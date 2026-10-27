GNW-News: Vertex stellt Vertex SolT vor - eine vernetzte, KI-gestützte Lösung für Steuer- und Compliance-Prozesse

27.10.26 08:04 Uhr

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^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.

(https://www.vertexinc.com/company/about-us) (NASDAQ:VERX) (?Vertex" oder das

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?Unternehmen"), der weltweit tätige Anbieter von Decision-to-Defense(TM)-Lösungen

für indirekte Steuern und Compliance, hat heute Vertex S?l(TM) vorgestellt, eine

vernetzte Compliance-Lösung, die Informationen, Arbeitsabläufe, Entscheidungen

und Nachweise über den gesamten Steuerlebenszyklus hinweg zusammenführt.

Transaktionen bilden die Grundlage des Handels. Vertex S?l verknüpft Steuer- und

Compliance-Aspekte mit jeder einzelnen Transaktion - von der Ermittlung über die

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elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung bis hin zur Verteidigung

bei Steuerprüfungen - und schafft so eine durchgängige, nachvollziehbare

Dokumentation.

Dadurch können Steuerteams potenzielle Probleme früher erkennen und deren

Auswirkungen einschätzen. Gleichzeitig behalten sie die Kontrolle über die

weiteren Schritte. Der Name leitet sich von?s?l" ab, dem lateinischen Wort für

Sonne. Die Lösung bietet nicht nur vollständige Transparenz über KI-Workflows im

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Bereich der indirekten Steuern und der Compliance, sondern fungiert auch als

zentrale Steuerungsplattform, über die Fachkräfte sämtliche Prozesse

kontrollieren können - von der Steuerfindung bis zur Verteidigung bei

Steuerprüfungen.

Vertex S?l verbindet die Vertex-Lösungen, denen heute mehr als 60 % der

Fortune-500-Unternehmen vertrauen, von der ersten steuerlichen Entscheidung bis

hin zur Steuerprüfung. Vertex Intelligence(TM) bildet die Grundlage für die KI-

Funktionen von Vertex S?l und bietet bewährtes Steuerfachwissen, globale

Informationen zu regulatorischen Rahmenbedingungen, Erläuterungen und

Empfehlungen. So erhalten Steuerexpertinnen und Steuerexperten die notwendigen

Nachweise, um Entscheidungen und Ergebnisse fundiert zu begründen.

?Steuerfachleute haben bislang einen Großteil der Arbeit rund um steuerliche

Entscheidungen selbst übernommen - Recherche, Abgleich, Dokumentation und

Verteidigung", sagte Bala Chandran, Chief Product and Technology Officer bei

Vertex.?Vertex S?l ändert das. Die Lösung setzt bei der steuerlichen

Entscheidung im Rahmen einer Transaktion an und führt diese in einem Datensatz

fort. Im Mittelpunkt steht eine KI, die steuerbar, nachvollziehbar und

vertretbar ist, sodass Steuerfachleute das Ergebnis selbst steuern können,

anstatt sich manuell mit den Prozessen beschäftigen zu müssen.."

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen neu bewerten,

inwieweit man KI in den Bereichen Steuern und Compliance vertrauen sollte. In

einer von Vertex in Auftrag gegebenen Umfrage unter 402 Entscheidungsträgern im

Bereich Steuer- und Compliance-Software in Deutschland und den USA, die von der

Emerald Research Group durchgeführt wurde, gaben 81 % der Befragten an, dass sie

den Einsatz von KI im Compliance-Bereich nur dann akzeptieren würden, wenn sie

vollständigen Einblick in die Entscheidungsfindung hätten und jede Maßnahme

jederzeit außer Kraft setzen oder rückgängig machen könnten.

Vertex S?l ist so konzipiert, dass es abgestufte Vertrauensniveaus unterstützt,

sodass Steuerteams festlegen können, wann die KI eine Vorgehensweise empfiehlt,

bei der Arbeit unterstützt oder innerhalb vorgegebener Kontrollmechanismen

eigenständig handelt. Auf jeder Ebene behalten die Teams den Überblick darüber,

wie Entscheidungen getroffen werden, und haben die Möglichkeit, Maßnahmen zu

überprüfen, außer Kraft zu setzen oder rückgängig zu machen.

?Vertrauen war schon immer ein grundlegender Faktor im Steuer- und Compliance-

Bereich, und durch KI steht nun noch mehr auf dem Spiel", sagte Christopher

Young, CEO von Vertex.?Steuerteams müssen den Überblick behalten, verstehen,

worauf es ankommt, und die Kontrolle bewahren. Vertex S?l verbindet diese

Transparenz mit den steuerlichen Inhalten, der Fachkompetenz und dem Know-how,

auf die sich unsere Kunden seit Jahrzehnten verlassen, sodass sie KI

vertrauensvoll einsetzen können."

Vertex S?l in der Praxis

Über den gesamten Steuer- und Compliance-Lebenszyklus hinweg unterstützt Vertex

S?l Teams dabei, bestehende und zukünftige Funktionen in verschiedenen Phasen zu

nutzen, zum Beispiel:

* Wenn sich eine Vorschrift ändert: Vernetzung von regulatorischen

Informationen und Inhalten, Bewertung potenzieller Auswirkungen und

Bereitstellung von Informationen zur fachlichen Überprüfung.

