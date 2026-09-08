GNW-News: Von intelligenter Massage bis hin zu proaktiver Wellness: SKG erweitert sein Portfolio tragbarer Gesundheitsgeräte auf der IFA 2026

08.09.26 10:04 Uhr

^BERLIN, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SKG Health präsentiert auf der IFA

2026 ein erweitertes Portfolio tragbarer Gesundheitsprodukte und unterstreicht

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damit seinen Wandel vom Bereich der tragbaren Massagegeräte hin zu den Bereichen

Regeneration, Trainingsunterstützung und proaktive Gesundheitsüberwachung.

Internationale Medienvertreter sowie Besucher aus Deutschland und ganz Europa

lernen die Produkte von SKG anhand von praktischen Vorführungen und interaktiven

Ausstellungen kennen.

In Halle 12, Stand 127 steht das?G7 Pro-Fold" im Mittelpunkt der Präsentation -

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ein faltbares, tragbares Nackenmassagegerät, das mit der von SKG entwickelten

?Intermediate Frequency Pulse Technology" betrieben wird. Gestützt auf 19 Jahre

Forschung und mehr als 2.000 Patente weltweit ermöglicht die?Mini Integrated

Technology" von SKG die Integration der Mittelfrequenz-Impulstechnologie in

kleinere, leichtere Geräte und stellt damit das sperrige, an den Heimgebrauch

gebundene Design herkömmlicher Massagegeräte in Frage. Das Ergebnis ist ein

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leichteres, zusammenklappbares Gerät, das jederzeit und überall Massagen

ermöglicht.

Das G7 Pro-Fold belegte während des Prime Day im Juni 2026 Platz 1 der

Bestsellerliste für Massagegeräte bei Amazon Deutschland, während das PS700 laut

Daten von SKG in den nachfolgenden Ranglisten weiterhin zu den Top 10 dieser

Kategorie gehört.

Zum umfassenden IFA-Sortiment gehören das mechanische Nackenmassagegerät PS700,

die abgewinkelte Massagepistole ES300 und der Bauchtrainingsgürtel QS700.

Zusammen ergänzen diese Produkte das Portfolio von SKG in den Bereichen

Entspannung im Alltag, Muskelregeneration und Trainingsunterstützung.

SKG stellt außerdem VitaPilot vor, eine Uhr zur Gesundheitsüberwachung, die auf

der Grundlage ausgewählter, erfasster Messwerte Warnmeldungen zum Wohlbefinden

ausgibt und Nutzern hilft, über Veränderungen ihrer täglichen Gesundheitsdaten

auf dem Laufenden zu bleiben. Das Produkt spiegelt den Schritt von SKG weg von

der sitzungsbasierten Massage zur Linderung hin zu einem kontinuierlicheren

Gesundheitsmanagement wider.

Gemeinsam spiegeln diese Produkte die allgemeine Entwicklung von SKG wider: von

einem Unternehmen, das für tragbare Massagegeräte bekannt war, hin zu einer

Marke für tragbare Gesundheitstechnologie, die vernetzte Lösungen für

Entspannung, Regeneration, Trainingsunterstützung und das tägliche

Gesundheitsmanagement entwickelt.

Über SKG Health

SKG Health wurde 2007 gegründet und hat seinen Namen von den Werten?Smart, Kind

and Global". Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von

Gesundheitstechnologie mit Schwerpunkt auf tragbaren Geräten für Massagen,

Regeneration nach dem Sport und allgemeines Wohlbefinden im Alltag. Die Produkte

des Unternehmens sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. Frost &

Sullivan hat SKG im weltweiten Umsatz mit intelligenten Massagegeräten für den

Zeitraum von 2022 bis 2024 auf Platz eins eingestuft.

Verfügbarkeit: Amazon Deutschland

(https://www.amazon.de/dp/B0GCHQCNG7?maas=maas_adg_CFBF97D9C8C125A0FC2EAF591698B

194_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (Code: IFA202610) | SKG Deutschland

(https://de.skg.com/discount/IFA10) (Code: IFA10) | SKG Global

(https://www.skg.com/?utm_source=SNS&utm_medium=IFA&utm_campaign=SKGIFA2026&utm_

content=20260825?referral=SKGIFA2026) (Code: SKGIFA2026)

Medienkontakt

SKG Health Technologies Co., Ltd

Dalen Hsiao, Marketingleiter

Dalen@skg.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ac6c193-413d-4f78-a653-

1d3fc0d589bc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e603dba-dcce-

4b05-800f-4ab82d30dda6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fed42e91-c992-40c6-a4aa-

2f11078af856

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