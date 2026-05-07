GNW-News: US-Verteidigungsministerium unterstützt gemeinsam mit Phoenix Tailings den Aufbau einer Initiative im Umfang von rund 1 Milliarde US-Dollar zum Wie...

^BURLINGTON, Mass., June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Office of Strategic

Capital (OSC) des US-Verteidigungsministeriums und Phoenix Tailings

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(https://phoenixtailings.com/) haben heute eine strategische Investition bekannt

gegeben, um eine der größten Herausforderungen für die amerikanische

Industriebasis anzugehen: die Midstream-Verarbeitung von Seltenen Erden.

Das Office of Strategic Capital stellt hierfür unter Vorbehalt eine langfristige

Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für den Bau der

Freedom Facility bereit. Damit wird der Grundstein für eine umfassende

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Finanzierungsinitiative im Umfang von rund 1 Milliarde US-Dollar zum

Wiederaufbau der amerikanischen Industriebasis für Seltene Erden gelegt. Nach

ihrer Inbetriebnahme wird die Anlage verschiedene Rohstoffe verarbeiten, um die

leichten und schweren Seltenerdmetalle herzustellen, die für die amerikanische

Industrie, Verteidigungssysteme und die Lieferketten verbündeter Staaten

benötigt werden.

Die Midstream-Lieferkette für Seltene Erden bildet das entscheidende Bindeglied

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zwischen Rohstoffproduzenten wie Bergwerken und Recyclingunternehmen einerseits

sowie nachgelagerten Herstellern und Endverbrauchern andererseits. Derzeit sind

amerikanische Verteidigungssysteme, die moderne Fertigungsindustrie, die

Energieinfrastruktur und die Konsumtechnologie in hohem Maße auf kritische

Materialien angewiesen, die im Ausland raffiniert werden - häufig mithilfe von

Verfahren, die erhebliche ökologische, gesellschaftliche und geopolitische

Risiken mit sich bringen. Der Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette ist

daher ein Gebot der nationalen Sicherheit für die Vereinigten Staaten und ihre

Verbündeten.

?Die Förderung der inländischen Verarbeitung kritischer Mineralien und Seltener

Erden gehört zu den zentralen Schwerpunkten des OSC. Die von Phoenix Tailings

bereitgestellten Midstream-Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden

adressieren genau die kritischen Engpässe, die wir schnell beheben müssen. Wir

freuen uns, Phoenix Tailings beim Bau der Freedom Facility zu unterstützen. Dies

ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der gesamten amerikanischen Lieferkette

vom Bergwerk bis zum Magneten", erklärt David A. Lorch, Direktor des Office of

Strategic Capital und leitender Berater des stellvertretenden

Verteidigungsministers Steve Feinberg.

Die Midstream-Verarbeitung ist der kritischste Engpass der Wertschöpfungskette

für Seltene Erden und daher von entscheidender Bedeutung für den Aufbau einer

widerstandsfähigen heimischen Seltenerdindustrie. Die Freedom Facility wurde

entwickelt, um bestehende Engpässe in der Lieferkette zu beseitigen. Dazu

entsteht eine umfangreiche Infrastruktur für Trennung und Metallisierung, die

Bergbauunternehmen, Recyclingbetriebe, Hersteller und staatliche Stellen

gleichermaßen bedienen kann.

?Mit einer Midstream-Anlage dieser Art stärken wir nahezu alle Marktteilnehmer

und bauen den Seltenerdsektor als eine wahrhaft kooperative Branche neu auf",

sagt Anthony Balladon, Mitgründer und Chief Commercial Officer von Phoenix

Tailings.?Wir sorgen dafür, dass Endkunden direkten Zugang zu den

Seltenerdmetallen erhalten, die sie so dringend brauchen. Gleichzeitig

unterstützen wir Bergbau- und Recyclingunternehmen bei der Skalierung, indem wir

ihre Erzeugnisse abnehmen, die andernfalls über Drittstaaten verarbeitet werden

müssten. Die Freedom Facility soll das Rückgrat einer krisenfesten westlichen

Lieferkette für Seltene Erden werden."

