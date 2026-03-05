GNW-News: Wirtschafts- und Handelsförderkonferenz "Nanjing Day" 2026 erfolgreich in Stuttgart, Deutschland, abgehalten
^NANJING, China, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Wirtschafts- und
Handelsförderungskonferenz?Nanjing Day" 2026 wurde am 2. März (Ortszeit)
erfolgreich in Stuttgart, Deutschland, ausgerichtet. Die Veranstaltung umfasste
eine zentrale Plenarsitzung sowie drei parallele Fachforen zu den Themen
Intelligente Mobilität, Smart Cities sowie KI und Biopharmazeutika. Vertreter
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beider Länder kamen zusammen, um eine
praxisorientierte Plattform für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zum
gegenseitigen Vorteil zu schaffen.
Die Konferenz fand nur eine Woche nach dem China-Besuch von Bundeskanzler
Friedrich Merz statt. Li Zhongjun, Bürgermeister von Nanjing, erklärte, diese
Reise diene der Umsetzung der zwischen den Staats- und Regierungschefs beider
Nationen erzielten Einigung. Er plädierte für eine Vertiefung der Zusammenarbeit
in den Bereichen technologische Innovation, Industrieinvestitionen und
kultureller Austausch und bekräftigte den Wunsch, gemeinsam mit deutschen
Partnern ein?Modell des gegenseitigen Erfolgs" zu entwickeln.
Frank Nopper, Oberbürgermeister von Stuttgart, hob die beeindruckende
Innovationskraft Chinas hervor. Stuttgart und Nanjing seien aufeinander
angewiesen - nicht nur zur Stärkung ihrer freundschaftlichen Beziehungen,
sondern auch um eine Brücke für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zu
bauen. Nach seinem Besuch der Ausstellung?30 Jahre Städtepartnerschaft
Nanjing-Stuttgart" auf der CIIE 2025 betonte Nopper, dass seine Erfahrungen in
Nanjing seinen Blick auf China grundlegend verändert hätten.
Deutschland ist nach wie vor Nanjings wichtigster Wirtschafts- und
Handelspartner in Europa. In Nanjing sind aktuell 315 Projekte mit deutscher
Finanzierung angesiedelt. Das tatsächlich genutzte deutsche Kapital beläuft sich
auf 2,22 Milliarden US-Dollar; die vertraglich vereinbarten Investitionen nach
Deutschland summieren sich auf mehr als 730 Millionen US-Dollar. Das bilaterale
Handelsvolumen überschritt 2025 die Marke von 4,2 Milliarden US-Dollar.
Unternehmen wie Thyssenkrupp, BSH Hausgeräte und Phoenix Contact sind mit
wichtigen Standorten in Nanjing vertreten.
Industrielle Synergien mit Präzision Stuttgart ist eine der führenden
Automobilmetropolen der Welt - Nanjing wiederum hat sich durch den Aufbau einer
der längsten Lieferketten für intelligente, vernetzte Fahrzeuge mit alternativer
Antriebstechnik (NEV) im Jangtse-Delta erfolgreich positioniert. Mehr als 500
Unternehmen decken dort sämtliche Phasen der industriellen Wertschöpfung ab -
von der Fahrzeugproduktion bis zum Batterierecycling. Im Rahmen der Konferenz
wurde zudem die?Nanjing Investment Promotion Service Station (Deutschland) (in
Vorbereitung)" offiziell vorgestellt. Darüber hinaus wurden mehrere prioritäre
Projekte in den Bereichen NEV und Künstliche Intelligenz unterzeichnet.
In den vergangenen Jahren hat Nanjing konsequent seine Strategie einer
?industriell starken Stadt" verfolgt und einen Dreijahres-Aktionsplan zur
Investitionsförderung in Deutschland initiiert. Indem Nanjing die?1026"-Cluster
zukunftsorientierter Industrien priorisiert, baut die Stadt die industrielle
Grundlage der deutsch-chinesischen Kooperation weiter aus. Die Konferenz wurde
gemeinsam von der Stadtregierung Nanjing und dem Generalkonsulat der
Volksrepublik China in Frankfurt organisiert. Ziel ist es, die
Städtepartnerschaft weiter zu vertiefen und neue Impulse für die Modernisierung
der lokalen deutsch-chinesischen Kooperation zu setzen.
