GNW-News: Vistra ernennt Chief AI & Digital Officer, um die Kundenerfahrung und die globale Vernetzung zu verbessern

^SINGAPUR, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vistra hat heute die Ernennung von

Damian Leach zum Chief AI & Digital Officer bekannt gegeben. Diese neu

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geschaffene Führungsposition soll die Kompetenzen der Gruppe als

branchenführendes, digital ausgerichtetes und KI-gestütztes Professional-

Services-Unternehmen weiter stärken, um die Kundenerfahrung, Vernetzung und

operative Konsistenz nachhaltig zu stärken.

Damian stößt zu Vistra in einer für die globale Corporate-Services-Branche

entscheidenden Phase: Kunden sehen sich mit zunehmender regulatorischer

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Komplexität konfrontiert und künstliche Intelligenz verändert Dienstleistungen

und Kundenerfahrungen rasant. Mit seiner Ernennung unterstreicht Vistra sein

kontinuierliches Engagement für die globale Kundenbetreuung. Vistra ist weltweit

in nahezu allen Jurisdiktionen vertreten und kann auf einen großen Pool an

Branchenexperten sowie fortschrittliche digitale und KI-basierte Kompetenzen

zurückgreifen. Damit bietet das Unternehmen seinen Kunden die Sicherheit, ihre

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Geschäfte sowohl auf lokalen als auch auf internationalen Märkten zielstrebig

auszubauen.

Kim Jenkins, CEO von Vistra, erklärte:?Kunden wünschen sich heute

Verlässlichkeit, Klarheit und fundierte Expertise, um in einem zunehmend

komplexen globalen Umfeld sicher agieren zu können. Die Ernennung von Damian zum

Chief AI & Digital Officer markiert den nächsten wichtigen Schritt in unserer

Strategie. Im vergangenen Jahr haben wir die Grundlagen unserer globalen

digitalen Plattform ausgebaut, um Kunden besser mit ihrem Portfolio an

Dienstleistungen in den Bereichen Rechtseinheiten, Rechnungswesen, Steuern und

Personalwesen zu vernetzen."

?Diese Investitionen bilden das digitale Rückgrat eines global harmonisierten

Betriebsmodells. Sie ermöglichen es unseren Mitarbeitern, Kunden noch effektiver

zu betreuen, und geben unseren Kunden die Möglichkeit, jederzeit und überall

über eine einheitliche 'Benutzeroberfläche' mit uns zu interagieren, um ihr

Portfolio an Rechtseinheiten, ihre Rechnungslegungs- und Steueranforderungen

sowie ihre Personal- und Lohndaten einsehen und verwalten zu können. Es geht

darum, die bestmögliche Kundenerfahrung zu schaffen und unseren Kunden die

Freiheit zu geben, sich auf ihre strategischen Prioritäten zu konzentrieren."

Damian verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung groß angelegter

Technologie- und Digitalisierungsprojekte in stark regulierten, globalen

Organisationen. Während seiner über 20-jährigen Karriere war Damian 13 Jahre

lang in globalen Funktionen im Bereich Bankentechnologie tätig, leitete globale

Teams und arbeitete als CTO eines globalen Fortune-500-SaaS-Anbieters. Zuletzt

war Damian als Global CIO bei Seaco tätig, das später mit Textainer fusionierte

und so zum weltgrößten und am stärksten diversifizierten Containerleasing-

Unternehmen wurde. Bei Seaco verantwortete er die Modernisierung und den Ausbau

der unternehmensweiten Technologiekapazitäten und erhielt dafür mehrere

Innovationspreise der Branche.

Damian Leach sagte:?Vistra ist mit seiner globalen Reichweite, seiner

fundierten Fachkompetenz im Bereich regulatorischer Dienstleistungen und dem

langjährigen Vertrauen seiner Kunden einzigartig positioniert. Ich freue mich

sehr darauf, zu einem Zeitpunkt zur Gruppe zu stoßen, an dem sich eine klare

Chance bietet, moderne digitale Technologien, Automatisierung und KI-gestützte

Dienste einzusetzen, um Kunden sicher und schnell mit den Daten und der

Expertise zu verbinden, die sie benötigen. Mein Fokus wird darauf liegen,

leistungsfähige strategische Dienstleistungen aufzubauen, unsere weltweiten

Abläufe zu harmonisieren und globale Plattformen zu entwickeln, die die

Kundenerfahrung aufwerten - um so für unsere Kunden und Investoren in der

gesamten Gruppe echten Mehrwert zu schaffen."

Damian ist stolzer Bürger Singapurs und wird von Singapur aus tätig sein, dem

globalen Hauptsitz von Vistra. Dies spiegelt die zentrale Rolle der Region für

die globalen Aktivitäten der Gruppe und das zukünftige Marktwachstum wider.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ellie King

media.enquiries@vistra.com

Über Vistra

Vistra ist ein führender Anbieter von wesentlichen Dienstleistungen für

Unternehmen, die Firmen und Private-Equity-Fonds dabei unterstützen, über den

gesamten Geschäfts- und Investitionszyklus hinweg zu wachsen.

Bei Vistra ist Fortschritt unser Antrieb. Als verlässlicher Partner unserer

Kunden ist es unsere Aufgabe, die Reibungsverluste zu beseitigen, die mit der

Komplexität des globalen Geschäftslebens einhergehen. Wir begleiten Unternehmen

und Private-Capital-Manager entlang des gesamten Unternehmens- und Private-

Capital-Lebenszyklus. Ob globale Lohn- und HR-Prozesse, Steuer- und

Buchhaltungsdienstleistungen oder Beteiligungsmanagement und regulatorische

Compliance - wir räumen im Hintergrund die operativen und administrativen Hürden

aus dem Weg, die Unternehmen am Wachsen hindern. Mit mehr als 9.000 Experten in

über 50 Märkten beschleunigen wir Fortschritt, optimieren Prozesse und

reduzieren Risiken - ganz gleich, welche Ziele Sie verfolgen.

Weitere Informationen über Vistra finden Sie unter vistra.com

(https://www.vistra.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

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4938-8ddf-b3f273dd8878

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