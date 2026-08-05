GNW-News: World Dairy Congress 2026: Yili Group setzt Impulse für Innovation, Partnerschaften und ein nachhaltiges globales Ökosystem der Milchwirtschaft
^HOHHOT, China, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. August wurde der World
Dairy Congress 2026 in Hohhot in der Inneren Mongolei eröffnet. Die von der Yili
Group ausgerichtete Veranstaltung stand ganz im Zeichen des
Mottos Technologiegetrieben, partnerschaftlich ausgerichtet - gemeinsam ein
nachhaltiges globales Ökosystem der Milchwirtschaft gestalten. Der hochrangig
besetzte Kongress brachte führende Vertreter internationaler Branchenverbände,
renommierte Wissenschaftler sowie Spitzenkräfte aus der gesamten globalen
Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft zusammen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5497/eng)
Hohhot offiziell als?Welthauptstadt der Milchwirtschaft" ausgezeichnet
Im Rahmen der Eröffnungsfeier verlieh die International Union of Food Science
and Technology (IUFoST) der Stadt Hohhot offiziell die Auszeichnung
?Welthauptstadt der Milchwirtschaft" und überreichte eine entsprechende
Gedenkplakette.
In ihrer Ansprache betonte Dr. Pavinee Chinachoti, Executive President der
IUFoST, dass diese Ehrung das langjährige Engagement der Stadt für die
Weiterentwicklung der Milchwirtschaft würdige. Zugleich solle die Auszeichnung
richtungsweisende Unternehmen wie die Yili Group dazu ermutigen, die weltweite
Gesundheits- und Ernährungswirtschaft weiter voranzubringen und eine Zukunft zu
gestalten, die von technologischer Innovationskraft und gemeinsamem Erfolg
geprägt ist.
Gemeinsame Werte schaffen, partnerschaftlich Zukunft gestalten
Pan Gang, Chairman und President der Yili Group, hielt auf dem Kongress eine
Grundsatzrede mit dem Titel Gemeinsame Werte, gegenseitige Harmonie - Aufbau
eines neuen globalen Milchwirtschaftsökosystems.
Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen - darunter der rasante
technologische Wandel, die Neuordnung internationaler Lieferketten, der
Klimawandel sowie sich wandelnde Verbraucherbedürfnisse - erläuterte Pan Gang
die strategische Ausrichtung der Yili Group. Er betonte, dass die Aufgabe der
Milchwirtschaft weit über die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln
hinausgehe. Ihr Ziel sei es, die Vision von?World Integrally Sharing Health"
Wirklichkeit werden zu lassen. Mit Blick auf den tiefgreifenden Wandel der
Branche formulierte er Chinas Antwort auf die Herausforderungen der globalen
Milchwirtschaft und rief alle Partner dazu auf, gemeinsam neue Wege zu
beschreiten, die auf gemeinsamen Werten und partnerschaftlicher Zusammenarbeit
beruhen.
Pan Gang unterstrich, dass bahnbrechende Innovationen nicht im Alleingang
entstehen. Die Yili Group bündele deshalb das Know-how der internationalen
Milchwirtschaft und baue daraus ein leistungsfähiges globales
Innovationsnetzwerk auf. Mit Blick auf die digitale Transformation erklärte er,
dass digitale Intelligenz kein isolierter Ansatz sei, sondern das Ergebnis einer
durchgängigen Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Vor diesem
Hintergrund treibt die Yili Group die vertikale und horizontale Integration
konsequent voran, um ein umfassendes digital-intelligentes Ökosystem über die
gesamte Wertschöpfungskette hinweg aufzubauen. Abschließend lud Pan Gang Partner
aus aller Welt dazu ein, gemeinsam Werte zu schaffen und die Zukunft der
Milchwirtschaft partnerschaftlich zu gestalten. Auf diese Weise könne die
Branche einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Grundlagen der menschlichen
Gesundheit zu stärken und das Wohlergehen der Menschen weltweit nachhaltig zu
fördern.
Vorstellung bahnbrechender Innovationen
Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden außerdem das China (Global) Dairy Data
Intelligent Hub sowie die Global Dairy High-Quality Datasets Factory offiziell
vorgestellt.
Darüber hinaus präsentierte das China National Technology Innovation Center for
Dairy (NTICD) seine zehn bedeutendsten Innovationserfolge des Jahres 2026. Diese
umfassen unter anderem Fortschritte in der Milchkuhzucht, Technologien zur
Reduzierung und Substitution von Futtermitteln, probiotische Stämme für die
Muttermilchforschung, die industrielle Herstellung von Lactoferrin, intelligente
End-to-End-Inspektionssysteme sowie Lösungen für ein hochwertiges
Verpackungsrecycling. Mit diesen technologischen Fortschritten unterstreicht die
Branche ihren klaren Anspruch, die hochwertige und nachhaltige Entwicklung der
globalen Milchwirtschaft langfristig voranzutreiben.
Quelle: Yili Group
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