GNW-News: Weltneuheit: Das Ein-Session-Stammzellenprotokoll des KFSH in Jeddah setzt einen neuen globalen Standard, der die Sicherheit der Spender und die Ef...

16:12

^JEDDAH, Königreich Saudi-Arabien, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King

Faisal Specialist Hospital and Research Centre in Jeddah hat erfolgreich das

Werbung

weltweit erste Protokoll dieser Art entwickelt und umgesetzt, bei dem ein

Algorithmus zur genauen Abschätzung der zu erwartenden Stammzellerträge jedes

Spenders zum Einsatz kommt. Dank dieses Protokolls konnte die Entnahme von

Stammzellen bei 100 % der männlichen Spender und bei 94,9 % aller Spender

bereits in der ersten Session abgeschlossen werden, wodurch die Notwendigkeit

einer dritten und vierten Entnahme gänzlich entfiel.

Werbung

Das Protokoll ist darauf ausgelegt, wiederholte Sessions und die damit

verbundenen Risiken für die Sicherheit der Spender zu begrenzen. Zahlen des US-

amerikanischen National Marrow Donor Program zeigen, dass wiederholte Sessions

die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spender zur Erholung ins Krankenhaus

eingewiesen wird, versechsfachen. Indem die Häufigkeit der erforderlichen

Sessions reduziert wird, geht das Protokoll diesem Risiko direkt entgegen und

Werbung

setzt einen neuen globalen Maßstab, der die Sicherheit der Spender mit der

Effizienz der Behandlung in Einklang bringt.

Für die Patienten hat das Protokoll die Ergebnisse der Stammzelltransplantation

verbessert. Die Überlebensrate lag 100 Tage nach der Transplantation bei 91,2

Prozent und damit über dem weltweiten Durchschnitt; dies ist ein wichtiger

Indikator für eine frühe Genesung. Die Ergebnisse wurden in einer Studie

dokumentiert, die in?Blood Global Hematology", einer Fachzeitschrift der

American Society of Hematology, veröffentlicht wurde.

?Gesunde Spender vor wiederholten Stammzellen-Sessions zu bewahren, ist sowohl

eine klinische als auch eine ethische Priorität", so Professor Ashraf Dada,

Leiter der Abteilung für Pathologie und Labormedizin am KFSH in Jeddah und

Hauptverantwortlicher der Studie.

Er erklärte, dass der Algorithmus, der über einen Zeitraum von drei Jahren

entwickelt und an 138 Spendern getestet wurde, es dem medizinischen Team

erstmals ermöglichte, die erste Session mit einer Vorhersagegenauigkeit von

nahezu 92 Prozent hinsichtlich der zu entnehmenden Zellmenge zu planen. Dies

verbessert das Erlebnis und die Sicherheit des Spenders, unterstützt die

frühzeitige Planung des Entnahmevorgangs und beschleunigt die Behandlung von

Patienten, die auf eine Transplantation warten.

Dieser Durchbruch spiegelt die umfassenden Bemühungen des KFSH wider, Daten und

wissenschaftliche Analysen zur Weiterentwicklung der spezialisierten Versorgung

zu nutzen, wodurch die Behandlung individuell auf den klinischen Zustand und die

Bedürfnisse jedes Spenders und Empfängers zugeschnitten werden kann. Zudem

festigt dies den Ruf des Krankenhauses als Vorreiter für fortschrittliche

medizinische Lösungen - ganz im Sinne seiner Vision, für jeden Patienten die

optimale Wahl zu sein.

Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre belegt im Jahr 2026 den

ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Einrichtungen. Brand Finance hat es für

das Jahr 2026 zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im

Nahen Osten gekürt, und Newsweek hat es für das Jahr 2026 in die Listen der

weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser

und der weltweit besten Spezialkrankenhäuser aufgenommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie

unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/996242ac-

8228-4f18-8b68-1755c2f639cd

Â°