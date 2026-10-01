GNW-News: WACHSTUM VORANTREIBEN DURCH KLEBSTOFFE, INNOVATION UND DIGITALE MARKTFÜHRERSCHAFT
^WACHSTUM VORANTREIBEN DURCH KLEBSTOFFE, INNOVATION UND DIGITALE
MARKTFÜHRERSCHAFT
Sika veranstaltet heute einen Investorentag in ihrem grössten Klebstoffwerk in
Düdingen (Schweiz). Das Sika Management präsentiert zentrale, konzernweite
Wachstumsinitiativen mit besonderem Fokus auf das Klebstoffgeschäft. Zudem
werden aktuelle Entwicklungen zum Fast Forward Programm, zur Akquisition von
Akkim sowie zu Sikas Innovations- und Go-to-Market-Strategien vorgestellt. CEO
Thomas Hasler wird Sikas Engagement für starkes und nachhaltiges Wachstum
aufzeigen, das durch gezielte Investitionen in Wachstumssegmente und Innovation
vorangetrieben wird.
Thomas Hasler, Chief Executive Officer: "Klebstoffe und Dichtstoffe gehören zu
den zentralen Wettbewerbsstärken von Sika und bieten attraktive Möglichkeiten
für weiteres Wachstum. Wir sind hervorragend positioniert, um in diesem Bereich
zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Mit der Akquisition von Akkim haben wir
zudem eine hoch skalierbare Plattform geschaffen, die es uns ermöglicht, unseren
Wachstumskurs weiter zu beschleunigen und den Umsatz von Akkim innerhalb von
fünf Jahren zu verdoppeln. Gleichzeitig stellt unsere starke Innovationspipeline
sicher, dass wir nachhaltige und leistungsstarke Lösungen anbieten, die einen
erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen."
Am Investorentag gibt Sika Einblick in eine ihrer fünf Kerntechnologien, den
Bereich "Adhesive Systems". Diese Technologie kommt in den meisten der acht
Zielmärkten von Sika zum Einsatz. Klebstofftechnologien sind weiterhin ein
wesentlicher Wachstumstreiber - sowohl in der Bauindustrie als auch in
zahlreichen weiteren industriellen Anwendungen.
Mitglieder der Konzernleitung geben zudem vertiefte Einblicke in das Fast
Forward Programm, Sikas Pläne zur digitalen Transformation und deren Beitrag zur
Beschleunigung des profitablen Marktanteilswachstums in der gesamten Branche.
Fast Forward ist weiterhin auf Kurs, 2026 einen Nutzen von CHF 80 Millionen zu
erzielen und bis 2028 einen Ergebnisbeitrag von CHF 150 bis 200 Millionen zu
leisten. Die heutige Veranstaltung informiert über die bisherigen Fortschritte
und gibt Einblicke in Innovation, die Erschliessung zusätzlicher Vertriebskanäle
sowie Go-to-Market-Strategien, die den Erfolg von Fast Forward unterstützen.
Eine exklusive Führung durch den Produktionsstandort von Sika in Düdingen
gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung leistungsstarker Kleb-
und Dichtstoffe und zeigt moderne Produktionstechnologien, operative Exzellenz
sowie Sikas konsequenten Fokus auf Innovation.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
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0962-4733-ae17-d71dea0e0a6d)
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