GNW-News: Wanzhou eröffnet Chongqing Three Gorges Talent Festival und setzt auf Fachkräfte als Innovationstreiber

12.11.26 04:49 Uhr

^CHONGQING, China, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Chongqing International

Talent Exchange Conference und das vierte Chongqing Three Gorges Talent Festival

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fanden am 7. und 8. November 2026 im Bezirk Wanzhou in Chongqing statt. Unter

dem Motto?Fachkräfte für die Greater Three Gorges Region gewinnen,

Schlüsselindustrien fördern und eine qualitativ hochwertige Entwicklung

unterstützen" umfasste das diesjährige Festival ein Veranstaltungsprogramm im

?1+15"-Format mit einer Eröffnungsfeier und 15 themenspezifischen Events. Ziel

war es, mehr als 700 talentierte Fachkräfte anzuziehen und Verträge für

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mindestens 10 Projekte zu schließen.

Das Three Gorges Talent Festival findet bereits seit drei Jahren in Folge statt.

Bis heute wurden 122 Projekte im Bereich Talentförderung ins Leben gerufen, 292

Forschungs- und Innovationsergebnisse kommerzialisiert und mehr als 50.000

hochqualifizierte Fachkräfte gewonnen. Über 10.000 von ihnen haben sich in

Wanzhou niedergelassen.

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Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden mehrere hochmoderne Innovationsplattformen

offiziell eingeweiht. Dazu gehörten das?Global Centre for Precision

Prevention", das von der?Franz Kraus Nobel Prize Workstation" unterstützt wird

- der ersten Workstation für Nobelpreisträger in Chongqing -, der belarussische

Standort des?Belt and Road International Technology Transfer Centre" für die

Region Chengdu-Chongqing sowie Zweigstellen von vier bedeutenden Laboren, die in

Chongqing eingerichtet wurden. An der China (Chongqing)-Belarus Talent Exchange

Conference on Scientific and Technological Innovation Cooperation nahmen auch

Experten und Wissenschaftler aus Weißrussland, Ungarn und anderen Ländern teil.

Das Festival veröffentlichte einen Katalog mit dem Personalbedarf, der

hochqualifizierte Fachkräfte sowie dringend benötigte und gefragte Spezialisten

umfasst, sowie eine Reihe von offenen Ausschreibungen, in denen Experten dazu

aufgerufen wurden, sich den zentralen wissenschaftlichen und technologischen

Herausforderungen zu stellen. Sechs Branchenforen befassten sich mit

zukunftsweisenden Bereichen, darunter fortschrittliche Werkstoffe,

umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung, digitale und intelligente

Gesundheitsversorgung, moderne Logistik, Ökologie und Umweltschutz sowie

Landmaschinen für hügelige und bergige Gebiete, mit dem Ziel,

Forschungsergebnisse näher an die industrielle Anwendung heranzuführen.

Wanzhou ist ein bedeutendes städtisches Zentrum mit einer Stadtbevölkerung von

über einer Million Einwohnern und einer Stadtfläche von mehr als 100

Quadratkilometern. Es ist der einzige Bezirk außerhalb des Stadtgebiets von

Chongqing, dessen BIP 100 Milliarden RMB übersteigt. Mit einer Wirtschafts- und

Technologieentwicklungszone auf nationaler Ebene, einer umfassenden

Zollsonderzone, fast 200 staatlich anerkannten Hightech-Unternehmen, acht

Hochschulen und einem Fachkräftepotenzial von fast 220.000 Personen entwickelt

sich Wanzhou zu einem Tor für Talente, die in der Three-Gorges-Region nach

beruflichen Chancen suchen.

Ansprechpartnerin: Frau Bai, Tel.: 86-10-63074558Â°