GNW-News: Vaisala Viewlinc Cloud Suite unterstützt Innovationen im Bereich der Biowissenschaft - vom Labor bis hin zu regulierten Betriebsabläufen

22.10.26 10:04 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Vaisala, ein weltweit führender Anbieter von Messinstrumenten und

Messinformationen, stellt die Viewlinc Cloud Suite vor. Dabei handelt es sich um

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eine cloudbasierte Umgebungsüberwachungslösung, die Organisationen dabei

unterstützt, von Anfang an eine professionelle Überwachung aufzubauen und diese

auf derselben Plattform weiterzuentwickeln, wenn sich ihre Anforderungen

verändern. Die Markteinführung wird durch Vaisala Care für Viewlinc ergänzt -

ein Produktlebenszyklus-Serviceangebot, das in ausgewählten Märkten verfügbar

ist.

Innovationen im Bereich der Biowissenschaft beginnen oft lange bevor

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Organisationen groß angelegte oder regulierte Betriebsabläufe einrichten. Neue

Therapien, Diagnostika und Technologien können in einem einzelnen Labor oder

einer Forschungsumgebung ihren Anfang nehmen, aber die Erwartungen an

Umgebungssteuerung, Datenintegrität und Betriebszuverlässigkeit sind bereits

hoch. Mit fortschreitender Forschung und wachsendem Geschäftsbetrieb müssen

Organisationen steigende Anforderungen an Dokumentation, Auditbereitschaft und

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Konformität bewältigen.

Professionelle Überwachung von Anfang an

Die Vaisala Viewlinc Cloud Suite

(https://www.vaisala.com/de/products/systems/indoor-monitoring-systems/viewlinc-

continuous-monitoring-system) wurde entwickelt, um Organisationen dabei zu

unterstützen, ihre Umgebungsüberwachung auf eine professionelle Grundlage zu

stellen.

Organisationen können sich auf ihre Betriebsabläufe konzentrieren, anstatt die

Überwachungsinfrastruktur zu warten, und behalten dabei jederzeit den Einblick

in kritische Bedingungen. Der cloudbasierte Dienst macht einen lokalen

Anwendungsserver überflüssig und reduziert den damit verbundenen IT-Aufwand.

Das Angebot umfasst:

* Die Viewlinc CS Professional Edition für industrielle und gewerbliche

Umgebungen, einschließlich Umgebungsüberwachung in Gesundheitseinrichtungen,

Logistik, Museen, Archiven und Forschungseinrichtungen sowie Anwendungen zur

Zustandsüberwachung für Energieinfrastruktur.

* Die Viewlinc CS GxP Edition für regulierte biowissenschaftliche Umgebungen,

einschließlich Pharmaindustrie , Gesundheitswesen und

Medizinprodukteherstellung.

Mit der GxP Edition werden Funktionen zur GxP-Konformität angeboten,

einschließlich kontinuierlicher Validierung und GxP-Dokumentation, während die

Professional Edition Anwendungen unterstützt, die eine zuverlässige Überwachung

erfordern, ohne die gleichen Konformitäts- und Validierungsanforderungen.

Organisationen können die Edition wählen, die am besten zu ihren betrieblichen,

überwachungsbezogenen und regulatorischen Anforderungen passt - einschließlich

der Frage, ob ihre Anwendung in einer GxP-regulierten Umgebung betrieben wird.

Von Labors zu regulierten Betriebsabläufen

Innovationen im Bereich der Biowissenschaft basieren auf vertrauenswürdigen

Daten und kontrollierten Umgebungen. Zuverlässige Überwachung ist daher während

des gesamten Innovationsprozesses entscheidend.

?Die nächste bahnbrechende Therapie, diagnostische Methode oder

biotechnologische Innovation kann in einem einzelnen Labor ihren Anfang nehmen.

