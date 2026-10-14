GNW-News: Vattenfall beauftragt Fluence mit 1 GWh-Batteriespeicher am Standort Brunsbüttel

14.10.26 09:04 Uhr

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^BERLIN, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vattenfall und die Fluence Energy,

Inc. (?Fluence") (NASDAQ: FLNC), ein weltweit führender Anbieter von

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intelligenten Energiespeichersystemen, Dienstleistungen und Softwarelösungen zur

Optimierung von Energieanlagen, haben einen Vertrag über die Lieferung der

geplanten Batterieanlage in Brunsbüttel und langfristige Serviceleistungen

geschlossen. Das Projekt mit einer Leistung von 254 MegawattMW und einer

Speicherkapazität von über 1.000 MegawattstundenMWh zählt aktuell zu den größten

Batteriespeicherprojekten in Deutschland und ist das bislang größte

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Batterieprojekt von Vattenfall. Das Projekt entsteht am Standort des

Kernkraftwerks Brunsbüttel, das sich im Rückbau befindet, und soll Ende 2028 in

Betrieb gehen.

Die Anlage ist für eine Speicherdauer von rund vier Stunden ausgelegt und nutzt

die Gridstack(TM) Pro 5000 Plattform von Fluence. Die Batteriespeicherlösung

umfasst Batteriesysteme, Leistungselektronik und ein Energiemanagementsystem und

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trägt zur Stärkung der Netzstabilität, zur Integration erneuerbarer Energien

sowie zu einem zuverlässigen Betrieb des Stromsystems bei. Fluence wird das

Projekt schlüsselfertig realisieren und sämtliche Leistungen von der Planung

über Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme bis hin zu langfristigen

Serviceleistungen erbringen. Damit soll eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit

der Anlage über ihre gesamte Lebensdauer sichergestellt werden.

Deutschland ist laut SolarPower Europe aktuell der führende

Batteriespeichermarkt in Europa mit einem Zubau von 6,6 GWh im Jahr 2025. Das

Wachstum des deutschen Batteriespeichermarkts wird durch den raschen Ausbau von

Wind- und Solarenergie, zunehmende Strompreisvolatilität, sinkende

Technologiekosten und die Möglichkeit für Speicheranlagen, Erlöse aus

Energiehandel und Netzdienstleistungen zu kombinieren, vorangetrieben.

?Projekte wie dieser Batteriespeicher leisten einen wichtigen Beitrag zur

Stärkung der Resilienz des Energiesystems und zur weiteren Integration

erneuerbarer Stromerzeugung. Gemeinsam mit Fluence als langfristigem Partner

schaffen wir eine flexible Anlage, die über viele Jahre hinweg auf die sich

wandelnden Anforderungen der Strommärkte reagieren kann. Das Projekt stärkt

unser Portfolio an Flexibilitätslösungen und unterstützt den Übergang weg von

fossilen Energieträgern", sagt

Claus Wattendrup, Head of Solar & Batteries, Vattenfall

?Unsere langjährige Partnerschaft mit Vattenfall umfasst inzwischen acht

Batteriespeicherprojekte drei europäischen Ländern und spiegelt unsere

gemeinsame Vision eines flexibleres Energiesystems wider. Mit mehr als 20

realisierten Batteriespeicherprojekten in Deutschland Ist Fluence stolz darauf,

bei diesem nächsten Kapitel eine führende Rolle zu spielen und den Ausbau von

Batteriespeichern als kritische Energieinfrastruktur in Deutschland

vornzutreiben", sagt

Julian Jansen, VP & Managing Director Fluence Germany

Das Batterieprojekt in Brunsbüttel ist ein zentraler Baustein der

Flexibilitätsstrategie von Vattenfall und wird die bestehende Batteriekapazität

des Unternehmens nahezu verdoppeln. Die Bauarbeiten sollen 2027 anlaufen. Die

Inbetriebnahme der Batterieanlage und ihres Netzanschlusses an das 380-kV-Netz

von 50Hertz ist für Ende 2028 vorgesehen.

Fakten zum Batterieprojekt Brunsbüttel

* Leistung: 254 MW

* Speicherkapazität: mehr als 1.000 MWh

* Standort: Brunsbüttel, Schleswig-Holstein

* Technologiepartner: Fluence

* Leistungsumfang: Lieferung des Batteriespeichersystems sowie langfristiger

Service

* Netzanschluss: 380-kV-Netz von 50Hertz

* Geplante Inbetriebnahme: Ende 2028

* Bedeutung: Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien und zur Erhöhung

der Netzflexibilität

Über Vattenfall

Vattenfall ist ein europäisches Energieunternehmen mit rund 21.000

Mitarbeitenden, das seit über 100 Jahren Industrie und Haushalte mit Energie

versorgt und den Lebensstil durch Innovationen modernisiert. Das Unternehmen

verfolgt das Ziel, fossilfrei zu werden und durch Partnerschaften nachhaltige

Wege zur Elektrifizierung von Industrie, Transport und Haushalten

voranzutreiben.

