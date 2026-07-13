GNW-News: Viasat präsentiert gemeinsam mit der BMW Group die erste integrierte Satelliten-Sprachkommunikationslösung für Fahrzeuge

17.07.26 11:50 Uhr

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^Experten von Viasat demonstrieren im Rahmen einer Forschungskooperation

während der in dieser Woche in München stattfindenden 5G Automotive Association

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(https://5gaa.org/)-Tagungswoche die Möglichkeiten satellitengestützter

Sprachanrufe: erstmals integriert in das Infotainment-System eines BMW iX3.

Die Präsentation verdeutlicht, welche Möglichkeiten die Zukunft bereithalten

könnte und welches Potenzial für eine zuverlässige Sprach- und

Nachrichtenübertragung außerhalb der Reichweite herkömmlicher terrestrischer

Netze besteht.

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MÜNCHEN, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Viasat, Inc.

(http://www.viasat.com/) (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führendes Unternehmen im

Bereich der Satellitenkommunikation, gab heute eine bahnbrechende

Technologiedemonstration bekannt, bei der erstmals ein Satelliten-Sprachgespräch

im Automobilbereich vorgestellt wurde, das vollständig in die Plattform eines

Fahrzeugs der BMW Group integriert ist.

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Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da Viasat die Kommunikation über

nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) in das Ökosystem vernetzter Fahrzeuge

integriert: So können Fahrer und Mitfahrer auch in abgelegenen oder

unterversorgten Gebieten, in denen die Mobilfunkabdeckung eingeschränkt oder gar

nicht vorhanden ist, in Verbindung bleiben.

Aufbauend auf einer früheren Demonstration mit eSIM-Funktionen von Cubic³,

(https://www.viasat.com/news/latest-news/enterprise/2026/viasat-cubic-

demonstrate-satellite-connected-vehicles/) einem führenden Anbieter von Lösungen

für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV), setzten die Experten von Viasat in

München fortschrittliche Technologien ein, darunter die Snapdragon® Auto 5G

Modem-RF Gen 2-Lösung von Qualcomm Technologies Inc. sowie den NESC-KI-

Sprachcodec des Fraunhofer IIS. Dadurch kann Sprachkommunikation unter

Verwendung des NB-IoT-Kommunikationsprotokolls über das äußerst zuverlässige L-

Band-Satellitennetz von Viasat übertragen werden.

Diese Technologie wurde erstmals in die Fahrzeugarchitektur der BMW Group

integriert, sodass Telefonate direkt über die Fahrzeugschnittstelle getätigt und

verwaltet werden können. Durch die Ausweitung von Nachrichten- und

Sprachdiensten über den Mobilfunkempfangsbereich hinaus können

Automobilhersteller wie die BMW Group sicherstellen, dass Fahrer unabhängig von

ihrem Standort für Notfalleinsätze und wichtige Sicherheitsanwendungen

erreichbar bleiben.

?Diese Demonstration spiegelt die allgemeine Begeisterung der Branche wider,

konsistente und ausfallsichere Satellitenkapazitäten für Fahrzeuge der nächsten

Generation sicherzustellen", so Sandeep Moorthy, Senior Vice President für

Advanced Non-Terrestrial Solutions bei Viasat.?Durch die Einführung des

standardbasierten NTN in Fahrzeugen können wir Satelliten-Sprach- und

-Nachrichtenübertragung integrieren und letztlich eine Zukunft ermöglichen, in

der Fahrer stets in Verbindung bleiben können - ganz gleich, wohin die Reise sie

führt."

Viasat, die BMW Group, Cubic(3) und das Fraunhofer IIS sind aktive Mitglieder

der 5GAA (5G Automotive Association) (https://5gaa.org/), die Technologie- und

Automobilpartner zusammenbringt, um praxisnahe, skalierbare

Konnektivitätslösungen für alle Verkehrsteilnehmer zu entwickeln. Zu den

satellitengestützten Konnektivitätsanwendungen im Automobilbereich zählen

Sprach- und Nachrichten-Notfalldienste, Management des Fuhrparks sowie drahtlose

Updates in Regionen mit schlechter Netzabdeckung.

Das NB-IoT-Protokoll, das Anwendungen mit geringerer Datenübertragungsrate

unterstützt, basiert auf den globalen 3GPP-Standards. Zukünftige Versionen

sollen den Weg für 5G-New-Radio-Satellitendienste (5G-NR) ebnen, die

Videostreaming und nahtloses Roaming zwischen terrestrischen und

Satellitennetzen ermöglichen könnten.

Über Viasat

Viasat ist ein weltweit tätiges Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt

ist, dass jeder Mensch und alles auf der Welt miteinander verbunden werden kann.

Mit Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und

Vernetzung von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit.

Viasat entwickelt das ultimative globale Kommunikationsnetzwerk, um hochwertige,

zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen zu ermöglichen,

die das Leben der Menschen überall - zu Lande, in der Luft oder auf See -

positiv beeinflussen, und um gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum

zu gestalten. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams,

Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global

aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Erfahren Sie mehr

unter www.viasat.com (http://www.viasat.com/), im Viasat News Room

(https://www.viasat.com/news/latest-news/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

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(https://www.threads.net/@viasat) und YouTube (https://youtube.com/viasatinc).

