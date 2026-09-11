GNW-News: Veranstaltung "Multinationale Unternehmen in Yantai" beginnt in Haiyang
^Yantai Municipal People's Government
YANTAI, China, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 9. September wurde in
Haiyang, Yantai, die Veranstaltung?Multinationale Unternehmen in Yantai"
(Multinational Corporations in Yantai) offiziell eröffnet. Die von der
Volksregierung der Stadt Yantai (Yantai Municipal People's Government)
ausgerichtete Veranstaltung steht unter dem Motto?Multinationale Unternehmen in
Yantai - Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunft" und widmet
sich dem globalen ökologischen Wandel in der Industrie. Dabei sollen die Stärken
Yantais in den Bereichen Öffnung und saubere Energie genutzt werden, um der
internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Technologie, Kapital
und Märkte neue Impulse zu verleihen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5595/eng)
Zu Beginn des 15. Fünfjahresplans hat sich Yantai das klare Ziel gesetzt, eine
Vorzeigestadt für umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung zu werden,
die gleichzeitig hohe Lebensqualität bietet. Diese neue Positionierung birgt
sowohl Chancen als auch Herausforderungen und erfordert entschlossenes Handeln.
Der proaktive und pragmatische Ansatz der Stadt bei der Gewinnung von
Investitionen zeigte sich auf der Veranstaltung besonders deutlich. Dort stellte
Yantai eine Kooperationsinitiative mit multinationalen Konzernen vor und
präsentierte die Stadt, wichtige Industrieparks sowie führende Unternehmen.
Vertreter der Behörden aus verschiedenen Landkreisen und Bezirken führten vor
Ort individuelle Matchmaking-Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, um neue
Partner und Kooperationsmöglichkeiten zu gewinnen. Im Rahmen einer gemeinsamen
Zeremonie wurden am Veranstaltungsort acht Projekte unterzeichnet. Sie umfassen
Schlüsselbranchen wie intelligente Fertigung, Finanzwesen, Logistik und
Außenhandel.
Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558.Â°