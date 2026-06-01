GNW-News: Workvivo präsentiert Workvivo HQ: Die KI-native digitale Zentrale für alle Mitarbeiter

^CORK, Irland, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workvivo by Zoom

(https://www.workvivo.com/) hat heute Workvivo HQ (https://www.workvivo.com/hq)

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vorgestellt - eine KI-native digitale Zentrale, die Kommunikation, Wissen und

Handlungsfähigkeit auf einer intelligenten Plattform vereint. Workvivo HQ wurde

für alle Beschäftigten entwickelt - von Mitarbeitern mit Kundenkontakt bis hin

zu Büroteams - und bietet jedem Unternehmen einen zentralen Ort, an dem Aufgaben

effizient erledigt werden können.

Die Einführung von Workvivo HQ erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt:

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Unternehmen investieren zunehmend in KI und suchen nach verlässlichen

Möglichkeiten, das Potenzial dieser Technologien für ihre gesamte Belegschaft

nutzbar zu machen. Die auf der KI-Technologie von Zoom basierende Plattform

schafft eine zentrale, intelligente Schaltstelle. Hier können Angestellte ihren

Arbeitstag beginnen, benötigte Informationen finden, Aufgaben erledigen und auf

dem Laufenden bleiben - ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu

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müssen. Indem Workvivo HQ KI direkt in den täglichen Arbeitsablauf integriert,

hilft es Unternehmen, die Lücke zwischen KI-Investitionen und dem tatsächlichen

Nutzen für die Mitarbeiter zu schließen.

?Jeder Mitarbeiter verdient eine eigene Zentrale", sagt John Goulding, CEO und

Mitgründer von Workvivo.?Die Zukunft der Arbeit ist nicht einfach ein weiteres

KI-Tool. Es ist ein Mitarbeitererlebnis, bei dem Kommunikation, Wissen und KI

nahtlos ineinandergreifen. Workvivo HQ bietet Unternehmen die digitale Zentrale

für das KI-Zeitalter: einen Ort, an dem alle Mitarbeiter Antworten finden, aktiv

handeln und mit dem verbunden bleiben können, was für sie am wichtigsten ist."

Eine neue Ära für die Employee Experience: Arbeit braucht ein Zuhause

Die Einführung von Workvivo HQ markiert die bedeutendste Weiterentwicklung der

Workvivo-Plattform seit der Übernahme durch Zoom im Jahr 2023 und stellt einen

wichtigen Schritt für die Employee Experience im KI-Zeitalter dar. Dies spiegelt

ein grundlegendes Umdenken in Unternehmen in Bezug auf die Employee Experience

wider: weg von einer reinen Plattform für Kommunikation und Engagement hin zu

einem echten Fundament für Produktivität, Wissen und KI-gestützte Arbeit.

Workvivo HQ basiert auf der KI von Zoom und dessen föderiertem Ansatz -

derselben Grundlage, auf der auch ZoomMate (https://news.zoom.com/zoom-launches-

zoommate/) aufbaut, das neben eigenen KI-Modellen auch Modelle führender KI-

Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und weiterer Anbieter nutzt. Intelligenz ist

dabei fest in die Employee Experience integriert, sodass KI zu einem natürlichen

Bestandteil des Arbeitsalltags wird und nicht nur eine weitere isolierte

Anwendung darstellt.

Mit Workvivo HQ können Mitarbeiter:

* schnell auf Unternehmenswissen, Richtlinien, Dokumente und Fachwissen

zugreifen

* mithilfe KI-gestützter People Intelligence Mitarbeiterstimmungen und

Entwicklungen im Arbeitsumfeld besser verstehen

* durch KI-generierte Zusammenfassungen, Rückblicke und personalisierte

Updates stets informiert bleiben

* Kommunikationsinhalte, Ankündigungen und weitere Inhalte mithilfe KI-

gestützter Schreibunterstützung schneller erstellen

* Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsumfeld - vom operativen Einsatz bis

zum Büro - über personalisierte KI-Erlebnisse erreichen

* mit dem HQ Agent Fragen direkt in erledigte Aufgaben umwandeln und

systemübergreifend aktiv werden

Einführung des HQ Agent

Workvivo hat zudem den HQ Agent vorgestellt - eine agentenbasierte KI-Ebene, die

die Funktionen von Workvivo HQ über die Plattform hinaus erweitert und

Mitarbeiter mit der gesamten Unternehmens-IT-Landschaft verbindet.

Durch die Anbindung an mehr als 60 Unternehmenssysteme - darunter Gmail, Google

Drive, Jira, Salesforce, ServiceNow, Workday und weitere Geschäftsanwendungen -

kann der HQ Agent Anfragen verstehen, Informationen abrufen, Arbeitsabläufe

systemübergreifend koordinieren und Aufgaben im Namen der Mitarbeiter ausführen.

Während Workvivo HQ Mitarbeitern hilft zu kommunizieren und Antworten zu finden,

unterstützt der HQ Agent sie dabei, diese Erkenntnisse unmittelbar umzusetzen.

