gefördertem Material zu verbessern sowie den Ausbau zusätzlicher

westlicher Raffinations- und Umwandlungskapazitäten zu unterstützen.

Rahmen für eine resiliente Wolframversorgung: Vereinbarung über bis zu

2 Milliarden US-Dollar für den National Defense Stockpile

Unabhängig davon erhielt Elmet Technologies, eine Tochtergesellschaft von ELMT,

von der Defense Logistics Agency (?DLA") den Zuschlag für einen Indefinite

Delivery/Indefinite Quantity-Vertrag (?IDIQ"-Vertrag), um die Aufstockung des

National Defense Stockpile der USA zu unterstützen und die langfristige

Resilienz der Wolfram-Lieferkette des Landes zu stärken. Der Vertrag hat einen

Höchstwert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer garantierten

Mittelzusage in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, und umfasst die Lieferung von

Wolframerzen und -konzentraten sowie Natriumwolframat an DLA Strategic

Materials.

ELMT beabsichtigt, erst dann Material an den National Defense Stockpile zu

liefern, wenn durch die heute angekündigten Bergbauinvestitionen,

Abnahmeverträge und den Ausbau der Verarbeitungskapazitäten ausreichende

zusätzliche Mengen verfügbar sind. So soll sichergestellt werden, dass die

Aufstockung des National Defense Stockpile nicht auf Kosten bestehender US-

Hersteller erfolgt. Die Lieferungen werden in Abstimmung mit der DLA

schrittweise aufgenommen, sobald neue Produktionskapazitäten aus dem Netzwerk

zugelassener Lieferanten von ELMT verfügbar werden, darunter die Springer Mine

von Blue Moon Metals in Nevada sowie die Mt. Carbine Mine von EQ Resources in

Australien und die Barruecopardo Mine in Spanien.

Der Vertrag sieht einen fünfjährigen Basisbestellzeitraum bis zum

30. August 2031 sowie eine Verlängerungsoption um zwei Jahre bis zum

30. August 2033 vor und schafft damit einen langfristigen Rahmen zur Stärkung

inländischer Bezugsquellen und solcher in verbündeten Staaten für ein kritisches

Material, das für die Verteidigungs- und Industriekapazitäten der USA von

entscheidender Bedeutung ist.

Telefonkonferenz für Investoren

ELMT wird heute um 9:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um

die Investition zu erörtern. Weitere Einzelheiten sind unter

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=8mKspJRt

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://event.choruscall.com/mediafram

e/webcast.html?webcastid=8mKspJRt___.YzJ1OnRoZWVsbWV0Z3JvdXAxOmM6b2ZmaWNlMzY1X2V

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wOnA6VDpG) verfügbar. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz für Investoren sowie

die dazugehörigen Präsentationsunterlagen werden im Bereich?Investor Relations"

auf der Website des Unternehmens (https://investors.theelmetgroup.com/

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://investors.theelmetgroup.com/__

_.YzJ1OnRoZWVsbWV0Z3JvdXAxOmM6b2ZmaWNlMzY1X2VtYWlsc19hdHRhY2htZW50OjVmNThlNzU5MW

Y2ODkzMGI0NzcwZDgyYzEzMTgwMmY2Ojc6MTYxODphY2FiMTE3MDQ5YmU1OTNjZTEzYTYyZDYzNzhmMG

VmYjExOWExNmViMDk5ZGNjNWY4YjhjMDU4NTJmYWMwNzg3OnA6VDpG)) verfügbar sein. Eine

Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Präsentation 30 Tage lang verfügbar

sein.

Die Beraterfirmen

Goldman Sachs & Co. LLC und Cantor Fitzgerald & Co. fungieren als Finanzberater,

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und Ellenoff Grossman & Schole LLP als

Rechtsberater und Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher als strategischer

Kommunikationsberater für ELMT.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen

Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen

Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und

Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das

Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components

(CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT).

Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und

Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat

es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen,

um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als

auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Medienkontakt

media@theelmetgroup.com (mailto:media@theelmetgroup.com)

Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)

949-574-3860

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze,

einschließlich des?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese

Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere

zukünftige finanzielle oder operative Entwicklung und umfassen Aussagen

bezüglich (i) des endgültigen Umfangs (a) der Investition des DoW, (b) der

Investitionen von ELMT in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden

Anlagen, (c) der Investition von ELMT in den Blue Moon Springer Tungsten Complex

und (d) der Investitionen von ELMT in den Aufbau eines Netzwerks strategischer

Partnerschaften zur Diversifizierung der Wolframversorgung; (ii) die Fähigkeit

von Elmet, (a) eine sichere, diversifizierte und vertikal integrierte Wolfram-

Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische Produktion auszuweiten

sowie verbündete Bezugsquellen für kritische Mineralien zu stärken, (b) die

Beziehungen zu wichtigen Partnern in der Lieferkette auszubauen, (c) den

langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen sowie zu Verarbeitungs- und

Raffinerieanlagen zu sichern, (d) seine bestehenden kritischen

Infrastruktureinrichtungen zu modernisieren und zu erweitern, (e) die Nachfrage

nach seinen Produkten effektiv zu decken und (f) die Produktion im Blue Moon

Springer Tungsten Complex im vorgesehenen Zeitrahmen und zu den veranschlagten

Kosten wieder aufzunehmen; (iii) die Gründung von ERT, wodurch die Kontrolle von

ELMT über die Beschaffung von Ausgangsmaterialien, die Verarbeitungskapazität,

die Materialflüsse und die Kundenbetreuung verbessert sowie die

Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten gestärkt wird; (iv) die

Fähigkeit von ELMT, sich erfolgreich auf den turbulenten Rohstoffmärkten zu

behaupten; (viii) die Fähigkeit von ELMT, im Rahmen seines Indefinite

Delivery/Indefinite Quantity-Vertrags mit der Defense Logistics Agency

erfolgreich zu agieren und die erwarteten Vorteile daraus zu realisieren; (ix)

die Fähigkeit von ELMT, die erwarteten Vorteile von Partnerschaften, unter

anderem mit Blue Moon Metals und EQ Resources, sowie den erfolgreichen Betrieb

von Joint Ventures mit diesen Parteien zu realisieren; und (x) die zukünftige

Geschäftsentwicklung, die erwarteten Ergebnisse und die strategischen

Initiativen von ELMT.

Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",

?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",

?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?kann",?sollte",?würde",?könnte"

und?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke

verwendet werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen,

auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden

Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen

Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß

Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer

vorhersehbar sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich

von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen

abweichen. Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie

die Risikofaktoren und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die in der

Registrierungserklärung von Elmet auf Form S-1 in ihrer geänderten Fassung

(Aktenzeichen 333-294725) sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind,

die Elmet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission)

einreicht. Elmet übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten.

Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

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