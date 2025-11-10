GNW-News: WISeSat et le Commandement de l'Espace des Forces armées suisses finalisent la phase pilote et préparent la mission de nouvelle génération WISeSat ...
Werte in diesem Artikel
^WISeSat und das Weltraumkommando der Schweizer Armee schließen die Pilotphase ab
und bereiten die nächste Generation der WISeSat 6U-Mission vor, geplant für
November 2026
Die Pilotphase bestätigt die wichtigsten technischen und operativen Grundlagen
für eine souveräne und sichere Schweizer Weltraumkommunikationsarchitektur.
Die 6U-Plattform der nächsten Generation soll die ersten Bausteine - vollständig
finanziert - der Roadmap von WISeSats Quantum Space Orbital Cloud (QSOC) bilden.
Genf und Bern, Schweiz - 13. April 2026 - WISeKey International Holding Ltd
(?WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein weltweit führendes Unternehmen in den
Bereichen Cybersicherheit, Blockchain und IoT, gab heute über seine
Weltraumtechnologie-Tochtergesellschaft WISeSat.Space (?WISeSat") und seine
Tochtergesellschaft für Halbleiter, PKI und Post-Quantum-Technologie SEALSQ Corp
(?SEALSQ") (NASDAQ: LAES) den Abschluss einer Pilotphase im Rahmen ihrer
strategischen Partnerschaft mit dem Raumfahrtkommando der Schweizer Armee
bekannt.
Die Zusammenarbeit, die 2022 initiiert und 2024 weiter verstärkt wurde,
konzentrierte sich auf die Bewertung technischer und operativer Bausteine, die
für eine zukünftige souveräne und quantenresistente
Weltraumkommunikationsinfrastruktur der Schweiz relevant sind.
https://uk.finance.yahoo.com/news/wisekey-swiss-armed-forces-sign-050000648.html
Während dieser Pilotphase führten WISeSat, SEALSQ und ihre Partner
Satellitenmissionen, Arbeiten zur Nutzlastintegration sowie Tests zur sicheren
Kommunikation durch, um Architekturoptionen, Einsatzkonzepte und zukünftige
Anwendungsfälle für Regierung und Verteidigung zu bewerten. Das Programm
lieferte technische Validierung und praktische Erkenntnisse für die nächste
Entwicklungsstufe.
WISeSat 6U - Die nächste Phase auf dem Weg zum QSOC
Aufbauend auf diesen Ergebnissen setzen WISeSat und das Swiss Space Command ihre
Partnerschaft fort. WISeSat bereitet derzeit eine 6U-Mission der nächsten
Generation vor, deren Start für das vierte Quartal 2026 geplant ist. Die neue
Plattform soll eine größere Flexibilität bei der Nutzlast, eine längere
Missionsdauer und ein breiteres Anwendungspotenzial für sichere Kommunikation
und andere souveräne Weltrauminfrastrukturanwendungen bieten.
Die ersten 15 6U-Satelliten der nächsten Generation, die bis 2027 geplant sind,
sollen die ersten Elemente der Quantum Space Orbital Cloud (?QSOC") von WISeSat
bilden. Es wird erwartet, dass WISeSat diese Satelliten sowie das zugehörige
Weltraum- und Bodensegment in Zusammenarbeit mit dem Swiss Space Command als
Teil seiner Programmarkitektur besitzen und betreiben wird, während SEALSQ
seinen Technologie-Stack für Quanten- und Cybersicherheit für ausgewählte
Ressourcen und Fähigkeiten der Konstellation bereitstellen soll.
Eine Plattform für das Schweizer New-Space-Ökosystem
Die neue 6U-Generation soll zudem als modulare In-Orbit-Plattform dienen, die es
Schweizer Raumfahrtunternehmen ermöglicht, ausgewählte Produkte, Subsysteme und
Anwendungen in einer realen Missionsumgebung zu testen und zu validieren und so
zum Schweizer Innovationsökosystem beizutragen.
Das Ziel von WISeSat ist es, einen praktischen Rahmen zu schaffen, durch den
aufstrebende Akteure des Schweizer New-Space-Sektors Zugang zu Flugerfahrung
erhalten, Entwicklungszyklen beschleunigen und Technologien demonstrieren
können, die für eine souveräne und sichere Weltrauminfrastruktur relevant sind.
QSOC-Roadmap bis 2033
Die 6U-Mission und die ersten 15 bis 2027 geplanten Satelliten sollen die ersten
Bausteine der QSOC-Roadmap von WISeSat bilden, wobei die volle Betriebsfähigkeit
derzeit für 2033 vorgesehen ist.
Im Zuge der Weiterentwicklung des Programms könnten zukünftige
Plattformgenerationen je nach technischer Validierung, Missionsprioritäten,
Finanzierung und Kundennachfrage ein breiteres Spektrum an Nutzlasten und
Diensten unterstützen. Dazu können sichere Kommunikationsnutzlasten,
fortschrittliche postquantenkryptografische Funktionen, souveräne Identitäts-
und Vertrauensinfrastruktur, Direct-to-Device-Konnektivität, optische
Kommunikation, ausgewählte Sensorfunktionen, Onboard-Verarbeitung, sichere
Datenspeicherung und andere digitale Infrastrukturdienste gehören.
