GNW-News: Vorstellung von Circeus: die KI-native Holdinggesellschaft - und Bekanntgebung einer neuen Eigenkapitalfinanzierung

^Die Gruppe hinter Shop Circle führt Circeus als Marke ihrer Holdinggesellschaft

ein, gestützt durch eine neue Kapitalbeteiligung der EBWE Shop Circle bleibt

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weiterhin der Geschäftsbereich für Einzelhandels- und Handelssoftware der

Gruppe. Die Investition wird den Einsatz von KI im gesamten Portfolio

beschleunigen und die weitere Übernahme von Softwareunternehmen finanzieren, die

die Grundlage der täglichen Wirtschaft bilden.

LONDON, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Circeus (http://www.circeus.com), die

KI-native Holdinggesellschaft für geschäftskritische Software, hat heute ihre

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Gründung bekanntgegeben, verbunden mit einer Kapitalbeteiligung der Europäischen

Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE (https://www.ebrd.com/home.html))

unter Beteiligung weiterer Investoren.

Mit dieser Einführung wird Circeus als Holdingmarke der Unternehmensgruppe

vorgestellt, was das breitere B2B-Softwareportfolio widerspiegelt, das die

Gruppe nun betreibt und in das KI durchgängig integriert ist. Die Investition

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wird dazu beitragen, die zentralen KI-Entwicklungskapazitäten der Gruppe

auszubauen und weitere Übernahmen zu unterstützen.

Die KI-native Holdinggesellschaft

Circeus hat in den letzten vier Jahren 18 Übernahmen getätigt und betreut

weltweit mehr als 200.000 Unternehmen. Die Gruppe wächst profitabel und erzielt

in diesem Jahr einen höheren Umsatz als in den beiden Vorjahren zusammen;

weitere Übernahmen sollen in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Von Strategie zu Ergebnissen

In den vergangenen drei Jahren hat sich der Einsatz von KI von der

Experimentierphase hin zu einem flächendeckenden Einsatz im gesamten Portfolio

entwickelt. Dies zeigt sich heute in der Leistung:

* Zweistelliger Anteil an den Netto-Neubuchungen dank KI-gestützter Funktionen

* Bis zu ca. 80 % Automatisierung des Kundenerlebnisses in mehreren Produkten

* Steigerungen der Entwicklerproduktivität um 100 % und mehr durch KI-

gestützte Arbeitsabläufe

Diese Ergebnisse zeigen sich durchgängig in verschiedenen Geschäftsbereichen und

belegen damit, dass es sich um ein reproduzierbares Modell handelt, das die

Produktleistung, die betriebliche Effizienz und das EBITDA nach der Übernahme

verbessert - und nicht nur um vereinzelte Erfolge.

Ein Compounding-Modell mit KI als Betriebssystem

Circeus wächst anhand eines wiederholbaren Modells: durch die gezielte Übernahme

von Softwareunternehmen und deren Anbindung an eine zentrale KI-Plattform, wobei

Agenten und Funktionen einmalig entwickelt und dann im gesamten Portfolio

eingesetzt werden. Nach der Übernahme integriert Circeus KI in seine Produkte,

automatisiert Abläufe und nutzt Infrastruktur, Daten und Erkenntnisse

konzernweit wieder.

Jede Verbesserung verstärkt die Wirkung der vorherigen, wodurch ein

struktureller Vorteil entsteht, den einzelne Softwareunternehmen nur schwer

nachahmen können. KI ist keine Ebene, die jedem Produkt zusätzlich überlagert

wird; sie ist das Betriebssystem der Unternehmensgruppe, das Software von

Erfassungssystemen zu Handlungssystemen überführt und Aufgaben in Ergebnisse

umwandelt.

Ein dauerhaftes Zuhause für Gründer

Gründer, die an Circeus verkaufen, erhalten ein dauerhaftes Zuhause für ihr

Unternehmen: Marken, Teams und Kundenbeziehungen bleiben erhalten, während die

Gruppe KI-Technologie, Wachstumskompetenz und zentralisierte Backoffice-

Unterstützung einbringt.

Was sie sagten

?Da die KI Software von passiven Werkzeugen zu Systemen weiterentwickelt, die

handeln und Aufgaben ausführen, vergrößert sich der adressierbare Markt für

diese Technologie um ein Vielfaches. Wir entwickeln die Plattform, um diesen

Wandel zu nutzen.?Wir haben keine Kapitalbeschaffung durchgeführt, da wir

profitabel und gut kapitalisiert sind, aber wir haben uns entschieden, der EBWE

angesichts ihres institutionellen Ansehens Raum zu geben und uns stärker auf

einen Markt zu konzentrieren, der zahlreiche attraktive Chancen bietet", so Luca

Cartechini, Gründer und CEO von Circeus.

?In verschiedenen Geschäftsbereichen haben wir bewiesen, dass die

Weiterentwicklung eines Produkts hin zu einer KI-nativen Form einen

grundlegenden Wandel in dem Markt bewirken kann, den es bedient. Das Schwierige

daran ist, dies immer wieder zu tun, und genau das haben wir aufgebaut: eine

zentrale technische Kompetenz, die jede Transformation zur Grundlage für die

nächste macht", so Gian Maria Gramondi, Gründer und COO von Circeus.

