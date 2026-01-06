GNW-News: Walrus Pump präsentiert seine Pumpentechnik-Produktlinie und steigt auf der Computex 2026 in den Markt für KI-Serverkühlung ein
^TAIPEH, Taiwan, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der weiterhin rasant
steigenden Nachfrage nach High-Performance-Computing- (HPC) und KI-Anwendungen
gewinnt Taiwans industrielle Kühlungsbranche im KI-Zeitalter zunehmend an
Bedeutung. Dabei werden die Anforderungen an Luftkühl- und
Flüssigkeitskühlsysteme hinsichtlich Stabilität, Energieeffizienz und
platzsparender Integration immer anspruchsvoller. Walrus Pump (6982), eine
führende taiwanische Marke für umfassende Pumpenlösungen, wird an der Computex
2026 vom 2. bis 5. Juni teilnehmen und dort seine technologischen Kompetenzen im
Bereich Flüssigkeitskühlung präsentieren.
Taiwan verfügt über die weltweit umfassendste ICT-Lieferkette, die Halbleiter,
Server und Flüssigkeitskühltechnologie umfasst, und spielt inzwischen eine
zentrale Rolle beim weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren. Im Bereich der
professionellen Fluidsteuerungstechnologie baut Walrus Pump seine
Systemintegrationsfähigkeiten und seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
kontinuierlich aus und treibt so die Weiterentwicklung von Pumpenanwendungen im
Zeitalter der KI voran.
Ein entscheidender Faktor für störungsfreien Betrieb - Ausdruck technologischer
Stärke
Server und Rechenzentren laufen über lange Zeiträume unter hoher Auslastung, was
extrem hohe Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit der Pumpen in
Flüssigkeitskühlsystemen stellt. Walrus Pump hat sich erfolgreich in dieser
Lieferkette etabliert und kann auf eine nachweisliche Zusammenarbeit mit
führenden internationalen Herstellern sowie bedeutenden Modul- und
Systemintegratoren verweisen. Damit spielt das Unternehmen eine zentrale Rolle
für den stabilen Betrieb moderner Serverinfrastrukturen. Walrus Pump strebt eine
weitere Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb der Branche an, um gemeinsam die
neuen Geschäftschancen des KI-Zeitalters der nächsten Generation zu erschließen.
Der kumulierte konsolidierte Umsatz von Walrus Pump belief sich im Jahr 2025 auf
1,618 Milliarden NT-Dollar bei einem Bruttogewinn von 390 Millionen NT-Dollar.
Im ersten Quartal 2026 erreichte der kumulierte konsolidierte Umsatz mit 483
Millionen NT-Dollar einen neuen Höchststand und spiegelte damit das anhaltende
operative Wachstum wider.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung - umfassende Lösungen für das
Wärmemanagement von Flüssigkeitskühlsystemen
Walrus Pump stellt modulare, maßgeschneiderte Lösungen bereit, die eine optimale
Raumnutzung und nahtlose Systemintegration ermöglichen und gleichzeitig höchste
Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit bieten. Für unterschiedliche
Rechenzentrumsarchitekturen deckt das gesamte Produktportfolio von Walrus Pump
die Anforderungen des Wärmemanagements von In-Row-CDU-, In-Rack-CDU- und
Immersion-Cooling-Systemen ab. Künftig soll das Angebot zudem auf Anwendungen im
Bereich der Mikrokanal-Kühlplatten-Technologie ausgeweitet werden. Highlights
der diesjährigen Messe:
1. TPMS mehrstufige Kreiselpumpe: Dank einer exklusiven ultraflachen IE5-
Motortechnologie aus Japan konnten die Gesamtabmessungen um 50 % reduziert
werden. Die für In-Row-CDU-Architekturen optimierte Pumpe verfügt über eine
patentierte Leckageerkennung mit Echtzeit-Sensorüberwachung.
2. CMP-DC-Pumpe: In einer standardisierten 4U-Rack-Konfiguration erzielt sie
eine um 20 % höhere Leistung als Konkurrenzprodukte derselben Klasse und ist
speziell auf In-Rack-CDU-Anwendungen zugeschnitten.
3. TPHK_P-Tauchpumpe: Entwickelt für Immersion-Cooling-Systeme und ausgestattet
mit einem patentierten Rücklaufbehälter-Design, das Kühlmittelleckagen und
Umweltverschmutzung verhindert. Sie besteht aus hochleistungsfähigen
Verbundwerkstoffen, die Korrosionsbeständigkeit und Gewichtsvorteile bieten
und gleichzeitig die CO?-Emissionen reduzieren.
Auf der diesjährigen Messe stellt Walrus Pump seine neuen Produkte vor, knüpft
Kontakte zu potenziellen Partnern im Bereich Flüssigkeitskühlung und
Thermomanagement und positioniert sich als bevorzugte taiwanische Marke für
Pumpenlösungen in der Flüssigkeitskühlung. Gleichzeitig soll die Plattform zur
weiteren Stärkung von Wachstum und Profitabilität genutzt werden.
Entwicklung?umfassender Pumpenlösungen" - der Schritt auf die globale Bühne
Von Gebäude- und Versorgungssystemen über Flüssigkeitskühlung für KI-
Rechenzentren bis hin zu Abwasserentsorgung und hocheffizienten
Zirkulationssystemen unterstreicht Walrus Pump seinen Anspruch, sich im High-
End-Segment zu etablieren, und begegnet den vielfältigen Marktanforderungen
stets mit innovativer Technologie und zuverlässiger Qualität. Die kürzlich
entwickelte BLDC-Technologie (bürstenloser Gleichstrommotor) des Unternehmens
steht ebenfalls kurz vor der Markteinführung. Dank seiner umfassenden
Integrationskompetenz für Anwendungen hat sich Walrus Pump als wichtiger Partner
der Technologiebranche etabliert. Durch seine Teilnahme an der Computex 2026
unterstreicht Walrus Pump die internationale Wettbewerbsfähigkeit Taiwans im
Bereich moderner Pumpentechnologie.
Pressekontakt:
Walrus Pump?Chang, Teng-Hsi (02)2768-0189
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