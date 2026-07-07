GNW-News: Vivani Medical schließt Vereinbarung mit Novo Nordisk zur Evaluierung von NPM-139, einem miniaturisierten, ultra-langwirkenden Semaglutid-Implantat...
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^ALAMEDA, Kalifornien, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vivani Medical, Inc.
(Nasdaq: VANI) (?Vivani" oder das?Unternehmen"), ein innovatives
Biopharmaunternehmen, das neuartige, ultralang wirksame Arzneimittelimplantate
entwickelt, hat heute die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung mit Novo
Nordisk bekanntgegeben. Diese ermöglicht Novo Nordisk, NPM-139, das Semaglutid-
Implantat des Unternehmens, zu evaluieren. NPM-139, das auf Vivanis NanoPortal(TM)-
Plattformtechnologie basiert, befindet sich derzeit in der Entwicklung zur
langfristigen Gewichtsregulierung. Diese Vereinbarung enthält keine
Exklusivitätsbestimmungen für NPM-139 oder Vivanis proprietäre NanoPortal-
Technologie.
Adam Mendelsohn, Ph.D., President und CEO von Vivani, erklärte:?Die heute
bekannt gegebene neue Vereinbarung zur Unterstützung unseres Semaglutid-
Implantatprogramms für die langfristige Gewichtskontrolle zeigt das Interesse
von Novo Nordisk, unsere Technologie und deren führende Semaglutid-Anwendung zu
evaluieren. Sie bestätigt zugleich unsere Einschätzung des erheblichen
Marktpotenzials unserer in Entwicklung befindlichen GLP-1-Implantate. Wir sind
überzeugt, dass unsere NanoPortal-Implantate in der Entwicklung - einschließlich
NPM-139 - eine wachsende Gruppe von Patienten ansprechen könnten, die eine
komfortable Behandlung mit nur einer oder zwei Anwendungen pro Jahr bevorzugen
und zugleich die Gewissheit schätzen, dass die Therapie bei Bedarf jederzeit
beendet werden kann."
Unabhängig davon plant Vivani, Mitte 2026 eine randomisierte Phase-I-First-in-
Human-Studie mit dem Semaglutid-Implantat NPM-139 zu starten. Als aktiver
Komparator werden Wegovy®-Injektionen eingesetzt. Ziel der Studie ist es, die
Sicherheit, Pharmakokinetik und Verträglichkeit von NPM-139 zu charakterisieren
und damit - vorbehaltlich erfolgreicher Ergebnisse der Phase-I-Studie - die
Grundlage für den Start einer Phase-II-Studie zur Dosisfindung zu schaffen.
Über Vivani Medical, Inc.
Mithilfe seiner proprietären NanoPortal(TM)-Plattform entwickelt Vivani
biopharmazeutische Implantate, die Wirkstoffmoleküle über längere Zeiträume
kontinuierlich abgeben. Ziel ist es, die Therapietreue sicherzustellen und die
Verträglichkeit der Behandlung für Patienten zu verbessern. Vivani entwickelt
ein Portfolio GLP-1-basierter Implantate zur Behandlung von
Stoffwechselerkrankungen, darunter Adipositas und Typ-2-Diabetes. Die
NanoPortal-Implantate sollen Patienten ermöglichen, den vollen therapeutischen
Nutzen ihrer Medikation auszuschöpfen, indem zahlreiche Herausforderungen
vermieden werden, die mit der täglichen oder wöchentlichen Einnahme oraler
Arzneimittel beziehungsweise der Verabreichung injizierbarer Präparate verbunden
sind, darunter Verträglichkeitsprobleme und ein nachlassender Behandlungseffekt.
Von mangelnder Therapietreue spricht man, wenn Patienten ihre Medikamente nicht
wie verordnet einnehmen. Dies betrifft eine alarmierende Anzahl von Patienten,
etwa 50 %, einschließlich derjenigen, die täglich Tabletten einnehmen. Weitere
Informationen finden Sie unter: www.vivani.com (http://www.vivani.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne
der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation
Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?anstreben",?glauben",?erwarten",?werden",?können",?vorhersehen",
?schätzen",?würden",?gut positioniert",?zukünftig" sowie ähnlichen
Formulierungen zu erkennen, die in dieser Pressemitteilung verwendet werden.
Dazu zählen Aussagen über das Geschäft von Vivani, die in Entwicklung
befindlichen Produkte einschließlich ihres therapeutischen Potenzials, deren
geplante Entwicklung sowie über die Technologie, Strategie, Liquiditätsposition
und finanzielle Reichweite des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen
weder historische Tatsachen noch Garantien für die zukünftige Entwicklung dar.
Sie beruhen vielmehr ausschließlich auf den derzeitigen Einschätzungen,
Erwartungen und Annahmen von Vivani. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die
Zukunft beziehen, unterliegen sie naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und
Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und vielfach außerhalb
des Einflussbereichs von Vivani liegen. Diese Aussagen beinhalten Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Hierzu zählen unter
anderem unerwartete Kosten oder Verzögerungen sowie Risiken und Unsicherheiten
im Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung von Produkten und
Produktkandidaten, die die erwarteten Geschäftspläne, Strategien und Ziele
beeinflussen oder verändern könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse und
Entwicklungen können daher wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen dargestellten Erwartungen abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf
diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die vorstehenden Ausführungen
nennen viele, jedoch nicht alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum
Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Es können weitere Risiken bestehen,
die das Unternehmen derzeit als unwesentlich einstuft oder die bislang unbekannt
sind. Eine ausführlichere Darstellung der Risiken und Unsicherheiten findet sich
in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei der US-amerikanischen
Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich der im jüngsten
Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q von Vivani beschriebenen Risikofaktoren, der
am 13. Mai 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in späteren Einreichungen
bei der SEC. Jede in dieser Pressemitteilung von Vivani abgegebene
zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf den Informationen, die dem
Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegen, und gilt nur zu diesem
Zeitpunkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren,
sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Unternehmenskontakt:
Donald Dwyer
Chief Business Officer
info@vivani.com (mailto:info@vivani.com) (415) 506-8462
Kontakt für Investoren und Medien:
Jami Taylor
Investor and Media Relations Advisor
investors@vivani.com (mailto:investors@vivani.com) (415) 506-8462
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2d15b13-32f3-42ba-afed-
e1cea67006b1
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