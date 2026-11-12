GNW-News: Wanzhou eröffnet Chongqing Three Gorges Talent Festival und setzt auf Fachkräfte als Innovationstreiber
^CHONGQING, China, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Chongqing International
Talent Exchange Conference und das vierte Chongqing Three Gorges Talent Festival
fanden am 7. und 8. November 2026 im Bezirk Wanzhou in Chongqing statt. Unter
dem Motto?Fachkräfte für die Greater Three Gorges Region gewinnen,
Schlüsselindustrien fördern und eine qualitativ hochwertige Entwicklung
unterstützen" umfasste das diesjährige Festival ein Veranstaltungsprogramm im
?1+15"-Format mit einer Eröffnungsfeier und 15 themenspezifischen Events. Ziel
war es, mehr als 700 talentierte Fachkräfte anzuziehen und Verträge für
mindestens 10 Projekte zu schließen.
Das Three Gorges Talent Festival findet bereits seit drei Jahren in Folge statt.
Bis heute wurden 122 Projekte im Bereich Talentförderung ins Leben gerufen, 292
Forschungs- und Innovationsergebnisse kommerzialisiert und mehr als 50.000
hochqualifizierte Fachkräfte gewonnen. Über 10.000 von ihnen haben sich in
Wanzhou niedergelassen.
Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden mehrere hochmoderne Innovationsplattformen
offiziell eingeweiht. Dazu gehörten das?Global Centre for Precision
Prevention", das von der?Franz Kraus Nobel Prize Workstation" unterstützt wird
- der ersten Workstation für Nobelpreisträger in Chongqing -, der belarussische
Standort des?Belt and Road International Technology Transfer Centre" für die
Region Chengdu-Chongqing sowie Zweigstellen von vier bedeutenden Laboren, die in
Chongqing eingerichtet wurden. An der China (Chongqing)-Belarus Talent Exchange
Conference on Scientific and Technological Innovation Cooperation nahmen auch
Experten und Wissenschaftler aus Weißrussland, Ungarn und anderen Ländern teil.
Das Festival veröffentlichte einen Katalog mit dem Personalbedarf, der
hochqualifizierte Fachkräfte sowie dringend benötigte und gefragte Spezialisten
umfasst, sowie eine Reihe von offenen Ausschreibungen, in denen Experten dazu
aufgerufen wurden, sich den zentralen wissenschaftlichen und technologischen
Herausforderungen zu stellen. Sechs Branchenforen befassten sich mit
zukunftsweisenden Bereichen, darunter fortschrittliche Werkstoffe,
umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung, digitale und intelligente
Gesundheitsversorgung, moderne Logistik, Ökologie und Umweltschutz sowie
Landmaschinen für hügelige und bergige Gebiete, mit dem Ziel,
Forschungsergebnisse näher an die industrielle Anwendung heranzuführen.
Wanzhou ist ein bedeutendes städtisches Zentrum mit einer Stadtbevölkerung von
über einer Million Einwohnern und einer Stadtfläche von mehr als 100
Quadratkilometern. Es ist der einzige Bezirk außerhalb des Stadtgebiets von
Chongqing, dessen BIP 100 Milliarden RMB übersteigt. Mit einer Wirtschafts- und
Technologieentwicklungszone auf nationaler Ebene, einer umfassenden
Zollsonderzone, fast 200 staatlich anerkannten Hightech-Unternehmen, acht
Hochschulen und einem Fachkräftepotenzial von fast 220.000 Personen entwickelt
sich Wanzhou zu einem Tor für Talente, die in der Three-Gorges-Region nach
beruflichen Chancen suchen.
Ansprechpartnerin: Frau Bai, Tel.: 86-10-63074558Â°