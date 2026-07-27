GNW-News: Vom Spielfeld auf die Straße - Der LEPAS L8 PHEV definiert elegante Mobilität neu

27.07.26 09:54 Uhr

^WUHU, China, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die im mittleren bis

gehobenen Segment positionierte New-Energy-Vehicle-Marke (NEV) von Chery Auto,

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präsentiert den LEPAS L8 PHEV auf den internationalen Märkten. Das Modell

verbindet fortschrittliche Hybridtechnologie, intelligente Fahrfunktionen und

anspruchsvolles Design und setzt damit neue Maßstäbe für elegante Mobilität.

Inspiriert von der Souveränität, Präzision und Widerstandskraft, mit der

Spitzenmannschaften auf der internationalen Fußballbühne überzeugen, verbindet

der LEPAS L8 PHEV die markentypische Designsprache?Leopard Aesthetics" mit dem

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LEPAS Super Hybrid-System. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das kraftvolle

Performance, hohe Reichweite und ein kultiviertes Fahrerlebnis vereint - für

anspruchsvolle Kunden weltweit, die Wert auf intelligente und stilvolle

Mobilität legen.

Jenseits von Sieg und Niederlage haben beide Teams wahre Siegermentalität

bewiesen - geprägt von Souveränität und Widerstandskraft. Genau diese Werte

prägen auch den neuen LEPAS L8 PHEV, ein Modell, das mit seiner ausgewogenen

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Gesamtperformance bereit ist, auf der internationalen NEV-Bühne neue Akzente zu

setzen.

Leopard Aesthetics - Wo Stärke auf Eleganz trifft

Im Finale trafen zwei Spielphilosophien aufeinander: Spaniens flüssiges,

dynamisches Passspiel stand der kompromisslosen Defensivstärke Argentiniens

gegenüber - ein faszinierendes Zusammenspiel aus Kraft und Eleganz. Genau dieses

Spannungsfeld spiegelt die charakteristische Designphilosophie?Leopard

Aesthetics" von LEPAS wider. Der LEPAS L8 PHEV greift die gestreckte,

geschmeidige Bewegung eines Leoparden auf und verbindet natürliche Dynamik mit

souveräner Eleganz zu einer unverwechselbaren Formensprache. Wie die beiden

Finalisten verbindet auch das Fahrzeug zwei scheinbare Gegensätze: fließende

Dynamik auf der einen und standhafte Souveränität auf der anderen Seite.

?Leopard Aesthetics" steht für das harmonische Zusammenspiel von Stärke und

Raffinesse - und schafft eine Designsprache, die Selbstbewusstsein und Eleganz

gleichermaßen ausstrahlt.

Die markante?Leopard Avant-Garde Front Face" bildet gemeinsam mit der?Leopard

Dynamic Shoulder Line" eine kraftvolle Silhouette, deren fließende Konturen

Spannung und Dynamik vermitteln. Das durchgehende?Leopard Silhouette Through-

Type LED Taillight" zieht im beleuchteten Zustand wie der flüchtige Schatten

eines Leoparden durch die Nacht und erzeugt ein faszinierendes Wechselspiel aus

Bewegung und Ruhe. Exklusive Lackierungen wie Norwegian Forest Green und

Provence Purple entstehen in einem aufwendigen siebenstufigen Lackierprozess.

Das Ergebnis ist eine edle, zurückhaltende Oberflächenanmutung mit

unverwechselbarem Charakter. Diese zugleich fließende und kraftvolle

Designsprache verleiht dem Fahrzeug einen unverwechselbaren Auftritt - mit einer

eleganten Präsenz, die sowohl im urbanen Umfeld als auch auf der Langstrecke

überzeugt.

Auch der Innenraum führt das Zusammenspiel aus Stärke und Eleganz konsequent

fort. Mit einem klassenführenden Radstand von 2.800 mm bietet der LEPAS L8 PHEV

ein großzügiges Raumgefühl. Der die Passagiere umschließende Innenraum verbindet

weiche, fließende Linien mit der kühlen Präzision moderner Technik. Ein aktives

Beduftungssystem, die intelligente Luftqualitätsüberwachung (AQS), UV-

blockierende und wärmeisolierende Verglasung, Lounge-Sitze mit?Cloud-Comfort"-

Funktion und eine leise Kabine auf Kinoniveau verschmelzen zu einer Oase der

Ruhe fernab des Trubels. Das Ergebnis ist ein entspanntes und souveränes

Reiseerlebnis, das auf jeder Fahrt jenes Gefühl von Sicherheit und Komfort

vermittelt, das auch Spitzenleistungen im Sport auszeichnet.

