GNW-News: World Dairy Congress 2026: Yili Group setzt Impulse für Innovation, Partnerschaften und ein nachhaltiges globales Ökosystem der Milchwirtschaft

05.08.26 09:59 Uhr

^HOHHOT, China, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. August wurde der World

Dairy Congress 2026 in Hohhot in der Inneren Mongolei eröffnet. Die von der Yili

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Group ausgerichtete Veranstaltung stand ganz im Zeichen des

Mottos Technologiegetrieben, partnerschaftlich ausgerichtet - gemeinsam ein

nachhaltiges globales Ökosystem der Milchwirtschaft gestalten. Der hochrangig

besetzte Kongress brachte führende Vertreter internationaler Branchenverbände,

renommierte Wissenschaftler sowie Spitzenkräfte aus der gesamten globalen

Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft zusammen.

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Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5497/eng)

Hohhot offiziell als?Welthauptstadt der Milchwirtschaft" ausgezeichnet

Im Rahmen der Eröffnungsfeier verlieh die International Union of Food Science

and Technology (IUFoST) der Stadt Hohhot offiziell die Auszeichnung

?Welthauptstadt der Milchwirtschaft" und überreichte eine entsprechende

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Gedenkplakette.

In ihrer Ansprache betonte Dr. Pavinee Chinachoti, Executive President der

IUFoST, dass diese Ehrung das langjährige Engagement der Stadt für die

Weiterentwicklung der Milchwirtschaft würdige. Zugleich solle die Auszeichnung

richtungsweisende Unternehmen wie die Yili Group dazu ermutigen, die weltweite

Gesundheits- und Ernährungswirtschaft weiter voranzubringen und eine Zukunft zu

gestalten, die von technologischer Innovationskraft und gemeinsamem Erfolg

geprägt ist.

Gemeinsame Werte schaffen, partnerschaftlich Zukunft gestalten

Pan Gang, Chairman und President der Yili Group, hielt auf dem Kongress eine

Grundsatzrede mit dem Titel Gemeinsame Werte, gegenseitige Harmonie - Aufbau

eines neuen globalen Milchwirtschaftsökosystems.

Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen - darunter der rasante

technologische Wandel, die Neuordnung internationaler Lieferketten, der

Klimawandel sowie sich wandelnde Verbraucherbedürfnisse - erläuterte Pan Gang

die strategische Ausrichtung der Yili Group. Er betonte, dass die Aufgabe der

Milchwirtschaft weit über die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln

hinausgehe. Ihr Ziel sei es, die Vision von?World Integrally Sharing Health"

Wirklichkeit werden zu lassen. Mit Blick auf den tiefgreifenden Wandel der

Branche formulierte er Chinas Antwort auf die Herausforderungen der globalen

Milchwirtschaft und rief alle Partner dazu auf, gemeinsam neue Wege zu

beschreiten, die auf gemeinsamen Werten und partnerschaftlicher Zusammenarbeit

beruhen.

Pan Gang unterstrich, dass bahnbrechende Innovationen nicht im Alleingang

entstehen. Die Yili Group bündele deshalb das Know-how der internationalen

Milchwirtschaft und baue daraus ein leistungsfähiges globales

Innovationsnetzwerk auf. Mit Blick auf die digitale Transformation erklärte er,

dass digitale Intelligenz kein isolierter Ansatz sei, sondern das Ergebnis einer

durchgängigen Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Vor diesem

Hintergrund treibt die Yili Group die vertikale und horizontale Integration

konsequent voran, um ein umfassendes digital-intelligentes Ökosystem über die

gesamte Wertschöpfungskette hinweg aufzubauen. Abschließend lud Pan Gang Partner

aus aller Welt dazu ein, gemeinsam Werte zu schaffen und die Zukunft der

Milchwirtschaft partnerschaftlich zu gestalten. Auf diese Weise könne die

Branche einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Grundlagen der menschlichen

Gesundheit zu stärken und das Wohlergehen der Menschen weltweit nachhaltig zu

fördern.

Vorstellung bahnbrechender Innovationen

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden außerdem das China (Global) Dairy Data

Intelligent Hub sowie die Global Dairy High-Quality Datasets Factory offiziell

vorgestellt.

Darüber hinaus präsentierte das China National Technology Innovation Center for

Dairy (NTICD) seine zehn bedeutendsten Innovationserfolge des Jahres 2026. Diese

umfassen unter anderem Fortschritte in der Milchkuhzucht, Technologien zur

Reduzierung und Substitution von Futtermitteln, probiotische Stämme für die

Muttermilchforschung, die industrielle Herstellung von Lactoferrin, intelligente

End-to-End-Inspektionssysteme sowie Lösungen für ein hochwertiges

Verpackungsrecycling. Mit diesen technologischen Fortschritten unterstreicht die

Branche ihren klaren Anspruch, die hochwertige und nachhaltige Entwicklung der

globalen Milchwirtschaft langfristig voranzutreiben.

Quelle: Yili Group

Nur für Medienanfragen: Ansprechpartner: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°