GNW-News: Virtuelle Jitterbit Infinite Roadshow definiert das nächste Kapitel des "Agentic Promise" und zeigt das Neueste im Bereich der intelligenten Automa...
^Virtuelles Event nur auf Einladung liefert die Blaupause für sichere,
intelligente end-to end Automatisierung mit realen Produktpräsentationen in vier
globalen Regionen
ALAMEDA, Kalifornien, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit
(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con
tent=Jitterbit+Infinite+2026), der führende Anbieter für intelligente
Automatisierung, Integration und rechenschaftsfähiger KI, hat heute seine
kommende globale virtuelle Roadshow?Jitterbit Infinite 2026" angekündigt. Die
Roadshow umfasst vier regionale Live-Events und wird erkunden, was die meisten
Unternehmen bei der Implementierung von KI-Projekten im Betrieb übersehen. Zudem
wird aufgezeigt, wie Unternehmen mithilfe von rechenschaftsfähiger KI sicher
skalieren können.
?Unternehmen brauchen keine weiteren hochtrabenden Versprechungen über KI; sie
müssen funktionierende, praxistaugliche Technologien sehen, die die Datenkluft,
das unkontrollierte Wachstum von Agenten (Agent Sprawl), Schatten-KI und die
Kontamination von Agenten genau jetzt lösen," sagte Jitterbit-Präsident und CEO
Bill Conner, der die Keynote auf der Veranstaltung halten wird.
Die Jitterbit Infinite Roadshow wurde entwickelt, um die Lücke zwischen dem
Erstellen von Anwendungen, dem Verwalten von Agenten und der Orchestrierung von
Daten zu schließen. Die Teilnehmer erfahren, wie ein einheitliches
Plattformfundament kritische Sicherheitslücken schließt, und entdecken, was
Unternehmen, die eine Agent-Strategie erfolgreich umsetzen, anders machen.
?Wir haben Jitterbit Infinite als ein produktfokussiertes Erlebnis konzipiert,"
so Conner.?Keine Konzeptzeichnungen oder simulierten Workflows - einfach unsere
einsatzbereite Harmony-Plattform, die intelligente Automatisierung und
verlässliche Kontrolle liefert, indem sie rechenschaftsfähigeKI-Agenten, Apps
und Automatisierung von Ende zu Ende vereint."
Zeitplan der virtuellen globalen Roadshow
Die virtuelle Roadshow bietet maßgeschneiderte regionale Sessions, die auf die
lokale Geschäftslandschaft und die jeweiligen Zeitzonen abgestimmt sind:
* EMEA-Roadshow: Dienstag, 7. Juli 2026 | 11:00 Uhr CET
* LATAM-Roadshow: Donnerstag, 9. Juli 2026 | 11:00 Uhr BRT
* Nordamerika-Roadshow: Dienstag, 14. Juli 2026 | 12:00 Uhr EDT
* APAC-Roadshow: Dienstag, 21. Juli 2026 | 10:00 Uhr AEST
Was Sie bei Jitterbit Infinite erwartet
Das Veranstaltungsprogramm bietet Einblicke von Branchenvisionären und
praktische technische Demonstrationen:
* Keynote-Einblicke in rechenschaftspflichtige KI: Bill Conner, Präsident und
CEO von Jitterbit, wird über die kritische Notwendigkeit robuster KI-
Sicherheits-, Datenschutzmaßnahmen und Governance-Frameworks sprechen, um
sicherzustellen, dass KI-Agenten mit inhärentem Vertrauen und
Rechenschaftspflicht agieren.
* Live-MCP-Architektur: Erhalten Sie einen Einblick aus erster Hand, wie
Jitterbit MCP die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von MCP-Servern
ohne benutzerdefinierte Entwicklung sicher ermöglicht, und sehen Sie, wie
der Datenfluss zwischen KI-Agenten und Systemen integriert wird.
* End-to-End Intelligente Anwendungen: Erfahren Sie, warum Jitterbit Harmony
die einzige KI-gestützte Plattform ist, die intelligente Anwendungen,
dialogorientierte KI (Conversational AI) und autonome KI-Agenten vereint, um
die Datentransformation zu beschleunigen.
* Überwindung agentischer Hindernisse: Die Roadshow wird sich eingehend mit
umsetzbaren Strategien befassen, um die Komplexität von Datensilos zu
beseitigen, dezentrale Workflows zu verwalten und den realen ROI aus
Investitionen in agentenbasierte KI zu maximieren.
Dieses Online-Event ist kostenlos und steht allen Führungskräften, IT-Experten
und Unternehmensakteuren offen, die daran interessiert sind, Komplexität zu
minimieren, die betriebliche Kontrolle zu maximieren und agentenbasierte KI-
Projekte sicher vom Pilotprojekt in die volle Produktion zu überführen.
Um sich Ihren Platz zu sichern und sich für das regionale Event anzumelden, das
für Sie am besten passt, besuchen Sie https://www.jitterbit.com/jitterbit-
infinite-2026/ (https://www.jitterbit.com/jitterbit-infinite-
2026/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_content=Jitterbit+Infinit
e+2026).
Über Jitterbit
Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von
rechenschaftsfähigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der branchenweit
einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern eingesetzt, ist
die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem Benutzer, intelligente
Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen, bereitzustellen und zu
verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der
Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter
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(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con
tent=Jitterbit+Infinite+2026) und folgen Sie uns auf LinkedIn.
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Jitterbit
Email: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)
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