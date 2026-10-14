GNW-News: Vattenfall beauftragt Fluence mit 1 GWh-Batteriespeicher am Standort Brunsbüttel
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^BERLIN, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vattenfall und die Fluence Energy,
Inc. (?Fluence") (NASDAQ: FLNC), ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Energiespeichersystemen, Dienstleistungen und Softwarelösungen zur
Optimierung von Energieanlagen, haben einen Vertrag über die Lieferung der
geplanten Batterieanlage in Brunsbüttel und langfristige Serviceleistungen
geschlossen. Das Projekt mit einer Leistung von 254 MegawattMW und einer
Speicherkapazität von über 1.000 MegawattstundenMWh zählt aktuell zu den größten
Batteriespeicherprojekten in Deutschland und ist das bislang größte
Batterieprojekt von Vattenfall. Das Projekt entsteht am Standort des
Kernkraftwerks Brunsbüttel, das sich im Rückbau befindet, und soll Ende 2028 in
Betrieb gehen.
Die Anlage ist für eine Speicherdauer von rund vier Stunden ausgelegt und nutzt
die Gridstack(TM) Pro 5000 Plattform von Fluence. Die Batteriespeicherlösung
umfasst Batteriesysteme, Leistungselektronik und ein Energiemanagementsystem und
trägt zur Stärkung der Netzstabilität, zur Integration erneuerbarer Energien
sowie zu einem zuverlässigen Betrieb des Stromsystems bei. Fluence wird das
Projekt schlüsselfertig realisieren und sämtliche Leistungen von der Planung
über Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme bis hin zu langfristigen
Serviceleistungen erbringen. Damit soll eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit
der Anlage über ihre gesamte Lebensdauer sichergestellt werden.
Deutschland ist laut SolarPower Europe aktuell der führende
Batteriespeichermarkt in Europa mit einem Zubau von 6,6 GWh im Jahr 2025. Das
Wachstum des deutschen Batteriespeichermarkts wird durch den raschen Ausbau von
Wind- und Solarenergie, zunehmende Strompreisvolatilität, sinkende
Technologiekosten und die Möglichkeit für Speicheranlagen, Erlöse aus
Energiehandel und Netzdienstleistungen zu kombinieren, vorangetrieben.
?Projekte wie dieser Batteriespeicher leisten einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung der Resilienz des Energiesystems und zur weiteren Integration
erneuerbarer Stromerzeugung. Gemeinsam mit Fluence als langfristigem Partner
schaffen wir eine flexible Anlage, die über viele Jahre hinweg auf die sich
wandelnden Anforderungen der Strommärkte reagieren kann. Das Projekt stärkt
unser Portfolio an Flexibilitätslösungen und unterstützt den Übergang weg von
fossilen Energieträgern", sagt
Claus Wattendrup, Head of Solar & Batteries, Vattenfall
?Unsere langjährige Partnerschaft mit Vattenfall umfasst inzwischen acht
Batteriespeicherprojekte drei europäischen Ländern und spiegelt unsere
gemeinsame Vision eines flexibleres Energiesystems wider. Mit mehr als 20
realisierten Batteriespeicherprojekten in Deutschland Ist Fluence stolz darauf,
bei diesem nächsten Kapitel eine führende Rolle zu spielen und den Ausbau von
Batteriespeichern als kritische Energieinfrastruktur in Deutschland
vornzutreiben", sagt
Julian Jansen, VP & Managing Director Fluence Germany
Das Batterieprojekt in Brunsbüttel ist ein zentraler Baustein der
Flexibilitätsstrategie von Vattenfall und wird die bestehende Batteriekapazität
des Unternehmens nahezu verdoppeln. Die Bauarbeiten sollen 2027 anlaufen. Die
Inbetriebnahme der Batterieanlage und ihres Netzanschlusses an das 380-kV-Netz
von 50Hertz ist für Ende 2028 vorgesehen.
Fakten zum Batterieprojekt Brunsbüttel
* Leistung: 254 MW
* Speicherkapazität: mehr als 1.000 MWh
* Standort: Brunsbüttel, Schleswig-Holstein
* Technologiepartner: Fluence
* Leistungsumfang: Lieferung des Batteriespeichersystems sowie langfristiger
Service
* Netzanschluss: 380-kV-Netz von 50Hertz
* Geplante Inbetriebnahme: Ende 2028
* Bedeutung: Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien und zur Erhöhung
der Netzflexibilität
Über Vattenfall
Vattenfall ist ein europäisches Energieunternehmen mit rund 21.000
Mitarbeitenden, das seit über 100 Jahren Industrie und Haushalte mit Energie
versorgt und den Lebensstil durch Innovationen modernisiert. Das Unternehmen
verfolgt das Ziel, fossilfrei zu werden und durch Partnerschaften nachhaltige
Wege zur Elektrifizierung von Industrie, Transport und Haushalten
voranzutreiben.