Oberst Ludovic Monnerat, Kommandant des Weltraumkommandos der Schweizer Armee /
Luftwaffe, erklärte:?Der Abschluss dieser Pilotphase hat dazu beigetragen, die
technischen Möglichkeiten und operativen Überlegungen für die nächste
Entwicklungsstufe zu klären, unter anderem - für unser Kommando - im Hinblick
auf hochsichere weltraumgestützte Kommunikation. Die geplante 6U-Mission stellt
einen wichtigen nächsten Schritt dar, um zu beurteilen, wie sich souveräne und
sichere Weltraumfähigkeiten für die Schweiz weiterentwickeln könnten, und bietet
unserem Ökosystem gleichzeitig einzigartige Möglichkeiten, neue Technologien zu
testen und ausgereift zu machen."
Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, fügte hinzu:?Der Abschluss der
Pilotphase mit diesen Satelliten im Orbit ist ein Meilenstein, den nur wenige
Partnerschaften bei dieser technischen Komplexität innerhalb von zwei Jahren
erreichen. Er spiegelt das tiefe Vertrauen, die gemeinsame Vision und die
technische Exzellenz beider Teams wider. Mit dem bevorstehenden Start von
WISeSat 6U schlagen wir ein neues Kapitel im quantensicheren Weltraumprogramm
der Schweiz auf."
Über WISeSat.Space
Die WISeSat.Space AG leistet mit ihrer innovativen Satellitenkonstellation
Pionierarbeit für einen transformativen Ansatz in den Bereichen IoT-
Konnektivität und Überwachung des Klimawandels. Durch die Bereitstellung
kostengünstiger, sicherer und globaler D2D-Konnektivität ermöglicht WISeSat eine
breite Palette von Anwendungen, die Umweltüberwachung, Katastrophenmanagement
und nachhaltige Praktiken unterstützen. Die Integration von Satellitendaten in
fortschrittliche Klimamodelle verspricht, unser Verständnis des Klimawandels zu
verbessern und wirksame Strategien zur Bekämpfung seiner Auswirkungen zu
entwickeln. Da die Welt weiterhin mit den Herausforderungen des Klimawandels zu
kämpfen hat, sind Initiativen wie die IoT-Satellitenkonstellation von WISeSat
unerlässlich, um eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft zu
gestalten.
Über SEALSQ:
SEALSQ ist ein führender Innovator im Bereich von Hardware- und Softwarelösungen
für die Post-Quantum-Technologie. Unsere Technologie verbindet Halbleiter, PKI
(Public Key Infrastructure) und Provisioning-Services nahtlos miteinander, wobei
der strategische Schwerpunkt auf der Entwicklung modernster quantenresistenter
Kryptografie und Halbleiter liegt, die darauf ausgelegt sind, die dringenden
Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen, die durch Quantencomputer entstehen.
Mit dem Fortschritt der Quantencomputer werden traditionelle kryptografische
Methoden wie RSA und die Elliptische-Kurven-Kryptografie (ECC) zunehmend
anfällig.
SEALSQ leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung von Post-Quantum-Halbleitern,
die einen robusten, zukunftssicheren Schutz für sensible Daten in einer Vielzahl
von Anwendungsbereichen bieten, darunter Multi-Faktor-Authentifizierungstoken,
Smart Energy, medizinische und Gesundheitssysteme, Verteidigung, IT-
Netzwerkinfrastruktur, Automobilindustrie sowie industrielle Automatisierungs-
und Steuerungssysteme. Durch die Integration von Post-Quantum-Kryptografie in
unsere Halbleiterlösungen stellt SEALSQ sicher, dass Unternehmen vor
Quantenbedrohungen geschützt bleiben. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt,
kritische Systeme zu schützen und die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in
verschiedenen Branchen zu verbessern.
Weitere Informationen zu unseren Post-Quantum-Halbleitern und
Sicherheitslösungen finden Sie unter www.sealsq.com.
Über WISeKey
WISeKey International Holding Ltd (?WISeKey", SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein
weltweit führender Anbieter von Cybersicherheits-, Digital-Identity- und IoT-
Lösungsplattformen. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft mit Sitz in
der Schweiz über mehrere operative Tochtergesellschaften, die sich jeweils auf
bestimmte Aspekte des Technologieportfolios konzentrieren. Zu den
Tochtergesellschaften gehören (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), die sich auf
Halbleiter, PKI und Produkte der Post-Quantum-Technologie konzentriert, (ii)
WISeKey SA, die sich auf RoT- und PKI-Lösungen für sichere Authentifizierung und
Identifizierung im IoT, in der Blockchain und in der KI spezialisiert hat, (iii)
WISeSat AG, die sich auf Weltraumtechnologie für sichere
Satellitenkommunikation, insbesondere für IoT-Anwendungen, konzentriert, (iv)
die WISe.ART Corp, die sich auf vertrauenswürdige Blockchain-NFTs konzentriert
und den WISe.ART-Marktplatz für sichere NFT-Transaktionen betreibt, sowie (v)
die SEALCOIN AG, die sich auf das dezentrale physische Internet mit DePIN-
Technologie konzentriert und die Entwicklung der SEALCOIN-Plattform vorantreibt.
Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey bei, das Internet zu
sichern, und konzentriert sich dabei auf ihre jeweiligen Forschungs- und
Fachgebiete. Ihre Technologien lassen sich nahtlos in die umfassende WISeKey-
Plattform integrieren. WISeKey sichert digitale Identitätsökosysteme für
Personen und Objekte mithilfe von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit
über 1,6 Milliarden Mikrochips, die in verschiedenen IoT-Sektoren eingesetzt
sind, spielt WISeKey eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des?Internet of
Everything". Die Halbleiter des Unternehmens generieren wertvolle Big Data, die
bei der Analyse mit KI eine vorausschauende Vermeidung von Geräteausfällen
ermöglichen. Gestützt auf die kryptografische Root of Trust von OISTE/WISeKey
bietet WISeKey sichere Authentifizierung und Identifizierung für IoT-,
Blockchain- und KI-Anwendungen. Die WISeKey Root of Trust gewährleistet die
Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und Menschen. Weitere
Informationen zur strategischen Ausrichtung von WISeKey und seinen
Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com (http://www.wisekey.com).
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete
Aussagen bezüglich der WISeKey International Holding Ltd und ihrer
Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen unterliegen bestimmten bekannten und
unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder
die Erfolge der WISeKey International Holding Ltd wesentlich von den in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten
zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. WISeKey
International Holding Ltd stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur
Verfügung und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und ist
kein Emissionsprospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes
(?FinSA"), der Vorgängergesetzgebung des FinSA oder Werbung im Sinne des FinSA.
Anleger müssen sich auf ihre eigene Bewertung von WISeKey und dessen
Wertpapieren stützen, einschließlich der damit verbundenen Vorteile und Risiken.
Nichts in dieser Mitteilung stellt eine Zusage oder Zusicherung hinsichtlich der
zukünftigen Wertentwicklung von WISeKey dar und darf als solche herangezogen
werden.
Ansprechpartner für Presse und Investoren
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|WISeKey International Holding Ltd |WISeKey Investor Relations (US) |
|Company Contact: Carlos Moreira |The Equity Group Inc. |
|Chairman & CEO |Lena Cati |
|Tel: +41 22 594 3000 |Tel: +1 212 836-9611 |
|info@wisekey.com |lcati@theequitygroup.com |
|(https://www.globenewswire.com/Tracker?|(mailto:lcati@theequitygroup.com) |
|data=b- | |
|SqNuTxvhD9S_PIJ64nkBFgoJwPUAh21DNyJsc6E| |
|yPbEqg1G2r_p3AlfPSrfbD7YnN2UGfUlP9tqfeT| |
|- | |
|BMoyynTPX3DVxLtfDD2JsUUaZTdmnKZ9CvTqO85| |
|DL2k6TqxMa1uqjW4hbIz3GluPxnvWA6ko4tQSP5| |
|ifeUi_iBHCTReAGBWsrZZrROeCdKh0H5uYqjJdm| |
|pA8UlCgFxJGvSoRUiv7iWXyc94- | |
|csp78OZKvaUIM9LnlG6ZpRB0hrG68d9SIbCnek2| |
|DejAJYgiskivE8eJyMrcye9OzbqvfMno4QkQTya| |
|HBmyM0j58UH40_IWMCF7V07iXGNNRlRFEYyVll0| |
|B0drsVGCTymmvwT25Z4hPszP8HJ0w5jH9DXYO6o| |
|dpNH_rNkLvJ4FAPXR78TKgCbYKrTdwAf7tGA25M| |
|JoRwpM_6y05sfoymt66PRvj7CoPTGVwSv- | |
|PJ8Cwqt3Nz2ZZd5pz3BSNs83lKeXmsLTF3xbG4F| |
|oIZ1lLu6XP4MY1ljry_IUoWIjlw16opDzfFSaaS| |
|rkDv8o9krvLbS_N1Dbas7VYh4qf- | |
|0FveGJqASwDD- | |
|okJjMhmjHQtoGg1CQznq3kcQcJ26Ps5cE- | |
|X6WYd_mSBNG1kgNrSW0D5IHGqy4ptDS7USYNdbC| |
|W_vflqlkNlbknBTCGo4PrKWXxr_0g97ChIBvHFy| |
|dHDmOx7TMM5bNBsAYqZ) | |
+---------------------------------------+--------------------------------------+Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf WISeKey International B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WISeKey International B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent