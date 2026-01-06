GNW-News: Walrus Pump präsentiert seine Pumpentechnik-Produktlinie und steigt auf der Computex 2026 in den Markt für KI-Serverkühlung ein

^TAIPEH, Taiwan, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der weiterhin rasant

steigenden Nachfrage nach High-Performance-Computing- (HPC) und KI-Anwendungen

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gewinnt Taiwans industrielle Kühlungsbranche im KI-Zeitalter zunehmend an

Bedeutung. Dabei werden die Anforderungen an Luftkühl- und

Flüssigkeitskühlsysteme hinsichtlich Stabilität, Energieeffizienz und

platzsparender Integration immer anspruchsvoller. Walrus Pump (6982), eine

führende taiwanische Marke für umfassende Pumpenlösungen, wird an der Computex

2026 vom 2. bis 5. Juni teilnehmen und dort seine technologischen Kompetenzen im

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Bereich Flüssigkeitskühlung präsentieren.

Taiwan verfügt über die weltweit umfassendste ICT-Lieferkette, die Halbleiter,

Server und Flüssigkeitskühltechnologie umfasst, und spielt inzwischen eine

zentrale Rolle beim weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren. Im Bereich der

professionellen Fluidsteuerungstechnologie baut Walrus Pump seine

Systemintegrationsfähigkeiten und seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten

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kontinuierlich aus und treibt so die Weiterentwicklung von Pumpenanwendungen im

Zeitalter der KI voran.

Ein entscheidender Faktor für störungsfreien Betrieb - Ausdruck technologischer

Stärke

Server und Rechenzentren laufen über lange Zeiträume unter hoher Auslastung, was

extrem hohe Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit der Pumpen in

Flüssigkeitskühlsystemen stellt. Walrus Pump hat sich erfolgreich in dieser

Lieferkette etabliert und kann auf eine nachweisliche Zusammenarbeit mit

führenden internationalen Herstellern sowie bedeutenden Modul- und

Systemintegratoren verweisen. Damit spielt das Unternehmen eine zentrale Rolle

für den stabilen Betrieb moderner Serverinfrastrukturen. Walrus Pump strebt eine

weitere Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb der Branche an, um gemeinsam die

neuen Geschäftschancen des KI-Zeitalters der nächsten Generation zu erschließen.

Der kumulierte konsolidierte Umsatz von Walrus Pump belief sich im Jahr 2025 auf

1,618 Milliarden NT-Dollar bei einem Bruttogewinn von 390 Millionen NT-Dollar.

Im ersten Quartal 2026 erreichte der kumulierte konsolidierte Umsatz mit 483

Millionen NT-Dollar einen neuen Höchststand und spiegelte damit das anhaltende

operative Wachstum wider.

Hohe Effizienz und Energieeinsparung - umfassende Lösungen für das

Wärmemanagement von Flüssigkeitskühlsystemen

Walrus Pump stellt modulare, maßgeschneiderte Lösungen bereit, die eine optimale

Raumnutzung und nahtlose Systemintegration ermöglichen und gleichzeitig höchste

Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit bieten. Für unterschiedliche

Rechenzentrumsarchitekturen deckt das gesamte Produktportfolio von Walrus Pump

die Anforderungen des Wärmemanagements von In-Row-CDU-, In-Rack-CDU- und

Immersion-Cooling-Systemen ab. Künftig soll das Angebot zudem auf Anwendungen im

Bereich der Mikrokanal-Kühlplatten-Technologie ausgeweitet werden. Highlights

der diesjährigen Messe:

1. TPMS mehrstufige Kreiselpumpe: Dank einer exklusiven ultraflachen IE5-

Motortechnologie aus Japan konnten die Gesamtabmessungen um 50 % reduziert

werden. Die für In-Row-CDU-Architekturen optimierte Pumpe verfügt über eine

patentierte Leckageerkennung mit Echtzeit-Sensorüberwachung.

2. CMP-DC-Pumpe: In einer standardisierten 4U-Rack-Konfiguration erzielt sie

eine um 20 % höhere Leistung als Konkurrenzprodukte derselben Klasse und ist

speziell auf In-Rack-CDU-Anwendungen zugeschnitten.

3. TPHK_P-Tauchpumpe: Entwickelt für Immersion-Cooling-Systeme und ausgestattet

mit einem patentierten Rücklaufbehälter-Design, das Kühlmittelleckagen und

Umweltverschmutzung verhindert. Sie besteht aus hochleistungsfähigen

Verbundwerkstoffen, die Korrosionsbeständigkeit und Gewichtsvorteile bieten

und gleichzeitig die CO?-Emissionen reduzieren.

Auf der diesjährigen Messe stellt Walrus Pump seine neuen Produkte vor, knüpft

Kontakte zu potenziellen Partnern im Bereich Flüssigkeitskühlung und

Thermomanagement und positioniert sich als bevorzugte taiwanische Marke für

Pumpenlösungen in der Flüssigkeitskühlung. Gleichzeitig soll die Plattform zur

weiteren Stärkung von Wachstum und Profitabilität genutzt werden.

Entwicklung?umfassender Pumpenlösungen" - der Schritt auf die globale Bühne

Von Gebäude- und Versorgungssystemen über Flüssigkeitskühlung für KI-

Rechenzentren bis hin zu Abwasserentsorgung und hocheffizienten

Zirkulationssystemen unterstreicht Walrus Pump seinen Anspruch, sich im High-

End-Segment zu etablieren, und begegnet den vielfältigen Marktanforderungen

stets mit innovativer Technologie und zuverlässiger Qualität. Die kürzlich

entwickelte BLDC-Technologie (bürstenloser Gleichstrommotor) des Unternehmens

steht ebenfalls kurz vor der Markteinführung. Dank seiner umfassenden

Integrationskompetenz für Anwendungen hat sich Walrus Pump als wichtiger Partner

der Technologiebranche etabliert. Durch seine Teilnahme an der Computex 2026

unterstreicht Walrus Pump die internationale Wettbewerbsfähigkeit Taiwans im

Bereich moderner Pumpentechnologie.

Pressekontakt:

Walrus Pump?Chang, Teng-Hsi (02)2768-0189

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