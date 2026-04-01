GNW-News: Vistra ernennt Chief AI & Digital Officer, um die Kundenerfahrung und die globale Vernetzung zu verbessern
^SINGAPUR, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vistra hat heute die Ernennung von
Damian Leach zum Chief AI & Digital Officer bekannt gegeben. Diese neu
geschaffene Führungsposition soll die Kompetenzen der Gruppe als
branchenführendes, digital ausgerichtetes und KI-gestütztes Professional-
Services-Unternehmen weiter stärken, um die Kundenerfahrung, Vernetzung und
operative Konsistenz nachhaltig zu stärken.
Damian stößt zu Vistra in einer für die globale Corporate-Services-Branche
entscheidenden Phase: Kunden sehen sich mit zunehmender regulatorischer
Komplexität konfrontiert und künstliche Intelligenz verändert Dienstleistungen
und Kundenerfahrungen rasant. Mit seiner Ernennung unterstreicht Vistra sein
kontinuierliches Engagement für die globale Kundenbetreuung. Vistra ist weltweit
in nahezu allen Jurisdiktionen vertreten und kann auf einen großen Pool an
Branchenexperten sowie fortschrittliche digitale und KI-basierte Kompetenzen
zurückgreifen. Damit bietet das Unternehmen seinen Kunden die Sicherheit, ihre
Geschäfte sowohl auf lokalen als auch auf internationalen Märkten zielstrebig
auszubauen.
Kim Jenkins, CEO von Vistra, erklärte:?Kunden wünschen sich heute
Verlässlichkeit, Klarheit und fundierte Expertise, um in einem zunehmend
komplexen globalen Umfeld sicher agieren zu können. Die Ernennung von Damian zum
Chief AI & Digital Officer markiert den nächsten wichtigen Schritt in unserer
Strategie. Im vergangenen Jahr haben wir die Grundlagen unserer globalen
digitalen Plattform ausgebaut, um Kunden besser mit ihrem Portfolio an
Dienstleistungen in den Bereichen Rechtseinheiten, Rechnungswesen, Steuern und
Personalwesen zu vernetzen."
?Diese Investitionen bilden das digitale Rückgrat eines global harmonisierten
Betriebsmodells. Sie ermöglichen es unseren Mitarbeitern, Kunden noch effektiver
zu betreuen, und geben unseren Kunden die Möglichkeit, jederzeit und überall
über eine einheitliche 'Benutzeroberfläche' mit uns zu interagieren, um ihr
Portfolio an Rechtseinheiten, ihre Rechnungslegungs- und Steueranforderungen
sowie ihre Personal- und Lohndaten einsehen und verwalten zu können. Es geht
darum, die bestmögliche Kundenerfahrung zu schaffen und unseren Kunden die
Freiheit zu geben, sich auf ihre strategischen Prioritäten zu konzentrieren."
Damian verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung groß angelegter
Technologie- und Digitalisierungsprojekte in stark regulierten, globalen
Organisationen. Während seiner über 20-jährigen Karriere war Damian 13 Jahre
lang in globalen Funktionen im Bereich Bankentechnologie tätig, leitete globale
Teams und arbeitete als CTO eines globalen Fortune-500-SaaS-Anbieters. Zuletzt
war Damian als Global CIO bei Seaco tätig, das später mit Textainer fusionierte
und so zum weltgrößten und am stärksten diversifizierten Containerleasing-
Unternehmen wurde. Bei Seaco verantwortete er die Modernisierung und den Ausbau
der unternehmensweiten Technologiekapazitäten und erhielt dafür mehrere
Innovationspreise der Branche.
Damian Leach sagte:?Vistra ist mit seiner globalen Reichweite, seiner
fundierten Fachkompetenz im Bereich regulatorischer Dienstleistungen und dem
langjährigen Vertrauen seiner Kunden einzigartig positioniert. Ich freue mich
sehr darauf, zu einem Zeitpunkt zur Gruppe zu stoßen, an dem sich eine klare
Chance bietet, moderne digitale Technologien, Automatisierung und KI-gestützte
Dienste einzusetzen, um Kunden sicher und schnell mit den Daten und der
Expertise zu verbinden, die sie benötigen. Mein Fokus wird darauf liegen,
leistungsfähige strategische Dienstleistungen aufzubauen, unsere weltweiten
Abläufe zu harmonisieren und globale Plattformen zu entwickeln, die die
Kundenerfahrung aufwerten - um so für unsere Kunden und Investoren in der
gesamten Gruppe echten Mehrwert zu schaffen."
Damian ist stolzer Bürger Singapurs und wird von Singapur aus tätig sein, dem
globalen Hauptsitz von Vistra. Dies spiegelt die zentrale Rolle der Region für
die globalen Aktivitäten der Gruppe und das zukünftige Marktwachstum wider.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Ellie King
media.enquiries@vistra.com
Über Vistra
Vistra ist ein führender Anbieter von wesentlichen Dienstleistungen für
Unternehmen, die Firmen und Private-Equity-Fonds dabei unterstützen, über den
gesamten Geschäfts- und Investitionszyklus hinweg zu wachsen.
Bei Vistra ist Fortschritt unser Antrieb. Als verlässlicher Partner unserer
Kunden ist es unsere Aufgabe, die Reibungsverluste zu beseitigen, die mit der
Komplexität des globalen Geschäftslebens einhergehen. Wir begleiten Unternehmen
und Private-Capital-Manager entlang des gesamten Unternehmens- und Private-
Capital-Lebenszyklus. Ob globale Lohn- und HR-Prozesse, Steuer- und
Buchhaltungsdienstleistungen oder Beteiligungsmanagement und regulatorische
Compliance - wir räumen im Hintergrund die operativen und administrativen Hürden
aus dem Weg, die Unternehmen am Wachsen hindern. Mit mehr als 9.000 Experten in
über 50 Märkten beschleunigen wir Fortschritt, optimieren Prozesse und
reduzieren Risiken - ganz gleich, welche Ziele Sie verfolgen.
Weitere Informationen über Vistra finden Sie unter vistra.com
(https://www.vistra.com/)
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4938-8ddf-b3f273dd8878
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