GNW-News: Weltweit erste bionische humanoide Roboter-Moderatoren vorgestellt

12.11.26 03:19 Uhr

^PEKING, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit ersten bionischen

humanoiden Roboter-Moderatoren wurden am 5. November auf einem Forum zum Thema

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künstliche Intelligenz und die Modernisierung Chinas vorgestellt, das im Rahmen

des 7. World Media Summit in Peking stattfand.

Die Vorstellung war ein Schritt in Richtung der Umsetzung des innovativen

Modells, bei dem seriöse Nachrichteninhalte mit verkörperter KI kombiniert

werden.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5813/eng)

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Die Roboter-Moderatoren mit den Namen Xinyan und Xinyu wurden gemeinsam von der

Nachrichtenagentur Xinhua und UBTECH, einem führenden chinesischen

Robotikunternehmen, entwickelt, wobei der renommierte chinesische Regisseur

Zhang Yimou als leitender Designer für ihre visuelle Gestaltung fungierte.

Sie sind im menschlichen Maßstab konzipiert und speziell für

Nachrichtenanwendungen angepasst und können Nachrichten direkt vor Ort liefern.

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Ihre Funktionen basieren auf dem KI-gestützten Nachrichtenbot?Xinhua Yudian"

von Xinhua sowie den proprietären Technologien von UBTECH entlang der gesamten

Wertschöpfungskette, darunter biomimetische Haut, KI-Hardware mit eingebetteten

Funktionen, Betriebssysteme, emotionsgesteuerte große Sprachmodelle und

Massenproduktionskapazitäten.

Zhang teilte auf dem Forum seine Gedanken zur Verschmelzung von Technologie und

Kunst mit. Er versuchte, ein Gleichgewicht zwischen der Ernsthaftigkeit und

Professionalität, die bei der Nachrichtenvermittlung erforderlich sind, und dem

natürlichen, nuancierten Realismus lebensechter Roboter herzustellen.

Qian Tong, Generaldirektor des New Media Center von Xinhua, erklärte, Roboter-

Moderatoren sollen neue Aufgaben in der Nachrichtenredaktion übernehmen und

nicht zu den Stars der Sendung werden. Sie werden Journalisten und Redakteure

bei der Präsentation von Nachrichten, der Bereitstellung mehrsprachiger Inhalte

und der Interaktion vor Ort unterstützen.

Zhou Jian, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von UBTECH, erklärte, die

Roboter seien das Ergebnis einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit und

vereinten die Standards und Inhaltsressourcen der Nachrichtenbranche von Xinhua,

die Full-Stack-Technologien von UBTECH sowie das visuelle Design von Zhang und

seinem Team.

Die von?Xinhua Yudian" unterstützten Roboter-Moderatoren haben eine integrierte

technische Pipeline aus?Gehirn - Ausdruck - Steuerung" etabliert, die es ihnen

ermöglicht, in Echtzeit verlässliche politische Nachrichten und Informationen

aus geprüften Quellen abzurufen, und dazu beiträgt, das Risiko von

Fehlinformationen aufgrund von KI-Halluzinationen zu verringern. Das Produkt

soll künftig in weiteren Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen, darunter

Bildungseinrichtungen, öffentliche Orte in Städten, kultureller Austausch mit

dem Ausland sowie die Berichterstattung über die Erforschung des Weltraums.

Der 7. World Media Summit wird gemeinsam von der Nachrichtenagentur Xinhua und

der Volksregierung der Stadt Beijing ausgerichtet und von der Abteilung für

auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit von Xinhua, dem

Zentrum für neue Medien sowie Xinhuanet organisiert. Ziel ist es, eine Plattform

für Dialog und Zusammenarbeit zwischen globalen Medienorganisationen zu schaffen

und einen Konsens über den Einsatz von KI in der Kommunikation zu erzielen.

Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°