GNW-News: WISeSat et le Commandement de l'Espace des Forces armées suisses finalisent la phase pilote et préparent la mission de nouvelle génération WISeSat ...

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^WISeSat und das Weltraumkommando der Schweizer Armee schließen die Pilotphase ab

und bereiten die nächste Generation der WISeSat 6U-Mission vor, geplant für

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November 2026

Die Pilotphase bestätigt die wichtigsten technischen und operativen Grundlagen

für eine souveräne und sichere Schweizer Weltraumkommunikationsarchitektur.

Die 6U-Plattform der nächsten Generation soll die ersten Bausteine - vollständig

finanziert - der Roadmap von WISeSats Quantum Space Orbital Cloud (QSOC) bilden.

Genf und Bern, Schweiz - 13. April 2026 - WISeKey International Holding Ltd

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(?WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein weltweit führendes Unternehmen in den

Bereichen Cybersicherheit, Blockchain und IoT, gab heute über seine

Weltraumtechnologie-Tochtergesellschaft WISeSat.Space (?WISeSat") und seine

Tochtergesellschaft für Halbleiter, PKI und Post-Quantum-Technologie SEALSQ Corp

(?SEALSQ") (NASDAQ: LAES) den Abschluss einer Pilotphase im Rahmen ihrer

strategischen Partnerschaft mit dem Raumfahrtkommando der Schweizer Armee

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bekannt.

Die Zusammenarbeit, die 2022 initiiert und 2024 weiter verstärkt wurde,

konzentrierte sich auf die Bewertung technischer und operativer Bausteine, die

für eine zukünftige souveräne und quantenresistente

Weltraumkommunikationsinfrastruktur der Schweiz relevant sind.

https://uk.finance.yahoo.com/news/wisekey-swiss-armed-forces-sign-050000648.html

Während dieser Pilotphase führten WISeSat, SEALSQ und ihre Partner

Satellitenmissionen, Arbeiten zur Nutzlastintegration sowie Tests zur sicheren

Kommunikation durch, um Architekturoptionen, Einsatzkonzepte und zukünftige

Anwendungsfälle für Regierung und Verteidigung zu bewerten. Das Programm

lieferte technische Validierung und praktische Erkenntnisse für die nächste

Entwicklungsstufe.

WISeSat 6U - Die nächste Phase auf dem Weg zum QSOC

Aufbauend auf diesen Ergebnissen setzen WISeSat und das Swiss Space Command ihre

Partnerschaft fort. WISeSat bereitet derzeit eine 6U-Mission der nächsten

Generation vor, deren Start für das vierte Quartal 2026 geplant ist. Die neue

Plattform soll eine größere Flexibilität bei der Nutzlast, eine längere

Missionsdauer und ein breiteres Anwendungspotenzial für sichere Kommunikation

und andere souveräne Weltrauminfrastrukturanwendungen bieten.

Die ersten 15 6U-Satelliten der nächsten Generation, die bis 2027 geplant sind,

sollen die ersten Elemente der Quantum Space Orbital Cloud (?QSOC") von WISeSat

bilden. Es wird erwartet, dass WISeSat diese Satelliten sowie das zugehörige

Weltraum- und Bodensegment in Zusammenarbeit mit dem Swiss Space Command als

Teil seiner Programmarkitektur besitzen und betreiben wird, während SEALSQ

seinen Technologie-Stack für Quanten- und Cybersicherheit für ausgewählte

Ressourcen und Fähigkeiten der Konstellation bereitstellen soll.

Eine Plattform für das Schweizer New-Space-Ökosystem

Die neue 6U-Generation soll zudem als modulare In-Orbit-Plattform dienen, die es

Schweizer Raumfahrtunternehmen ermöglicht, ausgewählte Produkte, Subsysteme und

Anwendungen in einer realen Missionsumgebung zu testen und zu validieren und so

zum Schweizer Innovationsökosystem beizutragen.

Das Ziel von WISeSat ist es, einen praktischen Rahmen zu schaffen, durch den

aufstrebende Akteure des Schweizer New-Space-Sektors Zugang zu Flugerfahrung

erhalten, Entwicklungszyklen beschleunigen und Technologien demonstrieren

können, die für eine souveräne und sichere Weltrauminfrastruktur relevant sind.

