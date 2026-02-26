GNW-News: Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang: "Qihang Road" ebnet den Weg in eine neue industrielle Zukunft
^HANGZHOU, China, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stadtverwaltung von
Hangzhou hat kürzlich die offiziellen Namen für fünf Stationen entlang der
Metrolinie 10 und der Intercity-Strecke Hangzhou-Deqing (Abschnitt Yuhang)
genehmigt. Im Kerngebiet der Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang wurden zwei
Stationen umbenannt: Die bisherige?Renhe South Station" trägt nun den Namen
?Dongshanyang Station" und die?Renhe North Station" wird künftig als?Qihang
Road Station" (wörtlich:?Straße des Segelsetzens") bezeichnet. Als nördlicher
Endpunkt der Verlängerung der Metrolinie 10 und wichtiger Umsteigeknoten für die
Intercity-Strecke Hangzhou-Deqing liegt die?Qihang Road Station" in
unmittelbarer Nähe bedeutender Industrieprojekte wie BYD Hangzhou und Hua Guang
Advanced Materials. Der neue Name ist dabei Programm: Er markiert nicht nur
präzise die geografische Lage, sondern symbolisiert zugleich den Aufbruch zu
einer neuen Phase der integrierten Industrie- und Stadtentwicklung in der
Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang. Mit dem rasanten Fortschritt der Bauarbeiten
entsteht ein Verkehrsnetz, das die Metropole Hangzhou, die
Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang und den Kreis Deqing nahtlos miteinander
verbindet. Dadurch werden die regionalen Standortvorteile weiter gestärkt und
die industrielle und personelle Mobilität nachhaltig beschleunigt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5009/eng)
Der im Stadtgebiet von Hangzhou (Provinz Zhejiang) gelegene Bezirk Yuhang liegt
im Herzen des Jangtse-Deltas und fungiert als Tor Hangzhous zu Shanghai sowie zu
den Provinzen Jiangsu und Anhui. Die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang, die von
der Provinzregierung von Zhejiang als wirtschaftliche Entwicklungszone auf
Provinzebene anerkannt wurde, fungiert als primäre Industrieplattform des
Bezirks und stellt das dem Verwaltungszentrum von Hangzhou am nächsten gelegene
Cluster für intelligente Fertigung dar. Die Zone liegt am südlichen Ende der
Hangjiahu-Ebene und grenzt im Osten an den Beijing-Hangzhou Grand Canal. Sie
genießt außergewöhnliche geografische und verkehrstechnische Vorteile: Der
internationale Flughafen Xiaoshan ist nur 50 Kilometer entfernt, die großen
Fernbahnhöfe Hangzhou East und Hangszhou West liegen in etwa 20 Kilometern
Reichweite. Erreichbar ist sie über sieben Autobahnen sowie die Metrolinie 10.
Die Zone ist konsequent auf intelligente Fertigung ausgerichtet und setzt dabei
auf drei Leitbranchen: neue Ausrüstungen, neue Materialien und neue Energien.
Gemeinsam bilden sie das industrielle System?One Smart, Three New". Zudem liegt
der Schwerpunkt auf Nischensektoren wie integrierte Schaltkreise, Robotik und
digitale Energie, um kontinuierlich neue hochwertige Produktivkräfte zu fördern.
Inzwischen haben sich industrielle Cluster gebildet, die unter anderem von
Unternehmen wie Nanfang Pump, Hua Guang Advanced Materials und BYD Hangzhou
repräsentiert werden. Zahlreiche Unternehmen entlang der Wertschöpfungsketten
haben sich im Umfeld angesiedelt.
Im Rahmen ihrer Innovationsstrategie hat die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang
gemeinsam mit der Zhejiang University das?Advanced Electrical Equipment
Innovation Center" gegründet. Die Leitung obliegt einem hauptamtlichen
Chefwissenschaftler, der zugleich Mitglied der Chinese Academy of Engineering
ist. Das Zentrum hat mehrere Forschungsprojekte auf Landes- und Regionalebene in
Bereichen wie Elektroantriebe für Fahrzeuge mit neuen Antriebsformen und
intelligente Roboterservosysteme durchgeführt. Mit über 570.000 Quadratmetern
Inkubationsfläche, darunter der staatliche?Smart Manufacturing Innovation and
Entrepreneurship Industrial Park", bietet die Zone ein umfassendes Fördersystem
für Unternehmen in sämtlichen Entwicklungsphasen.
Mit verschiedenen substanziellen und zielgerichteten Unterstützungsmaßnahmen
schafft die Zone ein attraktives Umfeld für internationale Investitionen und
Spitzenkräfte. Förderfähige Projekte erhalten Zuschüsse für Ausrüstungen sowie
eigenständige F&E-Fördermittel. Zudem werden produzierende Unternehmen
incentiviert, sobald deren realisierte Auslandsinvestitionen festgelegte
Schwellenwerte erreichen. Die sektorspezifischen Richtlinien sind ebenso konkret
wie wirkungsvoll: Unternehmen im Bereich integrierter Schaltkreise erhalten
finanzielle Unterstützung für die anfänglichen Tapeout-Kosten; förderfähige
Unternehmen der?Low-Altitude Economy" profitieren zeitlich befristet von
Mietzuschüssen; und produktions- sowie F&E-orientierte Robotikunternehmen, die
definierte Jahresumsatzschwellen erreichen, erhalten einmalige Prämien.
Die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang folgt der Entwicklungsphilosophie:?Die
Zone durch das Umfeld aufbauen, die Zone durch Technologie beleben und die Zone
durch intelligente Fertigung stärken". So treibt sie die industrielle
Modernisierung und die ganzheitliche Entwicklung der Region stetig voran. Die
Bildungs-, Gesundheits-, Handels- und Wohninfrastruktur innerhalb der Zone wird
kontinuierlich ausgebaut. Dazu zählen mehrere Grund- und weiterführende Schulen,
das im Bau befindliche?Yuhang District Hospital of Integrated Traditional
Chinese and Western Medicine", der kommerzielle Komplex Fangzheng Plaza sowie
bezugsfertige, speziell für Fachkräfte vorgesehene Mietwohnungen, die
Unternehmen und Nachwuchskräften umfassende Unterstützung bieten.
Derzeit entfaltet die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang dank der
kontinuierlichen Modernisierung ihres Verkehrsnetzes und der fortlaufenden
Optimierung ihres industriellen Ökosystems zunehmend die dynamische Entwicklung
der intelligenten Fertigung. Die Effekte industrieller Clusterbildung und
innovationsgetriebener Entwicklung verstärken sich stetig. Mit Blick auf die
Zukunft wird die Zone die Clusterbildung und die hochwertige Entwicklung
intelligenter Fertigungsindustrien weiter forcieren. Dies geschieht durch
gezielte Maßnahmen wie die Optimierung des Geschäftsumfelds, eine verstärkte
politische Steuerung sowie den Aufbau von Kooperationsplattformen. Damit rückt
das Ziel, eine Wirtschaftsentwicklungszone auf nationaler Ebene zu werden,
Schritt für Schritt in greifbare Nähe.
Quelle: Yuhang Economic Development Zone
Kontaktperson: Frau Li, Tel.: 86-10-63074558Â°