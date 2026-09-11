GNW-News: Veranstaltung "Multinationale Unternehmen in Yantai" beginnt in Haiyang

11.09.26 19:56 Uhr

^Yantai Municipal People's Government

YANTAI, China, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 9. September wurde in

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Haiyang, Yantai, die Veranstaltung?Multinationale Unternehmen in Yantai"

(Multinational Corporations in Yantai) offiziell eröffnet. Die von der

Volksregierung der Stadt Yantai (Yantai Municipal People's Government)

ausgerichtete Veranstaltung steht unter dem Motto?Multinationale Unternehmen in

Yantai - Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunft" und widmet

sich dem globalen ökologischen Wandel in der Industrie. Dabei sollen die Stärken

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Yantais in den Bereichen Öffnung und saubere Energie genutzt werden, um der

internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Technologie, Kapital

und Märkte neue Impulse zu verleihen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5595/eng)

Zu Beginn des 15. Fünfjahresplans hat sich Yantai das klare Ziel gesetzt, eine

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Vorzeigestadt für umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung zu werden,

die gleichzeitig hohe Lebensqualität bietet. Diese neue Positionierung birgt

sowohl Chancen als auch Herausforderungen und erfordert entschlossenes Handeln.

Der proaktive und pragmatische Ansatz der Stadt bei der Gewinnung von

Investitionen zeigte sich auf der Veranstaltung besonders deutlich. Dort stellte

Yantai eine Kooperationsinitiative mit multinationalen Konzernen vor und

präsentierte die Stadt, wichtige Industrieparks sowie führende Unternehmen.

Vertreter der Behörden aus verschiedenen Landkreisen und Bezirken führten vor

Ort individuelle Matchmaking-Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, um neue

Partner und Kooperationsmöglichkeiten zu gewinnen. Im Rahmen einer gemeinsamen

Zeremonie wurden am Veranstaltungsort acht Projekte unterzeichnet. Sie umfassen

Schlüsselbranchen wie intelligente Fertigung, Finanzwesen, Logistik und

Außenhandel.

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558.Â°