GNW-News: US-Verteidigungsministerium unterstützt gemeinsam mit Phoenix Tailings den Aufbau einer Initiative im Umfang von rund 1 Milliarde US-Dollar zum Wie...
^BURLINGTON, Mass., June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Office of Strategic
Capital (OSC) des US-Verteidigungsministeriums und Phoenix Tailings
(https://phoenixtailings.com/) haben heute eine strategische Investition bekannt
gegeben, um eine der größten Herausforderungen für die amerikanische
Industriebasis anzugehen: die Midstream-Verarbeitung von Seltenen Erden.
Das Office of Strategic Capital stellt hierfür unter Vorbehalt eine langfristige
Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für den Bau der
Freedom Facility bereit. Damit wird der Grundstein für eine umfassende
Finanzierungsinitiative im Umfang von rund 1 Milliarde US-Dollar zum
Wiederaufbau der amerikanischen Industriebasis für Seltene Erden gelegt. Nach
ihrer Inbetriebnahme wird die Anlage verschiedene Rohstoffe verarbeiten, um die
leichten und schweren Seltenerdmetalle herzustellen, die für die amerikanische
Industrie, Verteidigungssysteme und die Lieferketten verbündeter Staaten
benötigt werden.
Die Midstream-Lieferkette für Seltene Erden bildet das entscheidende Bindeglied
zwischen Rohstoffproduzenten wie Bergwerken und Recyclingunternehmen einerseits
sowie nachgelagerten Herstellern und Endverbrauchern andererseits. Derzeit sind
amerikanische Verteidigungssysteme, die moderne Fertigungsindustrie, die
Energieinfrastruktur und die Konsumtechnologie in hohem Maße auf kritische
Materialien angewiesen, die im Ausland raffiniert werden - häufig mithilfe von
Verfahren, die erhebliche ökologische, gesellschaftliche und geopolitische
Risiken mit sich bringen. Der Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette ist
daher ein Gebot der nationalen Sicherheit für die Vereinigten Staaten und ihre
Verbündeten.
?Die Förderung der inländischen Verarbeitung kritischer Mineralien und Seltener
Erden gehört zu den zentralen Schwerpunkten des OSC. Die von Phoenix Tailings
bereitgestellten Midstream-Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden
adressieren genau die kritischen Engpässe, die wir schnell beheben müssen. Wir
freuen uns, Phoenix Tailings beim Bau der Freedom Facility zu unterstützen. Dies
ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der gesamten amerikanischen Lieferkette
vom Bergwerk bis zum Magneten", erklärt David A. Lorch, Direktor des Office of
Strategic Capital und leitender Berater des stellvertretenden
Verteidigungsministers Steve Feinberg.
Die Midstream-Verarbeitung ist der kritischste Engpass der Wertschöpfungskette
für Seltene Erden und daher von entscheidender Bedeutung für den Aufbau einer
widerstandsfähigen heimischen Seltenerdindustrie. Die Freedom Facility wurde
entwickelt, um bestehende Engpässe in der Lieferkette zu beseitigen. Dazu
entsteht eine umfangreiche Infrastruktur für Trennung und Metallisierung, die
Bergbauunternehmen, Recyclingbetriebe, Hersteller und staatliche Stellen
gleichermaßen bedienen kann.
?Mit einer Midstream-Anlage dieser Art stärken wir nahezu alle Marktteilnehmer
und bauen den Seltenerdsektor als eine wahrhaft kooperative Branche neu auf",
sagt Anthony Balladon, Mitgründer und Chief Commercial Officer von Phoenix
Tailings.?Wir sorgen dafür, dass Endkunden direkten Zugang zu den
Seltenerdmetallen erhalten, die sie so dringend brauchen. Gleichzeitig
unterstützen wir Bergbau- und Recyclingunternehmen bei der Skalierung, indem wir
ihre Erzeugnisse abnehmen, die andernfalls über Drittstaaten verarbeitet werden
müssten. Die Freedom Facility soll das Rückgrat einer krisenfesten westlichen
Lieferkette für Seltene Erden werden."