Copyright © 2026 Viasat, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Viasat, das Viasat Logo

und das Viasat Signal sind eingetragene Marken in den USA und weiteren Ländern

von Viasat, Inc. Alle übrigen genannten Produkt- oder Firmennamen dienen

lediglich der Identifikation und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Viasat, Inc. Contacts

Richard Jones, External Communications, Corporate & Commercial

Services, Richard.jones@viasat.com (mailto:Richard.jones@viasat.com)

Lisa Curran/Peter Lopez, Investor Relations, IR@viasat.com

(mailto:IR@viasat.com)

Über die 5GAA

Die 5G Automotive Association (5GAA) ist eine globale, branchenübergreifende

Organisation von Unternehmen aus der Automobil-, Technologie- und

Telekommunikationsbranche (IKT), die gemeinsam an der Entwicklung von End-to-

End-Lösungen für die Mobilität und Verkehrsdienste der Zukunft arbeiten. Die im

September 2016 gegründete 5GAA hat sich rasch erweitert und umfasst mittlerweile

wichtige Akteure mit globaler Präsenz in der Automobil-, Technologie- und

Telekommunikationsbranche. Dazu zählen Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer,

Anbieter von Chipsätzen und Kommunikationssystemen, Mobilfunkbetreiber sowie

Infrastrukturanbieter. Weitere Informationen. (https://5gaa.org/about-us/)

Über Cubic(3)

Cubic³ vereint Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität auf einer zentralen

Plattform für die Automobilindustrie und bietet softwaredefinierten Fahrzeugen

(SDVs) nahtlose Netzabdeckung in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Mit Zugang

zu über 550 Mobilfunknetzen unterstützt Cubic³ Automobilhersteller dabei, die

Komplexitäten der globalen Konnektivität und der Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften zu bewältigen, sodass Fahrer stets in Verbindung bleiben - ganz

gleich, ob sie sich in Reichweite eines Mobilfunknetzes befinden oder auf

Satellitenfunk angewiesen sind.

Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm

Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.

Qualcomm, Qualcomm Dragonwing und Snapdragon sind Marken oder eingetragene

Marken von Qualcomm Incorporated.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die den im

Securities Act von 1933 und im Securities Exchange Act von 1934 festgelegten

Ausnahmeregelungen unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter

anderem Aussagen, die sich auf die erwarteten Vorteile, Funktionen,

Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und zukünftige Entwicklung der

satellitengestützten Konnektivitätslösungen von Viasat für den Automobilbereich

beziehen; die erfolgreiche Integration und Kommerzialisierung der

Satellitensprachtechnologie in Fahrzeugen der BMW Group oder anderer

Unternehmen; den erwarteten Ausbau der NTN-Dienste für Automobilanwendungen;

sowie die von den L-Band-Satelliten von Viasat bereitgestellte Konnektivität.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich

von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen

abweichen können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: unsere Fähigkeit,

satellitengestützte Automobiltechnologien erfolgreich zu entwickeln, zu

integrieren und zu vermarkten; Risiken im Zusammenhang mit der Demonstration und

Skalierung neuer Technologien; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile unseres

Satellitennetzwerks zu realisieren, einschließlich der Satelliten der ViaSat-3-

Klasse und aller zukünftigen Satelliten, die wir möglicherweise bauen oder

erwerben werden; unerwartete Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren

Satellitenprojekten; unsere Fähigkeit, unseren Geschäftsplan für neue und

bestehende Dienste innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt

erfolgreich umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit dem Bau, dem Start und dem

Betrieb von Satelliten, einschließlich der Auswirkungen etwaiger Anomalien,

Betriebsausfälle oder Leistungseinbußen bei Satelliten; Veränderungen in den

Beziehungen zu wichtigen Partnern, einschließlich Automobil-OEMs; unsere

Abhängigkeit von Dritten bei der Herstellung, Lieferung oder Integration unserer

Lösungen; verstärkter Wettbewerb und die Einführung neuer Technologien in der

Kommunikations- und Automobilbranche; Veränderungen im globalen Geschäftsumfeld

und in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; regulatorische und

frequenzbezogene Risiken, einschließlich Änderungen, die sich auf die

Verfügbarkeit von Frequenzen oder deren zulässige Nutzung auswirken; unsere

Unfähigkeit, Zugang zu Frequenzen oder Orbitalpositionen zu erlangen oder deren

Nutzung auszuweiten; sowie sonstige Faktoren, die die Kommunikations- und

Automobilbranche im Allgemeinen beeinflussen. Bitte beachten Sie darüber hinaus

die Risikofaktoren, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen

unter www.sec.gov (http://www.sec.gov) aufgeführt sind, einschließlich unseres

jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und unserer Quartalsberichte auf

Formular 10-Q. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren oder zu

überarbeiten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19addb9d-bccf-

4b68-9bff-fde2f0b7700e

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