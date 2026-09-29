GNW-News: Vaisala bringt Indigo Supervisor auf den Markt und macht Rechenzentrums-Monitoring skalierbarer

29.09.26 10:04 Uhr

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^Vaisala Indigo Supervisor hilft Rechenzentren dabei, die Umgebungsüberwachung zu

skalieren, indem bis zu 100 Messpunkte als ein einziges System verwaltet werden

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können. Mit steigenden Überwachungsanforderungen verschiebt sich die

Herausforderung von der Messabdeckung zur betrieblichen Skalierbarkeit.

Umgebungsüberwachung muss mit KI-Infrastruktur skaliert werden

Während Rechenzentren skaliert werden, um wachsende KI-Workloads zu

unterstützen, muss die Infrastruktur für Umgebungsüberwachung mitwachsen. Höhere

Rechendichten und verkürzte Bauzeitpläne erhöhen den Bedarf an

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Umgebungsmessungen in allen Bereichen von Rechenzentren, einschließlich

Datenhallen, Technikbereichen, Supportbereichen und anderen kritischen

Standorten, während weniger Zeit für Installation, Inbetriebnahme und Wartung

bleibt.

Mit steigenden Überwachungsanforderungen und der Ausweitung der Messnetzwerke

benötigen Betreiber Möglichkeiten, die Umgebungsüberwachung in verschiedenen

Einrichtungen bereitzustellen, zu standardisieren und sicherzustellen, ohne die

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Komplexität zu erhöhen oder die Projektzeitpläne zu verzögern.

Von Sensoren zu Systemen: Ein neuer Ansatz zur Umgebungsüberwachung

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Vaisala heute den Vaisala Indigo

Supervisor (https://www.vaisala.com/de/products/indigo-supervisor) auf den Markt

gebracht - eine Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Umgebungsüberwachung in

Rechenzentren zu vereinfachen, indem sie von der Verwaltung einzelner Sensoren

auf die Verwaltung von Messnetzwerken als einheitliches System umstellt.

Die Lösung ermöglicht es, bis zu 100 Messpunkte als ein einziges System über

eine lokale Touchscreen-Bedienoberfläche zu verwalten und über eine einzige

standardisierte Verbindung in ein Gebäudemanagementsystem (GMS) zu integrieren.

Der Indigo Supervisor verdeutlicht einen umfassenden Branchenwandel hin zu

Modularität und systembasierter Umgebungsüberwachung. Mit dem Ausbau der

Rechenzentrumsinfrastruktur benötigen Betreiber zunehmend Lösungen, die sie

gleichbleibend über Stationen hinweg einsetzen, im Zeitverlauf skalieren, in

Gebäudemanagementsysteme integrieren und während ihres gesamten

Produktlebenszyklus effizient verwalten können.

Infrastruktur für die nächste Generation von Rechenzentren gestalten

?KI beschleunigt das Wachstum von Rechenzentren in einem Tempo, das verändert,

wie unterstützende Infrastruktur bereitgestellt, verwaltet und skaliert wird",

sagt Anu Kätkä, Product Line Manager, HVAC and Critical Buildings, bei Vaisala.

?Wenn eine Einrichtung Dutzende oder Hunderte von Messpunkten umfasst, kann die

Umgebungsüberwachung nicht mehr einzeln pro Sensor verwaltet werden. Betreiber

benötigen einen systemorientierten Ansatz für die Umgebungsüberwachung, mit dem

sie die Inbetriebnahme effizient durchführen, die Wartung ohne Unterbrechung des

laufenden Betriebs vornehmen und die Kapazität gleichbleibend skalieren können."

Anforderungen moderner Rechenzentrumsinfrastrukturen meistern

Der Indigo Supervisor ergänzt das wachsende Angebot von Vaisala für

Rechenzentren. Gemeinsam unterstützen diese Funktionen den zuverlässigen und

effizienten Betrieb einer zunehmend dichteren und schnell wachsenden

Rechenzentrumsinfrastruktur.

Obwohl der Indigo Supervisor mit den Skalierbarkeitsanforderungen moderner

Rechenzentren entwickelt wurde, eignet er sich ebenso für jede Umgebung, in der

die Umgebungsüberwachung effizient über mehrere Messstandorte hinweg gesteuert

werden muss - einschließlich Reinräumen, Gewächshäusern, Kühlräumen, Labors und

industriellen Prozessumgebungen.

Wichtige Fakten

* Hostgerät für Vaisala reihengeschaltete kompakte Messsonden

* Unterstützt bis zu zwei unabhängige Sondenketten mit jeweils bis zu

50 Sonden pro Kette

* Kompatibel mit den Vaisala Sonden XMP10, HMP110, HMP113 und TMP115.

* Unterstützt die Inbetriebnahme durch webbasierte Tools

* Sondenaustausch über die Touchscreen-Schnittstelle

* Stellt lokale Dashboards, Messeinblick, Alarmmanagement und

Kalibrierinformationen bereit

* Kann in Gebäudemanagementsysteme über Modbus TCP integriert werden

* Die Systemkonfiguration kann als CSV exportiert werden, um die

Inbetriebnahme und den Einsatz an mehreren Stationen zu unterstützen

* Erwartete Verfügbarkeit: Anfang 2027

Weitere Presseinformationen

Miia Lahti

Communications Partner, Industrial Measurements, Vaisala

miia.lahti (at) vaisala.com

Vaisala ist ein weltweit führender Anbieter von Messinstrumenten und

Messinformationen für Klimaschutzmaßnahmen. Wir statten unsere Kunden mit

Geräten und Daten aus, um die Ressourceneffizienz zu verbessern, die

Energiewende voranzutreiben und für die Sicherheit und das Wohlergehen von

Menschen und Gesellschaften weltweit zu sorgen. Mit über neunzig Jahren

Innovation und Know-how beschäftigen wir ein Team von nahezu 2500 Fachkräften,

die sich dafür einsetzen, alle Maßnahmen zum Schutz des Planeten zu ergreifen.

Vaisala Aktien der Serie A sind an der Nasdaq Börse in Helsinki notiert.

vaisala.com

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