GNW-News: Vaultinum eröffnet Niederlassung in New York angesichts steigender Nachfrage nach AI- und Technologie-Due-Diligence
^New York, USA - Vaultinum, ein international führender Anbieter von Technologie-
und AI Due-Diligence, hat sein erstes US-Büro in New York eröffnet, um sein
schnell wachsendes Portfolio an nordamerikanischen Kunden zu betreuen. Das
Unternehmen, das bereits führende Private-Equity-Firmen und institutionelle
Investoren auf dem US-Markt betreut, schafft mit dieser neuen Präsenz einen
eigenen lokalen Knotenpunkt, um die enge Zusammenarbeit und die schnellen
Reaktionszeiten zu gewährleisten, die bei aktiven M&A-Transaktionen erforderlich
sind.
Vaultinum verzeichnete in den letzten Jahren ein anhaltendes Wachstum, das durch
die steigende Nachfrage nach Technologie-Due-Diligence
(https://vaultinum.com/tech-due-diligence) in den Bereichen künstliche
Intelligenz (AI), Datenintegrität, Cybersicherheit und Software-Skalierbarkeit
angetrieben wurde. Nordamerikanische Kunden machen mittlerweile etwa 25 % der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus.
Das Büro in New York wird als Drehscheibe für die Geschäftsentwicklung und den
Kundenservice in den Vereinigten Staaten und Kanada dienen und sowohl bestehende
Kunden als auch neue Partnerschaften unterstützen.
?Die Eröffnung eines Büros in New York ist ein logischer Schritt in unserer
Entwicklung", sagte Philippe Thomas, CEO von Vaultinum.?Unsere Kunden sind
zunehmend in mehreren Märkten tätig und erwarten Berater, die fundiertes
technisches Fachwissen mit einem Verständnis für das lokale Geschäftsumfeld
verbinden können. Durch unsere Präsenz in den USA können wir enger mit
Investoren und Managementteams zusammenarbeiten - gerade in einer Zeit, in der
KI die Art und Weise, wie Softwareunternehmen aufgebaut und bewertet werden,
rasant verändert."
Die Methodik von Vaultinum ist darauf ausgelegt, Investoren dabei zu
unterstützen, technologische Risiken frühzeitig zu erkennen, sicherzustellen,
dass Technologie-Roadmaps weiterhin mit den langfristigen Geschäftszielen im
Einklang stehen, und die langfristige Tragfähigkeit von Softwareplattformen in
Märkten zu bewerten, die von KI-bedingten Umbrüchen betroffen sind.
Xavier Joly, Managing Director North America, wird die Entwicklung von Vaultinum
in der Region leiten. Er bringt umfangreiche Erfahrung mit grenzüberschreitenden
M&A-Transaktionen und technologieorientierten Transaktionen auf dem US-Markt
mit.
?KI beschleunigt zwar die Softwareentwicklung, bringt für Investoren aber auch
eine beispiellose Komplexität mit sich", sagte Xavier Joly.?Auf dem heutigen
Markt müssen Investoren in der Lage sein, die tatsächliche KI-Reife zu
überprüfen und gleichzeitig zu bewerten, wie anfällig ein Zielunternehmen für
rasante Umwälzungen auf dem KI-Markt ist. Vaultinum schließt diese Lücke und
liefert die zukunftsorientierten KI- und Technologie-Erkenntnisse, die
nordamerikanische Dealmaker benötigen, um Bewertungen zu validieren und ihr
Kapital zu schützen."
Über Vaultinum
Vaultinum (http://www.vaultinum.com/) ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von
Technologie-Due-Diligence-Dienstleistungen mit anerkannter Expertise im Bereich
KI-Due-Diligence. Das Unternehmen unterstützt Investoren und Organisationen bei
der Bewertung von Technologierisiken, Skalierbarkeit und Innovationspotenzial in
einer Vielzahl von Branchen.
Medienkontakt
Marine YBORRA, CMO bei Vaultinum
my@vaultinum.com (mailto:my@vaultinum.com)
+33 (0) 6 20 76 27 82
Â°