GNW-News: Videowandlösung EZ TV von VITEC wird auf der NAB Show 2018 mit dem "Best of Show Award" ausgezeichnet

Videowandlösung EZ TV von VITEC wird auf der NAB Show 2018 mit dem "Best of Show Award" ausgezeichnet

SUNNYVALE (USA), 26. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, ein weltweiter

Marktführer im Bereich fortschrittlicher Videokodierungs- und

-streaminglösungen, hat heute bekanntgegeben, dass der neue EZ TV-

Videowandprozessor, der für die preisgekrönte EZ TV-Plattform für IPTV und

digitale Beschilderung verfügbar ist, auf der von der Zeitschrift "Sound & Video

Contractor" (SVC) veranstalteten NAB Show 2018 mit dem "Best of Show Award"

ausgezeichnet wurde. Ein Expertengremium aus der Branche bewertete die

Teilnehmer und wählte die Gewinner des "Best of Show Award" auf der Grundlage

von Innovation, Funktionsumfang, Kosteneffizienz und Leistung in Bezug auf die

Bedienung der Branche aus.

Die Videowandlösung von VITEC wurde entwickelt, um die Bereitstellung und

Verwaltung von Projekten mit IPTV, digitaler Beschilderung und Videowandinhalten

zu vereinfachen und gleichzeitig ein atemberaubendes visuelles Erlebnis zu

bieten. Die neuen EZ TV-Videowandprozessoren arbeiten 100 % hardwaregestützt,

können IPTV-Streams mit einer Auflösung von bis zu 4K nativ mit niedriger Latenz

wiedergeben und unterstützen interaktive Inhalte sowie Video- und

Bildmaterialtransformationen. Von einem einzigen Prozessor können mehr als 50

Displays auf bis zu vier einzeln ansteuerbaren Wänden gesteuert werden - auch

Formate und Auflösungen von Fernsehgeräten und LED-Videowänden, die nicht dem

Standard entsprechen, werden unterstützt.

"Es ist eine spannende Zeit für VITEC, in der wir die IPTV-Revolution anführen,

indem wir innovative Arten und Weisen vorstellen, um Videostreaming-Lösungen

über eine gesamte Unternehmenseinrichtung hinweg einzuführen", sagte Eli Garten,

Vice President, Enterprise Video Solutions von VITEC. "Unser Ziel ist es, unsere

Kunden dabei zu unterstützen, die Vorteile ihrer IP-Infrastruktur zu nutzen,

indem wir ihnen neue Dienste für Video und digitale Beschilderung, ein

ansprechendes Benutzererlebnis und maximale Effizienz bieten. Die Anerkennung

unserer neuen Videowandlösung in der Branche hebt unsere kontinuierlichen

Investitionen in die EZ TV-Plattform und in unsere Kunden hervor, die ihre

Videodienste erweitern und Sorge dafür tragen, in diesem dynamischen Bereich von

digitalem Video der Zeit voraus zu bleiben."

Über die Videowandintegration hinaus erweitert VITEC die EZ TV-Plattformh

weiterhin mit neuen Funktionen. Die neueste Version enthält auch die DRM-

Integration für Anbieter von Inhalten, zeitversetztes Fernsehen, eine neue App

für Mobilgeräte, die es Benutzern ermöglicht, Videoinhalte von Außeneinsätzen in

die Unternehmenszentrale zu streamen, die Verbesserung von HEVC-Streams, die

über verlustbehaftete Netzwerke versendet werden, in Echtzeit und TAA-konforme

Hochleistungsendpunkte.

Mit den in diesem Jahr zum fünften Mal vergebenen jährlichen NAB Show Awards

werden herausragende Produkte ausgezeichnet, die auf der NAB Show 2018

ausgestellt wurden. Handverlesene Branchenexperten bewerteten die Bewerber im

Ausstellungsbereich. Die Gewinner erhalten einen Preis, den sie ausstellen

können, und werden in der Zeitschrift SVC erwähnt, dem Medium der

professionellen AV-Branche, das vertiefte Anwendungen und unternehmensbezogene

Informationen bietet und das Spektrum der Auftragnehmerbranche abdeckt.

Weitere Informationen zum vollständigen Produktangebot von VITEC erhalten Sie

unter www.vitec.com.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen

für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport- und

Unterhaltungseinrichtungen sowie Andachtsorte. © 2018 VITEC

Alle in dieser Pressemitteilung verwendeten Namen von Unternehmen oder Produkten

können Warenzeichen bzw. registrierte Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer

sein. © 2018 VITEC