Über Fluence

Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC) ist ein weltweit führendes Unternehmen für

Energiespeicherlösungen und Software zur Optimierung von erneuerbaren Energien

und Energiesystemen. Die Lösungen und Betriebsservices von Fluence leisten einen

wichtigen Beitrag zur Stärkung der Stabilität und Resilienz von Stromnetzen -

von der Energieversorgung innovativer, KI basierter Rechenzentren bis hin zur

effizienten Integration und Nutzung erneuerbarer Energieportfolios. Mit

Projekten im Gigawatt-Maßstab, die in nahezu 50 Märkten weltweit entwickelt,

umgesetzt und betrieben werden, trägt Fluence maßgeblich zur Weiterentwicklung

der Energieversorgung und zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende bei. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere?website

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=HVGfHVw-_HYtoBfvO9YbE-

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin beschriebenen Aussagen geben keine Geschehnisse der Vergangenheit

wieder, sondern es handelt sich hierbei um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung,

des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, unter anderem, Einschätzungen über die

Auswirkungen des Projekts auf die Energiesicherheit und die Energiewende in

Deutschland insgesamt, den Zeitplan für die Fertigstellung des Projekts sowie

die Auswirkungen auf das deutsche Übertragungsnetz und die bestehende

Infrastruktur, einschließlich der damit verbundenen Betriebskosten und der in

diesem Zusammenhang ergriffenen Präventivmaßnahmen. Solche Aussagen lassen sich

daran erkennen, dass sie sich nicht streng auf Tatsachen aus der Vergangenheit

oder der Gegenwart beziehen. In diesem Bericht verwendete Formulierungen, wie

z.B. "können", "möglich", "werden", "sollten", "erwarten", "planen",

"antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "abzielen auf",?planen", "erwägen",

"glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die

negative Form dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke und Abwandlungen

hiervon und ähnliche Wörter und Ausdrücke kennzeichnen solche

zukunftsgerichteten Aussagen. Das Fehlen der vorgenannten Wörter muss aber nicht

bedeuten, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet wäre.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf unseren gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger

Entwicklungen sowie einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und

deren mögliche Auswirkungen auf unser Geschäft. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar. Es kann nicht garantiert werden,

dass in der Zukunft diejenigen Entwicklungen mit Einfluss auf unsere

Geschäftstätigkeit eintreten werden, welche wir erwartet haben. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten

(von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen) oder anderen Annahmen, die

dazu führen können, dass die dann tatsächlich eintretenden Ergebnisse oder

Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich

oder impliziert genannten Ergebnissen oder Leistungen abweichen können. Dies

umfasst, unter anderem, Verzögerungen bei der Fertigstellung des Projekts

infolge von COVID-19, extremen Wetterbedingungen, geopolitischer Instabilität,

Lieferkettenstörungen und den damit verbundenen Verzögerungen bei der Marktreife

des Projekts sowie der Einführung neuer Initiativen und Gesetze im Zusammenhang

mit der Energiewende in Deutschland oder den RePowerEU -Plänen, eine

Verschlechterung bestimmter Faktoren im Falle eines solchen Ereignisses mit

unerwarteten Konsequenzen und die Faktoren gemäß Teil I, Punkt 1A "Risk Factors"

unseres Jahresberichts, Formular 10-K, bezogen auf das am 30. September 2025

geendete Geschäftsjahr, die am 25. Dezember 2025 bei der Securities and Exchange

Commission ("SEC") eingereicht wurden, und in anderen Meldungen, die wir von

Zeit zu Zeit bei der SEC vornehmen.

Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken und Unsicherheiten auf, wobei es uns weder

möglich ist, all diese Risikofaktoren vorherzusagen, noch die Auswirkungen all

dieser Risikofaktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß zu beurteilen, mit

welchem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Sollten eines oder mehrere dieser

Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen als

fehlerhaft erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse in wesentlichen Punkten

von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Wir

weisen Sie darauf hin, sich auf die in dieser Pressemitteilung getroffenen

zukunftsgerichteten Aussagen nicht vollumfänglich zu verlassen. Jede

zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für das Datum, an dem die jeweilige Aussage

vorgenommen wurde. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, um Ereignisse oder

Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten

oder von denen wir nachträglich Kenntnis erlangen, sofern nicht gesetzlich etwas

anderes vorgeschrieben ist.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen

geht die englische maßgebliche Fassung des Dokuments der deutschen Übersetzung

vor. Aus technischen Gründen kann es zu Abweichungen zwischen den in diesem

Dokument enthaltenen und den aufgrund gesetzlicher Vorgaben veröffentlichten

Rechnungslegungsunterlagen kommen.

Media Contact

Quirin Löffelmeier

Senior Associate Policy and Communications, Fluence

Email: quirin.loffelmeier@fluenceenergy.com

(mailto:quirin.loeffelmeier@fluenceenergy.com)

Analyst Contact

Chris Shelton, Vice President of Investor Relations and Sustainability, Fluence

Email: investorrelations@fluenceenergy.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=pTLdUbb010ADBzrSicme8EbPQs0eGiUJjnRc

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