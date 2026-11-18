^Die neue Plattform unterstreicht den strategischen Wert der Übernahme von

1Spatial und stärkt die Position von VertiGIS als führendes Unternehmen für

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Geodatenmanagement und -analysen.

Bonn, Deutschland, 18. November 2026 - VertiGIS (https://www.vertigis.com/de/),

ein weltweit führender Anbieter von Geodatenlösungen, gab heute die

Verfügbarkeit des?VertiGIS Data Gateway" bekannt - die erste bedeutende

Plattforminnovation seit der Übernahme von 1Spatial und ein wichtiger

Meilenstein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Das VertiGIS Data

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Gateway, das am internationalen GIS Day 2026 weltweit eingeführt wird,

unterstützt infrastruktur- und anlagenintensive Unternehmen dabei, Daten im

großen Maßstab vertrauenswürdig zu verwalten und zu nutzen. Damit schafft es die

Grundlage für fundierte, datengestützte Entscheidungen.

VertiGIS Data Gateway ist aber mehr als nur eine Produkteinführung - es

verdeutlicht den Mehrwert der Zusammenführung von VertiGIS und 1Spatial, das

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VertiGIS im April 2026 übernommen hat. Durch die Kombination der Funktionen zur

Datenqualitätssicherung von 1Spatial mit der Betriebs- und Workflow-Expertise

von VertiGIS hat das Unternehmen eine umfassende Geodatenplattform geschaffen,

die Kunden dabei unterstützt, Daten in operative Ergebnisse umzuwandeln. Das

kombinierte Angebot verbindet automatisierte Governance und Validierung mit

branchenspezifischen Anwendungen, Workflows und Geodaten-Intelligenz.

Unternehmen aus den Bereichen Versorgungswirtschaft, Telekommunikation, Verkehr,

öffentliche Verwaltung und anderen infrastrukturintensiven Branchen sind

bestrebt, durch Daten, Automatisierung und KI einen größeren Mehrwert zu

erschließen. Viele kämpfen jedoch weiterhin mit fragmentierten Informationen,

uneinheitlicher Datenqualität und isolierten Systemen.

VertiGIS Data Gateway unterstützt Unternehmen dabei, Daten über komplexe

georäumliche Datenlieferketten hinweg zu verknüpfen, zu validieren, zu verwalten

und zu operationalisieren. Dies umfasst interne Teams, Auftragnehmende,

Lieferantinnen und Lieferanten sowie Lieferpartner und gewährleistet, dass

Informationen von ihrer Erstellung bis zur operativen Nutzung korrekt, konform

und zweckmäßig bleiben.

Datenqualität kontinuierlich sicherstellen

Da Unternehmen zunehmend in KI-gestützte Analysen, Automatisierung und räumliche

Intelligenz investieren, stehen viele vor einer gemeinsamen Herausforderung: der

Sicherstellung der Qualität, Konsistenz und Steuerung der Daten, die diese

Initiativen vorantreiben. VertiGIS Data Gateway bietet einen kontinuierlichen

Ansatz für die Qualität georäumlicher Daten, indem es Informationen bereits bei

ihrer Erstellung mithilfe einer patentierten automatisierten Regel-Engine

validiert und so verhindert, dass Fehler in Kernsysteme und operative

Arbeitsabläufe gelangen. Darüber hinaus kann es fehlende Informationen ergänzen

und vervollständigen.

Seine Architektur ermöglicht eine kontinuierliche Aufrechterhaltung der

Datenqualität über den gesamten Lebenszyklus der Daten hinweg, anstatt sich auf

periodische, punktuelle Bereinigungsprojekte zu verlassen. VertiGIS Data Gateway

lässt sich über RESTful-APIs in bestehende Systeme integrieren und bietet eine

dauerhafte Ebene der automatisierten Validierung und Qualitätskontrolle. Dadurch

können Unternehmen die Qualität und Verlässlichkeit ihrer Geodaten dauerhaft

sicherstellen.?Daten sind nur dann wertvoll, wenn Unternehmen ihnen vertrauen

und sich auf ihre Genauigkeit verlassen können", sagte Drew Millen, Global Chief

Technology Officer bei VertiGIS.?Die Einführung von VertiGIS Data Gateway ist

ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und unterstreicht die Stärke der

Kombination aus VertiGIS und 1Spatial. Jetzt bieten wir unseren Kunden eine

einheitliche Plattform, die ihnen hilft, die Datenqualität sicherzustellen,

Governance in großem Maßstab zu etablieren und Daten vertrauensvoll in ihren

gesamten Betriebsabläufen zu nutzen."

