GNW-News: Westbrook Racing geht für die E1 Championship-Saison 2026 eine Partnerschaft mit Holafly, dem globalen eSIM-Anbieter, ein

^DUBLIN, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westbrook Racing gibt eine neue

Partnerschaft mit Holafly bekannt, die beim UIM E1 World Championship-Rennen am

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Comer See am 24. und 25. April 2026 offiziell startet. Die Kooperation verbindet

E-Motorsport mit moderner digitaler Konnektivität und stellt Innovation,

Performance und globale Mobilität in den Mittelpunkt.

Holafly verfolgt die Mission, Reisenden weltweit ein sicheres und

unkompliziertes Reiseerlebnis zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet eSIM-

Lösungen, die in über 200 Destinationen einen sofortigen und zuverlässigen

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Zugang zu mobilen Daten gewährleisten. Damit entfallen typische

Herausforderungen wie hohe Roaming-Gebühren, der Aufwand physischer SIM-Karten

sowie schwankende Netzabdeckung. Reisende und internationale Teams bleiben so

unmittelbar nach der Ankunft nahtlos verbunden. Als internationales Rennteam

wird Westbrook Racing die Technologie von Holafly künftig in seine täglichen

Abläufe integrieren, um sowohl die sportliche Performance als auch die Content-

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Produktion zu unterstützen. Im Rahmen der Partnerschaft wird das E1 RaceBird des

Teams in der Saison 2026 das Logo von Holafly tragen.

Die Zusammenarbeit basiert auf zwei zentralen Säulen: Zum einen wird sie durch

exklusive Inhalte und Erlebnisse begleitet, zum anderen unterstützt Holafly

Westbrook Racing während der gesamten Saison mit zuverlässigen mobilen

Datenlösungen für das reisende Team.

Die Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Infrastruktur

im modernen Motorsport. Der Zugriff auf Daten spielt eine entscheidende Rolle

für Effizienz, Umsetzung und vernetzte Echtzeitprozesse über Ländergrenzen

hinweg. Die Kooperation verbindet E-Motorsport mit modernen Mobillösungen und

zeigt konkret, welchen Beitrag moderne Konnektivitätslösungen zur Performance

eines Teams leisten können.

Yan Lefort, Commercial & Marketing Director bei Westbrook Racing, sagte:

?Konnektivität ist für die Arbeitsweise eines modernen Rennteams unverzichtbar.

Dank der Partnerschaft mit Holafly kann das Team seine Abläufe an allen

Rennstandorten weiter optimieren und zugleich authentische Inhalte erstellen,

die zeigen, welchen Unterschied zuverlässige mobile Daten in einer globalen

Meisterschaft machen."

Daniela Prado, Brand Director bei Holafly, sagte:?Für Westbrook Racing ist eine

zuverlässige Verbindung kein optionales Extra, sondern entscheidend. Diese

Partnerschaft zeigt, wie Holafly Teams unterwegs unterstützt, Abläufe über

Ländergrenzen hinweg vereinfacht und letztlich die Performance in Situationen

verbessert, in denen jede Sekunde zählt."

Die Partnerschaft startet beim Rennen am Comer See und begleitet die gesamte E1

Championship-Saison 2026 mit integrierten Content-Aktivitäten und Unterstützung

vor Ort bei allen Events.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über

200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als

15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale

eSIM-Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies

Reisen weltweit.

Medienkontakt: press@holafly.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/308c8f4f-c277-448d-a54e-

755db044088f

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