GNW-News: WeightWatchers treibt internationales Wachstum mit strategischer Verstärkung im Führungsteam voran

^NEW YORK, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW)

(?WeightWatchers" oder das?Unternehmen"), der weltweit führende,

wissenschaftlich fundierte Experte für Gewichtsmanagement i, gab heute bekannt,

dass Alejandro Bethlen mit sofortiger Wirkung zum Executive Vice President

International ernannt wurde. In dieser Funktion wird Bethlen die Geschäfte von

WeightWatchers außerhalb der USA leiten und das internationale Wachstum sowie

die Innovation im gesamten globalen Tätigkeitsbereich des Unternehmens ausbauen.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der globalen Expansion von Unternehmen in

den Bereichen Consumer, E-Commerce und Online-Marktplätzen wird Bethlen

entscheidend dazu beitragen, die Führungsposition von WeightWatchers im Bereich

Gewicht und Gesundheit zu festigen.

?Dank seiner internationalen Erfahrung und seiner Führungsqualitäten im

kaufmännischen Bereich ist Alejandro bestens aufgestellt, unser Wachstum

außerhalb der USA voranzutreiben", erklärte Tara Comonte, CEO von

WeightWatchers.?Aufbauend auf über 50 Jahren internationaler Präsenz von

WeightWatchers und einer globalen Community von Millionen Mitgliedern wird er

helfen unsere Reichweite mit wissenschaftlich fundierten Lösungen zu erweitern,

die kulturell relevant und motivierend sind.

WeightWatchers ist die einzige Weigh Health Plattform mit globaler Reichweite.

Sie unterstützt Millionen von Mitgliedern weltweit mit einem umfassenden Angebot

aus digitalen Tools, Community-Support sowie ausgewählten Partnerschaften und

Lizenzvereinbarungen. Das Unternehmen bietet seine wissenschaftlich fundierten

Programme weltweitsowohl digital als auch vor Ort an - begleitet von engagierten

Coaches und regionalen Teams. Im Zuge der Umstrukturierung des Unternehmens wird

Bethlen globale Initiativen und Innovationen weiterentwickeln, den Zugang zu den

ganzheitlichen Lösungen von WeightWatchers erweitern und deren Nutzen für

Mitglieder weltweit steigern.

Bethlen wechselt von Zooplus SE, Europas größter Online-Plattform für

Heimtierbedarf, zu WeightWatchers. Als Chief Merchandising Officer verantwortete

er bei Zooplus SE Lieferantenverhandlungen im Wert von mehr als zwei Milliarden

Euro und gestaltete maßgeblich das Wachstum in 30 Ländern. Zuvor leitete er als

CEO The Bouqs Company, eine der führenden US-amerikanischen D2C-E-Commerce-

Marken für frische Blumen und Pflanzen. Zu Beginn seiner Karriere war Bethlen

fast ein Jahrzehnt lang in leitenden Positionen bei Amazon in Europa und den USA

tätig, unter anderem als General Manager von Amazon Flex International. Er

begann seine Karriere im Markenmanagement bei Procter & Gamble.

?Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase der

Unternehmensentwicklung zu WeightWatchers zu kommen. Die Marke verfügt über eine

nachweisliche Erfolgsgeschichte darin, Menschen zu einem gesünderen Leben zu

verhelfen. Ich sehe hier enormes Potenzial, um auf dieser Grundlage global

aufzubauen", so Bethlen.?Ich freue mich darauf, mit dem kompetenten Team von

WeightWatchers zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir unsere internationale

Reichweite stärken und unsere wissenschaftlich fundierten Lösungen weltweit noch

mehr Menschen zugänglich machen."

Bethlen tritt WeightWatchers in einer Phase bei, in der das Unternehmen neuen

Schwung gewinnt und gezielt in Führungstalente in der gesamten Organisation

investiert. In den letzten Monaten hat das Unternehmen sein Führungsteam um

Führungskräfte wie Dr. Kim Boyd (Chief Medical Officer), Uta Knablein (Chief

Product Officer) und Julie Rice (Chief Experience Officer) erweitert. Darüber

hinaus wurden eine Reihe weiterer Führungspositionen in Schlüsselbereichen

besetzt. Zusätzlich erhält der WeightWatchers-Vorstand Verstärkung durch Mike

Mason, eine erfahrene Führungskraft aus dem Gesundheitswesen. In dem erweiterten

Team vereinen sich umfassende Expertise und gemeinsames Engagement mit einem

klaren Ziel:, die Transformation des Unternehmens zu gestalten und weltweit

nachhaltigen Mehrwert für Mitgliedern zu bieten.

ÜBER WEIGHTWATCHERS

WeightWatchers ist weltweit führender, wissenschaftlich fundierter Experte in

allen Bereichen der Gewichtsabnahme, der wissenschaftliche Ansätze und

Community-Support vereint. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung bietet

WeightWatchers kommerzielle Programme an, die weltweit am umfassendsten

erforscht wurden und von US-Ärzten am meisten empfohlen werden. Der

ganzheitliche, individuelle Ansatz umfasst in den USA Behandlungen durch

Medikamente, während weltweit ein Netzwerk an Coaches und einer Community zur

Verfügung steht. Seit 1963 bietet das Unternehmen seinen Mitgliedern die

Unterstützung, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen, ganz gleich, wo sie

sich auf ihrer Reise befinden. Mitglieder können direkt oder über die Plattform

WeightWatchers for Business, die in den USA Arbeitgebern, Krankenkassen und

Kostenträger zur Verfügung stehen, auf die Programme zugreifen. In einer Welt

voller widersprüchlicher Ratschläge, verstärkter App-Nutzung und

Einheitslösungen bietet WeightWatchers einen bewährten und zugleich zugänglichen

Ansatz, der darauf ausgelegt ist, jedem Mitglied dabei zu helfen, sich in seinem

Körper wohl und gesund zu fühlen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weightwatchers.com/de (https://www.weightwatchers.com/).

Kontakt bei Medienanfragen

Kelsey Merkel

media@ww.comÂ°