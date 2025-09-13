GNW-News: Wowza und SVTA starten gemeinsames Zertifizierungsprogramm zu den Grundlagen von Streaming-Medien auf der IBC 2025
^DENVER und FREMONT, Kalifornien, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der IBC
2025 stellen Wowza (https://www.wowza.com/), ein führendes Unternehmen im
Bereich Videostreaming-Technologie, und die Streaming Video Technology Alliance
(SVTA) (https://www.svta.org/), der globale technische Verband zur Förderung der
Bereitstellung von Streaming-Videos, das erste Streaming Media Fundamentals
Certification Program der Branche vor. Dabei handelt es sich um einen
elfteiligen Kurs, der Fachleuten die grundlegenden Fähigkeiten vermittelt, die
sie für eine erfolgreiche Karriere im Bereich Streaming-Medien benötigen. Dieses
Zertifizierungsprogramm wird über die SVTA University
(https://university.svta.org/) angeboten.
Das Programm bietet einen strukturierten Lernpfad, der sowohl technische als
auch nicht-technische Aspekte von Streaming-Medien abdeckt:
* Kernkonzepte: Unterschiede zwischen Live- und On-Demand-Streaming, Streaming
und Download sowie wichtige Protokolle wie RTMP, HLS und MPEG-DASH.
* Technische Grundlagen: Kodierung, Komprimierung und Latenzmanagement.
* Neue Trends: Optimierung der Erlebnisqualität, neue Videoplayer und -formate
sowie KI-gestützte Arbeitsabläufe.
?Dieses Programm befasst sich mit dem, was wir branchenübergreifend täglich
sehen: Video ist unverzichtbar, aber die Fähigkeiten, es zuverlässig und
skalierbar zu machen, waren bisher einfach nicht vorhanden", sagt Krish Kumar,
CEO von Wowza.?Unternehmensanwendungen generieren jetzt viermal mehr Videodaten
als noch vor 18 Monaten, wobei die Anzahl der Streams im Vergleich zum Vorjahr
um mehr als 20 % zunimmt. Ohne strukturierte Schulungen tun sich Unternehmen
schwer, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Diese Zertifizierung schließt
diese Lücke."
Da Video mittlerweile in unternehmenskritische Arbeitsabläufe in den Bereichen
Überwachung, Gesundheitswesen, Transport und Unterhaltung integriert ist, ist
der Mangel an ausgebildeten Videoingenieuren zu einem erheblichen
Wachstumshindernis geworden. Die meisten Fachleute sind Autodidakten, sodass
Unternehmen bei komplexen Protokollen und Compliance-Anforderungen auf
improvisierte Lösungen angewiesen sind.
Der erste Kurs des Zertifizierungsprogramms, Streaming Media Fundamentals
(https://university.svta.org/courses/streaming-media-fundamentals/), ist jetzt
kostenlos an der SVTA University verfügbar. Weitere Kurse im Rahmen des
Zertifizierungsprogramms werden in den kommenden Monaten starten. Für jeden Kurs
ist eine bestandene Abschlussprüfung erforderlich, um zum nächsten Kurs zu
gelangen. Wowza und die SVTA prüfen derzeit eine persönliche Abschlussprüfung
zum Abschluss des Zertifizierungsprogramms. Einzelheiten dazu werden zu einem
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
?Streaming ist nicht länger optional - es ist für Medien, Unternehmen und
Unterhaltung unerlässlich", fügt Jason Thibeault, CEO der SVTA, hinzu.?Durch
die Kombination der führenden Rolle der SVTA im Bereich von Standards mit der
technischen Expertise von Wowza bietet diese Zertifizierung Fachleuten einen
anerkannten Weg und gibt Unternehmen das Vertrauen, dass ihre Teams die
geforderten Leistungen erbringen können."
Diese Initiative ist die erste einer Reihe geplanter Zertifizierungsangebote von
Wowza und der SVTA, die professionelle Standards und technisches Fachwissen im
gesamten Streaming-Ökosystem voranbringen sollen.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie hier
(https://university.svta.org/courses/streaming-media-fundamentals).
Weitere Informationen zur Präsenz von Wowza auf der IBC 2025 finden Sie unter
wowza.com/ibc2025 (https://www.wowza.com/ibc2025). Um während der Show ein
Treffen mit dem Team zu vereinbaren, klicken Sie hier
(https://info.wowza.com/ibc-book-a-meeting).
Über Wowza
Wowza bietet flexible Videoinfrastrukturlösungen, die Live- und On-Demand-
Erlebnisse in den Bereichen Überwachung, Veranstaltungen, Unterhaltung und mehr
ermöglichen. Wowza genießt das Vertrauen von Entwicklern sowie technischen Teams
weltweit und zeichnet sich durch seine unübertroffene Bereitstellungskontrolle,
Zuverlässigkeit sowie Erweiterbarkeit aus. Ob Streaming aus Air-Gapped-
Netzwerken oder einer Hyperscale-Cloud - Kunden verlassen sich auf Wowza, um
skalierbare Videos in die anspruchsvollsten Umgebungen einzubetten, ohne
Kompromisse bei der Anpassung oder Kontrolle eingehen zu müssen. Mit speziell
entwickelten Tools, umfassender Protokollunterstützung und fachkundiger
technischer Unterstützung hilft Wowza Teams beim Aufbau von Video-
Arbeitsabläufen, die einfach funktionieren, egal wo Videos benötigt werden.
Über die Streaming Video Technology Alliance (SVTA)
Die SVTA ist ein globaler technischer Verband, der sich der Bewältigung
kritischer Herausforderungen bei der Bereitstellung von qualitativ hochwertigem
Streaming-Video in großem Maßstab widmet. Die Allianz bietet ein neutrales Forum
für die Zusammenarbeit im gesamten Video-Ökosystem und erstellt technische
Spezifikationen, bewährte Verfahren, Schulungsprogramme sowie Softwarecode, die
allen kostenlos zur Verfügung stehen.
Über die SVTA University
Die SVTA University ist der Bildungszweig der SVTA. Die Universität steht allen
offen, nicht nur SVTA-Mitgliedern, und bietet Bildungsinhalte wie
Konferenzberichte und Webinare, Kurse (sowohl im eigenen Tempo als auch mit
Dozenten) und andere nützliche Ressourcen. Auf die SVTA University kann unter
https://university.svta.org (https://university.svta.org/) zugegriffen werden.
