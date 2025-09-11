GNW-News: Velocity Global benennt sich in Pebl um und stellt eine KI-basierte globale Einstellungsplattform vor

^PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velocity Global,

Erfinder der Kategorie?Employer of Record" (EOR), hat sich heute in Pebl

(http://hellopebl.com/) umbenannt und eine KI-basierte Plattform eingeführt,

welche die Art und Weise, wie Unternehmen Talente länderübergreifend einstellen,

bezahlen und verwalten, neu definiert.

Die neue Plattform von Pebl baut auf mehr als einem Jahrzehnt Compliance-

Präzision sowie lokaler Marktexpertise auf und wird nun durch einen KI-First-

Ansatz ergänzt, der das globale Personalmanagement schneller, intelligenter und

widerstandsfähiger macht. Pebl bietet Unternehmen vier wesentliche Vorteile:

* Einfachheit: Eine benutzerfreundliche Erfahrung für die Personalabteilung,

welche die globale Personalbeschaffung so einfach macht wie die Online-

Buchung von Reisen. Unsere potenziellen Kunden können Märkte bewerten, die

gesamten Personalkosten im Voraus einsehen und ohne Reibungsverluste

fundierte Entscheidungen treffen.

* Speziell entwickelte KI: Um das Onboarding zu beschleunigen, den

Kundenservice zu verbessern, umfassende Analysen bereitzustellen und unseren

KI-Assistenten Alfie zu unterstützen. Wir verfügen über einen unfairen

Vorteil, der auf Daten aus über zehn Jahren beruht.

* Sofort: Sofortiger Mehrwert vom ersten Tag an mit umfassenden Angeboten und

sofortigem Onboarding.

* Hybridbereitstellung: Die Autonomie der Self-Service-Technologie mit der

Gewissheit von Expertensupport auf Abruf, der sowohl die Geschwindigkeit

moderner KI als auch das Vertrauen menschlicher Expertise bietet.

Einer von Researchscape durchgeführten Pebl-Umfrage zufolge geben 87 % der

Unternehmen zu, dass sie aufgrund von Compliance-Hürden Einstellungen verschoben

oder abgesagt haben. Die Umbenennung von Pebl läutet eine neue Ära ein, in der

KI, Self-Service-Technologie und Fachwissen diese Barrieren beseitigen und einen

neuen Standard für die Erzielung globalen Wachstums setzen.

?Mit unserer Umbenennung in Pebl vollziehen wir einen entscheidenden Wandel in

der Art und Weise, wie Unternehmen weltweit expandieren", sagt Francoise

Brougher, CEO von Pebl.?Jahrelang bedeutete die weltweite Personalbeschaffung,

dass man wochenlang auf Antworten warten und sich durch komplexe Ebenen

navigieren musste. Pebl ändert das für immer. Wir sind die Ersten in der

Branche, die Unternehmen ein echtes Self-Service-Erlebnis bieten, das es ihnen

ermöglicht, neue Märkte zu erkunden, Compliance-Anleitungen sowie sofortige

Angebote zu erhalten und innerhalb von Minuten mit der Einstellung von

Mitarbeitern zu beginnen."

?Pebl verändert die Spielregeln in der EOR-Branche", sagt Rohit Malik, CHRO von

Matrixx Software.?Die neue Marke ist mutig und zukunftsorientiert. Das

benutzerfreundliche Design und die einzigartigen Self-Service-Tools der

Plattform helfen Unternehmen, schneller und intelligenter zu wachsen. Als

langjähriger Kunde haben wir gesehen, wie zuverlässig der Support von Pebl ist -

und jetzt, mit KI im Mix, legt Pebl die Messlatte für HR-Dienstleister überall

höher."

In seiner elfjährigen Geschichte hat das Unternehmen seine Präsenz in 185

Ländern mit 65 eigenen Niederlassungen ausgebaut und betreut weltweit mehr als

1.500 Kunden. Das Unternehmen hat über 160 grenzüberschreitende Fusions- und

Übernahmegeschäfte begleitet, drei Jahre in Folge ein zweistelliges

Umsatzwachstum erzielt und betreut führende Marken wie LastPass, Crunchbase,

Linksys und mehr.

Entdecken Sie auf unserem Blog (https://hellopebl.com/resources/blog/from-

velocity-global-to-pebl-powering-the-next-era-of-global-hiring/) die ganze

Geschichte unserer Entwicklung zu Pebl, und was dies für die Zukunft der Arbeit

bedeutet.

Über Pebl

Pebl ist der führende Anbieter von KI-gestützter Beschäftigung auf globaler

Ebene und verfügt über die einzige Plattform, die auf einem Jahrzehnt lokaler

Kenntnisse und Compliance-Expertise aufbaut. Pebl unterstützt Unternehmen

mithilfe von KI-Anleitung in Echtzeit dabei, Talente in über 185 Ländern schnell

einzustellen, einfach zu bezahlen und zu verwalten. Alfie, der KI-Assistent von

Pebl, liefert sofortige, geprüfte Antworten in über 50 Sprachen und wird dabei

von einem globalen Netzwerk aus über 200 Rechts- und Personalexperten

unterstützt. Pebl verfügt über mehr Arbeitslizenzen als jeder andere Arbeitgeber

und genießt das Vertrauen Tausender Unternehmen - von Fortune-500-Unternehmen

bis hin zu wachstumsstarken Start-ups. Das Unternehmen wird von Analysten

regelmäßig als führender EOR-Anbieter anerkannt und belegt bei G2 den ersten

Platz in Sachen Compliance. Mit Pebl können Unternehmen überall und jederzeit

großartige Talente einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://hellopebl.com (https://hellopebl.com/).

Medienkontakt:

press@hellopebl.com (mailto:press@hellopebl.com)

