GNW-News: Wir stellen Ihnen Hyceon vor: Eine vollständig integrierte, europaweit tätige Unternehmensgruppe für die Planung, den Bau und die Beratung im Berei...

10.09.26 19:02 Uhr

^FRANKFURT, Deutschland, und DUBLIN, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyceon

(http://www.hyceon.com/), eine paneuropäische Unternehmensgruppe, die sich auf

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die Planung und technische Umsetzung von Rechenzentren spezialisiert hat, gibt

heute ihre offizielle Gründung als neu umbenannte und vereinigte Einheit

von TTSP HWP (https://ttsp-hwp.de/en/) und MCA Architects

(https://www.mca.ie/) bekannt. Mit der Gründung, die den Abschluss der im

Dezember 2025 angekündigten Fusion (https://www.mca.ie/insights/mca-architects-

and-ttsp-hwp-unite-to-form-a-pan-european-leader-in-data-centre-design-and-

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engineering/) markiert, ist Hyceon nun in der Lage, die Bereitstellung von KI-

fähigen, energieeffizienten Rechenzentrumsanlagen für Hyperscaler, Cloud-

Anbieter, Colocation-Betreiber und Investoren im Bereich der digitalen

Infrastruktur in ganz Europa zu unterstützen.

Der Name?Hyceon" spiegelt den Zusammenschluss von TTSP HWP und MCA Architects

wider sowie den gemeinsamen Ansatz, den sie auf den Markt bringen: die

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Verbindung von Technologie und Design, Architektur und Ingenieurwesen sowie

lokaler Expertise mit europäischer Reichweite. Mit mehr als 270 Fachkräften aus

den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Masterplanung und Projektmanagement

hat die Unternehmensgruppe an Rechenzentrumskapazitäten von über 10 GW

mitgewirkt und mehrere hundert Projekte bis zur Baugenehmigung begleitet.

Unter der Leitung von CEO Alexander Hauser

(https://www.linkedin.com/in/alexander-hauser-

9a6572a3?originalSubdomain=de) unterhält Hyceon Niederlassungen in Frankfurt,

Dublin, Stuttgart, Köln, Berlin und Düsseldorf; weitere Projektbüros in Budapest

und Kuala Lumpur unterstützen europäische Projekte. Die Gruppe bietet ihren

Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Standortauswahl, Machbarkeitsstudien,

Genehmigungsverfahren, Masterplanung, Architektur, Ingenieurwesen,

Nachhaltigkeit und Projektabwicklung an und fungiert dabei als zentraler

Ansprechpartner über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Die neue Gruppe

baut auf einer fünfjährigen Zusammenarbeit auf, in deren Rahmen

Rechenzentrumsprojekte mit einer Leistung von mehr als einem Gigawatt für

Hyperscale- und Colocation-Kunden in ganz Europa realisiert wurden.

?Unsere Kunden bauen in einem Tempo und in einem Umfang, wie es Europa bisher

noch nicht gesehen hat, und sie suchen nach Partnern, die ein gesamtes Projekt

und nicht nur einen Teil davon übernehmen können. Hyceon stellt ihnen ein Team

und einen einzigen Ansprechpartner zur Verfügung - von der Standortauswahl bis

zur Übergabe", sagte Alexander Hauser (https://www.linkedin.com/in/alexander-

hauser-9a6572a3/?originalSubdomain=de), CEO von Hyceon.?Auf der Grundlage

fundierter lokaler Fachkenntnisse, die in Schlüsselmärkten wie Irland und

Deutschland verwurzelt sind, sind wir bereit, unseren Kunden in einem

entscheidenden Moment für die globale, KI-getriebene Entwicklung zur Seite zu

stehen."

Da die Nachfrage nach groß angelegter Rechenzentrumsinfrastruktur in ganz Europa

aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Computing und künstlicher

Intelligenz steigt, wächst der Druck in der gesamten Branche, energieeffiziente

Lösungen bereitzustellen, die den immer strengeren gesetzlichen Anforderungen

entsprechen - darunter auch die im deutschen Energieeffizienzgesetz festgelegten

Grenzwerte für den PUE-Wert und die Wärmerückgewinnung, die ab Juli 2026 gelten.

Hyceon berücksichtigt diese Aspekte bei jedem Projekt und bietet gleichzeitig

technische Spitzenleistungen auf den europäischen Märkten.

?Wenn unsere Kunden in neue und bestehende Regionen expandieren, benötigen sie

Partner, die ihnen überall denselben hohen Servicestandard bieten können. Hyceon

wird gemeinsam mit ihnen wachsen und unsere Präsenz und Kompetenzen dort

ausbauen, wo dies erforderlich ist, um ihre Ziele zu unterstützen und

marktübergreifend beständige Leistungen zu erbringen", erklärte Brian Murphy

(https://www.linkedin.com/in/brian-murphy-8a936925/), Managing Director von

Hyceon.

Weitere Informationen zu Hyceon finden Sie unter: www.hyceon.com

(http://www.hyceon.com/).

Über Hyceon

Hyceon ist eine vollständig integrierte, europaweit tätige Beratungsgruppe, die

sich auf die Planung und technische Umsetzung von Rechenzentren spezialisiert

hat. Das Unternehmen agiert als einheitliche Gruppe mit sechs Niederlassungen in

Deutschland und Irland sowie weiteren Ausführungsbüros in Budapest und Kuala

Lumpur und vereint mehr als 270 Fachkräfte aus den Bereichen Architektur,

Ingenieurwesen, Masterplanung und Projektmanagement sowie Rechenzentrumsprojekte

mit einer Gesamtleistung von über 10 GW. Aufbauend auf einer 35-jährigen

Tradition in jedem ihrer Gründungsunternehmen betreut die Unternehmensgruppe

Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Colocation-Betreiber in ganz Europa und erbringt

Planungs- und Ingenieurdienstleistungen mit den Schwerpunkten Energieeffizienz,

Nachhaltigkeit und technische Innovation.

Ansprechpartner für Medien:

iMiller Public Relations

Rhonda Carpenter

Tel.: 1.914.315.6424

Hyceon@imillerpr.com

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