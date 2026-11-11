GNW-News: Wie wir reisen verändert sich: Holafly präsentiert den Global eSIM & Travel Report 2026-2027
^DUBLIN, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Art zu reisen verändert sich, und
das nicht nur, weil wir häufiger ins Ausland reisen. Wir hinterfragen auch,
wohin die Reise geht, wie wir sie planen und was wir unterwegs erwarten. Was vor
wenigen Jahren noch als Luxus galt, ist heute selbstverständlich, und was wir
uns kaum hätten vorstellen können, gehört mittlerweile zum Alltag. Denken Sie
zurück an die Zeit, als man in einer fremden Stadt ein Taxi noch telefonisch
bestellen musste. Heute käme kaum ein Reisender noch auf die Idee.
Um diesen Wandel und die Zukunft des Reisens geht es in der nun zweiten Ausgabe
des Global eSIM & Travel Report 2026-2027
(https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/holafly_global_travel_report_2026_20
27.pdf) von Holafly. Der Bericht trägt die Erfahrungen und Erwartungen von
5.220 internationalen Reisenden aus 13 Ländern zusammen und beleuchtet die
Faktoren, die das Reisen heute und in der Zukunft prägen.
Untersucht wird, wie die Menschen 2026 gereist sind, wohin sie 2027 reisen
möchten und wie Technologie und Nachhaltigkeit ihre Entscheidungen beeinflussen.
Zudem geht der Bericht darauf ein, wie sich Geschäftsreisen verändern und wie
wir dank Reise-eSIMs unsere Smartphones im Ausland nutzen können. Statt sich auf
einen einzelnen Trend zu konzentrieren, werden diese Perspektiven
zusammengeführt, um zu verstehen, was Reisende heute zunehmend von ihren
Aufenthalten erwarten.
Daraus geht eindeutig hervor, dass die Lust auf Auslandsreisen ungebrochen ist.
49 Prozent der Befragten reisen häufiger als noch vor zwei Jahren, und
75 Prozent planen, 2027 mindestens zwei Auslandsreisen zu unternehmen. Im
Vorjahr waren es noch 67 Prozent. Hinzu kommt, dass Reisende unabhängiger
werden. So ist der Anteil der Alleinreisenden im vergangenen Jahr von
20 auf 24 Prozent gestiegen.
Auch der Internetzugang im Ausland verändert sich rasant - 29 Prozent der
Befragten verlassen sich inzwischen auf eSIMs für den mobilen Datenzugriff im
Ausland, 2025 waren es nur 17 Prozent. Außerdem nutzen 44 Prozent häufig KI zur
Planung ihrer Reisen, ein Anstieg von 13 Prozentpunkten. Was früher ein
willkommener Zusatz war, wird für Reisende zunehmend zur Selbstverständlichkeit.
?Das Interessante am Reisen ist, wie schnell sich unsere Erwartungen ändern. Vor
wenigen Jahren empfanden wir es noch als Annehmlichkeit, fast alles über das
Smartphone zu regeln. Heute gehen wir einfach davon aus, dass das überall
funktioniert. Entscheidend ist dabei nicht die Technologie selbst, sondern die
Möglichkeiten, die sie uns eröffnet. Dieser Bericht hilft uns zu verstehen, wie
diese alltäglichen Veränderungen unser Reiseerlebnis prägen", so Alfonso Mata,
Head of Strategy bei Holafly (https://esim.holafly.com/).
Der Holafly Global eSIM & Travel Report 2026-2027 bietet ein umfassenderes Bild
einer Branche, die sich gemeinsam mit ihren Reisenden weiterentwickelt. Die
Sehnsucht, neue Orte zu entdecken, ist gleichbleibend. Doch wie wir unsere
Reisen planen, erleben und über sie denken, verändert sich stetig.
Medienkontakt: press@holafly.com
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