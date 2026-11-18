GNW-News: VertiGIS bringt VertiGIS Data Gateway auf den Markt und verbindet vertrauenswürdige Daten mit operativen Ergebnissen
^Die neue Plattform unterstreicht den strategischen Wert der Übernahme von
1Spatial und stärkt die Position von VertiGIS als führendes Unternehmen für
Geodatenmanagement und -analysen.
Bonn, Deutschland, 18. November 2026 - VertiGIS (https://www.vertigis.com/de/),
ein weltweit führender Anbieter von Geodatenlösungen, gab heute die
Verfügbarkeit des?VertiGIS Data Gateway" bekannt - die erste bedeutende
Plattforminnovation seit der Übernahme von 1Spatial und ein wichtiger
Meilenstein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Das VertiGIS Data
Gateway, das am internationalen GIS Day 2026 weltweit eingeführt wird,
unterstützt infrastruktur- und anlagenintensive Unternehmen dabei, Daten im
großen Maßstab vertrauenswürdig zu verwalten und zu nutzen. Damit schafft es die
Grundlage für fundierte, datengestützte Entscheidungen.
VertiGIS Data Gateway ist aber mehr als nur eine Produkteinführung - es
verdeutlicht den Mehrwert der Zusammenführung von VertiGIS und 1Spatial, das
VertiGIS im April 2026 übernommen hat. Durch die Kombination der Funktionen zur
Datenqualitätssicherung von 1Spatial mit der Betriebs- und Workflow-Expertise
von VertiGIS hat das Unternehmen eine umfassende Geodatenplattform geschaffen,
die Kunden dabei unterstützt, Daten in operative Ergebnisse umzuwandeln. Das
kombinierte Angebot verbindet automatisierte Governance und Validierung mit
branchenspezifischen Anwendungen, Workflows und Geodaten-Intelligenz.
Unternehmen aus den Bereichen Versorgungswirtschaft, Telekommunikation, Verkehr,
öffentliche Verwaltung und anderen infrastrukturintensiven Branchen sind
bestrebt, durch Daten, Automatisierung und KI einen größeren Mehrwert zu
erschließen. Viele kämpfen jedoch weiterhin mit fragmentierten Informationen,
uneinheitlicher Datenqualität und isolierten Systemen.
VertiGIS Data Gateway unterstützt Unternehmen dabei, Daten über komplexe
georäumliche Datenlieferketten hinweg zu verknüpfen, zu validieren, zu verwalten
und zu operationalisieren. Dies umfasst interne Teams, Auftragnehmende,
Lieferantinnen und Lieferanten sowie Lieferpartner und gewährleistet, dass
Informationen von ihrer Erstellung bis zur operativen Nutzung korrekt, konform
und zweckmäßig bleiben.
Datenqualität kontinuierlich sicherstellen
Da Unternehmen zunehmend in KI-gestützte Analysen, Automatisierung und räumliche
Intelligenz investieren, stehen viele vor einer gemeinsamen Herausforderung: der
Sicherstellung der Qualität, Konsistenz und Steuerung der Daten, die diese
Initiativen vorantreiben. VertiGIS Data Gateway bietet einen kontinuierlichen
Ansatz für die Qualität georäumlicher Daten, indem es Informationen bereits bei
ihrer Erstellung mithilfe einer patentierten automatisierten Regel-Engine
validiert und so verhindert, dass Fehler in Kernsysteme und operative
Arbeitsabläufe gelangen. Darüber hinaus kann es fehlende Informationen ergänzen
und vervollständigen.
Seine Architektur ermöglicht eine kontinuierliche Aufrechterhaltung der
Datenqualität über den gesamten Lebenszyklus der Daten hinweg, anstatt sich auf
periodische, punktuelle Bereinigungsprojekte zu verlassen. VertiGIS Data Gateway
lässt sich über RESTful-APIs in bestehende Systeme integrieren und bietet eine
dauerhafte Ebene der automatisierten Validierung und Qualitätskontrolle. Dadurch
können Unternehmen die Qualität und Verlässlichkeit ihrer Geodaten dauerhaft
sicherstellen.?Daten sind nur dann wertvoll, wenn Unternehmen ihnen vertrauen
und sich auf ihre Genauigkeit verlassen können", sagte Drew Millen, Global Chief
Technology Officer bei VertiGIS.?Die Einführung von VertiGIS Data Gateway ist
ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und unterstreicht die Stärke der
Kombination aus VertiGIS und 1Spatial. Jetzt bieten wir unseren Kunden eine
einheitliche Plattform, die ihnen hilft, die Datenqualität sicherzustellen,
Governance in großem Maßstab zu etablieren und Daten vertrauensvoll in ihren
gesamten Betriebsabläufen zu nutzen."
