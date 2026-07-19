GNW-News: Vertex treibt Wachstum mit erweitertem Führungsteam voran
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^LONDON, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc.
(https://www.vertexinc.com/de-de) der weltweit tätige Anbieter von Lösungen für
indirekte Steuern und Compliance unter dem Leitbild Decision-to-Defense(TM), gab
heute drei Neuzugänge im Führungsteam bekannt. Sie werden das Unternehmen in
seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen: Chatelle Lynch übernimmt die
Position des Chief People Officer, Carlos Mercuriali wird Senior Vice President
und Regional Manager für Europa, und Bala Chandran tritt seine neue Rolle als
Chief Product and Technology Officer an. Gemeinsam stärken diese Ernennungen die
globale Wachstumsstrategie von Vertex, indem sie die Führungskompetenz in den
Bereichen Talentmanagement, regionales Business und technologische Innovation
erweitern.
Chatelle Lynch verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und
Umsetzung von Organisationsstrategien bei Unternehmen, die sich in
Transformationsphasen befinden. Unter anderem war sie als Chief People Officer
bei The RealReal und McAfee tätig. Bei Vertex wird sie die globale
Personalstrategie - und Unternehmenskultur verantworten. Ihr Fokus liegt darauf,
die erforderlichen Talente zu gewinnen und die organisatorischen Voraussetzungen
für die weitere Skalierung des Unternehmens zu schaffen.
Carlos Mercuriali bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale
Führungserfahrung in den USA, Lateinamerika und der EMEA-Region mit. Er verfügt
über umfassende Expertise in den Bereichen Enterprise-SaaS, Steuer- und
Compliance-Technologie sowie Cloud-Software. Zuletzt war er als SVP und General
Manager, International bei Avalara tätig. Er wird das Europageschäft
von Vertex leiten und die regionale Strategie, die Kundenbeziehungen,
Partnerschaften sowie die Go-to-Market-Aktivitäten verantworten. Der europäische
Markt befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel: E-Invoicing
(https://www.vertexinc.com/de-de/loesungen/einhaltung-globaler-e-
rechnungsvorschriften)-Vorgaben, Echtzeit-Meldepflichten und kontinuierliche
Compliance-Anforderungen verändern in rasantem Tempo die Art und Weise, wie
Unternehmen arbeiten.
Bala Chandran verstärkt Vertex mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Technologie und künstliche Intelligenz. Er war in leitenden Positionen bei
führenden Technologieunternehmen wie Amazon und Oracle tätig, zuletzt als Senior
Vice President bei Oracle Health. Während Vertex die Transformation zum SaaS-
Anbieter und seine AI-first-Strategie weiter vorantreibt, wird er die Bereiche
Produktmanagement, Softwareentwicklung, Informationssicherheit und Innovationen
rund um neue Technologien verantworten.
?Unsere Kunden befinden sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Dazu
zählen die Ausweitung verpflichtender elektronischer Rechnungsstellung und
zunehmende Echtzeit-Compliance-Anforderungen. Gleichzeitig wächst der Druck,
effizienter und intelligenter zu arbeiten", betont Christopher Young, Chief
Executive Officer von Vertex.
?Während wir unser Business weltweit weiter skalieren und uns zu einem AI-first-
Unternehmen entwickeln, werden Chatelle Lynch, Carlos Mercuriali und Bala
Chandran unseren Mehrwert für die Kunden weiter stärken. Zugleich bringen sie
die erforderliche Führungskompetenz, operative Erfahrung und technologische
Expertise mit, um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen."
Diese Neuzugänge erfolgen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Vertex. Das
Unternehmen investiert weiterhin in Führungskompetenz, Technologie und globale
Präsenz. Damit Vertex schafft die Voraussetzungen, um mitzugestalten, wie die
weltweit führenden Unternehmen in einem zunehmend komplexen Compliance-Umfeld
erfolgreich agieren.
Gemeinsam mit den jüngsten Neuzugängen im Führungsteam, darunter Allison
Cerra als Chief Marketing Officer und Aneel Jaeel als Chief Operations Officer,
stärken sie die Fähigkeit des Unternehmens, Strategie, Umsetzung, Kundenerlebnis
und Unternehmenskultur noch enger aufeinander abzustimmen.
Weitere Informationen zu Vertex und dem Führungsteam finden Sie hier
(https://www.vertexinc.com/de-de/unternehmen/unternehmensleitung).
Über Vertex
Vertex ist das weltweit tätige Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance
unter dem Motto?Decision-to-Defense(TM)". Vertex unterstützt Unternehmen dabei,
den gesamten Transaktionszyklus im Bereich der indirekten Steuern und Compliance
zu kontrollieren - von der Steuerermittlung und elektronischen Rechnungsstellung
bis hin zur Berichterstattung, Einreichung und Verteidigung bei Steuerprüfungen
-, um Ergebnisse leichter nachweisen und im Laufe der Zeit verbessern zu können.
Vertex genießt das Vertrauen von mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen und
kombiniert jahrzehntelange Steuererfahrung, fundiertes globales Steuer- und
Compliance-Wissen sowie nahtlose Integrationen, um Unternehmen dabei zu
unterstützen, weltweit sicher agieren zu können. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Nordamerika und weitere Standorte in Südamerika und
Europa. Vertex hat es sich zum Ziel gesetzt, die Performance von Unternehmen
und Organisationen durch vertrauenswürdige Transaktionen zu gewährleisten.
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zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation
Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen
Risiken und Unsicherheiten, die in den Einreichungen von Vertex bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (?SEC") beschrieben
sind und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von
den Erwartungen abweichen. Vertex weist die Leser darauf hin, diesen
zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen beizumessen. Vertex
ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, und sie gelten nur zum
jeweiligen Datum ihrer Veröffentlichung.
Vertex?Unternehmenskontakt:?
Simone Sonnier | Public Relations Manager
mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)?
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Joe Crivelli | VP, Investor Relations?
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