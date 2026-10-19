GNW-News: Wegweisende Therapie bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz: Repairon stärkt Führungsteam mit der Ernennung von Dr. Detlef Schumann zum Chief Opera...

19.10.26 18:04 Uhr

^GÖTTINGEN, Deutschland, und PROVIDENCE, Rhode Island, Oct. 19, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Repairon, ein Biotechnologieunternehmen auf dem Gebiet

Werbung

regenerativer Herztherapien, hat Dr. Detlef Schumann zum Chief Operating Officer

(COO) ernannt. In dieser Funktion berichtet Dr. Schumann direkt an CEO Dr.

Lothar Germeroth und zeichnet für die weltweiten operativen Aktivitäten sowie

die strategische Unternehmensentwicklung verantwortlich.

Dr. Schumann verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Biotechnologie,

der Pharmaindustrie und der Medizintechnik. Seine wissenschaftliche und

Werbung

technische Expertise umfasst Zelltherapien, Arzneimittel für neuartige Therapien

(ATMPs), regenerative Medizin und Medizinprodukte. Darüber hinaus bringt er

umfassende Erfahrung in der Optimierung betrieblicher Abläufe, in der

Organisationsentwicklung, in der GMP-konformen Produktion, in der

Automatisierung sowie im Aufbau strategischer Partnerschaften und M&A-

Transaktionen mit. Er hat internationale Wachstumsstrategien entwickelt und

Werbung

erfolgreich umgesetzt. Zu seinen regionalen Schwerpunkten zählen insbesondere

Europa, der Nahe Osten und Afrika (EMEA) sowie Japan und Singapur. Als CEO der

TETEC Tissue Engineering Technologies AG stellte er die Weichen für nachhaltiges

Wachstum, indem er die GMP-konforme ATMP-Herstellung neu strukturierte,

skalierte und hochspezialisierte CDMO-Dienstleistungen aufbaute. Zuvor war er

unter anderem Geschäftsführer der CeGaT GmbH, Vice President for Technology

Innovation bei B. Braun Aesculap sowie in leitenden Positionen in Forschung und

Business Development bei DSM Biomedical tätig. Dr. Schumann studierte Pharmazie

und promovierte an der Universität Regensburg in regenerativer Medizin und

pharmazeutischer Technologie. Seine wissenschaftliche Laufbahn umfasst zudem

Postdoc-Aufenthalte am MIT und an der Harvard University sowie an der National

University of Singapore.

Dr. Lothar Germeroth, CEO von Repairon, erklärt:?Der Wechsel von Detlef

Schumann in unser Führungsteam ist ein zentraler Meilenstein für das

bevorstehende Wachstum unseres Unternehmens. Seine Erfahrung und

Führungskompetenz werden uns dabei helfen, unsere Produktionskapazitäten

auszubauen, entscheidende klinische Studien voranzubringen, unsere Aktivitäten

in den Märkten des Fernen Ostens zu verstärken und unser umsatzgenerierendes

Geschäft in Deutschland weiterzuentwickeln. Die positiven Ergebnisse unserer

klinischen Phase-I/II-Studie bestärken uns darin, die Entwicklung unseres

BioVAT-Produkts weiter voranzutreiben. Als erstes Unternehmen haben wir gezeigt,

dass sich bei Patienten mit fortgeschrittener ischämischer Herzinsuffizienz

Herzmuskelgewebe wiederherstellen lässt."

?Die klinische, regulatorische und kommerzielle Entwicklung einer der

bedeutendsten Tissue-Engineering-Technologien in der kardiovaskulären Medizin

mitzugestalten, ist eine außergewöhnliche Chance und zugleich eine große

Verantwortung", sagt Dr. Detlef Schumann.?Ich freue mich darauf, meine gesamte

Expertise, Erfahrung und Energie einzubringen, um Repairon gemeinsam

weiterzuentwickeln und BioVAT zum Wohl von Millionen von Herzinsuffizienz-

Patienten weltweit zur Marktreife zu führen."

Hoher medizinischer Bedarf bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz: Weltweit

leiden rund 5 % der Bevölkerung an einer chronischen Herzinsuffizienz

unterschiedlicher Schwere. Sie zählt nach wie vor zu den häufigsten

Todesursachen. In den USA repräsentiert Herzinsuffizienz die häufigste Ursache

für Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit unter der älteren Bevölkerung mit

über 6 Millionen Betroffenen. Wenn sich die Herzinsuffizienz zu

fortgeschrittenen Stadien entwickelt, leiden die Patienten unter Schwäche und

Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten sowie in Ruhe, was mitunter sogar

eine ständige Bettruhe erforderlich macht. Für diese schwerkranken Patienten

bestehen die einzigen derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen in mechanischen

Pumpgeräten oder einer Herztransplantation.

Über Repairon: Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen mit

Sitz in Göttingen, das sich auf die Entwicklung regenerativer Zelltherapien für

die Herzmedizin spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2014 auf Basis der

Forschung durch Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann und sein Team der

Universitätsmedizin Göttingen gegründet. Die Forscher haben mehrere

Gewebezuchttechnologien mit bewährter Anwendbarkeit für die Organregeneration

und Arzneimittelentwicklung entwickelt. Der führende therapeutische

Wirkstoffkandidat von Repairon, das gentechnisch hergestellte Herzmuskel-

Pflaster, wird derzeit im Rahmen der klinischen Phase-II-Studie?BioVAT-HF" als

biologisches Ventrikelunterstützungsgewebe (BioVAT) für Patienten mit

Herzinsuffizienz im Endstadium untersucht.

Ansprechpartner im Unternehmen: Ansprechpartner in den USA:

Dr. Lothar Germeroth Frank Ahmann

Repairon GmbH Repairon USA

37079 Göttingen - Germany Providence, RI

E-Mail: germeroth@repairon.de E-Mail: f.ahmann@repairon.com

(mailto:germeroth@repairon.de) (mailto:f.ahmann@repairon.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64985d27-8653-4e2b-a6b9-

38b0d3a46954

Â°