Die Freedom Facility wird sowohl leichte als auch schwere Seltenerdmetalle aus
einer Vielzahl von Rohstoffen gewinnen, darunter Konzentrate, recycelte
Materialien und Sekundärquellen. Diese Flexibilität garantiert eine voll
integrierte, agile und robuste Lieferkette, die sich schnell an sich ändernde
sicherheitspolitische und wirtschaftliche Anforderungen anpassen kann. Zudem ist
die Anlage darauf ausgelegt, ausschließlich im Inland kontrollierte Technologien
und geistiges Eigentum einzusetzen, wodurch die Abhängigkeit von?Foreign
Entities of Concern" (FEOC) minimiert wird. Der Produktionsstart ist für das
Jahr 2028 geplant.
Die Verarbeitungsplattform von Phoenix Tailings basiert auf drei zentralen
technologischen Säulen: fortschrittliche Chemie, industrielle Anlagentechnik und
digitale Infrastruktur. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, die erhebliche
Risiken für die öffentliche Gesundheit und die Arbeitssicherheit bergen sowie
hohe Energiekosten verursachen, setzt Phoenix Tailings modernste Technologien
ein, um umweltfreundliche, sichere und wirtschaftlich wettbewerbsfähige
Produktionsprozesse zu ermöglichen.
?Wir haben Phoenix Tailings hier in unserer Heimat gegründet, weil wir davon
überzeugt waren, dass es einen besseren Weg gibt, Seltene Erden und kritische
Metalle herzustellen", sagt Dr. Tomas Villalón Jr., Mitgründer und Chief
Technology Officer von Phoenix Tailings.?Diese strategische Investition des
Office of Strategic Capital wird es uns ermöglichen, die Infrastruktur
aufzubauen, die Amerika seit Jahrzehnten fehlt. Gleichzeitig beweisen wir damit,
dass fortschrittliche Technologie eine sicherere, sauberere und
wettbewerbsfähigere Seltenerdindustrie hervorbringen kann."
?Jedes Mitglied unseres Teams bei Phoenix Tailings ist sich der Verantwortung
bewusst, die uns übertragen wurde. Wir wissen genau, was auf dem Spiel steht,
und wir wissen, dass Scheitern keine Option ist", betont Nicholas Myers,
Mitgründer und CEO von Phoenix Tailings.?Bei dieser Mission geht es um weit
mehr als den Erfolg eines einzelnen Unternehmens. Es geht darum, die
amerikanische Industrie zu stärken, kritische Lieferketten zu sichern und zu
gewährleisten, dass unser Land über die Ressourcen verfügt, die es benötigt, um
zu florieren. Dem amerikanischen Volk geben wir unser Wort: Wir werden
unermüdlich daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen, und wir werden Sie nicht
enttäuschen."
Die vorbehaltliche Finanzierungszusage zwischen dem OSC und Phoenix Tailings
sieht darüber hinaus die Erfüllung weiterer Voraussetzungen für den
Finanzierungsabschluss vor. Dazu gehören finanzielle, rechtliche, technische
sowie weitere Due-Diligence-Prüfungen.
Über Phoenix Tailings
Phoenix Tailings entwickelt die weltweit modernste Produktionsplattform für
Seltene Erden und kritische Mineralien. Das Unternehmen verbindet bahnbrechende
chemische Verfahren, industrielle Hardware und digitale Infrastruktur, um die
Materialien herzustellen, die moderne Technologien antreiben. Durch den
Wiederaufbau inländischer Raffinations- und Metallproduktionskapazitäten stärkt
Phoenix Tailings die industrielle Basis Amerikas, sichert kritische Lieferketten
und beschleunigt die Zukunft der modernen Fertigung.
Über das Office of Strategic Capital des Verteidigungsministeriums
Das Office of Strategic Capital mobilisiert und lenkt Kapital für kritische
Technologien und deren Wertschöpfungsketten. Durch langfristige Finanzierungen
unterstützt die Behörde den Ausbau von Produktionskapazitäten und stärkt die
nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.
Kontakt
press@phoenixtailings.com (mailto:press@phoenixtailings.com)
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