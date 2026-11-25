^CHONGQING, China, Nov. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf einer Pressekonferenz am

23. November gab die Hightech-Zone der Western (Chongqing) Science City ihre

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strategischen Ziele für 2030 bekannt: Sie strebt an, das regionale BIP auf über

130 Milliarden RMB zu steigern und 6 Prozent davon für Forschungs- und

Entwicklungsausgaben bereitzustellen, um sich zum zentralen Knotenpunkt für

wissenschaftliche und technologische Innovationen innerhalb des Wirtschaftsraums

Chengdu-Chongqing zu entwickeln.

Als nationale Hightech-Industrieentwicklungszone verzeichnete sie in den letzten

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fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum des regionalen BIP von

8,2 Prozent, wobei der Gesamtwert der Industrieproduktion 260 Milliarden RMB

überstieg. In der Gesamtwertung der nationalen Hightech-Zonen ist die Region um

16 Plätze nach oben geklettert und verzeichnet damit den größten Sprung in

Zentral- und Westchina.

Innovationsressourcen beschleunigen ihre Konzentration. In dieser Zone sind

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derzeit 290 Innovationsplattformen für Wissenschaft und Technologie auf

kommunaler Ebene oder höher sowie 701 Hightech-Unternehmen ansässig. Das

Jinfeng-Labor, dessen Schwerpunkt auf den Lebens- und Gesundheitswissenschaften

liegt, hat gemeinsam mit dem Jialingjiang-Labor, das sich auf digitale

Intelligenz spezialisiert hat, bereits bedeutende Durchbrüche erzielt, darunter

vollautomatische Lagerungssysteme für pathologische Proben und humanoide

Roboter.

Die Mechanismen der Zone zur Vermarktung wissenschaftlicher und technologischer

Errungenschaften sind landesweit führend. Ein Paket von Reforminitiativen -

darunter das Modell?Erst investieren, dann Kapitalbeteiligung" und der?Vier-

Teams"-Begleitmechanismus zur Unterstützung von Talenten aus Wissenschaft und

Technik bei Innovation und Unternehmertum - wurde auf den Weg gebracht, wobei

die damit verbundenen Erfahrungen und Praktiken landesweit Beachtung fanden.

Die Zone verfügt über eine solide industrielle Basis. Die Produktionskapazität

für Leistungshalbleiter liegt in Westchina an erster Stelle und landesweit an

dritter Stelle. Räumlich gesehen hat sich ein Entwicklungsmuster herausgebildet,

das sich durch?Forschung und Entwicklung im Norden, Versuche im Pilotmaßstab

und Kommerzialisierung im Zentrum sowie Produktion im Süden" auszeichnet. Bis

2030 wird das industrielle Produktionsvolumen sowohl bei integrierten

Schaltkreisen als auch bei Fahrzeugen und Motorrädern mit alternativen Antrieben

voraussichtlich 60 Milliarden RMB übersteigen, während das der intelligenten

Endgeräte der nächsten Generation 190 Milliarden RMB erreichen wird.

Zukunftsbranchen wie die?Low-Altitude Economy" und?Embedded Intelligence"

werden parallel gefördert, und es wird erwartet, dass das Gesamtvolumen der

Importe und Exporte im Außenhandel 350 Milliarden RMB übersteigen wird.

Mit einer offeneren Haltung lädt die Hightech-Zone der Western (Chongqing)

Science City Talente aus aller Welt und führende Unternehmen herzlich ein, an

diesem?Treffpunkt im Westen Chinas" für wissenschaftliche und technologische

Innovation teilzunehmen und gemeinsam ein neues Kapitel der hochwertigen

Entwicklung zu schreiben.

Ansprechpartnerin: Frau Bai, Tel.: 86-10-63074558Â°