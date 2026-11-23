^INGOLSTADT, Deutschland, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Online-

Bildungsangebote werden aufgrund ihrer zeitlichen Flexibilität und der

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Möglichkeit, ortsunabhängig zu lernen, sehr geschätzt. Allerdings benötigen die

Nutzer eine stabile und schnelle Internetverbindung, einen zuverlässigen Zugang

zu Lernmaterialien sowie die Gewissheit, dass ihre personenbezogenen Daten

umfassend geschützt sind. Ein digitales Tool, das bei der Bewältigung dieser

Herausforderungen helfen kann, jedoch häufig übersehen wird, ist das Virtual

Private Network (VPN).

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Die jüngste Umfrage* von Kaspersky ergab, dass nur 27 % der Lernenden bei der

Teilnahme an Online-Kursen ein VPN nutzen. Obwohl ein VPN traditionell nicht als

?Lernhilfe" angesehen wird, erläutern die Experten von Kaspersky, warum es auch

im Bildungsbereich nützlich sein kann.

1. Schützt die Privatsphäre und die Daten

Die Umfrage zeigt, dass der Schutz der Privatsphäre der wichtigste Grund für die

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Nutzung eines VPN ist; 28 % der Befragten wählten diese Option aus. Besonders

häufig nannten Frauen (35 %) und Angehörige der Generation X (34 %) diesen

Aspekt.

VPNs wie Kaspersky VPN (https://www.kaspersky.com/secure-connection)

verschlüsseln den gesamten Datenverkehr und verbergen die IP-Adresse des

Nutzers, wodurch ein sicherer Tunnel zwischen dem Gerät und dem Internet

hergestellt wird. Dieser Schutz gewährleistet, dass personenbezogene Daten auch

in ungesicherten Netzwerken vertraulich bleiben.

2. Verbessert die Verbindungsgeschwindigkeit und -stabilität

Der zweithäufigste Grund, der von 24 % der VPN-Nutzer genannt wurde, ist der

Wunsch, die Verbindungsqualität zu verbessern. Besonders wichtig ist dieser

Aspekt für jüngere Nutzer: 30 % der Angehörigen der Generation Z nannten ihn als

Grund für die VPN-Nutzung.

Ein VPN kann die Verbindungsstabilität und in manchen Fällen auch die

Geschwindigkeit verbessern, indem der Datenverkehr über alternative Netzwerkwege

geleitet wird. Dies kann dazu beitragen, bestimmte Drosselungsmaßnahmen von

Internetdienstanbietern zu umgehen und Verzögerungen zu verringern, die durch

ineffizientes Routing verursacht werden.

3. Ermöglicht den Zugriff auf Bildungsressourcen von außerhalb des Campus

VPNs können als Teil eines umfassenderen Authentifizierungssystems (SSO, MFA)

eingesetzt werden, das die Identität von Personen überprüft, bevor diesen

Zugriff auf die Campus-Systeme gewährt wird, insbesondere für Remote-Benutzer.

15 % der Befragten gaben an, dass ihre Bildungseinrichtung die Nutzung eines VPN

vorschreibe, während 9 % VPNs nutzten, um auf interne Systeme oder Bibliotheken

zuzugreifen.

4. Ermöglicht den Zugriff auf Inhalte aus einem anderen Land

Geografische Beschränkungen können den Zugang zu Bildungsinhalten erschweren.

13 % der Befragten geben an, unterwegs über ein VPN auf Bildungsressourcen

zuzugreifen, während 11 % mithilfe dieses Tools auf Inhalte aus einem anderen

Land zugreifen.

Um die digitale Bildung sicherer zu gestalten, empfiehlt Kaspersky den Nutzern

Folgendes:

* Verwenden Sie für jede Lernplattform oder jeden Dienst ein anderes Passwort.

Erwägen Sie den Einsatz von Kaspersky Password Manager

(https://www.kaspersky.com/password-manager), um Ihre Passwörter sicher zu

speichern.

* Aktivieren Sie die MFA, wo immer sie angeboten wird.

* Verwenden Sie eine zuverlässige Sicherheitslösung wie Kaspersky Premium

(https://www.kaspersky.com/premium) mit KI-gestütztem Schutz vor

Betrugsversuchen.

* Verbinden Sie sich mit vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken und schützen Sie

Ihren Datenverkehr mit einem seriösen VPN (https://www.kaspersky.com/secure-

connection), wenn Sie öffentliches WLAN nutzen.

*Die Studie wurde im August 2026 vom Marktforschungszentrum von Kaspersky

durchgeführt. An der Umfrage nahmen 1.864 Befragte im Alter von 18 bis 65 Jahren

teil, die in den vergangenen 12 Monaten an Online- oder Hybridunterricht

teilgenommen hatten. Die Umfrage wurde in 18 Ländern durchgeführt: Brasilien,

China, Kolumbien, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien,

Malaysia, Mexiko, Saudi-Arabien, Spanien, Südafrika, Thailand, der Türkei, den

Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam.

Kaspersky Labs GmbH

Mai Al Akkad

mai.alakkad@kaspersky.com

Schloßlände 26

85049 IngolstadtÂ°