Forschung, die heute in Labors, Start-ups und biowissenschaftlichen

Innovationszentren stattfindet, kann letztendlich zu Durchbrüchen führen, die

das Gesundheitswesen verändern und sogar Leben retten", sagt Jarno Mitjonen,

Manager, Software Products, Industrial Measurements, Vaisala.

?Diese Innovationen beruhen auf vertrauenswürdigen Daten, kontrollierten

Bedingungen und dem Vertrauen in die Umgebungen, in denen diese Arbeit

stattfindet. Ein einziger unerkannter Geräteausfall kann jahrelange Forschung

gefährden, die Markteinführung eines Produkts verzögern oder wertvolle

Materialien beeinträchtigen. Organisationen benötigen Überwachung, die kritische

Anlagen und Bedingungen von Anfang an schützt und je nach Weiterentwicklung der

Betriebsabläufe weiterhin unterstützt."

Sicherheit über die Software hinaus

Die Viewlinc Cloud Suite kombiniert bewährte Vaisala Messtechnologie mit einer

modernen cloudbasierten Benutzeroberfläche. Sie umfasst Messinstrumente,

Überwachungsdaten und Software in einer einzigen Überwachungslösung.

Neben der Viewlinc Cloud Suite führt Vaisala das neue Produktlebenszyklus-

Serviceangebot Vaisala Care für Viewlinc

(https://www.vaisala.com/de/services/vaisala-care/vaisala-care-viewlinc) ein.

Dieses ist darauf ausgelegt, Kunden während der gesamten Nutzungsdauer des

Überwachungssystems zu unterstützen.

Das Angebot umfasst zwei Servicestufen:

* Vaisala Care, ein strukturiertes Paket grundlegender Produktlebenszyklus-

Services

* Vaisala Care+, ein Premiumangebot mit angepasster Produktlebenszyklus-

Unterstützung

Zu den Services gehören fachkundige Unterstützung, Fernschulungen, geplante

Überprüfungen des Systemzustands und Garantieverlängerung.

Das Angebot stärkt die Benutzerkompetenz, verbessert die Auditbereitschaft und

bewahrt langfristig die Sicherheit der Überwachungssysteme der Kunden.

Vaisala Care für Viewlinc wird bis Ende 2026 zunächst in Nordamerika, Europa,

dem Nahen Osten und Afrika verfügbar sein.

Wichtige Fakten

Viewlinc Cloud Suite

* Cloudbasierte Umgebungsüberwachung

* Professional Edition und GxP Edition

* Echtzeitüberwachung, Alarmierung, Berichterstellung und Audit Trail

* Skalierbar von kleinen Installationen bis zu mehreren Standorten

* Sicherer Zugriff von Desktop- und Mobilgeräten aus

* Ab dem vierten Quartal 2026 weltweit, mit Ausnahme von China, erhältlich.

Vaisala Care für Viewlinc

* Produktlebenszyklus-Services für die Viewlinc Cloud Suite

* Support, Schulungen, Überprüfungen des Systemzustands und Garantiedeckung

* Verfügbar als Vaisala Care und Vaisala Care+

* Im vierten Quartal 2026 zunächst in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und

Afrika verfügbar

Weitere Presseinformationen

Miia Lahti

Communications Partner, Industrial Measurements, Vaisala

comms@vaisala.com

Vaisala ist ein global führender Anbieter von Messgeräten und Messinformationen

für Klimaschutzmaßnahmen. Wir statten unsere Kunden mit Geräten und Daten aus,

um die Ressourceneffizienz zu verbessern, die Energiewende voranzutreiben und

für die Sicherheit und das Wohlergehen von Menschen und Gesellschaften weltweit

zu sorgen. Mit über neunzig Jahren Innovation und Know-how beschäftigen wir ein

Team von nahezu 2500 Fachkräften, die sich dafür einsetzen, alle Maßnahmen zum

Schutz des Planeten zu ergreifen. Vaisala Aktien der Serie A sind an der Nasdaq

Börse in Helsinki notiert.

www.vaisala.com (http://www.vaisala.com)

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