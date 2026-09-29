GNW-News: Vaisala bringt Indigo Supervisor auf den Markt und macht Rechenzentrums-Monitoring skalierbarer
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^Vaisala Indigo Supervisor hilft Rechenzentren dabei, die Umgebungsüberwachung zu
skalieren, indem bis zu 100 Messpunkte als ein einziges System verwaltet werden
können. Mit steigenden Überwachungsanforderungen verschiebt sich die
Herausforderung von der Messabdeckung zur betrieblichen Skalierbarkeit.
Umgebungsüberwachung muss mit KI-Infrastruktur skaliert werden
Während Rechenzentren skaliert werden, um wachsende KI-Workloads zu
unterstützen, muss die Infrastruktur für Umgebungsüberwachung mitwachsen. Höhere
Rechendichten und verkürzte Bauzeitpläne erhöhen den Bedarf an
Umgebungsmessungen in allen Bereichen von Rechenzentren, einschließlich
Datenhallen, Technikbereichen, Supportbereichen und anderen kritischen
Standorten, während weniger Zeit für Installation, Inbetriebnahme und Wartung
bleibt.
Mit steigenden Überwachungsanforderungen und der Ausweitung der Messnetzwerke
benötigen Betreiber Möglichkeiten, die Umgebungsüberwachung in verschiedenen
Einrichtungen bereitzustellen, zu standardisieren und sicherzustellen, ohne die
Komplexität zu erhöhen oder die Projektzeitpläne zu verzögern.
Von Sensoren zu Systemen: Ein neuer Ansatz zur Umgebungsüberwachung
Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Vaisala heute den Vaisala Indigo
Supervisor (https://www.vaisala.com/de/products/indigo-supervisor) auf den Markt
gebracht - eine Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Umgebungsüberwachung in
Rechenzentren zu vereinfachen, indem sie von der Verwaltung einzelner Sensoren
auf die Verwaltung von Messnetzwerken als einheitliches System umstellt.
Die Lösung ermöglicht es, bis zu 100 Messpunkte als ein einziges System über
eine lokale Touchscreen-Bedienoberfläche zu verwalten und über eine einzige
standardisierte Verbindung in ein Gebäudemanagementsystem (GMS) zu integrieren.
Der Indigo Supervisor verdeutlicht einen umfassenden Branchenwandel hin zu
Modularität und systembasierter Umgebungsüberwachung. Mit dem Ausbau der
Rechenzentrumsinfrastruktur benötigen Betreiber zunehmend Lösungen, die sie
gleichbleibend über Stationen hinweg einsetzen, im Zeitverlauf skalieren, in
Gebäudemanagementsysteme integrieren und während ihres gesamten
Produktlebenszyklus effizient verwalten können.
Infrastruktur für die nächste Generation von Rechenzentren gestalten
?KI beschleunigt das Wachstum von Rechenzentren in einem Tempo, das verändert,
wie unterstützende Infrastruktur bereitgestellt, verwaltet und skaliert wird",
sagt Anu Kätkä, Product Line Manager, HVAC and Critical Buildings, bei Vaisala.
?Wenn eine Einrichtung Dutzende oder Hunderte von Messpunkten umfasst, kann die
Umgebungsüberwachung nicht mehr einzeln pro Sensor verwaltet werden. Betreiber
benötigen einen systemorientierten Ansatz für die Umgebungsüberwachung, mit dem
sie die Inbetriebnahme effizient durchführen, die Wartung ohne Unterbrechung des
laufenden Betriebs vornehmen und die Kapazität gleichbleibend skalieren können."
Anforderungen moderner Rechenzentrumsinfrastrukturen meistern
Der Indigo Supervisor ergänzt das wachsende Angebot von Vaisala für
Rechenzentren. Gemeinsam unterstützen diese Funktionen den zuverlässigen und
effizienten Betrieb einer zunehmend dichteren und schnell wachsenden
Rechenzentrumsinfrastruktur.
Obwohl der Indigo Supervisor mit den Skalierbarkeitsanforderungen moderner
Rechenzentren entwickelt wurde, eignet er sich ebenso für jede Umgebung, in der
die Umgebungsüberwachung effizient über mehrere Messstandorte hinweg gesteuert
werden muss - einschließlich Reinräumen, Gewächshäusern, Kühlräumen, Labors und
industriellen Prozessumgebungen.
Wichtige Fakten
* Hostgerät für Vaisala reihengeschaltete kompakte Messsonden
* Unterstützt bis zu zwei unabhängige Sondenketten mit jeweils bis zu
50 Sonden pro Kette
* Kompatibel mit den Vaisala Sonden XMP10, HMP110, HMP113 und TMP115.
* Unterstützt die Inbetriebnahme durch webbasierte Tools
* Sondenaustausch über die Touchscreen-Schnittstelle
* Stellt lokale Dashboards, Messeinblick, Alarmmanagement und
Kalibrierinformationen bereit
* Kann in Gebäudemanagementsysteme über Modbus TCP integriert werden
* Die Systemkonfiguration kann als CSV exportiert werden, um die
Inbetriebnahme und den Einsatz an mehreren Stationen zu unterstützen
* Erwartete Verfügbarkeit: Anfang 2027
Weitere Presseinformationen
Miia Lahti
Communications Partner, Industrial Measurements, Vaisala
miia.lahti (at) vaisala.com
Vaisala ist ein weltweit führender Anbieter von Messinstrumenten und
Messinformationen für Klimaschutzmaßnahmen. Wir statten unsere Kunden mit
Geräten und Daten aus, um die Ressourceneffizienz zu verbessern, die
Energiewende voranzutreiben und für die Sicherheit und das Wohlergehen von
Menschen und Gesellschaften weltweit zu sorgen. Mit über neunzig Jahren
Innovation und Know-how beschäftigen wir ein Team von nahezu 2500 Fachkräften,
die sich dafür einsetzen, alle Maßnahmen zum Schutz des Planeten zu ergreifen.
Vaisala Aktien der Serie A sind an der Nasdaq Börse in Helsinki notiert.
vaisala.com
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