* Vor der Einreichung: Vereinigung der proaktiven Aufdeckung relevanter

Themen, Erläuterung möglicher Auswirkungen und Empfehlungen im Rahmen

festgelegter Kontrollmechanismen.

* Wenn ein Wirtschaftsprüfer anruft: Optimierung des Verwaltungsprozesses für

Prüfungsmitteilungen, Ermöglichung der Beweissicherung und Aufdeckung von

Lücken, damit das Team oder die Berater diese überprüfen können.

Branchenanalysten gehen davon aus, dass Transparenz und Kontrolle

ausschlaggebend dafür sein werden, wie Unternehmen KI-Lösungen für Steuer- und

Compliance-Zwecke einsetzen.?Da KI-Agenten immer mehr Aufgaben im Bereich

Steuern und Compliance übernehmen, werden Unternehmen Anbieter weniger danach

beurteilen, wie viele Agenten sie anbieten, sondern vielmehr danach, ob jede

einzelne Aktion gesteuert, erklärt und bis zur ursprünglichen Entscheidung

zurückverfolgt werden kann", erklärte Kevin Permenter, Senior Director für

Enterprise Applications Research bei IDC.?Diese Art der Rückverfolgbarkeit

entwickelt sich rasch zu einer Grundvoraussetzung für den Einsatz von KI in

regulierten Finanzbereichen."

Vertex S?l wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe in den Bereichen

Steuerermittlung, elektronische Rechnungsstellung, Abschluss der indirekten

Steuern, Zertifikatsverwaltung, Berichterstattung und Einreichung sowie

Prüfungs- und Bescheidverwaltung miteinander zu verknüpfen. Der daraus

resultierende verknüpfte Datensatz wird den Teams dabei helfen, die Ergebnisse

bis zur ursprünglichen Transaktion und Steuerentscheidung zurückzuverfolgen.

Dadurch lassen sich die Ergebnisse leichter erklären, kontrollieren und

gegenüber den zuständigen Behörden verteidigen. Um weitere Informationen zu

erhalten, klicken Sie hier (https://www.vertexinc.com/solutions/products/vertex-

sol).

Über Vertex

Vertex ist das weltweit tätige Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance

im Bereich Decision-to-Defense(TM). Vertex unterstützt Unternehmen dabei, den

gesamten Transaktionszyklus im Bereich indirekte Steuern und Compliance zu

steuern - von der Steuerermittlung und der elektronischen Rechnungsstellung bis

hin zur Berichterstattung, Einreichung und Verteidigung bei Steuerprüfungen -,

um Ergebnisse leichter nachweisen und kontinuierlich verbessern zu können.

Vertex genießt das Vertrauen von mehr als 60 % der Fortune 500-Unternehmen und

vereint jahrzehntelange Steuerkompetenz, fundiertes globales Wissen in den

Bereichen Steuern und Compliance sowie nahtlose Integrationen, um Unternehmen

dabei zu unterstützen, weltweit sicher zu agieren. Mit Hauptsitz in Nordamerika

und Niederlassungen in Südamerika und Europa hat sich Vertex zum Ziel gesetzt,

durch vertrauenswürdige Transaktionen das Gedeihen von Unternehmen und

Gemeinschaften zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com

(https://www.vertexinc.com/home-page) oder folgen Sie uns auf X

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(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./); oder abonnieren Sie unseren

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Über die Studie

Die Ergebnisse zur Sichtbarkeit von KI stammen aus einer doppelblinden Online-

Umfrage, die die Emerald Research Group im Auftrag von Vertex im Jahr 2026 unter

402 Entscheidungsträgern (n = 302 aus den USA; n = 100 aus Deutschland) in

Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 150 Mio. US-Dollar bzw. 150 Mio.

Euro sowie Entscheidungsbefugnis in Bezug auf Unternehmenssoftware für Steuer-

und Compliance-Themen durchgeführt hat. Die Befragten wurden nicht über den

Auftraggeber der Studie informiert.

Copyright © 2026 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen

Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können jederzeit

geändert werden und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Informationen

über die Produktausrichtung und mögliche Roadmap sind keine Garantien, dürfen

nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur

Bereitstellung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen

dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen

verwendet werden. Die für Produkte von Vertex beschriebene Entwicklung,

Veröffentlichung und Zeitpunkte von Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von

Vertex Inc. Jegliche Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine historischen

Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem U.S. Private Securities

Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen

verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der US

Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben

sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von

den Erwartungen abweichen. Vertex weist Leser darauf hin, sich nicht übermäßig

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht

aktualisieren muss und die nur zum jeweiligen Zeitpunkt ihrer Äußerung

Gültigkeit haben.

Unternehmenskontakt bei Vertex: Simone Sonnier | Manager, Public Relations |

mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)

Anlegerkontakt: Joe Crivelli | VP, Investor Relations | investors@vertexinc.com

(mailto:investors@vertexinc.com)

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