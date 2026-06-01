GNW-News: Von Retrofit bis KI: Akkodis stärkt digitale Innovation durch industrielle Luftfahrtanwendung auf der ILA Berlin 2026

^Auf der ILA Berlin 2026 präsentiert Akkodis konkrete Anwendungen aus digitalem

Engineering, KI-gestützter Analyse und industrieller Umsetzung entlang des

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Aerospace-Lebenszyklus - vom ersten digitalen Design bis zur realen

Luftfahrtanwendung.

(Bild: Akkodis auf der ILA Berlin 2026. Quelle: Akkodis)

[Berlin, den 10.06.2026] - Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital

Engineering und Teil der Adecco Group, präsentiert auf der ILA Berlin 2026, wie

digitale Entwicklung, künstliche Intelligenz und industrielle Umsetzung

zusammenwirken, um neue Lösungen schneller in Luftfahrtanwendungen zu

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überführen.

Den Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor prägen 2026 starkes Wachstum

und eine langfristig hohe Nachfrage, begleitet von anhaltenden Investitionen in

Innovationen und Technologien der nächsten Generation. Gleichzeitig steigen die

Anforderungen an Effizienz, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit - und damit der

Bedarf an Lösungen, die sich schnell integrieren und skalieren lassen. Vor

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allem Modifikations- und Retrofitlösungen gewinnen in diesem Umfeld zunehmend an

Bedeutung.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht deshalb ein neuartiges, additiv

gefertigtes Wingtip-System. Gemeinsam mit der pionAERO GmbH bündelt Akkodis im

Rahmen einer neuen Partnerschaft Kompetenzen in digitalem Engineering, additiver

Fertigung und Aerospace-Entwicklung, um eco-effiziente Modifikations- und

Retrofit-Konzepte für bestehende Flugzeugflotten voranzutreiben. Ziel ist es,

Ausfallzeiten zu reduzieren und die Verfügbarkeit sowie die Langlebigkeit

vorhandener Flotten nachhaltig zu verbessern.

?Die Zukunft der Luftfahrt entscheidet sich neben neuen Flugzeugprogrammen, auch

vor allem darin, wie schnell Innovationen in die Anwendung gebracht werden

können. Genau dafür verbinden wir digitales Engineering, KI und industrielle

Umsetzung entlang des gesamten Aerospace-Lebenszyklus", sagt Reiner Oldewurtel,

Managing Director bei Akkodis Germany AS&D GmbH.

Retrofit als Hebel für die Luftfahrt von heute

Ein Großteil des weltweiten Luftverkehrs wird auch künftig über bestehende

Flugzeugflotten abgewickelt. Gleichzeitig steigen Anforderungen an Effizienz,

Verfügbarkeit und Emissionsreduktion. Moderne Retrofit- und

Modifikationslösungen gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung, um bestehende

Flotten technologisch weiterzuentwickeln und schneller an neue Anforderungen

anzupassen.

Der gemeinsam mit pionAERO entwickelte Wingtip zeigt beispielhaft, wie solche

Lösungen entstehen können. Ausgangspunkt war die digitale 1:1-Nachkonstruktion

eines bestehenden Bauteils. Durch Re-Engineering und den Einsatz additiver

Fertigungsverfahren konnte die Struktur vereinfacht sowie der Fertigungs- und

Montageaufwand signifikant reduziert werden - insbesondere mit Blick auf

kleinere und mittlere Stückzahlen.

Während sich der Wingtip aktuell im Zertifizierungsprozess befindet, prüfen

Akkodis und machtWissen.de AG, Teil von pionAERO, im Rahmen eines

Forschungsprojekts, bereits weitere Anwendungen im Bereich aerodynamisch

optimierter EcoFence- und Winglet-Konzepte. Ziel ist es, zusätzliche

Effizienzpotenziale für bestehende Flugzeugflotten zu erschließen - insbesondere

durch eine Reduzierung des Kerosinverbrauchs und der CO?-Emissionen um 2-4 % -

und Modifikationslösungen langfristig skalierbar weiterzuentwickeln.

