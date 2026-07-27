GNW-News: Vom Spielfeld auf die Straße - Der LEPAS L8 PHEV definiert elegante Mobilität neu
^WUHU, China, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die im mittleren bis
gehobenen Segment positionierte New-Energy-Vehicle-Marke (NEV) von Chery Auto,
präsentiert den LEPAS L8 PHEV auf den internationalen Märkten. Das Modell
verbindet fortschrittliche Hybridtechnologie, intelligente Fahrfunktionen und
anspruchsvolles Design und setzt damit neue Maßstäbe für elegante Mobilität.
Inspiriert von der Souveränität, Präzision und Widerstandskraft, mit der
Spitzenmannschaften auf der internationalen Fußballbühne überzeugen, verbindet
der LEPAS L8 PHEV die markentypische Designsprache?Leopard Aesthetics" mit dem
LEPAS Super Hybrid-System. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das kraftvolle
Performance, hohe Reichweite und ein kultiviertes Fahrerlebnis vereint - für
anspruchsvolle Kunden weltweit, die Wert auf intelligente und stilvolle
Mobilität legen.
Jenseits von Sieg und Niederlage haben beide Teams wahre Siegermentalität
bewiesen - geprägt von Souveränität und Widerstandskraft. Genau diese Werte
prägen auch den neuen LEPAS L8 PHEV, ein Modell, das mit seiner ausgewogenen
Gesamtperformance bereit ist, auf der internationalen NEV-Bühne neue Akzente zu
setzen.
Leopard Aesthetics - Wo Stärke auf Eleganz trifft
Im Finale trafen zwei Spielphilosophien aufeinander: Spaniens flüssiges,
dynamisches Passspiel stand der kompromisslosen Defensivstärke Argentiniens
gegenüber - ein faszinierendes Zusammenspiel aus Kraft und Eleganz. Genau dieses
Spannungsfeld spiegelt die charakteristische Designphilosophie?Leopard
Aesthetics" von LEPAS wider. Der LEPAS L8 PHEV greift die gestreckte,
geschmeidige Bewegung eines Leoparden auf und verbindet natürliche Dynamik mit
souveräner Eleganz zu einer unverwechselbaren Formensprache. Wie die beiden
Finalisten verbindet auch das Fahrzeug zwei scheinbare Gegensätze: fließende
Dynamik auf der einen und standhafte Souveränität auf der anderen Seite.
?Leopard Aesthetics" steht für das harmonische Zusammenspiel von Stärke und
Raffinesse - und schafft eine Designsprache, die Selbstbewusstsein und Eleganz
gleichermaßen ausstrahlt.
Die markante?Leopard Avant-Garde Front Face" bildet gemeinsam mit der?Leopard
Dynamic Shoulder Line" eine kraftvolle Silhouette, deren fließende Konturen
Spannung und Dynamik vermitteln. Das durchgehende?Leopard Silhouette Through-
Type LED Taillight" zieht im beleuchteten Zustand wie der flüchtige Schatten
eines Leoparden durch die Nacht und erzeugt ein faszinierendes Wechselspiel aus
Bewegung und Ruhe. Exklusive Lackierungen wie Norwegian Forest Green und
Provence Purple entstehen in einem aufwendigen siebenstufigen Lackierprozess.
Das Ergebnis ist eine edle, zurückhaltende Oberflächenanmutung mit
unverwechselbarem Charakter. Diese zugleich fließende und kraftvolle
Designsprache verleiht dem Fahrzeug einen unverwechselbaren Auftritt - mit einer
eleganten Präsenz, die sowohl im urbanen Umfeld als auch auf der Langstrecke
überzeugt.
Auch der Innenraum führt das Zusammenspiel aus Stärke und Eleganz konsequent
fort. Mit einem klassenführenden Radstand von 2.800 mm bietet der LEPAS L8 PHEV
ein großzügiges Raumgefühl. Der die Passagiere umschließende Innenraum verbindet
weiche, fließende Linien mit der kühlen Präzision moderner Technik. Ein aktives
Beduftungssystem, die intelligente Luftqualitätsüberwachung (AQS), UV-
blockierende und wärmeisolierende Verglasung, Lounge-Sitze mit?Cloud-Comfort"-
Funktion und eine leise Kabine auf Kinoniveau verschmelzen zu einer Oase der
Ruhe fernab des Trubels. Das Ergebnis ist ein entspanntes und souveränes
Reiseerlebnis, das auf jeder Fahrt jenes Gefühl von Sicherheit und Komfort
vermittelt, das auch Spitzenleistungen im Sport auszeichnet.
