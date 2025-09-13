GNW-News: Wowza und SVTA starten gemeinsames Zertifizierungsprogramm zu den Grundlagen von Streaming-Medien auf der IBC 2025

^DENVER und FREMONT, Kalifornien, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der IBC

2025 stellen Wowza (https://www.wowza.com/), ein führendes Unternehmen im

Bereich Videostreaming-Technologie, und die Streaming Video Technology Alliance

(SVTA) (https://www.svta.org/), der globale technische Verband zur Förderung der

Bereitstellung von Streaming-Videos, das erste Streaming Media Fundamentals

Certification Program der Branche vor. Dabei handelt es sich um einen

elfteiligen Kurs, der Fachleuten die grundlegenden Fähigkeiten vermittelt, die

sie für eine erfolgreiche Karriere im Bereich Streaming-Medien benötigen. Dieses

Zertifizierungsprogramm wird über die SVTA University

(https://university.svta.org/) angeboten.

Das Programm bietet einen strukturierten Lernpfad, der sowohl technische als

auch nicht-technische Aspekte von Streaming-Medien abdeckt:

* Kernkonzepte: Unterschiede zwischen Live- und On-Demand-Streaming, Streaming

und Download sowie wichtige Protokolle wie RTMP, HLS und MPEG-DASH.

* Technische Grundlagen: Kodierung, Komprimierung und Latenzmanagement.

* Neue Trends: Optimierung der Erlebnisqualität, neue Videoplayer und -formate

sowie KI-gestützte Arbeitsabläufe.

?Dieses Programm befasst sich mit dem, was wir branchenübergreifend täglich

sehen: Video ist unverzichtbar, aber die Fähigkeiten, es zuverlässig und

skalierbar zu machen, waren bisher einfach nicht vorhanden", sagt Krish Kumar,

CEO von Wowza.?Unternehmensanwendungen generieren jetzt viermal mehr Videodaten

als noch vor 18 Monaten, wobei die Anzahl der Streams im Vergleich zum Vorjahr

um mehr als 20 % zunimmt. Ohne strukturierte Schulungen tun sich Unternehmen

schwer, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Diese Zertifizierung schließt

diese Lücke."

Da Video mittlerweile in unternehmenskritische Arbeitsabläufe in den Bereichen

Überwachung, Gesundheitswesen, Transport und Unterhaltung integriert ist, ist

der Mangel an ausgebildeten Videoingenieuren zu einem erheblichen

Wachstumshindernis geworden. Die meisten Fachleute sind Autodidakten, sodass

Unternehmen bei komplexen Protokollen und Compliance-Anforderungen auf

improvisierte Lösungen angewiesen sind.

Der erste Kurs des Zertifizierungsprogramms, Streaming Media Fundamentals

(https://university.svta.org/courses/streaming-media-fundamentals/), ist jetzt

kostenlos an der SVTA University verfügbar. Weitere Kurse im Rahmen des

Zertifizierungsprogramms werden in den kommenden Monaten starten. Für jeden Kurs

ist eine bestandene Abschlussprüfung erforderlich, um zum nächsten Kurs zu

gelangen. Wowza und die SVTA prüfen derzeit eine persönliche Abschlussprüfung

zum Abschluss des Zertifizierungsprogramms. Einzelheiten dazu werden zu einem

späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

?Streaming ist nicht länger optional - es ist für Medien, Unternehmen und

Unterhaltung unerlässlich", fügt Jason Thibeault, CEO der SVTA, hinzu.?Durch

die Kombination der führenden Rolle der SVTA im Bereich von Standards mit der

technischen Expertise von Wowza bietet diese Zertifizierung Fachleuten einen

anerkannten Weg und gibt Unternehmen das Vertrauen, dass ihre Teams die

geforderten Leistungen erbringen können."

Diese Initiative ist die erste einer Reihe geplanter Zertifizierungsangebote von

Wowza und der SVTA, die professionelle Standards und technisches Fachwissen im

gesamten Streaming-Ökosystem voranbringen sollen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie hier

(https://university.svta.org/courses/streaming-media-fundamentals).

Weitere Informationen zur Präsenz von Wowza auf der IBC 2025 finden Sie unter

wowza.com/ibc2025 (https://www.wowza.com/ibc2025). Um während der Show ein

Treffen mit dem Team zu vereinbaren, klicken Sie hier

(https://info.wowza.com/ibc-book-a-meeting).

Über Wowza

Wowza bietet flexible Videoinfrastrukturlösungen, die Live- und On-Demand-

Erlebnisse in den Bereichen Überwachung, Veranstaltungen, Unterhaltung und mehr

ermöglichen. Wowza genießt das Vertrauen von Entwicklern sowie technischen Teams

weltweit und zeichnet sich durch seine unübertroffene Bereitstellungskontrolle,

Zuverlässigkeit sowie Erweiterbarkeit aus. Ob Streaming aus Air-Gapped-

Netzwerken oder einer Hyperscale-Cloud - Kunden verlassen sich auf Wowza, um

skalierbare Videos in die anspruchsvollsten Umgebungen einzubetten, ohne

Kompromisse bei der Anpassung oder Kontrolle eingehen zu müssen. Mit speziell

entwickelten Tools, umfassender Protokollunterstützung und fachkundiger

technischer Unterstützung hilft Wowza Teams beim Aufbau von Video-

Arbeitsabläufen, die einfach funktionieren, egal wo Videos benötigt werden.

Über die Streaming Video Technology Alliance (SVTA)

Die SVTA ist ein globaler technischer Verband, der sich der Bewältigung

kritischer Herausforderungen bei der Bereitstellung von qualitativ hochwertigem

Streaming-Video in großem Maßstab widmet. Die Allianz bietet ein neutrales Forum

für die Zusammenarbeit im gesamten Video-Ökosystem und erstellt technische

Spezifikationen, bewährte Verfahren, Schulungsprogramme sowie Softwarecode, die

allen kostenlos zur Verfügung stehen.

Über die SVTA University

Die SVTA University ist der Bildungszweig der SVTA. Die Universität steht allen

offen, nicht nur SVTA-Mitgliedern, und bietet Bildungsinhalte wie

Konferenzberichte und Webinare, Kurse (sowohl im eigenen Tempo als auch mit

Dozenten) und andere nützliche Ressourcen. Auf die SVTA University kann unter

https://university.svta.org (https://university.svta.org/) zugegriffen werden.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Clare Plaisted

PRComs

clare@prcoms.com (mailto:clare@prcoms.com)