Digital Engineering und KI entlang des Aerospace-Lebenszyklus

Die Entwicklung des Wingtips basiert auf einem durchgängig digitalen

Engineering-Ansatz. Simulationen, virtuelle Entwicklungsprozesse und

datengetriebene Analysen ermöglichen es, aerodynamische und strukturelle

Anforderungen bereits frühzeitig und präzise zu bewerten. Entwicklungszyklen

lassen sich so deutlich verkürzen und Iterationen effizienter steuern.

Wie künstliche Intelligenz zusätzlich entlang des Aerospace-Lebenszyklus

eingesetzt werden kann, zeigt Akkodis mit den Lösungen von Synergeticon. Die KI-

und robotikgestützten Technologien unterstützen industrielle Prozesse sowie

automatisierte Produktions-, Wartungs- und Inspektionsabläufe. Innerhalb von

Akkodis ergänzen sie gezielt die Aerospace-Expertise des Unternehmens -

insbesondere in den Bereichen datenbasierte Analyse, Automatisierung und

intelligente Inspektion.

Auf der ILA zeigt Akkodis unter anderem eine KI-gestützte Lösung zur

automatisierten visuellen und 3D-basierten Flugzeuginspektion. Schäden wie

Dellen, Kratzer oder Fremdkörper können automatisiert erkannt, lokalisiert und

digital dokumentiert werden - inklusive Positionsdaten und sofort verfügbarer

Prüfberichte. Dadurch lassen sich manuelle Prüfprozesse reduzieren und Wartungs-

sowie Durchlaufzeiten signifikant verkürzen.

Von der Entwicklung bis zur industriellen Umsetzung

Für Akkodis endet digitale Entwicklung nicht beim Design. Entscheidend ist die

Fähigkeit, neue Technologien reproduzierbar, testbar und industriell umsetzbar

zu machen.

Deshalb ergänzt das Unternehmen Engineering-Kompetenz gezielt durch die

Realisierung kundenspezifischer Turnkey Test Benches, Jigs & Tools sowie

industrieller Validierungs- und Automatisierungslösungen für die

Luftfahrtindustrie.

Das Leistungsspektrum reicht von spezialisierten Montage-, Hebe- und

Transportvorrichtungen über Prüf- und Validierungssysteme bis hin zu digitalen

Produktions- und Logistiklösungen für effiziente Fertigungs-, Wartungs- und MRO-

Prozesse.

Perspektive: Skalierbare Luftfahrtinnovation

?Die Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrtindustrie hängt davon ab, wie konsequent

Innovationen skaliert und industrialisiert werden können. Genau diese Fähigkeit,

neue Technologien effizient in bestehende Plattformen zu integrieren und durch

die richtigen Technologien und Experten zu beschleunigen, wird in den kommenden

Jahren entscheidend sein", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis.

Der Ansatz rund um den Wingtip zeigt exemplarisch, wie digitale Methoden,

additive Fertigung und technische Validierung ineinandergreifen können, um

Innovationen schneller und effizienter in die Luftfahrtpraxis zu überführen.

Akkodis bringt seine globale Engineering-Expertise gezielt ein, um solche

Lösungen international skalierbar zu machen. Durch die Verbindung aus lokalen

Aerospace-Kompetenzen, digitalen Entwicklungsansätzen sowie internationalen

Delivery-Strukturen lassen sich neue Technologien, gestützt durch Akkodis

Intelligence, effizient in unterschiedliche Anwendungsumgebungen übertragen und

skalieren - von der ersten digitalen Konzeption bis zur praktischen Umsetzung.

Redaktioneller Hinweis

Das Winglet-Projekt wird durch die Europäische Union im Rahmen des Europäischen

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Medienkontakte

Meldina Kurti

Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis

M. +49 15174631537

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Maria Sole Quaglio

External Communications Manager Germany, Akkodis

M. +49 15174631929

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das

Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre

Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von

Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben

und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data,

Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie?

und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter

Delivery?Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir

End?to?End?Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis

hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die

exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen

Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen

Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der

Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in

über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und

Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den

weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller

Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer

Zukunft. akkodis.com (https://www.akkodis.com/de) | LinkedIn

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Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und

Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und

vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als

drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000

Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,

LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group

rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten

Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für

ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work

For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln

und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.

www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)

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