LEPAS Super Hybrid - Souverän unterwegs, auf jeder Strecke
Auf dem Spielfeld hat sich gezeigt: Meisterschaften werden nicht durch einen
einzigen Spielstil gewonnen, sondern durch die Fähigkeit, sich jeder Situation
anzupassen. Ob eine Mannschaft das Spiel kontrolliert oder unter Druck kühlen
Kopf bewahrt - wahre Champions überzeugen durch Souveränität in jeder Phase der
Partie. Genau dieser Philosophie folgt auch der LEPAS L8 PHEV und bietet in
jeder Fahrsituation eine souveräne, ausgewogene Performance.
Angetrieben wird der LEPAS L8 PHEV vom LEPAS Super Hybrid-System. Es kombiniert
einen speziell entwickelten Hybridmotor mit einem branchenführenden thermischen
Wirkungsgrad von 45,79 % mit einem eigens abgestimmten Hybridgetriebe, das einen
Übertragungswirkungsgrad von 97,6 % erreicht. Unter NEDC-Bedingungen ermöglicht
das System einen außergewöhnlich niedrigen kombinierten Kraftstoffverbrauch von
lediglich 2,38 l/100 km sowie eine Gesamtreichweite von bis zu 1.300 Kilometern.
In Verbindung mit einer 40-kW-Gleichstrom-Schnellladefunktion lässt sich die
Batterie während einer Kaffeepause in kurzer Zeit von 30 % auf 80 % aufladen. Ob
im täglichen Stadtverkehr, auf Geschäftsreisen oder auf langen Strecken - das
Antriebssystem passt sich jeder Fahrsituation nahtlos an, reduziert
Reichweitensorgen und gewährleistet jederzeit ein entspanntes und souveränes
Fahrerlebnis.
Umfassende Sicherheit und intelligenter Schutz - Starke Verteidigung, schnelle
Reaktion
?Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften." Auch
diese Meisterschaft hat eindrucksvoll gezeigt, wie entscheidend eine starke
Defensive ist: Spanien kassierte während des gesamten Wettbewerbs lediglich ein
Gegentor. Auch Argentiniens vielschichtiges Defensivkonzept zählte zu den
stärksten des Turniers. Beide Mannschaften demonstrierten eindrucksvoll, wie
entscheidend eine starke Defensive für nachhaltigen Erfolg ist. Genau diesem
Anspruch folgt auch das Sicherheitskonzept des LEPAS L8 PHEV: Es schützt seine
Insassen zuverlässig.
Der LEPAS L8 PHEV verfügt über eine Karosserie in Käfigstruktur mit einem hohen
Anteil an hochfestem Stahl. Bis zu zehn Airbags tragen dazu bei, die Stabilität
der Fahrgastzelle im Falle einer Kollision zu erhalten und alle Insassen
umfassend zu schützen.
Auch die Antriebsbatterie erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Ihr
dreistufiges Batterieschutzkonzept mit den Schutzklassen IP68 und IPX9K schützt
zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser und Staub. Dadurch meistert der LEPAS
L8 PHEV selbst anspruchsvolle Fahrbedingungen - etwa überflutete Straßen oder
unbefestigte Wege - mit hoher Souveränität und schafft eine verlässliche
Grundlage für sicheres Reisen.
Auch bei den intelligenten Fahrassistenzsystemen setzt der LEPAS L8 PHEV auf
modernste Technologie. Das Fahrerassistenzsystem der Stufe 2 (ADAS) umfasst
unter anderem eine transparente 540°-Panoramaansicht, automatisches Einparken
(APA/RPA) sowie mehr als zwanzig Assistenzfunktionen, darunter
Frontkollisionswarnung, Spurhalteassistent und Querverkehrsbremsassistent
hinten. Diese Technologien erhöhen Sicherheit und Komfort gleichermaßen - wie
eine eingespielte Abwehr auf dem Spielfeld begleiten sie jede Fahrt zuverlässig
vom Start bis zum Ziel.
Jede Meisterschaft hinterlässt mehr als nur ein Ergebnis. Die junge spanische
Mannschaft hat eindrucksvoll bewiesen, wie Souveränität und Teamgeist den
Unterschied machen können. Die argentinische Auswahl wiederum überzeugte mit
unerschütterlichem Kampfgeist - und Lionel Messis unermüdlicher Einsatz unter
Druck wurde einmal mehr zum Sinnbild für Leidenschaft und Widerstandskraft. Mit
dem Schlusspfiff endet zwar das Spiel - die Reise jedoch geht weiter. Mit dem
neuen LEPAS L8 PHEV verfolgt LEPAS konsequent das Ziel, elegante Mobilität auf
die Straßen der Welt zu bringen.
Pressekontakt
Firmenname: LEPAS International
Kontaktperson: Vincy Wang
E-Mail: wangxi23@mychery.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
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57c3176de837
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