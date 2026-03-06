GNW-News: Vaultinum eröffnet Niederlassung in New York angesichts steigender Nachfrage nach AI- und Technologie-Due-Diligence

^New York, USA - Vaultinum, ein international führender Anbieter von Technologie-

und AI Due-Diligence, hat sein erstes US-Büro in New York eröffnet, um sein

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schnell wachsendes Portfolio an nordamerikanischen Kunden zu betreuen. Das

Unternehmen, das bereits führende Private-Equity-Firmen und institutionelle

Investoren auf dem US-Markt betreut, schafft mit dieser neuen Präsenz einen

eigenen lokalen Knotenpunkt, um die enge Zusammenarbeit und die schnellen

Reaktionszeiten zu gewährleisten, die bei aktiven M&A-Transaktionen erforderlich

sind.

Vaultinum verzeichnete in den letzten Jahren ein anhaltendes Wachstum, das durch

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die steigende Nachfrage nach Technologie-Due-Diligence

(https://vaultinum.com/tech-due-diligence) in den Bereichen künstliche

Intelligenz (AI), Datenintegrität, Cybersicherheit und Software-Skalierbarkeit

angetrieben wurde. Nordamerikanische Kunden machen mittlerweile etwa 25 % der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus.

Das Büro in New York wird als Drehscheibe für die Geschäftsentwicklung und den

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Kundenservice in den Vereinigten Staaten und Kanada dienen und sowohl bestehende

Kunden als auch neue Partnerschaften unterstützen.

?Die Eröffnung eines Büros in New York ist ein logischer Schritt in unserer

Entwicklung", sagte Philippe Thomas, CEO von Vaultinum.?Unsere Kunden sind

zunehmend in mehreren Märkten tätig und erwarten Berater, die fundiertes

technisches Fachwissen mit einem Verständnis für das lokale Geschäftsumfeld

verbinden können. Durch unsere Präsenz in den USA können wir enger mit

Investoren und Managementteams zusammenarbeiten - gerade in einer Zeit, in der

KI die Art und Weise, wie Softwareunternehmen aufgebaut und bewertet werden,

rasant verändert."

Die Methodik von Vaultinum ist darauf ausgelegt, Investoren dabei zu

unterstützen, technologische Risiken frühzeitig zu erkennen, sicherzustellen,

dass Technologie-Roadmaps weiterhin mit den langfristigen Geschäftszielen im

Einklang stehen, und die langfristige Tragfähigkeit von Softwareplattformen in

Märkten zu bewerten, die von KI-bedingten Umbrüchen betroffen sind.

Xavier Joly, Managing Director North America, wird die Entwicklung von Vaultinum

in der Region leiten. Er bringt umfangreiche Erfahrung mit grenzüberschreitenden

M&A-Transaktionen und technologieorientierten Transaktionen auf dem US-Markt

mit.

?KI beschleunigt zwar die Softwareentwicklung, bringt für Investoren aber auch

eine beispiellose Komplexität mit sich", sagte Xavier Joly.?Auf dem heutigen

Markt müssen Investoren in der Lage sein, die tatsächliche KI-Reife zu

überprüfen und gleichzeitig zu bewerten, wie anfällig ein Zielunternehmen für

rasante Umwälzungen auf dem KI-Markt ist. Vaultinum schließt diese Lücke und

liefert die zukunftsorientierten KI- und Technologie-Erkenntnisse, die

nordamerikanische Dealmaker benötigen, um Bewertungen zu validieren und ihr

Kapital zu schützen."

Über Vaultinum

Vaultinum (http://www.vaultinum.com/) ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von

Technologie-Due-Diligence-Dienstleistungen mit anerkannter Expertise im Bereich

KI-Due-Diligence. Das Unternehmen unterstützt Investoren und Organisationen bei

der Bewertung von Technologierisiken, Skalierbarkeit und Innovationspotenzial in

einer Vielzahl von Branchen.

Medienkontakt

Marine YBORRA, CMO bei Vaultinum

my@vaultinum.com (mailto:my@vaultinum.com)

+33 (0) 6 20 76 27 82

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