?Mit einem bisher eingeworbenen Gesamtkapital von mehr als 220 Mio. USD verfügen

wir über beträchtliche finanzielle Mittel, die wir in einem äußerst attraktiven

Akquisitionsumfeld einsetzen können, wobei in den kommenden Monaten

voraussichtlich mehrere Transaktionen abgeschlossen werden."?Mit jedem

einzelnen Geschäft stellen wir ein reproduzierbares Geschäftsmodell unter

Beweis, das bei allen von uns erworbenen und betriebenen Objekten zu einer

Steigerung des EBITDA und zu starken Renditen führt", so Robin Hardt, CFO von

Circeus.

?Wir unterstützen ein Team, das KI in die unverzichtbare Software integriert,

auf die sich Unternehmen in unseren Regionen tagtäglich verlassen, und das

Wachstumsmodell von Circeus steht in engem Einklang mit dem langfristigen

Auftrag der EBWE. Der Markt für die Einbindung von KI in die Realwirtschaft ist

enorm, und wir freuen uns darauf, Circeus gemeinsam mit einer starken

Investorengruppe auf diesem Weg zu unterstützen", sagte Bruno Lusic, Investor

bei der EBWE

Die langfristige Perspektive der EBWE steht im Einklang mit dem Ansatz von

Circeus, Plattformen über Jahrzehnte hinweg - und nicht nur über einzelne

Quartale - aufzubauen. Durch diese Investition beläuft sich das von der Gruppe

eingeworbene Eigenkapital auf insgesamt mehr als 120 Mio. USD und das insgesamt

eingeworbene Kapital auf mehr als 220 Mio. USD, unterstützt von NFX

(https://www.nfx.com/), QED Investors (https://www.qedinvestors.com/), Nextalia

(https://nextalia.com/en/), 645 Ventures (https://645ventures.com/), 3VC

(https://three.vc/), Endeavor Catalyst (https://endeavor.org/catalyst/), CDP

Venture Capital (https://www.cdpventurecapital.it/en/cdp_venture_homepage.page)

sowie einer Kreditfazilität in Höhe von über 100 Mio. USD von der i80 Group

(https://www.i80group.com/)

Blick in die Zukunft

Trotz des rasanten Tempos der KI-Innovationen befindet sich die Einführung in

der Realwirtschaft noch in einem frühen Stadium. Derzeit gibt nur etwa jedes

fünfte Unternehmen in Europa und den USA an, KI einzusetzen. [1]

Circeus hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lücke bei der Einführung künstlicher

Intelligenz zu schließen, indem es modernste Funktionen in die

geschäftskritische Software integriert, auf die sich Unternehmen verlassen. Die

Alltagswirtschaft basiert auf Software, die den Warenverkehr ermöglicht, den

Handel antreibt und spezialisierte Branchen unterstützt. Circeus ist der

Ansicht, dass KI dort den größten Nutzen bringt, wo das Fachwissen am tiefsten

ist, weshalb vertikale Software mit ihren firmeneigenen Arbeitsabläufen und

Daten eine zentrale Rolle im Portfolio der Gruppe einnimmt.

Die Plattformen der nächsten Generation werden Aufgaben ausführen und nicht nur

Werkzeuge bereitstellen - und dieser Wandel hat bereits begonnen.

Über Circeus

Circeus ist die KI-native Holdinggesellschaft für geschäftskritische Software.

Die Gruppe erwirbt und entwickelt vertikale Softwareunternehmen, die die

Alltagswirtschaft antreiben, und integriert dabei mithilfe ihres zentralen

Entwicklungsteams künstliche Intelligenz, um Software von reinen

Erfassungssystemen zu Handlungssystemen weiterzuentwickeln. Circeus ist in

London, Mailand und Sarajevo tätig. Shop Circle, der Geschäftsbereich für

Handelssoftware des Unternehmens, betreut Einzelhändler, Großhändler und Marken

weltweit.

Über die EBWE

Die EBWE ist eine der weltweit führenden multilateralen Entwicklungsbanken mit

einem Portfolio von rund 62 Mrd. Euro und Investitionen in Höhe von mehr als

220 Mrd. Euro, die seit 1991 in über 7.800 Projekte geflossen sind. Die Bank

verfügt zudem über spezielle Eigenkapitalkapazitäten, mit denen sie das

Wachstum, die Innovation und die nachhaltige Entwicklung des Privatsektors in

allen ihren Regionen fördert.

Hinweise für Redakteure

[1] Quellen: Eurostat,?20% of EU enterprises use AI

technologies": https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-

20251211-2;

US Census Bureau,?AI Use at U.S. Businesses":

https://www.census.gov/library/stories/2026/05/ai-use-businesses.html.

Beide Berichte weisen auf einen Einsatz von KI in Unternehmen von etwa 20 % in

der EU und von 17-20 % in den USA hin.

Medienanfragen

press@circeus.comÂ°