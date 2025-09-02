GNW-News: WeightWatchers treibt internationales Wachstum mit strategischer Verstärkung im Führungsteam voran
^NEW YORK, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW)
(?WeightWatchers" oder das?Unternehmen"), der weltweit führende,
wissenschaftlich fundierte Experte für Gewichtsmanagement i, gab heute bekannt,
dass Alejandro Bethlen mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President
International ernannt wurde. In dieser Funktion wird Bethlen die Geschäfte von
WeightWatchers außerhalb der USA leiten und das internationale Wachstum sowie
die Innovation im gesamten globalen Tätigkeitsbereich des Unternehmens ausbauen.
Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der globalen Expansion von Unternehmen in
den Bereichen Consumer, E-Commerce und Online-Marktplätzen wird Bethlen
entscheidend dazu beitragen, die Führungsposition von WeightWatchers im Bereich
Gewicht und Gesundheit zu festigen.
?Dank seiner internationalen Erfahrung und seiner Führungsqualitäten im
kaufmännischen Bereich ist Alejandro bestens aufgestellt, unser Wachstum
außerhalb der USA voranzutreiben", erklärte Tara Comonte, CEO von
WeightWatchers.?Aufbauend auf über 50 Jahren internationaler Präsenz von
WeightWatchers und einer globalen Community von Millionen Mitgliedern wird er
helfen unsere Reichweite mit wissenschaftlich fundierten Lösungen zu erweitern,
die kulturell relevant und motivierend sind.
WeightWatchers ist die einzige Weigh Health Plattform mit globaler Reichweite.
Sie unterstützt Millionen von Mitgliedern weltweit mit einem umfassenden Angebot
aus digitalen Tools, Community-Support sowie ausgewählten Partnerschaften und
Lizenzvereinbarungen. Das Unternehmen bietet seine wissenschaftlich fundierten
Programme weltweitsowohl digital als auch vor Ort an - begleitet von engagierten
Coaches und regionalen Teams. Im Zuge der Umstrukturierung des Unternehmens wird
Bethlen globale Initiativen und Innovationen weiterentwickeln, den Zugang zu den
ganzheitlichen Lösungen von WeightWatchers erweitern und deren Nutzen für
Mitglieder weltweit steigern.
Bethlen wechselt von Zooplus SE, Europas größter Online-Plattform für
Heimtierbedarf, zu WeightWatchers. Als Chief Merchandising Officer verantwortete
er bei Zooplus SE Lieferantenverhandlungen im Wert von mehr als zwei Milliarden
Euro und gestaltete maßgeblich das Wachstum in 30 Ländern. Zuvor leitete er als
CEO The Bouqs Company, eine der führenden US-amerikanischen D2C-E-Commerce-
Marken für frische Blumen und Pflanzen. Zu Beginn seiner Karriere war Bethlen
fast ein Jahrzehnt lang in leitenden Positionen bei Amazon in Europa und den USA
tätig, unter anderem als General Manager von Amazon Flex International. Er
begann seine Karriere im Markenmanagement bei Procter & Gamble.
?Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase der
Unternehmensentwicklung zu WeightWatchers zu kommen. Die Marke verfügt über eine
nachweisliche Erfolgsgeschichte darin, Menschen zu einem gesünderen Leben zu
verhelfen. Ich sehe hier enormes Potenzial, um auf dieser Grundlage global
aufzubauen", so Bethlen.?Ich freue mich darauf, mit dem kompetenten Team von
WeightWatchers zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir unsere internationale
Reichweite stärken und unsere wissenschaftlich fundierten Lösungen weltweit noch
mehr Menschen zugänglich machen."
Bethlen tritt WeightWatchers in einer Phase bei, in der das Unternehmen neuen
Schwung gewinnt und gezielt in Führungstalente in der gesamten Organisation
investiert. In den letzten Monaten hat das Unternehmen sein Führungsteam um
Führungskräfte wie Dr. Kim Boyd (Chief Medical Officer), Uta Knablein (Chief
Product Officer) und Julie Rice (Chief Experience Officer) erweitert. Darüber
hinaus wurden eine Reihe weiterer Führungspositionen in Schlüsselbereichen
besetzt. Zusätzlich erhält der WeightWatchers-Vorstand Verstärkung durch Mike
Mason, eine erfahrene Führungskraft aus dem Gesundheitswesen. In dem erweiterten
Team vereinen sich umfassende Expertise und gemeinsames Engagement mit einem
klaren Ziel:, die Transformation des Unternehmens zu gestalten und weltweit
nachhaltigen Mehrwert für Mitgliedern zu bieten.
ÜBER WEIGHTWATCHERS
WeightWatchers ist weltweit führender, wissenschaftlich fundierter Experte in
allen Bereichen der Gewichtsabnahme, der wissenschaftliche Ansätze und
Community-Support vereint. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung bietet
WeightWatchers kommerzielle Programme an, die weltweit am umfassendsten
erforscht wurden und von US-Ärzten am meisten empfohlen werden. Der
ganzheitliche, individuelle Ansatz umfasst in den USA Behandlungen durch
Medikamente, während weltweit ein Netzwerk an Coaches und einer Community zur
Verfügung steht. Seit 1963 bietet das Unternehmen seinen Mitgliedern die
Unterstützung, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen, ganz gleich, wo sie
sich auf ihrer Reise befinden. Mitglieder können direkt oder über die Plattform
WeightWatchers for Business, die in den USA Arbeitgebern, Krankenkassen und
Kostenträger zur Verfügung stehen, auf die Programme zugreifen. In einer Welt
voller widersprüchlicher Ratschläge, verstärkter App-Nutzung und
Einheitslösungen bietet WeightWatchers einen bewährten und zugleich zugänglichen
Ansatz, der darauf ausgelegt ist, jedem Mitglied dabei zu helfen, sich in seinem
Körper wohl und gesund zu fühlen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.weightwatchers.com/de (https://www.weightwatchers.com/).
Kontakt bei Medienanfragen
Kelsey Merkel
media@ww.comÂ°