LEPAS Super Hybrid - Souverän unterwegs, auf jeder Strecke

Auf dem Spielfeld hat sich gezeigt: Meisterschaften werden nicht durch einen

einzigen Spielstil gewonnen, sondern durch die Fähigkeit, sich jeder Situation

anzupassen. Ob eine Mannschaft das Spiel kontrolliert oder unter Druck kühlen

Kopf bewahrt - wahre Champions überzeugen durch Souveränität in jeder Phase der

Partie. Genau dieser Philosophie folgt auch der LEPAS L8 PHEV und bietet in

jeder Fahrsituation eine souveräne, ausgewogene Performance.

Angetrieben wird der LEPAS L8 PHEV vom LEPAS Super Hybrid-System. Es kombiniert

einen speziell entwickelten Hybridmotor mit einem branchenführenden thermischen

Wirkungsgrad von 45,79 % mit einem eigens abgestimmten Hybridgetriebe, das einen

Übertragungswirkungsgrad von 97,6 % erreicht. Unter NEDC-Bedingungen ermöglicht

das System einen außergewöhnlich niedrigen kombinierten Kraftstoffverbrauch von

lediglich 2,38 l/100 km sowie eine Gesamtreichweite von bis zu 1.300 Kilometern.

In Verbindung mit einer 40-kW-Gleichstrom-Schnellladefunktion lässt sich die

Batterie während einer Kaffeepause in kurzer Zeit von 30 % auf 80 % aufladen. Ob

im täglichen Stadtverkehr, auf Geschäftsreisen oder auf langen Strecken - das

Antriebssystem passt sich jeder Fahrsituation nahtlos an, reduziert

Reichweitensorgen und gewährleistet jederzeit ein entspanntes und souveränes

Fahrerlebnis.

Umfassende Sicherheit und intelligenter Schutz - Starke Verteidigung, schnelle

Reaktion

?Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften." Auch

diese Meisterschaft hat eindrucksvoll gezeigt, wie entscheidend eine starke

Defensive ist: Spanien kassierte während des gesamten Wettbewerbs lediglich ein

Gegentor. Auch Argentiniens vielschichtiges Defensivkonzept zählte zu den

stärksten des Turniers. Beide Mannschaften demonstrierten eindrucksvoll, wie

entscheidend eine starke Defensive für nachhaltigen Erfolg ist. Genau diesem

Anspruch folgt auch das Sicherheitskonzept des LEPAS L8 PHEV: Es schützt seine

Insassen zuverlässig.

Der LEPAS L8 PHEV verfügt über eine Karosserie in Käfigstruktur mit einem hohen

Anteil an hochfestem Stahl. Bis zu zehn Airbags tragen dazu bei, die Stabilität

der Fahrgastzelle im Falle einer Kollision zu erhalten und alle Insassen

umfassend zu schützen.

Auch die Antriebsbatterie erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Ihr

dreistufiges Batterieschutzkonzept mit den Schutzklassen IP68 und IPX9K schützt

zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser und Staub. Dadurch meistert der LEPAS

L8 PHEV selbst anspruchsvolle Fahrbedingungen - etwa überflutete Straßen oder

unbefestigte Wege - mit hoher Souveränität und schafft eine verlässliche

Grundlage für sicheres Reisen.

Auch bei den intelligenten Fahrassistenzsystemen setzt der LEPAS L8 PHEV auf

modernste Technologie. Das Fahrerassistenzsystem der Stufe 2 (ADAS) umfasst

unter anderem eine transparente 540°-Panoramaansicht, automatisches Einparken

(APA/RPA) sowie mehr als zwanzig Assistenzfunktionen, darunter

Frontkollisionswarnung, Spurhalteassistent und Querverkehrsbremsassistent

hinten. Diese Technologien erhöhen Sicherheit und Komfort gleichermaßen - wie

eine eingespielte Abwehr auf dem Spielfeld begleiten sie jede Fahrt zuverlässig

vom Start bis zum Ziel.

Jede Meisterschaft hinterlässt mehr als nur ein Ergebnis. Die junge spanische

Mannschaft hat eindrucksvoll bewiesen, wie Souveränität und Teamgeist den

Unterschied machen können. Die argentinische Auswahl wiederum überzeugte mit

unerschütterlichem Kampfgeist - und Lionel Messis unermüdlicher Einsatz unter

Druck wurde einmal mehr zum Sinnbild für Leidenschaft und Widerstandskraft. Mit

dem Schlusspfiff endet zwar das Spiel - die Reise jedoch geht weiter. Mit dem

neuen LEPAS L8 PHEV verfolgt LEPAS konsequent das Ziel, elegante Mobilität auf

die Straßen der Welt zu bringen.

Pressekontakt

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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