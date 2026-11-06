GNW-News: Wegweisende Therapie bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz: Der wissenschaftliche Mitgründer von Repairon, Prof. Wolfram-Hubertus Zimmermann, erhä...
^GÖTTINGEN, Deutschland und PROVIDENCE, Rhode Island, Nov. 06, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Repairon, ein Biotechnologieunternehmen, das regenerative
Herztherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass sein Chief Scientific Officer
und Mitgründer, Professor Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann, den?Galenus-von-
Pergamon"-Preis 2026 für herausragende pharmakologische Forschung für seine
bahnbrechende Arbeit an aus iPS-Zellen hergestelltem Herzmuskelgewebe zur
Behandlung fortgeschrittener Herzinsuffizienz erhalten hat. Der Preis wird
jährlich von einem unabhängigen wissenschaftlichen Gremium unter der
Schirmherrschaft von Springer Medicine vergeben, einem weltweit führenden Verlag
für akademische und wissenschaftliche Publikationen. Mit dem Preis werden
herausragende medizinische Innovationen in Deutschland ausgezeichnet. Prof.
Zimmermann und sein Team an der Universitätsmedizin Göttingen arbeiten seit mehr
als einem Jahrzehnt eng mit Repairon zusammen, um die Technologie von Beginn an
bis hin zu den laufenden klinischen Studien zu entwickeln.
?Wir gratulieren Wolfram-Hubertus Zimmermann und seinem Forschungsteam zu dieser
wohlverdienten Auszeichnung für die Entwicklung unserer BioVAT (Biologic
Ventricular Assist Therapy)", sagte Lothar Germeroth, CEO von Repairon. Er fügte
hinzu:?Jahrelange intensive Laborforschung unter der Leitung von Wolfram
mündete schließlich in klinischen Studien, die zeigen, dass es möglich ist, das
geschädigte Herz zu remuskularisieren und den Gesundheitszustand sowie die
Lebensqualität von Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz zu
verbessern. Wir freuen uns darauf, seine Arbeit im Rahmen einer multinationalen
zulassungsrelevanten klinischen Studie fortzusetzen und die Therapie letztlich
zum Wohle Tausender Patienten auf den Markt zu bringen."
Über Prof. Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann: Prof. Zimmermann ist Mitgründer und
Chief Scientific Officer der Repairon GmbH. Seit 2008 ist er Professor für
Pharmakologie und Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie an
der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Als Arzt und Wissenschaftler widmet er
sich seit mehr als 25 Jahren schwerpunktmäßig dem Tissue Engineering und der
gewebebasierten Herzreparatur. Prof. Zimmermann und sein Team haben mehrere
Tissue-Engineering-Technologien erfunden, darunter die Technologie für künstlich
hergestelltes Herzmuskelgewebe von BioVAT. Seine führende Rolle auf dem Gebiet
des Tissue Engineering wird durch die Autorschaft von mehr als 200 Publikationen
und über 10 Patenten belegt.
Über Repairon: Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen mit
Sitz in Göttingen, Deutschland, das sich auf die Entwicklung regenerativer
Zelltherapien für die Herzmedizin spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2014
auf der Grundlage von Forschungen durch Wolfram-Hubertus Zimmermann, MD und sein
Team an der Universitätsmedizin Göttingen gegründet, die mehrere Tissue-
Engineering-Technologien mit nachgewiesener Anwendbarkeit für die Organreparatur
und Arzneimittelentwicklung entwickelt haben. Der führende therapeutische
Kandidat von Repairon, das künstliche Herzmuskelgewebe (?Herzpflaster"), wird
derzeit im Rahmen der klinischen Phase-2-Studie?BioVAT-HF-DZHK20" als
biologisches Herzunterstützungsgewebe (BioVAT) bei Herzinsuffizienz im
Endstadium untersucht.
Unternehmenskontakt: Ansprechpartner in den USA:
Dr. Lothar Germeroth Frank Ahmann
Repairon GmbH Repairon USA
37079 Göttingen - Deutschland Providence, RI
E-Mail: germeroth@repairon.de E-Mail: f.ahmann@repairon.com
(mailto:germeroth@repairon.de) (mailto:f.ahmann@repairon.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ffda158-
7645-423d-9123-cbf217e65969
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