QSOC-Roadmap bis 2033

Die 6U-Mission und die ersten 15 bis 2027 geplanten Satelliten sollen die ersten

Bausteine der QSOC-Roadmap von WISeSat bilden, wobei die volle Betriebsfähigkeit

derzeit für 2033 vorgesehen ist.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Programms könnten zukünftige

Plattformgenerationen je nach technischer Validierung, Missionsprioritäten,

Finanzierung und Kundennachfrage ein breiteres Spektrum an Nutzlasten und

Diensten unterstützen. Dazu können sichere Kommunikationsnutzlasten,

fortschrittliche postquantenkryptografische Funktionen, souveräne Identitäts-

und Vertrauensinfrastruktur, Direct-to-Device-Konnektivität, optische

Kommunikation, ausgewählte Sensorfunktionen, Onboard-Verarbeitung, sichere

Datenspeicherung und andere digitale Infrastrukturdienste gehören.

Oberst Ludovic Monnerat, Kommandant des Weltraumkommandos der Schweizer Armee /

Luftwaffe, erklärte:?Der Abschluss dieser Pilotphase hat dazu beigetragen, die

technischen Möglichkeiten und operativen Überlegungen für die nächste

Entwicklungsstufe zu klären, unter anderem - für unser Kommando - im Hinblick

auf hochsichere weltraumgestützte Kommunikation. Die geplante 6U-Mission stellt

einen wichtigen nächsten Schritt dar, um zu beurteilen, wie sich souveräne und

sichere Weltraumfähigkeiten für die Schweiz weiterentwickeln könnten, und bietet

unserem Ökosystem gleichzeitig einzigartige Möglichkeiten, neue Technologien zu

testen und ausgereift zu machen."

Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, fügte hinzu:?Der Abschluss der

Pilotphase mit diesen Satelliten im Orbit ist ein Meilenstein, den nur wenige

Partnerschaften bei dieser technischen Komplexität innerhalb von zwei Jahren

erreichen. Er spiegelt das tiefe Vertrauen, die gemeinsame Vision und die

technische Exzellenz beider Teams wider. Mit dem bevorstehenden Start von

WISeSat 6U schlagen wir ein neues Kapitel im quantensicheren Weltraumprogramm

der Schweiz auf."

Über WISeSat.Space

Die WISeSat.Space AG leistet mit ihrer innovativen Satellitenkonstellation

Pionierarbeit für einen transformativen Ansatz in den Bereichen IoT-

Konnektivität und Überwachung des Klimawandels. Durch die Bereitstellung

kostengünstiger, sicherer und globaler D2D-Konnektivität ermöglicht WISeSat eine

breite Palette von Anwendungen, die Umweltüberwachung, Katastrophenmanagement

und nachhaltige Praktiken unterstützen. Die Integration von Satellitendaten in

fortschrittliche Klimamodelle verspricht, unser Verständnis des Klimawandels zu

verbessern und wirksame Strategien zur Bekämpfung seiner Auswirkungen zu

entwickeln. Da die Welt weiterhin mit den Herausforderungen des Klimawandels zu

kämpfen hat, sind Initiativen wie die IoT-Satellitenkonstellation von WISeSat

unerlässlich, um eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft zu

gestalten.

Über SEALSQ:

SEALSQ ist ein führender Innovator im Bereich von Hardware- und Softwarelösungen

für die Post-Quantum-Technologie. Unsere Technologie verbindet Halbleiter, PKI

(Public Key Infrastructure) und Provisioning-Services nahtlos miteinander, wobei

der strategische Schwerpunkt auf der Entwicklung modernster quantenresistenter

Kryptografie und Halbleiter liegt, die darauf ausgelegt sind, die dringenden

Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen, die durch Quantencomputer entstehen.

Mit dem Fortschritt der Quantencomputer werden traditionelle kryptografische

Methoden wie RSA und die Elliptische-Kurven-Kryptografie (ECC) zunehmend

anfällig.

