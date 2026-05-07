GNW-News: WattCycle rückt auf der Intersolar Europe 2026 praxisnahe Energiespeicher für Wohnmobil, Zuhause und Balkon in den Fokus
^MÜNCHEN, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WattCycle hat seine Teilnahme an der
Intersolar Europe 2026 erfolgreich abgeschlossen. Im Mittelpunkt standen
LiFePO4-Batterien und intelligente Speicherlösungen für Wohnmobile, private
Haushalte, Balkonkraftwerke und Off-Grid-Anwendungen. Damit unterstrich das
Unternehmen seine Rolle im europäischen Wandel hin zu flexibler
Energieunabhängigkeit.
Im Rahmen der The smarter E Europe 2026 präsentierte WattCycle praxisnahe,
sichere und benutzerfreundliche Speichersysteme für die tägliche Nutzung. Der
Messestand verzeichnete großes Besucherinteresse. Gespräche konzentrierten sich
vor allem auf Speicherleistung, einfache Bedienung, reale Anwendungsszenarien
und langfristige Zuverlässigkeit.
Die Präsentation von WattCycle umfasste vier zentrale Anwendungsbereiche:
1. Balkonkraftwerk-Speicher: All-in-One- und stapelbare Lösungen für
europäische Haushalte, angeführt vom WattCycle PIONEER 2500W
Balkonkraftwerk-Speicher (https://www.wattcycle.de/products/pioneer-
balkonkraftwerk-2500w-mit-speicher-10kwh).
2. Heim-Speicherlösungen: 48V Wand- und Rack-Systeme, darunter die 48V 628Ah
Standbatterie (https://www.wattcycle.de/products/explore-48v-628ah-
batteriespeicher-32kwh) für größere Backup-Anforderungen im Haushalt und
skalierbares Energiemanagement.
3. RV- und Outdoor-LiFePO4-Batterien: 12V- und 24V-Batterielösungen für
Wohnmobile, Boote, Lkw, Golfcarts und Off-Grid-Anwendungen.
4. Natrium-Ionen-Batteriekonzept: Ein zukunftsorientierter Ansatz für
kältebeständige Outdoor-Speicher und alternative Batterietechnologien.
Besonders großes Interesse weckte die neue WattCycle 12V 314Ah Untersitz-
Wohnmobilbatterie (https://www.wattcycle.de/products/lifepo4-untersitz-batterie-
12v-314ah). Eine Teardown-Präsentation am Stand ermöglichte Besuchern einen
direkten Blick auf den inneren Aufbau und die Verarbeitungsqualität. Damit
verdeutlichte WattCycle seinen Fokus auf technische Entwicklung, Sicherheit und
langfristige Zuverlässigkeit.
Auch die Creator Jens Broens und Gareth nahmen an den Aktivitäten am WattCycle-
Stand teil. Gemeinsam mit dem CEO von WattCycle sprachen sie über Produktdesign,
Nutzererfahrung und praktische Einsatzmöglichkeiten. Zusätzlich begleiteten sie
die Messe mit Livestreams und teilten ihre Eindrücke mit einem größeren
Publikum.
Am 25. Juni, dem letzten Messetag, führte WattCycle am Messestand vertiefende
Gespräche mit Besuchern über Speichersicherheit, Produktinnovation und
praktische Anwendungsanforderungen.
Die Beteiligung von Creatorn und Branchenvertretern zeigte das wachsende
Interesse an praxisnaher Batterieleistung, Produkttransparenz und realen
Speicheranwendungen.
Nach der The smarter E Europe 2026 wird WattCycle seine praktischen
Speicherlösungen weiterentwickeln. Auf Basis sicherer Energiespeicherung,
Innovation und zuverlässiger Verarbeitung möchte das Unternehmen Anwendern in
mehr als 60 Ländern mehr Auswahl, Kontrolle und Freiheit im Umgang mit Energie
bieten. Weitere Informationen finden Sie unter WattCycle
(https://www.wattcycle.de/).
Medienkontakt:
Unternehmen: WattCycle Power CO., LIMITED
Ansprechpartner: Rockson
E-Mail: service@wattcycle.com
Adresse: Unit A503, Building A, Lankun Group, Baoshi Road, Dajiingshan, Buxin
Community, Xin'an Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China
Website: https://www.wattcycle.de (https://www.wattcycle.de/)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91f147b6-193c-4711-9d60-
c6383c89eeb3/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/57521687-d907-4532-a54b-
b38ed012e5fe/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf25fe3a-eaa7-
41d3-960e-6941c78339f6/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/997157d5-
4ecf-42e7-878b-8584cad9a06a/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab1061ad-7997-49a5-81d2-
ecc101790fdc/de
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