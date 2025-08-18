GNW-News: Von traditionellem ökologischen Sightseeing bis hin zu modernen, abwechslungsreichen Erlebnissen: Guigang treibt die hochwertige Entwicklung der Ku...

^GUIGANG, China, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem startete in

Guigang, Guangxi, die 15. Lotus Culture Series von Guigang. Von Juli bis Oktober

wird die Stadt eine Vielzahl von Aktivitäten anbieten, darunter

Theateraufführungen, Poesiewettbewerbe und die Auswahl der?besten Lotus-

Beobachtungsplätze", um das Tourismuswachstum weiter anzukurbeln.

Die Werbeabteilung der Stadt Guigang wies darauf hin, dass Guigang - eine

nationale Demonstrationsstadt für Waldtourismus und ein nationales Pilotprojekt

für Kultur- und Tourismuskonsum - mit außergewöhnlichen ökologischen Stärken

ausgestattet ist und ein Ökotourismusziel aufbaut, das die Guangdong-Hongkong-

Macau Greater Bay Area und ASEAN bedient, mit seinen?Drei Bergen, einer

Schlucht, einer Kultur" als Kern. Mittlerweile verfügt das Land über 52

nationale Touristenattraktionen der Kategorie A, 37 ländliche Touristengebiete

mit vier Sternen oder mehr und 17 thematisch gestaltete Tourismuscamps, während

seine Marke?Camping Paradise, Carefree Guigang" immer mehr Anerkennung

findet. In der ersten Hälfte dieses Jahres kamen 32,0634 Millionen Besucher nach

Guigang, was einem Tourismusumsatz von 30,121 Milliarden Yuan und einem Anstieg

von 12,88 % bzw. 13,87 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Guigang weiß genau, dass?Besucherströme eine wirtschaftliche Basis bedeuten",

und nutzt Aufführungen sowie Veranstaltungen, um die Stadtentwicklung

voranzutreiben. In diesem Jahr hat sich die Guangxi-Abteilung der?Village

Basketball Association" in Guiping niedergelassen und war Gastgeber der

Basketball-Qualifikationsspiele für die 15. National Games, des?Douyin Football

Carnival" und des?Gangren Gangye Concert". All dies hat dazu beigetragen, den

Ruf der Stadt als?Stadt des Sports, Hauptstadt der Freizeit" aufzupolieren.

Der?Douyin Football Carnival" verzeichnete 1,83 Milliarden Aufrufe und brachte

Guigang in die Top 3 der Städtesuchrangliste von Douyin. Angetrieben durch die

Veranstaltung stiegen während des Festivals?3. März" die Besucherzahlen und die

Tourismuseinnahmen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um 18 % bzw. 18,9 %.

Während der Basketball-Qualifikationsspiele der National Games erreichten

entsprechende Nachrichten rund 36,74 Millionen Aufrufe. Die Zahl der Gäste, die

in quotenkontrollierten Hotels im Bezirk Gangbei übernachteten, stieg im

Vergleich zum Vorjahr um 29,17 % und auch der Konsum in diesem Bereich nahm

stark zu. Der Effekt?Eintägige Veranstaltungsteilnahme, mehrtägiger Aufenthalt"

ist deutlich geworden und der Markeneinfluss?Guigang durch Aufführungen und

Veranstaltungen erkunden" wächst weiter.

Die Publicity Department of Guigang City (Werbeabteilung der Stadt Guigang) gab

bekannt, dass Guigang seine dreijährige intensive Kampagne für die Kultur- und

Tourismusbranche intensivieren werde, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Im

ersten Halbjahr wurden 22 neue Projekte im Gesundheits- und Kulturtourismus

unterzeichnet, die eine Gesamtinvestition von 2,401 Milliarden Yuan umfassen;

42 wichtige Kultur- und Tourismusprojekte wurden beschleunigt vorangetrieben,

20 wurden neu begonnen und 13 abgeschlossen. Gleichzeitig wird aktiv die

integrierte Entwicklung von?Kulturtourismus + KI" erforscht. Anfang Juli wurde

der intelligente KI-Dolmetscherdienst im Pingnan County Museum eingeführt, was

einen großen Schritt nach vorne in Guigangs?Kulturtourismus + KI"-Bemühungen

darstellt.

Im Hochsommer wurde die 15. Lotuskultur-Serie von Guigang feierlich enthüllt.

Wieder einmal spricht diese jahrtausendealte?Lotusstadt" eine herzliche

Einladung aus:?Seit zweitausend Jahren duftend, habe ich nur auf Sie gewartet!"

Von ökologischem Sightseeing bis zu dynamischen Events, von einem

Campingparadies bis zu intelligenten Erlebnissen - Guigang schafft eine neue

Kultur- und Tourismuslandschaft, in der Tradition auf Moderne trifft und sich zu

einem immer florierenden neuen Zentrum entwickelt.

Quelle: The Publicity Department of Guigang City

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°