SEALSQ leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung von Post-Quantum-Halbleitern,

die einen robusten, zukunftssicheren Schutz für sensible Daten in einer Vielzahl

von Anwendungsbereichen bieten, darunter Multi-Faktor-Authentifizierungstoken,

Smart Energy, medizinische und Gesundheitssysteme, Verteidigung, IT-

Netzwerkinfrastruktur, Automobilindustrie sowie industrielle Automatisierungs-

und Steuerungssysteme. Durch die Integration von Post-Quantum-Kryptografie in

unsere Halbleiterlösungen stellt SEALSQ sicher, dass Unternehmen vor

Quantenbedrohungen geschützt bleiben. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt,

kritische Systeme zu schützen und die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in

verschiedenen Branchen zu verbessern.

Weitere Informationen zu unseren Post-Quantum-Halbleitern und

Sicherheitslösungen finden Sie unter www.sealsq.com.

Über WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (?WISeKey", SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein

weltweit führender Anbieter von Cybersicherheits-, Digital-Identity- und IoT-

Lösungsplattformen. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft mit Sitz in

der Schweiz über mehrere operative Tochtergesellschaften, die sich jeweils auf

bestimmte Aspekte des Technologieportfolios konzentrieren. Zu den

Tochtergesellschaften gehören (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), die sich auf

Halbleiter, PKI und Produkte der Post-Quantum-Technologie konzentriert, (ii)

WISeKey SA, die sich auf RoT- und PKI-Lösungen für sichere Authentifizierung und

Identifizierung im IoT, in der Blockchain und in der KI spezialisiert hat, (iii)

WISeSat AG, die sich auf Weltraumtechnologie für sichere

Satellitenkommunikation, insbesondere für IoT-Anwendungen, konzentriert, (iv)

die WISe.ART Corp, die sich auf vertrauenswürdige Blockchain-NFTs konzentriert

und den WISe.ART-Marktplatz für sichere NFT-Transaktionen betreibt, sowie (v)

die SEALCOIN AG, die sich auf das dezentrale physische Internet mit DePIN-

Technologie konzentriert und die Entwicklung der SEALCOIN-Plattform vorantreibt.

Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey bei, das Internet zu

sichern, und konzentriert sich dabei auf ihre jeweiligen Forschungs- und

Fachgebiete. Ihre Technologien lassen sich nahtlos in die umfassende WISeKey-

Plattform integrieren. WISeKey sichert digitale Identitätsökosysteme für

Personen und Objekte mithilfe von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit

über 1,6 Milliarden Mikrochips, die in verschiedenen IoT-Sektoren eingesetzt

sind, spielt WISeKey eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des?Internet of

Everything". Die Halbleiter des Unternehmens generieren wertvolle Big Data, die

bei der Analyse mit KI eine vorausschauende Vermeidung von Geräteausfällen

ermöglichen. Gestützt auf die kryptografische Root of Trust von OISTE/WISeKey

bietet WISeKey sichere Authentifizierung und Identifizierung für IoT-,

Blockchain- und KI-Anwendungen. Die WISeKey Root of Trust gewährleistet die

Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten und Menschen. Weitere

Informationen zur strategischen Ausrichtung von WISeKey und seinen

Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com (http://www.wisekey.com).

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete

Aussagen bezüglich der WISeKey International Holding Ltd und ihrer

Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen unterliegen bestimmten bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder

die Erfolge der WISeKey International Holding Ltd wesentlich von den in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. WISeKey

International Holding Ltd stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur

Verfügung und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und ist

kein Emissionsprospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes

(?FinSA"), der Vorgängergesetzgebung des FinSA oder Werbung im Sinne des FinSA.

Anleger müssen sich auf ihre eigene Bewertung von WISeKey und dessen

Wertpapieren stützen, einschließlich der damit verbundenen Vorteile und Risiken.

Nichts in dieser Mitteilung stellt eine Zusage oder Zusicherung hinsichtlich der

zukünftigen Wertentwicklung von WISeKey dar und darf als solche herangezogen

werden.

Ansprechpartner für Presse und Investoren

+---------------------------------------+--------------------------------------+

|WISeKey International Holding Ltd |WISeKey Investor Relations (US) |

|Company Contact: Carlos Moreira |The Equity Group Inc. |

|Chairman & CEO |Lena Cati |

|Tel: +41 22 594 3000 |Tel: +1 212 836-9611 |

|info@wisekey.com |lcati@theequitygroup.com |

|(https://www.globenewswire.com/Tracker?|(mailto:lcati@theequitygroup.com) |

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