GNW-News: Vom High Tech Campus nach San Francisco: InSpace macht einen wichtigen Schritt in den US-Markt

17.09.26 01:47 Uhr

^EINDHOVEN, Niederlande, und SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Das schnell wachsende niederländische KI-Unternehmen InSpace unternimmt den

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nächsten Schritt bei seiner internationalen Expansion. Nach einem rasanten

Wachstum am High Tech Campus in Eindhoven und der Expansion nach Belgien,

Deutschland, Großbritannien, Irland und Norwegen eröffnet InSpace nun eine

Niederlassung im Herzen von San Francisco.

InSpace wurde im Jahr 2025 gegründet und betreut heute mehr als 500 Kunden; das

Unternehmen beschäftigt über 75 Mitarbeiter. Das Unternehmen rechnet damit,

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seine Mitarbeiterzahl in den nächsten sechs Monaten zu verdoppeln.

InSpace betreut bereits US-Kunden von Europa aus und verzeichnet dabei sehr gute

Ergebnisse. Die Niederlassung in San Francisco stellt den nächsten Schritt dar,

um das Wachstum in den USA voranzutreiben und Marktanteile zu gewinnen.

Jelle Engels, Chief Visionary Officer bei InSpace:?Wir betreuen bereits Kunden

in den USA von Europa aus und erzielen für sie hervorragende Ergebnisse. Der US-

Werbung

Markt ist riesig, und die Entwicklungen im Bereich der KI schreiten hier

unglaublich schnell voran. Wir haben bewiesen, dass sich unsere Technologie über

Länder, Sprachen und Kulturen hinweg skalieren lässt. Jetzt ist der richtige

Zeitpunkt, um uns vor Ort zu etablieren und unser Wachstum in den USA

voranzutreiben."

Treibende Kraft hinter diesem Wachstum ist?Nova", die KI-Software von InSpace,

die Unternehmen dabei unterstützt, organisch zu wachsen, indem sie SEO und GEO

automatisiert. Die Plattform identifiziert Chancen, erstellt und veröffentlicht

Inhalte und optimiert kontinuierlich die Sichtbarkeit auf Google sowie auf KI-

Plattformen wie ChatGPT und Gemini.

Martijn Apeldoorn, CEO von InSpace:?Organisches Wachstum ist einer der

wichtigsten und nachhaltigsten Wege für Unternehmen, um zu expandieren. Wir

erleben hautnah, wie unsere Kunden, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen

(KMU), ihr Wachstum mit Nova beschleunigen - darunter auch Unternehmen in den

USA. Doch noch viel mehr KMU sollten Zugang zu dieser Chance erhalten. Nova

wurde entwickelt, um organisches Wachstum in einen skalierbaren Wachstumsmotor

zu verwandeln."

Über InSpace

InSpace ist ein niederländisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz auf dem

High Tech Campus Eindhoven. Das Unternehmen entwickelt?Nova", eine KI-gestützte

Plattform für SEO (Suchmaschinenoptimierung) und GEO (Generative Engine

Optimization), die Unternehmen dabei unterstützt, ihre organische Sichtbarkeit

bei Google und auf KI-Plattformen wie ChatGPT, Gemini und Perplexity zu

steigern.

Mit Niederlassungen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten betreut InSpace

mehr als 500 Kunden.

Pressekontakt: InSpace | marketing@inspace.io

(mailto:marketing@inspace.io) | inspace.io

(https://inspace.io/?utm_source=chatgpt.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

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