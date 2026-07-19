GNW-News: Vertex treibt Wachstum mit erweitertem Führungsteam voran

04.08.26 14:04 Uhr

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc.

(https://www.vertexinc.com/de-de) der weltweit tätige Anbieter von Lösungen für

Werbung

indirekte Steuern und Compliance unter dem Leitbild Decision-to-Defense(TM), gab

heute drei Neuzugänge im Führungsteam bekannt. Sie werden das Unternehmen in

seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen: Chatelle Lynch übernimmt die

Position des Chief People Officer, Carlos Mercuriali wird Senior Vice President

und Regional Manager für Europa, und Bala Chandran tritt seine neue Rolle als

Chief Product and Technology Officer an. Gemeinsam stärken diese Ernennungen die

Werbung

globale Wachstumsstrategie von Vertex, indem sie die Führungskompetenz in den

Bereichen Talentmanagement, regionales Business und technologische Innovation

erweitern.

Chatelle Lynch verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und

Umsetzung von Organisationsstrategien bei Unternehmen, die sich in

Transformationsphasen befinden. Unter anderem war sie als Chief People Officer

bei The RealReal und McAfee tätig. Bei Vertex wird sie die globale

Werbung

Personalstrategie - und Unternehmenskultur verantworten. Ihr Fokus liegt darauf,

die erforderlichen Talente zu gewinnen und die organisatorischen Voraussetzungen

für die weitere Skalierung des Unternehmens zu schaffen.

Carlos Mercuriali bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale

Führungserfahrung in den USA, Lateinamerika und der EMEA-Region mit. Er verfügt

über umfassende Expertise in den Bereichen Enterprise-SaaS, Steuer- und

Compliance-Technologie sowie Cloud-Software. Zuletzt war er als SVP und General

Manager, International bei Avalara tätig. Er wird das Europageschäft

von Vertex leiten und die regionale Strategie, die Kundenbeziehungen,

Partnerschaften sowie die Go-to-Market-Aktivitäten verantworten. Der europäische

Markt befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel: E-Invoicing

(https://www.vertexinc.com/de-de/loesungen/einhaltung-globaler-e-

rechnungsvorschriften)-Vorgaben, Echtzeit-Meldepflichten und kontinuierliche

Compliance-Anforderungen verändern in rasantem Tempo die Art und Weise, wie

Unternehmen arbeiten.

Bala Chandran verstärkt Vertex mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Technologie und künstliche Intelligenz. Er war in leitenden Positionen bei

führenden Technologieunternehmen wie Amazon und Oracle tätig, zuletzt als Senior

Vice President bei Oracle Health. Während Vertex die Transformation zum SaaS-

Anbieter und seine AI-first-Strategie weiter vorantreibt, wird er die Bereiche

Produktmanagement, Softwareentwicklung, Informationssicherheit und Innovationen

rund um neue Technologien verantworten.

?Unsere Kunden befinden sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Dazu

zählen die Ausweitung verpflichtender elektronischer Rechnungsstellung und

zunehmende Echtzeit-Compliance-Anforderungen. Gleichzeitig wächst der Druck,

effizienter und intelligenter zu arbeiten", betont Christopher Young, Chief

Executive Officer von Vertex.

?Während wir unser Business weltweit weiter skalieren und uns zu einem AI-first-

Unternehmen entwickeln, werden Chatelle Lynch, Carlos Mercuriali und Bala

Chandran unseren Mehrwert für die Kunden weiter stärken. Zugleich bringen sie

die erforderliche Führungskompetenz, operative Erfahrung und technologische

Expertise mit, um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen."

Diese Neuzugänge erfolgen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Vertex. Das

Unternehmen investiert weiterhin in Führungskompetenz, Technologie und globale

Präsenz. Damit Vertex schafft die Voraussetzungen, um mitzugestalten, wie die

weltweit führenden Unternehmen in einem zunehmend komplexen Compliance-Umfeld

erfolgreich agieren.

Gemeinsam mit den jüngsten Neuzugängen im Führungsteam, darunter Allison

Cerra als Chief Marketing Officer und Aneel Jaeel als Chief Operations Officer,

stärken sie die Fähigkeit des Unternehmens, Strategie, Umsetzung, Kundenerlebnis

und Unternehmenskultur noch enger aufeinander abzustimmen.

Weitere Informationen zu Vertex und dem Führungsteam finden Sie hier

(https://www.vertexinc.com/de-de/unternehmen/unternehmensleitung).

Über Vertex

Vertex ist das weltweit tätige Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance

unter dem Motto?Decision-to-Defense(TM)". Vertex unterstützt Unternehmen dabei,

den gesamten Transaktionszyklus im Bereich der indirekten Steuern und Compliance

zu kontrollieren - von der Steuerermittlung und elektronischen Rechnungsstellung

bis hin zur Berichterstattung, Einreichung und Verteidigung bei Steuerprüfungen

-, um Ergebnisse leichter nachweisen und im Laufe der Zeit verbessern zu können.

Vertex genießt das Vertrauen von mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen und

kombiniert jahrzehntelange Steuererfahrung, fundiertes globales Steuer- und

Compliance-Wissen sowie nahtlose Integrationen, um Unternehmen dabei zu

unterstützen, weltweit sicher agieren zu können. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Nordamerika und weitere Standorte in Südamerika und

Europa. Vertex hat es sich zum Ziel gesetzt, die Performance von Unternehmen

und Organisationen durch vertrauenswürdige Transaktionen zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter?https://www.vertexinc.com/de-de?oder

folgen Sie uns auf?Twitter

(https://x.com/vertexinc/?prefetchTimestamp=1734970583604)?und?LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).??

Copyright © 2026 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen

Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken, können sich jederzeit

in Zukunft ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Angaben zur

Produktausrichtung und mögliche Informationen zur Roadmap stellen keine Garantie

dar, dürfen nicht in Verträge aufgenommen werden und begründen keine

Verpflichtung zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionalitäten.

Diese Informationen sollten nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder

Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die Entwicklung, Veröffentlichung und

zeitliche Planung von Funktionen oder Funktionalitäten, die für Produkte von

Vertex beschrieben werden, liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc.

Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation

Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten, die in den Einreichungen von Vertex bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (?SEC") beschrieben

sind und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von

den Erwartungen abweichen. Vertex weist die Leser darauf hin, diesen

zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen beizumessen. Vertex

ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, und sie gelten nur zum

jeweiligen Datum ihrer Veröffentlichung.

Vertex?Unternehmenskontakt:?

Simone Sonnier | Public Relations Manager

mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)?

Kontakt für Investor Relations:

Joe Crivelli | VP, Investor Relations?

investors@vertexinc.com (mailto:investors@vertexinc.com)

Â°