GNW-News: VeydooMax V5 Motorcycle AI Smart Hub beeindruckt auf der EICMA 2025 und definiert Fahrsicherheit und Intelligenz neu

^MAILAND, Nov. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VeydooMax, ein Pionier im Bereich

intelligenter Motorradtechnologie, gab heute bekannt, dass sein bahnbrechender

Wer­bung Wer­bung

V5 AI Smart Hub auf der EICMA 2025 (4. bis 9. November) auf überwältigend

positive Resonanz stieß. Der Stand von VeydooMax zog Tausende von

Motorradenthusiasten und Fachleuten aus der Branche an, was auf einen massiven

Anstieg der Marktnachfrage nach KI-gestützter Fahrtechnologie hindeutet.

Eine durch den Straßenverkehr geprägte Marke

VeydooMax wurde auf der Grundlage einer zentralen Erkenntnis gegründet: Während

Wer­bung Wer­bung

sich Autos mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen rasant

weiterentwickelten, blieben Fahrer von Motorrädern mit veralteter Technologie

zurück. Wir erkannten, dass bestehende Lösungen die zentralen Herausforderungen

des Motorradfahrens - tote Winkel, umständliche Geräteintegration und schlechte

Sicht - nicht bewältigen konnten. Unsere Mission war klar: diese Lücke schließen

und zum führenden Innovator im Bereich der Motorradintelligenz werden. Durch die

Wer­bung Wer­bung

Verbindung von modernster KI mit anspruchsvollem industriellem Design schaffen

wir Systeme, die nicht nur als einfaches Zubehör, sondern als intelligenter

Copilot fungieren, und unvergleichliche Sicherheit und ein nahtlos vernetztes

Fahrerlebnis bieten. Der durchschlagende Erfolg des V5 auf der EICMA 2025 ist

eine eindrucksvolle Bestätigung dieser Vision und zeigt die Bereitschaft des

Marktes für eine neue Ära des intelligenten Motorradfahrens.

Im Mittelpunkt der EICMA-Präsentation stand das fortschrittliche KI-

Sicherheitsassistenzsystem des V5. Seine zentrale Funktion, die

Totwinkelerkennung und Kollisionswarnung (BSD) auf der Basis von Echtzeit-KI-

Algorithmen, befasst sich direkt mit einem der kritischsten Sicherheitsprobleme

beim Motorradfahren und zog bei Live-Vorführungen großes Interesse des Publikums

auf sich.

Das Gesamtdesign des V5 wurde über seine leistungsstarken KI-

Sicherheitsfunktionen hinaus sehr gelobt. Es verfügt über einen

industrietauglichen Bildschirm mit einer Helligkeit von 1000 Nits, der auch bei

direkter Sonneneinstrahlung eine perfekte Sichtbarkeit gewährleistet. Das Gerät

ist gemäß IP67 staub- und wasserdicht und für raue Wetterbedingungen ausgelegt.

Die einfache Installation, die intuitive Benutzeroberfläche und die nahtlose

Konnektivität mit Bluetooth-Headsets, Smartphone-Apps und Apple CarPlay lösen

gemeinsam zahlreiche seit Langem bestehende Probleme im Zusammenhang mit

herkömmlichen Datenanzeigen, Sicherheitsvorkehrungen und der Integration von

Smart-Geräten in Motorräder.

Die Innovation von VeydooMax stieß nicht nur auf großes Interesse bei den

Verbrauchern, sondern wurde auch von der Branche angepriesen. Während der Messe

gaben Ingenieure von führenden Branchenakteuren wie Honda, Yamaha und Bosch

positives Feedback zu den Fähigkeiten des V5. Ferner erhielt VeydooMax von mehr

als 100 Händlern und Distributoren aus ganz Europa Kooperationsanfragen.

Der Messestand von VeydooMax zog auch die Aufmerksamkeit von Journalisten von

renommierten Medien wie La Voce d'Italia und One TV auf sich, die großes

Interesse an der umfassenden Leistungsfähigkeit des V5 zeigten.

?Wir sind begeistert von der phänomenalen Resonanz auf VeydooMax auf der EICMA",

erklärte Eric, Global Sales Lead bei VeydooMax.?Dies ist ein klarer Beweis für

den Wunsch der globalen Motorradfahrer-Community nach einem wirklich

intelligenten und sicheren Fahrerlebnis. Unser AI Smart Hub ist nicht nur

Zubehör, sondern ein intelligenter Co-Pilot für jeden Motorradfahrer."

?Als Vertriebsleiter habe ich hautnah miterlebt, wie die Besucher beim Erleben

unserer KI-Funktionen einen Aha-Moment hatten", ergänzt Eric.?Das überwältigend

positive Feedback des Marktes gibt uns enormes Vertrauen für unsere weltweite

Markteinführung im Jahr 2026."

Der Erfolg auf der EICMA 2025 festigt die Position von VeydooMax als Marktführer

im Bereich der KI-gestützten Motorradtechnologie.

Über VeydooMax:

Unsere Leidenschaft bei VeydooMax gilt der offenen Straße. Unsere Mission ist

es, die Fahrer zu schützen, die sie erkunden. Wir sind ein zukunftsorientiertes

Technologieunternehmen, das sich der grundlegenden Neugestaltung des

Motorradfahrerlebnisses verschrieben hat. Dies erreichen wir durch die

Entwicklung innovativer KI-gestützter Systeme, die als intelligenter Copilot für

jede Reise fungieren.

Unsere Technologie soll mehr als nur informieren - sie soll befähigen. Sie

erweitert die Sinne des Fahrers, bietet ein entscheidendes Maß an proaktiver

Sicherheit und sorgt für nahtlose Konnektivität, ohne dabei den reinen Fahrspaß

zu beeinträchtigen. Wir schaffen eine Zukunft, in der modernste Technologie und

die zeitlose Freude am Fahren nicht nur nebeneinander existieren, sondern in

perfekter Harmonie zusammenwirken, um ein sichereres, intelligenteres und

aufregenderes Abenteuer zu kreieren. Bei VeydooMax entwickeln wir nicht nur

Gadgets, sondern gestalten die Zukunft des Motorradfahrens.

Medienkontakt:

Raymond Peng

Integrated Marketing Manager

marketing@veydoomax.com

veydoomax.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc4ca5a1-e0a1-4c03-83fc-

eaca7a4124f4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9867bc5d-4ace-4115-ac00-

ff21041c25e1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b90d6c6-cc96-

4e98-8aa4-077a20e89990

Â°