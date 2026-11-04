04.11.26 14:06 Uhr

^Informationsbüro der Stadtregierung Changzhou

CHANGZHOU, China, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

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Die Jiangsu Football City League 2026, auch als?Suchao" bekannt, ging am 31.

Oktober in Nanjing zu Ende. Im Finale setzte sich Wuxi mit 2:1 gegen Changzhou

durch. An der Liga nehmen Mannschaften aus allen 13 Städten der Provinz Jiangsu

teil. Im vergangenen Jahr hatte Changzhou noch den vorletzten Platz belegt. In

diesem Jahr schaffte es das Team bis ins Finale.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

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(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5787/eng)

Nach Angaben des Informationsbüros der Stadtregierung Changzhou bildete der

Zenith Steel Football Club das Fundament der Changzhouer Mannschaft. Das

Durchschnittsalter der Spieler lag bei 23,6 Jahren. Während des gesamten Winters

trainierten sie gemeinsam. Nach einem Sieg im Auftaktspiel durchlief das Team

eine Phase ohne weitere Siege und musste zudem eine Heimniederlage hinnehmen.

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Die reguläre Saison schloss es schließlich auf dem dritten Platz ab.

Anschließend setzte sich Changzhou sowohl im Viertelfinale als auch im

Halbfinale durch. Selbst als die Mannschaft im Finale mit zwei Toren zurücklag,

gab sie ihre offensive Spielweise nicht auf. Der zweite Platz war das Ergebnis

einer Saison, in der das Team als Gemeinschaft zusammengewachsen ist und große

Widerstandsfähigkeit bewiesen hat.

Changzhou unterstützte diese Entwicklung durch ein eigenes Ärzteteam und eine

umfassende medizinische Betreuung vor, während und nach den Spielen. Ein Jahr

nach Beginn der Umsetzung des?Dreijahres-Aktionsplans für eine hochwertige

Entwicklung des Fußballs in Changzhou (2025-2027)" hat die Stadt 36

Fußballplätze neu angelegt oder modernisiert. Gleichzeitig ist die Nettozahl der

registrierten Nachwuchsspieler um 300 gestiegen. Spieler besuchten Schulen,

während die Betriebssportliga der Stadt und Fußballwettbewerbe in ländlichen

Gebieten immer mehr Menschen für den Sport begeisterten.

Auch an den Spieltagen war die Unterstützung überall spürbar. Nach Angaben des

Informationsbüros der Stadtregierung Changzhou engagierten sich beim

Saisonauftakt fast 600 junge Freiwillige. Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel

und Parkmöglichkeiten erleichterten den Fans die Anreise zum Stadion. Auf

öffentlichen Bildschirmen wurden die Spiele zudem auf Plätzen und in

Einkaufsvierteln übertragen.

Die Treue der Fans hatte sich allerdings schon lange vor dem sportlichen

Aufschwung gezeigt. Bereits 2025, noch bevor die Mannschaft ihr erstes Tor

erzielt hatte, präsentierten die Anhänger eine riesige Choreografie mit der

Aufschrift?City Heroes". Zum diesjährigen Halbfinale kamen 41.018 Zuschauer ins

Changzhou Olympic Sports Center. Ein lokales Blumenunternehmen bereitete sogar

Blumen für die Auswärtsfans vor. Auf die Frage, ob sie Changzhou auch nach einer

Niederlage im Finale weiterhin unterstützen würden, antwortete ein junger Fan:

?Ja! Ich mag sie, weil sie unsere Mannschaft sind."

Am 1. November stellte Changzhou die Nutzung von Bussen und U-Bahnen für alle

kostenlos zur Verfügung. Auch Sehenswürdigkeiten und Kultureinrichtungen boten

besondere Aktionen an, um den zweiten Platz der Mannschaft zu feiern.

Investitionen in Spieler und Fußballplätze sowie Fans, die ihrer Mannschaft auch

bei Niederlagen treu geblieben sind, haben dazu beigetragen, dass der Fußball im

Alltag der Stadt immer stärker Fuß fasst - und der nächsten Generation bessere

Voraussetzungen für ihren eigenen Weg eröffnet.

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558. Â°