Aufbauend auf den Datenmanagement- und Governance-Fähigkeiten, die 1Spatial zu

einem anerkannten Marktführer im Geodatenbereich gemacht haben, automatisiert

das VertiGIS Data Gateway die Datenvalidierung, -bereinigung, -transformation

und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben in komplexen Umgebungen. Es

gewährleistet einen sicheren HTTPS-Zugriff und stellt sicher, dass nur

autorisierte Benutzer:innen auf zugewiesene Aufgaben zugreifen können.

Administrator:innen erhalten eine präzise Kontrolle über Berechtigungen und die

Zuweisung von Aufgaben.

Eine vertrauenswürdige Datenbasis für KI

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI wird die Qualität der zugrunde liegenden

Daten zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Das VertiGIS Data Gateway stellt

sicher, dass Geodaten kontrolliert, validiert und KI-fähig bleiben und bildet

damit eine verlässliche Grundlage für Analysen, Geschäftsprozesse und zukünftige

KI-Initiativen.?KI hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie

Unternehmen kritische Infrastruktur planen, instandhalten und betreiben, doch

ihre Wirksamkeit hängt vollständig von der Qualität der zugrunde liegenden Daten

ab", fügte Drew Millen hinzu.?Wenn Unternehmen KI in ihre alltäglichen

Geschäftsprozesse integrieren wollen, müssen sie darauf vertrauen können, dass

die Informationen, auf denen diese Entscheidungen basieren, genau, konsistent

und zweckmäßig sind. VertiGIS Data Gateway trägt dazu bei, dieses Vertrauen zu

schaffen, und ermöglicht es Kunden, einen größeren Mehrwert aus Geodaten zu

schöpfen und gleichzeitig Leistung und Effizienz zu steigern."

Seit der Übernahme von 1Spatial konzentriert sich VertiGIS darauf, komplementäre

Technologien, Fachwissen und Teams zusammenzuführen, um Kunden weltweit mehr

Mehrwert zu bieten. Die Einführung von VertiGIS Data Gateway markiert einen

bedeutenden Meilenstein und zeigt, wie die Stärken von VertiGIS und 1Spatial

Unternehmen bei georäumlichen Abläufen und KI-gestützter Entscheidungsfindung

unterstützen.

Das VertiGIS Data Gateway ist ab dem 18. November 2026 weltweit verfügbar und

unterstützt Cloud- und On-Premises-Bereitstellungen sowie kundenseitig

verwaltete Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.vertigis.com/de/vertigis-data-gateway/

Über VertiGIS

VertiGIS erschließt das Potenzial von Standortdaten, um Unternehmen dabei zu

helfen, intelligenter zu arbeiten. Seine innovativen georäumlichen Lösungen

verbinden komplexe Standortdaten mit realen betrieblichen Arbeitsabläufen für

Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikationsanbieter sowie Teams aus

Wirtschaft und Industrie. Dies versetzt sie in die Lage, Anlagen präzise zu

verwalten, die Effizienz zu steigern und hervorragende Ergebnisse zu

erzielen.??

Die Neo-Technologievision von VertiGIS treibt diesen Wandel voran. Cloud-

orientierte, branchenbezogene und KI-gestützte Tools werden mit einem

Anwendungsportfolio kombiniert, zu dem VertiGIS Studio, VertiGIS Networks,

VertiGIS FM, VertiGIS LM, VertiGIS ConnectMaster und VertiGIS Data Gateway

gehören. Diese Lösungen erweitern und verbessern die ArcGIS®-Plattform von Esri

und passen sich sowohl den Anforderungen kleiner Teams als auch denen von

Unternehmensimplementierungen an.

Weltweit vertrauen mehr als 5.000 Organisationen auf VertiGIS, um Geodaten in

verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Weitere Informationen zu VertiGIS finden

Sie unter www.vertigis.com (https://www.vertigis.com/de/).

Kontakt:?

Ameesha Patel

C8 Consulting for VertiGIS

vertigis@c8consulting.co.uk (mailto:vertigis@c8consulting.co.uk)

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