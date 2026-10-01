GNW-News: WACHSTUM VORANTREIBEN DURCH KLEBSTOFFE, INNOVATION UND DIGITALE MARKTFÜHRERSCHAFT

01.10.26 07:04 Uhr

^WACHSTUM VORANTREIBEN DURCH KLEBSTOFFE, INNOVATION UND DIGITALE

MARKTFÜHRERSCHAFT

Sika veranstaltet heute einen Investorentag in ihrem grössten Klebstoffwerk in

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Düdingen (Schweiz). Das Sika Management präsentiert zentrale, konzernweite

Wachstumsinitiativen mit besonderem Fokus auf das Klebstoffgeschäft. Zudem

werden aktuelle Entwicklungen zum Fast Forward Programm, zur Akquisition von

Akkim sowie zu Sikas Innovations- und Go-to-Market-Strategien vorgestellt. CEO

Thomas Hasler wird Sikas Engagement für starkes und nachhaltiges Wachstum

aufzeigen, das durch gezielte Investitionen in Wachstumssegmente und Innovation

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vorangetrieben wird.

Thomas Hasler, Chief Executive Officer: "Klebstoffe und Dichtstoffe gehören zu

den zentralen Wettbewerbsstärken von Sika und bieten attraktive Möglichkeiten

für weiteres Wachstum. Wir sind hervorragend positioniert, um in diesem Bereich

zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Mit der Akquisition von Akkim haben wir

zudem eine hoch skalierbare Plattform geschaffen, die es uns ermöglicht, unseren

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Wachstumskurs weiter zu beschleunigen und den Umsatz von Akkim innerhalb von

fünf Jahren zu verdoppeln. Gleichzeitig stellt unsere starke Innovationspipeline

sicher, dass wir nachhaltige und leistungsstarke Lösungen anbieten, die einen

erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen."

Am Investorentag gibt Sika Einblick in eine ihrer fünf Kerntechnologien, den

Bereich "Adhesive Systems". Diese Technologie kommt in den meisten der acht

Zielmärkten von Sika zum Einsatz. Klebstofftechnologien sind weiterhin ein

wesentlicher Wachstumstreiber - sowohl in der Bauindustrie als auch in

zahlreichen weiteren industriellen Anwendungen.

Mitglieder der Konzernleitung geben zudem vertiefte Einblicke in das Fast

Forward Programm, Sikas Pläne zur digitalen Transformation und deren Beitrag zur

Beschleunigung des profitablen Marktanteilswachstums in der gesamten Branche.

Fast Forward ist weiterhin auf Kurs, 2026 einen Nutzen von CHF 80 Millionen zu

erzielen und bis 2028 einen Ergebnisbeitrag von CHF 150 bis 200 Millionen zu

leisten. Die heutige Veranstaltung informiert über die bisherigen Fortschritte

und gibt Einblicke in Innovation, die Erschliessung zusätzlicher Vertriebskanäle

sowie Go-to-Market-Strategien, die den Erfolg von Fast Forward unterstützen.

Eine exklusive Führung durch den Produktionsstandort von Sika in Düdingen

gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung leistungsstarker Kleb-

und Dichtstoffe und zeigt moderne Produktionstechnologien, operative Exzellenz

sowie Sikas konsequenten Fokus auf Innovation.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/074a87d8-

0962-4733-ae17-d71dea0e0a6d)

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