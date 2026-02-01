GNW-News: Validfor sammelt 1,2 Mio. USD ein, um die Zukunft der Validierung im Life Science-Sektor mit agentischer KI zu gestalten

^SAN FRANCISCO, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Validfor hat heute bekannt

gegeben, dass das Unternehmen 1,2 Mio. USD in einer von DOMiNO Ventures

Wer­bung Wer­bung

geführten Pre-Seed-Runde erhalten hat. Zu den weiteren Beteiligten gehören

Curiosity VC sowie verschiedene Business Angels. Die Mittel werden dazu

verwendet, die Produktentwicklung zu beschleunigen und die KI-gestützte

Compliance-Plattform des Unternehmens für führende Pharma-, Biotech- und

MedTech-Unternehmen auszubauen.

Validfor ist ein B2B-Startup, das mit einer KI-nativen, agentischen digitalen

Wer­bung Wer­bung

Validierungsplattform die Life-Science-Compliance für Pharma-, Biotech- und

MedTech-Unternehmen grundlegend verändert. Das Unternehmen führt die Branche weg

von fragmentierten, dokumentenlastigen Validierungsprozessen hin zu autonomen,

auditfähigen Compliance-Systemen. Die KI-native Engine des Unternehmens

strukturiert regulatorische Dokumentationen, automatisiert Validierungsworkflows

und ermöglicht es Firmen, den gesamten Compliance-Lebenszyklus schneller und mit

Wer­bung Wer­bung

höherer Präzision zu verwalten.

Anfang 2026 brachte Validfor seine agentische digitale Validierungsplattform

offiziell auf den Markt und positionierte sich als Anbieter KI-nativer

Validierungslösungen für Pharma- und Life-Science-Unternehmen. Die Plattform

ermöglicht eine strukturierte, auditfähige GxP-Validierung mit Go-Live-Zeiten

von nur vier Wochen - was eine signifikante Beschleunigung gegenüber

herkömmlichen Validierungszyklen darstellt, die üblicherweise mindestens vier

Monate in Anspruch nehmen. Durch die Verknüpfung von agentischer KI und

digitalen Validierungsworkflows definiert Validfor grundlegend neu, wie

regulierte Unternehmen Compliance, Audit-Vorbereitung und

Dokumentationsmanagement im globalen pharmazeutischen Sektor angehen.

Die pharmazeutische Compliance ist nach wie vor durch einen hohen manuellen

Aufwand und operative Komplexität geprägt; jährlich werden Milliarden von Dollar

für Validierungsaufgaben, Audit-Vorbereitungen und Altsysteme ausgegeben.

Validfor ersetzt diese veralteten Werkzeuge durch eine intelligente End-to-End-

Plattform, die routinemäßige Compliance-Aufgaben automatisiert und gleichzeitig

die menschliche Kontrolle bei kritischen Entscheidungen beibehält. Dieser Ansatz

reduziert die operative Belastung und hilft Unternehmen, den zunehmend

anspruchsvollen regulatorischen Standards gerecht zu werden.

?Bei Compliance geht es heute nicht mehr nur um Dokumentation, sondern um

Intelligenz", so Omer Cimen, Mitgründer und CEO von Validfor.?Angesichts stetig

steigender regulatorischer Hürden können künftig nur noch agentische,

datengesteuerte Systeme die Validierung im großen Stil bewältigen. Wir bauen das

digitale Fundament, auf dem die Pharma-Compliance der Zukunft steht. Diese

Mittel bringen unsere Mission voran, die Compliance weltweit zu modernisieren.

Durch die gezielte Verstärkung der Entwicklerteams will Validfor schon im

zweiten Quartal neue innovative Funktionen wie das 'Autonomous Testing'

integrieren."

DOMiNO Ventures und Curiosity VC sind fest davon überzeugt, dass Validfor den

Sektor der Validierungssoftware neu definieren wird.?Wir sehen hier ein Team,

das mit beeindruckender Konsequenz und Leidenschaft agiert. Deshalb unterstützen

wir gemeinsam mit Curiosity VC das internationale Wachstum von Validfor", sagte

Mustafa Kopuk von DOMiNO Ventures.

Weitere Informationen finden Sie unter www.validfor.com

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http:/www.validfor.com___.YzJ1OnBhdWxi

YWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpmYTY1MGY2NDg2YjI1NzU2MWM0ZDg0OGIzOGQ1OWRmZTo3OmQzMDI6

MTFkNWUyOWUwMGQ2ZjUzMjgxNDFjMzg4MGMzZmVmM2ExNTg1NGE3N2FjYzMxYzFkZDYzY2I0MDIwNmUz

MjJkNzpwOlQ6Tg)

Medienkontakt: media@validfor.com (mailto:media@validfor.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c88fffc1-cd5c-419d-bb69-

62d80585c7f9

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24c2c387-

9f26-4180-8e1b-59f37bb0db49

Â°