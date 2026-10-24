GNW-News: XBiotech gibt die Wahl von Sushma Shivaswamy und Jan-Paul Simard zu Co-Chief Executive Officers bekannt

24.10.26 14:11 Uhr

Werte in diesem Artikel

^AUSTIN, Texas, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT)

hat heute bekannt gegeben, dass sein Vorstand Jan-Paul Simard mit Wirkung zum

Werbung

23. Oktober 2026 zum Co-Chief Executive Officer neben CEO Dr. Sushma Shivaswamy

gewählt hat.

?Im Namen des Vorstands freuen wir uns, Dr. Sushma Shivaswamy und Jan-Paul

Simard als Co-Chief Executive Officers bekannt zu geben", so Director Tevi Troy.

?Dank ihrer sich ergänzenden Kompetenzen, ihres wissenschaftlichen Scharfsinns

und ihres gemeinsamen Engagements für unsere Mission ist XBiotech bestens

Werbung

aufgestellt, um das Potenzial unserer True-Human-Antikörpertherapien voll

auszuschöpfen."

Dr. Shivaswamy ist seit 17 Jahren bei XBiotech tätig und war dort als Senior

Scientist, Director und Vice President of Research & Development tätig, bevor

sie 2017 zur Chief Scientific Officer ernannt wurde. Als CSO leitete Dr.

Shivaswamy die wissenschaftlichen und technischen Abläufe, die von der Forschung

und Entwicklung bis hin zur GMP-konformen Herstellung von Antikörpern reichten.

Werbung

Im Dezember 2025 wurde Dr. Shivaswamy nach dem Ausscheiden des Gründers John

Simard zur Interims-CEO ernannt.

?So wie sich unsere Branche weiterentwickelt, muss sich auch unser

Führungsansatz weiterentwickeln", sagt Dr. Shivaswamy.?Die Ernennung von Jan-

Paul Simard zum Co-CEO spiegelt unser Engagement wider, proaktiv und

anpassungsfähig zu bleiben und uns unermüdlich auf die Umsetzung zu

konzentrieren. Er bringt eine ganz eigene Perspektive und operative Kontinuität

mit, die unsere Entscheidungsfindung stärkt. Ich freue mich darauf, Seite an

Seite mit Ihnen daran zu arbeiten, unseren Patienten und Aktionären einen

nachhaltigen Mehrwert zu bieten."

Jan-Paul Simard begann 2012 bei XBiotech als Forschungs- und

Entwicklungsassistent, bevor er 2020 in das Team für klinische Entwicklung

wechselte, wo er an der Studienkonzeption und Protokollentwicklung für klinische

Studien zu Bauchspeicheldrüsenkrebs, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs,

Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis mitwirkte. Er hat seine

wissenschaftliche Ausbildung im Fach Chemie mit Auszeichnung an der University

of Saskatchewan fortgesetzt und damit seine Fachkenntnisse in den klinischen und

biologischen Wissenschaften weiter vertieft.

?Es ist mir eine Ehre, diese Führungsrolle in einem für XBiotech so

entscheidenden Moment zu übernehmen, insbesondere an der Seite einer so

versierten Wissenschaftlerin wie Dr. Shivaswamy", so Herr Simard.?Durch ihre

Führungsrolle als Interims-CEO hat sie das Unternehmen so positioniert, dass es

von seiner Pipeline an Wirkstoffkandidaten profitieren kann, und ich freue mich

darauf, gemeinsam mit ihr und unserem talentierten Team neue Therapien

voranzubringen."

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes, weltweit tätiges

Biowissenschaftsunternehmen, das sich der bahnbrechenden Erforschung,

Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner

?True Human(TM)"-Entdeckungsplattform verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die

Entwicklung von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den

Bereichen Onkologie, Entzündungskrankheiten und Infektionskrankheiten neu zu

definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei

der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen

dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller,

kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen

finden Sie unter www.xbiotech.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ANvv5fUDEzipvrfnXVdxZsOjRKz-

ACJTwdM2MMrJjRHaPW1iXUQvP2-

cQcnbfnVeI0au0bzLv4REmtRDze_5zBRLvVA6huQMF7ZvjBnzGaaHu3HxrnGQEKAlpKeb3RfP72kuFgJ

zR3Mchfrwmv3bM5sduOAztCiu91w7fzILfnrGA4ElNLsgXvdWxMUjoBFtLjEQlBnCCj-

xLu03sEHpQubVHn0row-P6rSUS0H6qow=).

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu

den Einschätzungen und Erwartungen der Unternehmensleitung, die mit erheblichen

Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen können Sie

zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie?können",?werden",?sollten",

?würden",?könnten",?erwarten",?planen",?erwägen",?antizipieren",?glauben",

?schätzen",?vorhersagen",?projizieren",?beabsichtigen" oder?fortsetzen" oder

der Verneinung solcher Begriffe oder anderer vergleichbarer Begriffe erkennen,

obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen inhärenten Risiken und

Ungewissheiten bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Diese Risiken

und Unwägbarkeiten unterliegen den Angaben, die im Abschnitt?Risikofaktoren" in

einigen unserer SEC-Berichte aufgeführt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

keine Garantie für zukünftige Leistungen, und unsere tatsächlichen

Betriebsergebnisse, Finanzlage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche,

in der wir tätig sind, können erheblich von den in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung,

die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu

aktualisieren.

Kontakt:

Wenyi Wei

publicrelations@xbiotech.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ASxrUrpJo8-

clHw8GvCiFviGTjwPX14PtyqxsgPe5Ec3cVkQq8cSX-

7TUrS8oiisO1XaOZVDpP0n1mNY_ixA2NEvtvBHgen52dC-LoGEPhxcv0WTTvEg678Mt4hsx4Yh)

Tel: 737-207-4600

Â°