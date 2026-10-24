GNW-News: XBiotech gibt die Wahl von Sushma Shivaswamy und Jan-Paul Simard zu Co-Chief Executive Officers bekannt
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^AUSTIN, Texas, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT)
hat heute bekannt gegeben, dass sein Vorstand Jan-Paul Simard mit Wirkung zum
23. Oktober 2026 zum Co-Chief Executive Officer neben CEO Dr. Sushma Shivaswamy
gewählt hat.
?Im Namen des Vorstands freuen wir uns, Dr. Sushma Shivaswamy und Jan-Paul
Simard als Co-Chief Executive Officers bekannt zu geben", so Director Tevi Troy.
?Dank ihrer sich ergänzenden Kompetenzen, ihres wissenschaftlichen Scharfsinns
und ihres gemeinsamen Engagements für unsere Mission ist XBiotech bestens
aufgestellt, um das Potenzial unserer True-Human-Antikörpertherapien voll
auszuschöpfen."
Dr. Shivaswamy ist seit 17 Jahren bei XBiotech tätig und war dort als Senior
Scientist, Director und Vice President of Research & Development tätig, bevor
sie 2017 zur Chief Scientific Officer ernannt wurde. Als CSO leitete Dr.
Shivaswamy die wissenschaftlichen und technischen Abläufe, die von der Forschung
und Entwicklung bis hin zur GMP-konformen Herstellung von Antikörpern reichten.
Im Dezember 2025 wurde Dr. Shivaswamy nach dem Ausscheiden des Gründers John
Simard zur Interims-CEO ernannt.
?So wie sich unsere Branche weiterentwickelt, muss sich auch unser
Führungsansatz weiterentwickeln", sagt Dr. Shivaswamy.?Die Ernennung von Jan-
Paul Simard zum Co-CEO spiegelt unser Engagement wider, proaktiv und
anpassungsfähig zu bleiben und uns unermüdlich auf die Umsetzung zu
konzentrieren. Er bringt eine ganz eigene Perspektive und operative Kontinuität
mit, die unsere Entscheidungsfindung stärkt. Ich freue mich darauf, Seite an
Seite mit Ihnen daran zu arbeiten, unseren Patienten und Aktionären einen
nachhaltigen Mehrwert zu bieten."
Jan-Paul Simard begann 2012 bei XBiotech als Forschungs- und
Entwicklungsassistent, bevor er 2020 in das Team für klinische Entwicklung
wechselte, wo er an der Studienkonzeption und Protokollentwicklung für klinische
Studien zu Bauchspeicheldrüsenkrebs, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs,
Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis mitwirkte. Er hat seine
wissenschaftliche Ausbildung im Fach Chemie mit Auszeichnung an der University
of Saskatchewan fortgesetzt und damit seine Fachkenntnisse in den klinischen und
biologischen Wissenschaften weiter vertieft.
?Es ist mir eine Ehre, diese Führungsrolle in einem für XBiotech so
entscheidenden Moment zu übernehmen, insbesondere an der Seite einer so
versierten Wissenschaftlerin wie Dr. Shivaswamy", so Herr Simard.?Durch ihre
Führungsrolle als Interims-CEO hat sie das Unternehmen so positioniert, dass es
von seiner Pipeline an Wirkstoffkandidaten profitieren kann, und ich freue mich
darauf, gemeinsam mit ihr und unserem talentierten Team neue Therapien
voranzubringen."
Über XBiotech
XBiotech ist ein vollständig integriertes, weltweit tätiges
Biowissenschaftsunternehmen, das sich der bahnbrechenden Erforschung,
Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner
?True Human(TM)"-Entdeckungsplattform verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die
Entwicklung von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den
Bereichen Onkologie, Entzündungskrankheiten und Infektionskrankheiten neu zu
definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei
der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen
dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller,
kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen
finden Sie unter www.xbiotech.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ANvv5fUDEzipvrfnXVdxZsOjRKz-
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Wenyi Wei
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