?Als wir mit der Entwicklung von Workvivo HQ begannen, haben wir uns nicht bloß

gefragt, wie wir mehr KI an den Arbeitsplatz bringen können. Wir haben uns

vielmehr gefragt, wie wir die Arbeit einfacher gestalten können", erklärt Andrea

Graham, Head of Product and Engineering bei Workvivo.?Das Ergebnis ist eine

Nutzererfahrung, die Kommunikation, Wissen und Handlungsfähigkeit an einem Ort

vereint. So verbringen Mitarbeiter weniger Zeit mit der Suche nach Informationen

und mehr Zeit mit sinnvoller, wertschöpfender Arbeit."

Entwickelt für die unternehmensweite KI-Einführung

Heute bedient Workvivo weltweit mehr als 10 Millionen Nutzer und genießt das

Vertrauen von mehr als 1.300 Organisationen in über 200 Ländern und Regionen.

Dank branchenführender Nutzungs- und Engagementraten ist Workvivo hervorragend

positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI erfolgreich in ihre

Arbeitsabläufe und ihre gesamte Belegschaft zu integrieren.

Workvivo HQ vereint zudem die Funktionen von Seer by Workvivo

(https://www.workvivo.com/newsroom/workvivo-launches-seer/) und integriert

Employee Listening sowie People Intelligence direkt in die Employee Experience.

Durch die Kombination von Kommunikation, Einblicken in die Belegschaft und KI

auf einer einzigen Plattform gewinnen Unternehmen ein tieferes Verständnis für

die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter. Gleichzeitig erhalten Führungskräfte die

Werkzeuge, um Engagement zu fördern, Veränderungsprozesse zu begleiten und

fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Die Markteinführung erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen danach streben,

die KI-Nutzung in einer immer diverseren Belegschaft zu skalieren. Eine neue,

von Workvivo in Auftrag gegebene Studie,?The Frontline AI Gap"

(https://ai.workvivo.com/)**, offenbart deutliche Unterschiede bei der KI-

Nutzung am Arbeitsplatz: 62 % der Büroangestellten gaben an, KI regelmäßig oder

gelegentlich zu nutzen, verglichen mit nur 32 % der Mitarbeiter im operativen

Bereich.

Im Gegensatz zu vielen KI-Lösungen für Unternehmen, die sich primär an

Büroangestellte richten, bietet Workvivo HQ eine umfassende KI-gestützte

Nutzererfahrung auf Desktop- und Mobilgeräten. Dadurch können Unternehmen diese

Lücke schließen und die Vorteile von KI allen Mitarbeitern zugänglich machen -

einschließlich Beschäftigten im operativen Bereich und Mitarbeitern ohne festen

Büroarbeitsplatz.

?Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen, werden diejenigen sein, die sie für

alle Mitarbeiter nützlich, zugänglich und relevant machen", sagt Goulding.?Die

KI-Transformation darf nicht auf Wissensarbeiter beschränkt bleiben. Sie muss

die gesamte Belegschaft erreichen. Workvivo HQ wurde entwickelt, um genau das

möglich zu machen."

Weitere Informationen zu Workvivo HQ finden Sie unter www.workvivo.com/hq

(https://www.workvivo.com/hq).

**Im Jahr 2026 beauftragte Workvivo das unabhängige Marktforschungsunternehmen

TrendCandy mit einer Befragung von 4.736 Mitarbeitern aus operativen und

Bürobereichen in verschiedenen Branchen und Ländern. Die Befragten wurden über

ausgewählte globale B2B-Stichprobenpanels rekrutiert und überprüft. Dabei kamen

Qualitätskontrollen wie doppelte Überprüfung, Doppelblind-Rekrutierung,

Interaktionsqualitätsprüfungen, Randomisierung und andere bewährte methodische

Verfahren zum Einsatz.

Über Workvivo by Zoom

Workvivo by Zoom ist die marktführende KI-native Employee-Experience-Plattform

für globale Unternehmen. Sie vereint Kommunikation, Engagement, Wissen und

People Intelligence auf einer Mobile-First-Plattform, bei der der Mensch und die

schnelle Akzeptanz vom ersten Tag an im Mittelpunkt stehen. Durch die

Orchestrierung der Employee Experience über verschiedene Kanäle und Systeme

hinweg unterstützt Workvivo Unternehmen dabei, klar zu kommunizieren, mithilfe

von KI schnell Antworten bereitzustellen und Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen

im großen Maßstab umzusetzen.

Ausgezeichnet als?Leader" im Report The Forrester Wave(TM): Intranet Platforms,

als?Leader" im Gartner® Magic Quadrant(TM) for Intranet Packaged Solutions sowie

als?Customers' Choice" bei Gartner Peer Insights(TM), unterstützt Workvivo

weltweit über 10 Millionen Nutzer bei führenden globalen Marken wie Amazon,

Delta, Motherson, White Castle, Heineken, Bupa, Ryanair und Verizon. Workvivo

wurde 2017 gegründet, 2023 von Zoom übernommen und definiert kontinuierlich neu,

wie Unternehmen ihre Belegschaft vernetzen und strategisch ausrichten. Weitere

Informationen finden Sie unter http://www.workvivo.com

(http://www.workvivo.com/).

Medienkontakt

Vineetha Pathrose

press@workvivo.comÂ°