GNW-News: Vivani Medical schließt Vereinbarung mit Novo Nordisk zur Evaluierung von NPM-139, einem miniaturisierten, ultra-langwirkenden Semaglutid-Implantat...

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^ALAMEDA, Kalifornien, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vivani Medical, Inc.

(Nasdaq: VANI) (?Vivani" oder das?Unternehmen"), ein innovatives

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Biopharmaunternehmen, das neuartige, ultralang wirksame Arzneimittelimplantate

entwickelt, hat heute die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung mit Novo

Nordisk bekanntgegeben. Diese ermöglicht Novo Nordisk, NPM-139, das Semaglutid-

Implantat des Unternehmens, zu evaluieren. NPM-139, das auf Vivanis NanoPortal(TM)-

Plattformtechnologie basiert, befindet sich derzeit in der Entwicklung zur

langfristigen Gewichtsregulierung. Diese Vereinbarung enthält keine

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Exklusivitätsbestimmungen für NPM-139 oder Vivanis proprietäre NanoPortal-

Technologie.

Adam Mendelsohn, Ph.D., President und CEO von Vivani, erklärte:?Die heute

bekannt gegebene neue Vereinbarung zur Unterstützung unseres Semaglutid-

Implantatprogramms für die langfristige Gewichtskontrolle zeigt das Interesse

von Novo Nordisk, unsere Technologie und deren führende Semaglutid-Anwendung zu

evaluieren. Sie bestätigt zugleich unsere Einschätzung des erheblichen

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Marktpotenzials unserer in Entwicklung befindlichen GLP-1-Implantate. Wir sind

überzeugt, dass unsere NanoPortal-Implantate in der Entwicklung - einschließlich

NPM-139 - eine wachsende Gruppe von Patienten ansprechen könnten, die eine

komfortable Behandlung mit nur einer oder zwei Anwendungen pro Jahr bevorzugen

und zugleich die Gewissheit schätzen, dass die Therapie bei Bedarf jederzeit

beendet werden kann."

Unabhängig davon plant Vivani, Mitte 2026 eine randomisierte Phase-I-First-in-

Human-Studie mit dem Semaglutid-Implantat NPM-139 zu starten. Als aktiver

Komparator werden Wegovy®-Injektionen eingesetzt. Ziel der Studie ist es, die

Sicherheit, Pharmakokinetik und Verträglichkeit von NPM-139 zu charakterisieren

und damit - vorbehaltlich erfolgreicher Ergebnisse der Phase-I-Studie - die

Grundlage für den Start einer Phase-II-Studie zur Dosisfindung zu schaffen.

Über Vivani Medical, Inc.

Mithilfe seiner proprietären NanoPortal(TM)-Plattform entwickelt Vivani

biopharmazeutische Implantate, die Wirkstoffmoleküle über längere Zeiträume

kontinuierlich abgeben. Ziel ist es, die Therapietreue sicherzustellen und die

Verträglichkeit der Behandlung für Patienten zu verbessern. Vivani entwickelt

ein Portfolio GLP-1-basierter Implantate zur Behandlung von

Stoffwechselerkrankungen, darunter Adipositas und Typ-2-Diabetes. Die

NanoPortal-Implantate sollen Patienten ermöglichen, den vollen therapeutischen

Nutzen ihrer Medikation auszuschöpfen, indem zahlreiche Herausforderungen

vermieden werden, die mit der täglichen oder wöchentlichen Einnahme oraler

Arzneimittel beziehungsweise der Verabreichung injizierbarer Präparate verbunden

sind, darunter Verträglichkeitsprobleme und ein nachlassender Behandlungseffekt.

Von mangelnder Therapietreue spricht man, wenn Patienten ihre Medikamente nicht

wie verordnet einnehmen. Dies betrifft eine alarmierende Anzahl von Patienten,

etwa 50 %, einschließlich derjenigen, die täglich Tabletten einnehmen. Weitere

Informationen finden Sie unter: www.vivani.com (http://www.vivani.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne

der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation

Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie

?anstreben",?glauben",?erwarten",?werden",?können",?vorhersehen",

?schätzen",?würden",?gut positioniert",?zukünftig" sowie ähnlichen

Formulierungen zu erkennen, die in dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Dazu zählen Aussagen über das Geschäft von Vivani, die in Entwicklung

befindlichen Produkte einschließlich ihres therapeutischen Potenzials, deren

geplante Entwicklung sowie über die Technologie, Strategie, Liquiditätsposition

und finanzielle Reichweite des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen

weder historische Tatsachen noch Garantien für die zukünftige Entwicklung dar.

Sie beruhen vielmehr ausschließlich auf den derzeitigen Einschätzungen,

Erwartungen und Annahmen von Vivani. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die

Zukunft beziehen, unterliegen sie naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und

Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und vielfach außerhalb

des Einflussbereichs von Vivani liegen. Diese Aussagen beinhalten Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Hierzu zählen unter

anderem unerwartete Kosten oder Verzögerungen sowie Risiken und Unsicherheiten

im Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung von Produkten und

Produktkandidaten, die die erwarteten Geschäftspläne, Strategien und Ziele

beeinflussen oder verändern könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse und

Entwicklungen können daher wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen dargestellten Erwartungen abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf

diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die vorstehenden Ausführungen

nennen viele, jedoch nicht alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum

Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Es können weitere Risiken bestehen,

die das Unternehmen derzeit als unwesentlich einstuft oder die bislang unbekannt

sind. Eine ausführlichere Darstellung der Risiken und Unsicherheiten findet sich

in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei der US-amerikanischen

Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich der im jüngsten

Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q von Vivani beschriebenen Risikofaktoren, der

am 13. Mai 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in späteren Einreichungen

bei der SEC. Jede in dieser Pressemitteilung von Vivani abgegebene

zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf den Informationen, die dem

Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegen, und gilt nur zu diesem

Zeitpunkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren,

sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Unternehmenskontakt:

Donald Dwyer

Chief Business Officer

info@vivani.com (mailto:info@vivani.com) (415) 506-8462

Kontakt für Investoren und Medien:

Jami Taylor

Investor and Media Relations Advisor

investors@vivani.com (mailto:investors@vivani.com) (415) 506-8462

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

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e1cea67006b1

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