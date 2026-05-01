GNW-News: Während WHO und Bundesregierung E-Zigaretten bekämpfen, sterben 8 Millionen Menschen an Zigaretten

^BERLIN, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestern gingen Konsumenten in Berlin

gegen das drohende Aromenverbot auf die Straße. Die Bundesregierung will E-

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Zigaretten ihrer wirksamsten Eigenschaft berauben: der Aromen, die Millionen

Rauchern geholfen haben aufzuhören. Am Sonntag ist der Weltnichtrauchertag

(https://www.who.int/news/item/17-10-2025-world-no-tobacco-day-

2026--unmasking-the-appeal---countering-nicotine-and-tobacco-addiction) der WHO.

Und die Botschaft aus Berlin ist klar: So nicht.

Michael Landl, Leiter der World Vapers' Alliance, kommentierte:

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?In Großbritannien bekommen Raucher kostenlose E-Zigaretten vom Staat, weil die

Regierung verstanden hat, dass Raucher eine Ausstiegshilfe brauchen. Was sie

nicht brauchen, sind Moralpredigten. In Deutschland will die Bundesregierung

ihnen die Aromen nun verbieten, obwohl genau diese Aromen der Grund dafür sind,

dass Millionen Raucher zur E-Zigarette gewechselt haben. Das sagt alles über den

Zustand der deutschen Gesundheitspolitik . Und die WHO? Die klatscht Beifall."

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Die wissenschaftliche Grundlage für ein Aromenverbot: nicht vorhanden.

Erwachsene, die auf E-Zigaretten mit Aromen umsteigen, haben eine um 230 Prozent

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32501490/) höhere Chance, mit dem Rauchen

aufzuhören als jene, die Produkte mit Tabakgeschmack nutzen. Eine Studie aus

Kanada (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5705282) zeigt: Nach

einem Aromenverbot stiegen die Zigarettenverkäufe um fast 10 Prozent. Wo

Aromenverbote eingeführt wurden, kehrten Verbraucher zu Zigaretten zurück oder

kauften Produkte auf dem Schwarzmarkt.

Als Gegenstück zum Weltnichtrauchertag der WHO findet am Samstag der jährliche

World Vape Day (https://worldvapersalliance.com/world-vape-day/) statt. Das

Motto: One Switch - Everyone Wins. Wenn ein Raucher vollständig auf das Dampfen

umsteigt, verändert das nicht nur seine eigene Gesundheit

(https://worldvapersalliance.com/wp-content/uploads/2026/05/WVD-Content-

Briefing.pdf). Passivrauchen erhöht bei Kindern das Risiko für Asthma,

Bronchitis und Lungenentzündung. Mütterliches Rauchen erhöht das Risiko für

Früh- und Totgeburt. Kinder von Rauchern werden bis zu viermal häufiger selbst

Raucher. Ein Umstieg auf eine weniger schädliche Alternative schützt die ganze

Familie.

Die WHO nennt E-Zigaretten und Nikotinbeutel Instrumente der Industrie, um eine

neue Generation süchtig zu machen. Schweden, Großbritannien und Neuseeland, die

Länder mit den stärksten Rückgängen bei den Raucherquoten, nennen sie

Instrumente der öffentlichen Gesundheit.?Rauch tötet. Nikotin nicht. Je länger

die Politik das ignoriert, desto mehr Menschen zahlen den Preis," so Landl.

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Für weitere Informationen:

Michael Landl

Direktor der World Vapers' Alliance

michael@worldvapersalliance.com (mailto:michael@worldvapersalliance.com)

Die World Vapers' Alliance setzt sich weltweit für die Rechte von Konsumenten

weniger schädlicher Nikotinalternativen ein. Ihr Ziel ist es, durch Aufklärung,

Interessenvertretung und die Förderung evidenzbasierter Regulierung die

öffentliche Gesundheit zu verbessern. Die WVA kämpft für eine pragmatische und

gerechte Nikotinpolitik, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.

www.worldvapersalliance.com (http://www.worldvapersalliance.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/baeb71c5-ed98-4cf2-92ea-

d0a6cb51bec0

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