Die Freedom Facility wird sowohl leichte als auch schwere Seltenerdmetalle aus

einer Vielzahl von Rohstoffen gewinnen, darunter Konzentrate, recycelte

Materialien und Sekundärquellen. Diese Flexibilität garantiert eine voll

integrierte, agile und robuste Lieferkette, die sich schnell an sich ändernde

sicherheitspolitische und wirtschaftliche Anforderungen anpassen kann. Zudem ist

die Anlage darauf ausgelegt, ausschließlich im Inland kontrollierte Technologien

und geistiges Eigentum einzusetzen, wodurch die Abhängigkeit von?Foreign

Entities of Concern" (FEOC) minimiert wird. Der Produktionsstart ist für das

Jahr 2028 geplant.

Die Verarbeitungsplattform von Phoenix Tailings basiert auf drei zentralen

technologischen Säulen: fortschrittliche Chemie, industrielle Anlagentechnik und

digitale Infrastruktur. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, die erhebliche

Risiken für die öffentliche Gesundheit und die Arbeitssicherheit bergen sowie

hohe Energiekosten verursachen, setzt Phoenix Tailings modernste Technologien

ein, um umweltfreundliche, sichere und wirtschaftlich wettbewerbsfähige

Produktionsprozesse zu ermöglichen.

?Wir haben Phoenix Tailings hier in unserer Heimat gegründet, weil wir davon

überzeugt waren, dass es einen besseren Weg gibt, Seltene Erden und kritische

Metalle herzustellen", sagt Dr. Tomas Villalón Jr., Mitgründer und Chief

Technology Officer von Phoenix Tailings.?Diese strategische Investition des

Office of Strategic Capital wird es uns ermöglichen, die Infrastruktur

aufzubauen, die Amerika seit Jahrzehnten fehlt. Gleichzeitig beweisen wir damit,

dass fortschrittliche Technologie eine sicherere, sauberere und

wettbewerbsfähigere Seltenerdindustrie hervorbringen kann."

?Jedes Mitglied unseres Teams bei Phoenix Tailings ist sich der Verantwortung

bewusst, die uns übertragen wurde. Wir wissen genau, was auf dem Spiel steht,

und wir wissen, dass Scheitern keine Option ist", betont Nicholas Myers,

Mitgründer und CEO von Phoenix Tailings.?Bei dieser Mission geht es um weit

mehr als den Erfolg eines einzelnen Unternehmens. Es geht darum, die

amerikanische Industrie zu stärken, kritische Lieferketten zu sichern und zu

gewährleisten, dass unser Land über die Ressourcen verfügt, die es benötigt, um

zu florieren. Dem amerikanischen Volk geben wir unser Wort: Wir werden

unermüdlich daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen, und wir werden Sie nicht

enttäuschen."

Die vorbehaltliche Finanzierungszusage zwischen dem OSC und Phoenix Tailings

sieht darüber hinaus die Erfüllung weiterer Voraussetzungen für den

Finanzierungsabschluss vor. Dazu gehören finanzielle, rechtliche, technische

sowie weitere Due-Diligence-Prüfungen.

Über Phoenix Tailings

Phoenix Tailings entwickelt die weltweit modernste Produktionsplattform für

Seltene Erden und kritische Mineralien. Das Unternehmen verbindet bahnbrechende

chemische Verfahren, industrielle Hardware und digitale Infrastruktur, um die

Materialien herzustellen, die moderne Technologien antreiben. Durch den

Wiederaufbau inländischer Raffinations- und Metallproduktionskapazitäten stärkt

Phoenix Tailings die industrielle Basis Amerikas, sichert kritische Lieferketten

und beschleunigt die Zukunft der modernen Fertigung.

Über das Office of Strategic Capital des Verteidigungsministeriums

Das Office of Strategic Capital mobilisiert und lenkt Kapital für kritische

Technologien und deren Wertschöpfungsketten. Durch langfristige Finanzierungen

unterstützt die Behörde den Ausbau von Produktionskapazitäten und stärkt die

nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.

Kontakt

press@phoenixtailings.com (mailto:press@phoenixtailings.com)

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