GNW-News: VOOPOO ARGUS G4 & ARGUS G4 Mini: Ein Pod, dreifacher Genuss
^SHENZHEN, China, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verschiedene E-Liquids
erzielen bei unterschiedlichen Widerständen die beste Leistung - Nikotinsalze
eignen sich besser für höhere Widerstände, während Freebase-Liquids bei
niedrigeren Widerständen besser zur Geltung kommen. Es ist jedoch mühsam, bei
jedem Geschmackswechsel die Pods auszutauschen. Und Pods nur wegen der Vielfalt
auf Vorrat zu kaufen? Das ist altmodisches Denken.
Lerne den ARGUS Multi-Ohm-Pod (https://www.voopoo.com/tanks-pods/argus-multi-
ohm-cartridge) kennen - der branchenweit erste Pod mit einstellbarem Widerstand.
Ein Pod, mehrere Widerstandswerte. Die ARGUS G4 (https://www.voopoo.com/argus-
series/argus-g4) und die G4 Mini (https://www.voopoo.com/argus-series/argus-g4-
mini) sind die ersten Geräte, die dieses Potenzial voll ausschöpfen. Aufbauend
auf der DNA der ARGUS-Familie bieten sie ein völlig neues Zugerlebnis und eine
bahnbrechende Benutzerinteraktion.
Ein Pod, grenzenlose Vielseitigkeit
Der ARGUS Multi-Ohm-Pod verfügt über eine Mehrkern-Elektrodentechnologie. Die
ARGUS G4 ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen 0,4?, 0,7? und 1,0? bei
einer maximalen Leistung von 35 Watt, während die ARGUS G4 Mini Optionen von
0,7? und 1,0? mit bis zu 30 Watt bietet. Darüber hinaus verfügt der Pod über
die exklusive iCOSM CODE 2.0-Technologie von VOOPOO. Wichtig ist, dass der ARGUS
Multi-Ohm-Pod nicht nur mit den neuen Modellen wie der ARGUS G4 und der G4 Mini
kompatibel ist, sondern auch mit allen früheren Produkten der ARGUS-Serie
funktioniert. Auch Nutzer, die noch Geräte früherer ARGUS-Generationen
verwenden, sollten diesen Pod unbedingt ausprobieren.
Einfach einschalten und frei einstellen.
Beide Modelle verfügen über deutlich verbesserte Akkus im Vergleich zu früheren
Generationen und werden jeweils von einem 1650-mAh-Akku mit hoher Energiedichte
betrieben. Die ARGUS G4 unterstützt Schnellladen mit 5 V/2 A - 45 Minuten
Ladezeit reichen für bis zu 5 Tage Nutzung -, während die ARGUS G4 Mini
Schnellladen mit 5 V/1,5 A unterstützt. Die G4 verfügt über ein 0,85-Zoll-HD-
Display, das eine umfassende Informationsanzeige und Interaktion ermöglicht,
während die G4 Mini einen intuitiven Leuchtstreifen zur Anzeige des Akkustands
nutzt. Das Beste daran ist, dass beide Geräte eine stufenlose
Luftstromregulierung unterstützen, sodass du den perfekten Zug in einem
einzigen, nahtlosen Vorgang einstellen kannst.
Markantes Design, solide Verarbeitung
Neben bahnbrechenden Funktionen und führender Leistung bestechen beide Produkte
durch einen neuen Minimal-Tech-Stil. Die ARGUS G4 Mini wiegt nur 65 g und ist
damit leichter und leistungsstärker - für ein erfrischendes Dampferlebnis. Beide
Modelle verfügen über ein Vollmetallgehäuse und sind in acht auffälligen Farben
erhältlich. Kein Austausch. Einfach den Widerstand einstellen und los geht's.
Die ARGUS G4 und die ARGUS G4 Mini kommen beide mit nur einem Pod aus. Entdecke
noch heute die neue ARGUS-Serie!
Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die
Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.
Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd
Kontaktperson: Victor Liu
E-Mail: victor@voopootech.com
Telefon: 18501548754
Website: www.voopoo.com
Stadt: Shenzhen
Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie hier:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ba4b41a-d627-
4eaa-9ac1-3cec008596bc
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