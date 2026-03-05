GNW-News: VOOPOO erobert Europa im Sturm: Live auf der Vaper Expo UK und der ShishaMesse Frankfurt im Mai
^SHENZHEN, China, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Mai 2026 ist ein
aufregender Moment für VOOPOO (https://www.voopoo.com), da die Marke auf zwei
der größten Branchenveranstaltungen Europas präsent sein wird. Vom 8. bis 10.
Mai wird VOOPOO gleichzeitig auf der Vaper Expo UK im NEC Birmingham und auf der
ShishaMesse Frankfurt, Europas führender Messe für E-Zigaretten und
Wasserpfeifen, anwesend sein.
Das größte Highlight beider Messen ist zweifellos die Vorstellung der neuen
ARGUS-Produkte. VOOPOO wird Geräte in einer Weltpremiere präsentieren, die sich
durch branchenweit einzigartige Designs und modernste Technologie auszeichnen
und den Besuchern der ShishaMesse Frankfurt und der Vaper Expo UK damit die
erste Gelegenheit bieten, die nächste Generation der ARGUS-Innovationen zu
erleben. Ergänzend zu dieser spannenden Markteinführung bringt VOOPOO weitere
preisgekrönte Auszeichnungen nach Europa. Die brandneue DRAG 6
(https://www.voopoo.com/drag-series/drag-6) wurde bei den Muse Design Awards mit
einem Gold Award ausgezeichnet - einem Wettbewerb, der in dieser Saison über
13.000 Beiträge aus aller Welt anzog -, während auch das Messedesign von VOOPOO
in demselben Wettbewerb Anerkennung fand; daher ist der Messestand von VOOPOO
ein absolutes Muss, das man sich auf der Messe persönlich ansehen sollte.
Auf der The Vaper Expo UK (Stand B80, NEC Birmingham):
Neben den neuen ARGUS-Produkten können Besucher weitere Top-Modelle wie die DRAG
S3, die DRAG X3 und die DRAG 6 entdecken. Ein einzigartiges Highlight vor Ort
ist der kostenlose Gravurservice. Besucher können ihre Geräte personalisieren
und so jedes Stück zu einem echten Unikat machen. Dieses interaktive Erlebnis
war bei vergangenen Messen äußerst beliebt, daher wird eine frühzeitige Ankunft
empfohlen.
Auf der ShishaMesse Frankfurt (Stand 6C20):
Neben den atemberaubenden Neuheiten werden auch die weltweit meistverkauften
Produkte von VOOPOO vor Ort sein, darunter die DRAG 6, die DORIC GO, die VOOPOO
VINCI S, die VRIZZ 2, die ARGUS Klyc, die DRAG X3 und die DRAG S3. Zu den
Aktivitäten vor Ort gehören großzügige Werbegeschenke und ein unterhaltsames
Greifautomaten-Spiel, bei dem glückliche Gewinner VOOPOO-Geräte und
Markenartikel gewinnen können.
Beide Veranstaltungen bieten die Möglichkeit zum Ausprobieren und geben
Händlern, Einzelhändlern und Dampf-Enthusiasten die Chance, die neuesten Geräte
zu testen, bevor sie in ganz Europa in den Handel kommen. Verpasse diese
doppelte Gelegenheit nicht. Besuche den VOOPOO-Stand B80 in Birmingham oder den
Stand 6C20 in Frankfurt im Mai. Komme wegen der Produktvorstellungen, bleib für
die Testmöglichkeiten und gehe mit exklusiven Preisen nach Hause!
Warnung: Dieses Produkt darf mit E-Liquids verwendet werden, die Nikotin
enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4fb7da59-de46-45a7-af43-
c9fa05033b8a
Victor Liu
victor@voopootech.comÂ°