GNW-News: VOOPOO ARGUS G4 & ARGUS G4 Mini: Ein Pod, dreifacher Genuss

^SHENZHEN, China, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verschiedene E-Liquids

erzielen bei unterschiedlichen Widerständen die beste Leistung - Nikotinsalze

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eignen sich besser für höhere Widerstände, während Freebase-Liquids bei

niedrigeren Widerständen besser zur Geltung kommen. Es ist jedoch mühsam, bei

jedem Geschmackswechsel die Pods auszutauschen. Und Pods nur wegen der Vielfalt

auf Vorrat zu kaufen? Das ist altmodisches Denken.

Lerne den ARGUS Multi-Ohm-Pod (https://www.voopoo.com/tanks-pods/argus-multi-

ohm-cartridge) kennen - der branchenweit erste Pod mit einstellbarem Widerstand.

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Ein Pod, mehrere Widerstandswerte. Die ARGUS G4 (https://www.voopoo.com/argus-

series/argus-g4) und die G4 Mini (https://www.voopoo.com/argus-series/argus-g4-

mini) sind die ersten Geräte, die dieses Potenzial voll ausschöpfen. Aufbauend

auf der DNA der ARGUS-Familie bieten sie ein völlig neues Zugerlebnis und eine

bahnbrechende Benutzerinteraktion.

Ein Pod, grenzenlose Vielseitigkeit

Der ARGUS Multi-Ohm-Pod verfügt über eine Mehrkern-Elektrodentechnologie. Die

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ARGUS G4 ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen 0,4?, 0,7? und 1,0? bei

einer maximalen Leistung von 35 Watt, während die ARGUS G4 Mini Optionen von

0,7? und 1,0? mit bis zu 30 Watt bietet. Darüber hinaus verfügt der Pod über

die exklusive iCOSM CODE 2.0-Technologie von VOOPOO. Wichtig ist, dass der ARGUS

Multi-Ohm-Pod nicht nur mit den neuen Modellen wie der ARGUS G4 und der G4 Mini

kompatibel ist, sondern auch mit allen früheren Produkten der ARGUS-Serie

funktioniert. Auch Nutzer, die noch Geräte früherer ARGUS-Generationen

verwenden, sollten diesen Pod unbedingt ausprobieren.

Einfach einschalten und frei einstellen.

Beide Modelle verfügen über deutlich verbesserte Akkus im Vergleich zu früheren

Generationen und werden jeweils von einem 1650-mAh-Akku mit hoher Energiedichte

betrieben. Die ARGUS G4 unterstützt Schnellladen mit 5 V/2 A - 45 Minuten

Ladezeit reichen für bis zu 5 Tage Nutzung -, während die ARGUS G4 Mini

Schnellladen mit 5 V/1,5 A unterstützt. Die G4 verfügt über ein 0,85-Zoll-HD-

Display, das eine umfassende Informationsanzeige und Interaktion ermöglicht,

während die G4 Mini einen intuitiven Leuchtstreifen zur Anzeige des Akkustands

nutzt. Das Beste daran ist, dass beide Geräte eine stufenlose

Luftstromregulierung unterstützen, sodass du den perfekten Zug in einem

einzigen, nahtlosen Vorgang einstellen kannst.

Markantes Design, solide Verarbeitung

Neben bahnbrechenden Funktionen und führender Leistung bestechen beide Produkte

durch einen neuen Minimal-Tech-Stil. Die ARGUS G4 Mini wiegt nur 65 g und ist

damit leichter und leistungsstärker - für ein erfrischendes Dampferlebnis. Beide

Modelle verfügen über ein Vollmetallgehäuse und sind in acht auffälligen Farben

erhältlich. Kein Austausch. Einfach den Widerstand einstellen und los geht's.

Die ARGUS G4 und die ARGUS G4 Mini kommen beide mit nur einem Pod aus. Entdecke

noch heute die neue ARGUS-Serie!

Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die

Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd

Kontaktperson: Victor Liu

E-Mail: victor@voopootech.com

Telefon: 18501548754

Website: www.voopoo.com

Stadt: Shenzhen

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie hier:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ba4b41a-d627-

4eaa-9ac1-3cec008596bc

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