Über Fluence
Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC) ist ein weltweit führendes Unternehmen für
Energiespeicherlösungen und Software zur Optimierung von erneuerbaren Energien
und Energiesystemen. Die Lösungen und Betriebsservices von Fluence leisten einen
wichtigen Beitrag zur Stärkung der Stabilität und Resilienz von Stromnetzen -
von der Energieversorgung innovativer, KI basierter Rechenzentren bis hin zur
effizienten Integration und Nutzung erneuerbarer Energieportfolios. Mit
Projekten im Gigawatt-Maßstab, die in nahezu 50 Märkten weltweit entwickelt,
umgesetzt und betrieben werden, trägt Fluence maßgeblich zur Weiterentwicklung
der Energieversorgung und zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende bei. Für
weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere?website
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Die hierin beschriebenen Aussagen geben keine Geschehnisse der Vergangenheit
wieder, sondern es handelt sich hierbei um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung,
des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, unter anderem, Einschätzungen über die
Auswirkungen des Projekts auf die Energiesicherheit und die Energiewende in
Deutschland insgesamt, den Zeitplan für die Fertigstellung des Projekts sowie
die Auswirkungen auf das deutsche Übertragungsnetz und die bestehende
Infrastruktur, einschließlich der damit verbundenen Betriebskosten und der in
diesem Zusammenhang ergriffenen Präventivmaßnahmen. Solche Aussagen lassen sich
daran erkennen, dass sie sich nicht streng auf Tatsachen aus der Vergangenheit
oder der Gegenwart beziehen. In diesem Bericht verwendete Formulierungen, wie
z.B. "können", "möglich", "werden", "sollten", "erwarten", "planen",
"antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "abzielen auf",?planen", "erwägen",
"glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die
negative Form dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke und Abwandlungen
hiervon und ähnliche Wörter und Ausdrücke kennzeichnen solche
zukunftsgerichteten Aussagen. Das Fehlen der vorgenannten Wörter muss aber nicht
bedeuten, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet wäre.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf unseren gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger
Entwicklungen sowie einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und
deren mögliche Auswirkungen auf unser Geschäft. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar. Es kann nicht garantiert werden,
dass in der Zukunft diejenigen Entwicklungen mit Einfluss auf unsere
Geschäftstätigkeit eintreten werden, welche wir erwartet haben. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten
(von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen) oder anderen Annahmen, die
dazu führen können, dass die dann tatsächlich eintretenden Ergebnisse oder
Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder impliziert genannten Ergebnissen oder Leistungen abweichen können. Dies
umfasst, unter anderem, Verzögerungen bei der Fertigstellung des Projekts
infolge von COVID-19, extremen Wetterbedingungen, geopolitischer Instabilität,
Lieferkettenstörungen und den damit verbundenen Verzögerungen bei der Marktreife
des Projekts sowie der Einführung neuer Initiativen und Gesetze im Zusammenhang
mit der Energiewende in Deutschland oder den RePowerEU -Plänen, eine
Verschlechterung bestimmter Faktoren im Falle eines solchen Ereignisses mit
unerwarteten Konsequenzen und die Faktoren gemäß Teil I, Punkt 1A "Risk Factors"
unseres Jahresberichts, Formular 10-K, bezogen auf das am 30. September 2025
geendete Geschäftsjahr, die am 25. Dezember 2025 bei der Securities and Exchange
Commission ("SEC") eingereicht wurden, und in anderen Meldungen, die wir von
Zeit zu Zeit bei der SEC vornehmen.
Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken und Unsicherheiten auf, wobei es uns weder
möglich ist, all diese Risikofaktoren vorherzusagen, noch die Auswirkungen all
dieser Risikofaktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß zu beurteilen, mit
welchem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Sollten eines oder mehrere dieser
Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen als
fehlerhaft erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse in wesentlichen Punkten
von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Wir
weisen Sie darauf hin, sich auf die in dieser Pressemitteilung getroffenen
zukunftsgerichteten Aussagen nicht vollumfänglich zu verlassen. Jede
zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für das Datum, an dem die jeweilige Aussage
vorgenommen wurde. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, um Ereignisse oder
Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten
oder von denen wir nachträglich Kenntnis erlangen, sofern nicht gesetzlich etwas
anderes vorgeschrieben ist.
Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor. Bei Abweichungen
geht die englische maßgebliche Fassung des Dokuments der deutschen Übersetzung
vor. Aus technischen Gründen kann es zu Abweichungen zwischen den in diesem
Dokument enthaltenen und den aufgrund gesetzlicher Vorgaben veröffentlichten
Rechnungslegungsunterlagen kommen.
Media Contact
Quirin Löffelmeier
Senior Associate Policy and Communications, Fluence
Email: quirin.loffelmeier@fluenceenergy.com
(mailto:quirin.loeffelmeier@fluenceenergy.com)
Analyst Contact
Chris Shelton, Vice President of Investor Relations and Sustainability, Fluence
Email: investorrelations@fluenceenergy.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=pTLdUbb010ADBzrSicme8EbPQs0eGiUJjnRc
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