Aufbauend auf den Datenmanagement- und Governance-Fähigkeiten, die 1Spatial zu
einem anerkannten Marktführer im Geodatenbereich gemacht haben, automatisiert
das VertiGIS Data Gateway die Datenvalidierung, -bereinigung, -transformation
und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben in komplexen Umgebungen. Es
gewährleistet einen sicheren HTTPS-Zugriff und stellt sicher, dass nur
autorisierte Benutzer:innen auf zugewiesene Aufgaben zugreifen können.
Administrator:innen erhalten eine präzise Kontrolle über Berechtigungen und die
Zuweisung von Aufgaben.
Eine vertrauenswürdige Datenbasis für KI
Mit dem zunehmenden Einsatz von KI wird die Qualität der zugrunde liegenden
Daten zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Das VertiGIS Data Gateway stellt
sicher, dass Geodaten kontrolliert, validiert und KI-fähig bleiben und bildet
damit eine verlässliche Grundlage für Analysen, Geschäftsprozesse und zukünftige
KI-Initiativen.?KI hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie
Unternehmen kritische Infrastruktur planen, instandhalten und betreiben, doch
ihre Wirksamkeit hängt vollständig von der Qualität der zugrunde liegenden Daten
ab", fügte Drew Millen hinzu.?Wenn Unternehmen KI in ihre alltäglichen
Geschäftsprozesse integrieren wollen, müssen sie darauf vertrauen können, dass
die Informationen, auf denen diese Entscheidungen basieren, genau, konsistent
und zweckmäßig sind. VertiGIS Data Gateway trägt dazu bei, dieses Vertrauen zu
schaffen, und ermöglicht es Kunden, einen größeren Mehrwert aus Geodaten zu
schöpfen und gleichzeitig Leistung und Effizienz zu steigern."
Seit der Übernahme von 1Spatial konzentriert sich VertiGIS darauf, komplementäre
Technologien, Fachwissen und Teams zusammenzuführen, um Kunden weltweit mehr
Mehrwert zu bieten. Die Einführung von VertiGIS Data Gateway markiert einen
bedeutenden Meilenstein und zeigt, wie die Stärken von VertiGIS und 1Spatial
Unternehmen bei georäumlichen Abläufen und KI-gestützter Entscheidungsfindung
unterstützen.
Das VertiGIS Data Gateway ist ab dem 18. November 2026 weltweit verfügbar und
unterstützt Cloud- und On-Premises-Bereitstellungen sowie kundenseitig
verwaltete Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.vertigis.com/de/vertigis-data-gateway/
Über VertiGIS
VertiGIS erschließt das Potenzial von Standortdaten, um Unternehmen dabei zu
helfen, intelligenter zu arbeiten. Seine innovativen georäumlichen Lösungen
verbinden komplexe Standortdaten mit realen betrieblichen Arbeitsabläufen für
Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikationsanbieter sowie Teams aus
Wirtschaft und Industrie. Dies versetzt sie in die Lage, Anlagen präzise zu
verwalten, die Effizienz zu steigern und hervorragende Ergebnisse zu
erzielen.??
Die Neo-Technologievision von VertiGIS treibt diesen Wandel voran. Cloud-
orientierte, branchenbezogene und KI-gestützte Tools werden mit einem
Anwendungsportfolio kombiniert, zu dem VertiGIS Studio, VertiGIS Networks,
VertiGIS FM, VertiGIS LM, VertiGIS ConnectMaster und VertiGIS Data Gateway
gehören. Diese Lösungen erweitern und verbessern die ArcGIS®-Plattform von Esri
und passen sich sowohl den Anforderungen kleiner Teams als auch denen von
Unternehmensimplementierungen an.
Weltweit vertrauen mehr als 5.000 Organisationen auf VertiGIS, um Geodaten in
verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Weitere Informationen zu VertiGIS finden
Sie unter www.vertigis.com (https://www.vertigis.com/de/).
Kontakt:?
Ameesha Patel
C8 Consulting for VertiGIS
vertigis@c8consulting.co.uk (mailto:vertigis@c8consulting.co.uk)
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